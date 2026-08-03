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Индексная книга (каталог) CNews*
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Samsung Display Corning Gorilla Glass

Samsung Display - Corning Gorilla Glass

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 4
28.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж Infinix GT50 Pro 1
01.04.2026 Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 2
27.03.2026 В «Ситилинке» стартуют продажи «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37) 1
27.03.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями 1
18.03.2026 В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro 1
24.02.2026 Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» 2
19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 2
30.01.2026 Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч 1
29.01.2026 Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч 1
29.01.2026 В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15: титаническая прочность в сочетании с продвинутой камерой 1
29.01.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Redmi Note 15 1
22.01.2026 Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone 1
19.08.2025 На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro 1
28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 2
24.06.2025 Xiaomi выпустила недорогой бронированный смартфон с огромным аккумулятором. Видео 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 2
16.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Tecno Camon 40 1
15.05.2025 Вышел уникальный смартфон класса «4 в 1», который работает «почти вечно». У него несуразно огромный аккумулятор и толстый корпус 2
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold 1
21.04.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ смартфонов Tecno Camon 40 1
17.04.2025 В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП 2
17.04.2025 Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке» 1
17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S 2
28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 1
13.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14 2
10.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов серии Poco X7 2
07.02.2025 В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7 1
23.01.2025 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25 1
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном 3
19.12.2024 «Дочка» Xiaomi выпустила тонкий и очень дешевый смартфон с большим аккумулятором 2

Публикаций - 736, упоминаний - 984

Samsung Display и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 175
Apple Inc 13154 148
Google LLC 12688 117
Xiaomi - Сяоми 2231 115
Huawei 4676 77
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 73
Microsoft Corporation 25775 72
LG Electronics 3735 68
Intel Corporation 12811 68
Nvidia Corp 4002 65
Lenovo Group 2446 62
Sony 6739 60
Qualcomm Technologies 1974 59
Acer Group - Acer Inc 2776 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 51
HTC Corporation 1512 50
MediaTek - Ralink 595 43
HP Inc. 5883 40
Lenovo Motorola 3566 39
Dell EMC 5180 37
BBK OPPO Electronics 484 33
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 31
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 26
HMD Global - Nokia 144 23
Leica Camera 282 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 18
ZTE Corporation 800 18
X Corp - Twitter 2938 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 16
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 15
BBK OnePlus 298 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Bang&Olufsen - B&O 148 12
Ланит - diHouse - Дихаус 264 12
Wacom 143 11
Carl Zeiss AG 307 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
TÜV Rheinland Group 181 17
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
Связной ГК 1401 13
Евросеть 1421 10
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 5
Геометрия НПО 165 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
SoftBank Group 284 4
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 4
Softbank Vision Fund 13 4
Visa International 1993 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Caterpillar - 93 3
KGI Securities 50 3
Байон 11 3
Почта России ПАО 2370 3
BMW Group 482 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Kickstarter 136 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
UMA - United Music Agency 40 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 68
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 608
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 485
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 478
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 475
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 463
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 399
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 352
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 318
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 317
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 292
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 289
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 256
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 249
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 236
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 232
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 228
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 226
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 226
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 224
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 221
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 209
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 162
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