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Аккумулятор литий-ионный электрический
Li-Ion



06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
04.03.2015 Натриевые аккумуляторы готовы заменить Li-ion
05.07.2013 Li-ion батареи: вода является лучшим электролитом
12.01.2007 Panasonic увеличила емкость Li-Ion-батареи на 40%
30.06.2006 Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам
30.06.2006 Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях

Публикаций - 252, упоминаний - 301

Аккумулятор литий-ионный электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8962 18
LG Electronics 3136 18
Intel Corporation 10815 15
Lenovo Motorola 3319 12
Schneider Electric 459 11
Nokia Corporation 5238 9
Sony 5581 9
Microsoft Corporation 21029 9
Philips 1722 8
Siemens AG - Сименс Россия 2223 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 7
Acer Group 2186 7
Lenovo Group 2002 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 950 6
Google LLC 9452 6
Apple Inc 10154 4
Navitel - Навител Навигатор 272 4
HP Inc. 5106 4
HTC Corporation 1377 4
Olympus 424 4
OnePlus - BBK Electronics 367 4
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Nikon 557 4
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Samsung - Harman Kardon 251 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1728 3
AMD - Advanced Micro Devices 3504 3
Toshiba Corporation 2749 3
Fujitsu 1621 3
Canon 1281 3
AMD Graphics Product Group - ATI 850 3
Leica Camera 225 3
Getac Technology 22 3
Eastman Kodak - Кодак 469 3
Sony Ericsson 1059 3
Ricoh Pentax 191 3
Casio 313 3
Carl Zeiss 277 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 3
Tesla Motors 263 1
BMW 374 1
Hyundai Motor 257 1
UPS 93 1
Лента - Сеть розничной торговли 214 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Swatch 26 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
Родник 49 1
Белый Ветер 213 1
Dixis - Диксис 343 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9189 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 49
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 39
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3285 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 31
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 20
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 16
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 15
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 14
DDR - Double data rate 2089 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 12
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 517 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 9
WMA - Windows Media Audio 927 9
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 203 9
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 9
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 8
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 529 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 8
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 841 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 8
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 66 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 7
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1541 7
WAV - Waveform Audio File Format 448 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 467 7
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 7
AVI - Audio Video Interleave 393 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 6
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 6
Java - Язык программирования 2440 19
Google Android 11687 13
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2167 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 7
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 5
Microsoft Windows 10 10138 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 544 5
Schneider Electric ECOnversion 8 4
Microsoft Windows Media Player 508 4
Microsoft Office 3012 4
Google Play - Google Store - Android Market 2641 4
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 4
Microsoft Windows 7 1758 4
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 27 4
Microsoft Outlook 1209 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 4
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 3
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2553 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 3
Schneider Electric APC Smart-UPS SRTL - серия ИБП 3 3
Microsoft Skype 1888 3
Apple iPod 1294 3
Intel Pentium III 668 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 594 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 3
Intel Celeron - Серия процессоров 897 3
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 2
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1368 2
Nvidia GeForce GTX 345 2
Adobe Photoshop 635 2
Apple iOS 6259 2
Microsoft Windows XP 2359 2
Microsoft Office PowerPoint 614 2
Google YouTube - Видеохостинг 2181 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 620 2
Symbian OS 1387 2
Малафеев Андрей 50 8
Ксенин Алекс 311 6
Речменский Игорь 20 5
Пономарев Павел 10 4
Попова Мария 139 3
Мизиева Анна 7 2
Виноградов Александр 43 2
Газаров Артур 77 2
Гордеева Анна 36 2
Ершова Элеонора 64 2
Беляев Дмитрий 22 1
Сорокин Дмитрий 7 1
Михайличенко Максим 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Овсянников Денис 23 1
Брагинский Андрей 22 1
Саина Ирина 5 1
Никитин Николай 19 1
Николаев Григорий 10 1
Соловьев Алексей 64 1
Клинаичев Андрей 29 1
Сергеев Иван 71 1
Лаптева Марина 114 1
Немошкалов Александр 11 1
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Семенов Сергей 26 1
Иванов Константин 24 1
Кузнецов Дмитрий 50 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Яковлев Сергей 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 82605 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 7
Япония 7916 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 4
Германия - Федеративная Республика 7794 4
США - Нью-Йорк 2589 4
Южная Корея - Республика 3272 4
Япония - Осака 103 3
Япония - Токио 885 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 3
Европа 7254 3
Азия - Азиатский регион 3158 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 2
США - Калифорния 3071 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 2
Великобритания - Лондон 1866 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 1
Марокко - Королевство 171 1
Сингапур - Республика 1520 1
США - Лос-Анджелес 677 1
Италия - Итальянская Республика 2902 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 1
Россия - Сибирь 1346 1
Америка Северная 2599 1
Украина 5530 1
Италия - Милан 141 1
Монако Княжество 96 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
Русский язык 1659 4
Английский язык 408 2
Градус Цельсия 222 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 13 1
Болезнь Паркинсона 101 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 5
N+1 - Издание 114 3
Thomson Reuters - Рейтер 5683 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
MIT Technology Review 58 1
Phys.org 954 1
Cellular News 231 1
Gartner 3198 1
PCMark 103 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 196 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
Photokina 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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