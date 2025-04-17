В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП

Россиянам стал доступен смартфон Redmi Note 14S компании Xiaomi с почти 7-дюймовым экраном и 200-мегапиксельной камерой. Мировой релиз новинки состоялся месяцем ранее, и в Европе, где почти все мобильники по традиции стоят дороже всего, за него получится заплатить меньше, чем в России.

Бюджетный, но только на бумаге

В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14S с большим 6,67-дюймовым экраном, о чем CNews сообщили представители дистрибьютора diHouse. Несколько поколений назад, во времена моделей 10S и даже 12S, которая вышла в России в мае 2023 г., экран у этих аппаратов был меньше – 6,4 дюйма.

Мировая премьера Redmi Note 14S состоялась в середине марта 2025 г. По информации портала 360Gadgets, в Европе он стоит дешевле, нежели в России.

Для сравнения, в Чехии базовая комплектация нового Redmi Note 14S с 8 ГБ оперативной и всего 128 ГБ встроенной памяти оценивается в 5999 крон или 22,5 тыс. руб. В России за такой смартфон придется выложить более чем на 10% больше – 26 тыс. руб.

Xiaomi Redmi Note 14S

Также россиянам будут доступны конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти по цен 29 тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно. Вариантов цветов немного, всего три – фиолетовый, синий и черный.

Маркетинговый процессор

Основа нового Redmi Note 14S – это процессор Helio G99 Ultra тайваньской компании MediaTek. Приставка Ultra в названии в данном случае является исключительно маркетинговой – как выяснила редакция CNews, от обычного G99 этот чип отличается только этой приставкой и датой выхода.

Ultra-процессор увидел свет в I квартале 2024 г., тогда как обычный G99 выпускается с мая 2022 г. На этом различия заканчиваются.

G99 Ultra – это 6-нанометровый восьмиядерный процессор, в его распоряжении есть два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и двухъядерная графика Mali-G57 MP2. Результат в AnTuTu 10 – 421 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 1980 баллов в многоядерном режиме.

Xiaomi Основной упор в смартфоне сделан на камере

Этот чип не умеет работать с оперативной памятью DDR5 и LPDDR5, ввиду чего в новом мобильнике Xiaomi используется модуль ОЗУ LPDDR4x. В качестве встроенного накопителя применяется быстрая флеш-память UFS2.2.

Компактность почти сохранена

Увеличение диагонали экрана с 6,43 дюйма в Redmi Note 12S до 6,67 дюйма в 14S почти не повлияла на габариты нового смартфона за счет одновременного уменьшения толщины рамок. Габариты 14S – 161,1х74,95х7,98, 12S – 159,87х73,87х8,09 мм.

Экран 14S получил пиковую яркость 130 нит, 10-битное представление цвета, контрастность 5000000:1, адаптивную частоту обновления до 120 Гц, усиленное стекло Gorilla Glass 5 и технологии защиты зрения. Его разрешение Full HD+ или 2400х1080 пикселей.

Xiaomi Рамки экрана уменьшили до минимума

В экран встроены сканер отпечатков пальцев и селфи-камера, разрешение которой – 16 МП при диафрагме f/2.45. Сзади установлен тройной модуль камеры, где главный сенсор – 200 МП (f/1.65, семь элементов в оптике, оптическая стабилизация изображения), а оставшиеся – ультраширокоугольник 8 МП (f/2.2) и макрокамера 2 МП (f/2.4). Видео пишется максимум в разрешении Full HD – до 30 кадров в секунду на фронтальную камеру и до 60 кадров в секунду на основную.

Батареи не так уж много

Российская премьера Redmi Note 14S совпала по времени с мировым анонсом сразу нескольких смартфонов ряда китайских брендов с аккумуляторами емкостью более 6000 мАч. CNews писал также, что производители начали переходить на кремний-углеродные АКБ с емкостью выше, чем у литий-ионных, при тех же габаритах.

В Redmi Note 14S используется литий-ионная батарея на 5000 мАч. Здесь ее дополнили поддержкой 67-ваттной зарядки. На сайте Xiaomi указано, что блок питания аналогичной емкости в ряде стран продается отдельно, а в других – входит в комплект поставки. На вопрос редакции CNews, придется ли россиянам покупать зарядное устройство дополнительно, представители diHouse ответили, что не придется – в официальных версиях Redmi Note 14S для российского рынка блока питания поставляется в комплекте.

Стоимость смартфона, помимо перечисленного, включает NFC-чип для бесконтактных платежей, модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.3, два SIM-слота, слот microSD до 1 ТБ, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, два динамика с поддержкой Dolby Audio, вход для проводных наушников и штатный защитный чехол. Отметим также, что смартфон имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.