Аккумулятор литий-ионный электрический

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная овременными литий-ионными аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналоги по емкости, а также стать более безопасными и дешевыми в производстве. Ключевым фактором успеха разработки стала обнаруженная исследователями специальная присадка к электро

В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха типичной мобильной батареи с литий-ионными аккумуляторами составляет около 500 циклов. Стандартные литий-ионные аккумуляторы, к тому же, опасны тем, что могут загореться в случае повреждения,

Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью Литий 2.0 Ученые из российского СПбПУ придумали способ, как сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и безопасными, пишет РИА «Новости». С учетом того, что

Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу ующего поколения. По мере эксплуатации их характеристики ухудшаются из-за изменений в катоде, что препятствует коммерциализации технологии, способной запасать на треть больше энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы. Анализ данных, полученных на экспериментальной установке класса «мегасайенс», показал, что вредные для аккумуляторов молекулы кислорода, обнаруженные ранее в обогащен

Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CN

Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании Применение DELTA UDL-R Литий-ионные батарейные шкафы можно использовать в системах бесперебойного питания бизнес-цен

Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах информации «Ростеха», эти элементы питания могут работать даже при 50-градусном морозе. Также они способны выдерживать жару до +50 градусов Цельсия. Новое творение «Росэлектроники» представляет собой литий-ионные аккумуляторы, отличающиеся от обычных широко распространенных литиевых батарей, некой «уникальной электрохимической рецептурой». На запрос CNews, в чем именно заключается ее уникал

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной аллический аккумулятор, который работает при комнатной температуре и превосходит по своим свойствам литий-ионные аналоги. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.Твердотельные ак

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям тицу катода в литий-ионной батарее, продлевая срок ее службы. Концепты батарей, призванных заменить литий-ионные аккумуляторы, разрабатываются постоянно, и новые по характеристикам лучше своих

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной Новая разработка шведских исследователей из Уппсальского университета была опубликована в научном журнале Angewandte Chemie. Органический протонный аккумулятор не только выносливее традиционного литий-ионного — авторы исследования смогли продемонстрировать, что их разработку можно легко заряжать с помощью солнечных батарей и на нее не влияет температура окружающей среды.Современные акк

Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса создала литий-ионный аккумулятор, который способен выдерживать экстремальные нагрузки и при этом не воспламеняться. Новый аккумулятор остается безопасным после сильного удара, сгибания, погружения в во

Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных. К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными АКБ относятся: компактные размеры и меньшая масса,

Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ Компания Schneider Electric подвела итоги продаж Li-Ion батарей для трехфазных ИБП, доступных на российском рынке с осени 2016 года. По внутренним данным компании, за период с декабря 2016 г. было продано более 70 шкафов общей емкостью 2.5МВТ

Smart-UPS Online на литий-ионных батареях йного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными устройствами APC малой мощности с литий-ионными аккумуляторными батареями (АКБ), выведе

Новый тип суперконденсатора может заменить литий-ионные аккумуляторы Новый источник питания, разработанный учеными Университетов Суррея и Бристоля (Великобритания) и компанией Superdielectrics Ltd., может заменить литий-ионные батареи в носимых устройствах и электромобилях. Об устройстве было впервые рассказано около года назад, и уже сейчас разработчики представили первый действующий образец. Суперконде

Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП ратить массу источников бесперебойного питания и занимаемую ими площадь. Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) накапливают гораздо больше энергии в гораздо меньшем объеме. Так, в сравнении со свин

Натриевые аккумуляторы готовы заменить Li-ion дешевле и безопаснее. Натрий-ионные аккумуляторы — один из самых перспективных кандидатов на замену Li-ion. Вопрос перехода на новые типы аккумуляторов назрел давно. Для прогресса в различных о

Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion орядок (около 10 раз) большей энергетической плотностью по сравнению с существующими разработками - то есть предполагается, что она сможет работать без перезарядки значительно дольше, чем современные литий-ионные аккумуляторы. «Сахароза - это превосходный источник энергии, который содержится в природе, - добавил Чжан. - Поэтому было вполне логично воспользоваться этим источником и создать э

Li-ion батареи: вода является лучшим электролитом онов. Литий-ионные батареи встречается повсеместно: от МP3-плееров до космических аппаратов. Однако Li-ion аккумуляторы имеют недостаточную емкость, что особенно остро чувствуется при использов

Краситель пурпурин удешевит литиевые аккумуляторы е применение – в производстве экологически чистых и дешевых литий-ионных аккумуляторов. Современные Li-ion аккумуляторы содержат большое количество дорогостоящих и токсичных веществ и поэтому т

Новая Li-Ion батарея: емкая и дешевая имеет плотность энергии 525 Вт*ч/кг и удельную емкость электрода 1250 мА*ч/г. При этом современные литий-ионные аккумуляторы имеют соответствующие показатели 100-180 Вт*ч/кг и 325 мА*ч/г. Нова

Конец Li-Ion. Фторидные аккумуляторы в 10 раз лучше ктов по созданию батарей с высоким напряжением, в основном, химических, но им далеко по цене и удобству до литий-ионных. В перспективе фторид-ионный аккумулятор может воплотить в себе все достоинства литий-ионного аккумулятора, но избавится от его недостатков, что сулит настоящий прорыв в технике. Технология, разработанная немецкими учеными, очень перспективна. В настоящее время они работаю

Полная автономность: LG тестирует литиевый аккумулятор для дома Консорциум LG Chem начинает тестирование домашней накопительной литий-ионной батареи, предназначенной для установки в жилых домах и небольших офисах. Консорциум планирует создать готовую комплексную домашнюю систему, состоящую из аккумулятора, фотоэлектриче

Японцы увеличили емкость литиево-ионной батареи в 20 раз hi Maxell совместно с Университетом Нагасаки (Nagasaki University), Национальным институтом современной промышленной науки и технологий (NIAIST) и компанией Fuji Heavy Industries разработал новый тип литиево-ионной аккумуляторной батареи, емкость которой, предположительно, в 20 раз превышает емкость современных литиево-ионных элементов питания, сообщает Engadget со ссылкой на Nikkei. Новая

Разрабатывается дешевый литий-ионный аккумулятор для автомобилей До сих пор аккумуляторы, использующие литий-ионные компоненты, не могли конкурировать с традиционными автомобильными аккумуляторами

Panasonic увеличила емкость Li-Ion-батареи на 40% По словам представителей компании, новая Li-Ion батарея сможет похвастаться емкостью на 20-40% большей, чем ныне применяемые в ноутбуках батареи на сегодняшний день. Компания сообщила, что столь значительное увеличение емкости стало в

Взрывы ноутбуков: топливные аккумуляторы получают шанс пливный элемент. При этом в ноутбуке с установленным топливным элементом может использоваться ионно-литиевая батарея гораздо меньшего размера и емкости. Наконец, производителям ионно-литиевых б

Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для

Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для

Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях Нас интересуют мобильные батарейки, поэтому на Lead Acid заострять внимание не будем. Литий-ионные (Li-Ion) Наконец мы добрались до самых распространенных и актуальных элементов питания. Литий-

Li-Ion аккумуляторы вырастут в цене ские производители бытовой электроники Sanyo Electric и Sony намерены поднять цены на литий-ионные (Li-Ion) элементы питания, используемые в сотовых телефонах и ноутбуках, в связи с ростом цен