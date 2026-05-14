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Аккумулятор литий-ионный электрический Li-Ion
- Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров.
- Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются.
- Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.
СОБЫТИЯ
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|14.05.2026
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Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная
овременными литий-ионными аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналоги по емкости, а также стать более безопасными и дешевыми в производстве. Ключевым фактором успеха разработки стала обнаруженная исследователями специальная присадка к электро
|29.07.2025
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В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха
типичной мобильной батареи с литий-ионными аккумуляторами составляет около 500 циклов. Стандартные литий-ионные аккумуляторы, к тому же, опасны тем, что могут загореться в случае повреждения,
|14.04.2025
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Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью
Литий 2.0 Ученые из российского СПбПУ придумали способ, как сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и безопасными, пишет РИА «Новости». С учетом того, что
|13.03.2025
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Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу
ующего поколения. По мере эксплуатации их характеристики ухудшаются из-за изменений в катоде, что препятствует коммерциализации технологии, способной запасать на треть больше энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы. Анализ данных, полученных на экспериментальной установке класса «мегасайенс», показал, что вредные для аккумуляторов молекулы кислорода, обнаруженные ранее в обогащен
|27.01.2025
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Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET
Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CN
|27.03.2024
|Литий-ионные накопители для новейшего электровоза ЭМКА2 прошли приемочные испытания
|19.06.2023
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Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании
Применение DELTA UDL-R Литий-ионные батарейные шкафы можно использовать в системах бесперебойного питания бизнес-цен
|22.12.2021
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Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах
информации «Ростеха», эти элементы питания могут работать даже при 50-градусном морозе. Также они способны выдерживать жару до +50 градусов Цельсия. Новое творение «Росэлектроники» представляет собой литий-ионные аккумуляторы, отличающиеся от обычных широко распространенных литиевых батарей, некой «уникальной электрохимической рецептурой». На запрос CNews, в чем именно заключается ее уникал
|05.08.2020
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Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
аллический аккумулятор, который работает при комнатной температуре и превосходит по своим свойствам литий-ионные аналоги. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.Твердотельные ак
|23.07.2020
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Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
тицу катода в литий-ионной батарее, продлевая срок ее службы. Концепты батарей, призванных заменить литий-ионные аккумуляторы, разрабатываются постоянно, и новые по характеристикам лучше своих
|13.04.2020
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Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной
Новая разработка шведских исследователей из Уппсальского университета была опубликована в научном журнале Angewandte Chemie. Органический протонный аккумулятор не только выносливее традиционного литий-ионного — авторы исследования смогли продемонстрировать, что их разработку можно легко заряжать с помощью солнечных батарей и на нее не влияет температура окружающей среды.Современные акк
|22.02.2020
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Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен
Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса создала литий-ионный аккумулятор, который способен выдерживать экстремальные нагрузки и при этом не воспламеняться. Новый аккумулятор остается безопасным после сильного удара, сгибания, погружения в во
|13.11.2019
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Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией
размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных. К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными АКБ относятся: компактные размеры и меньшая масса,
|06.12.2018
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Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ
Компания Schneider Electric подвела итоги продаж Li-Ion батарей для трехфазных ИБП, доступных на российском рынке с осени 2016 года. По внутренним данным компании, за период с декабря 2016 г. было продано более 70 шкафов общей емкостью 2.5МВТ
|14.08.2018
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Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
йного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными устройствами APC малой мощности с литий-ионными аккумуляторными батареями (АКБ), выведе
|27.02.2018
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Новый тип суперконденсатора может заменить литий-ионные аккумуляторы
Новый источник питания, разработанный учеными Университетов Суррея и Бристоля (Великобритания) и компанией Superdielectrics Ltd., может заменить литий-ионные батареи в носимых устройствах и электромобилях. Об устройстве было впервые рассказано около года назад, и уже сейчас разработчики представили первый действующий образец. Суперконде
|03.11.2016
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Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП
ратить массу источников бесперебойного питания и занимаемую ими площадь. Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) накапливают гораздо больше энергии в гораздо меньшем объеме. Так, в сравнении со свин
|04.03.2015
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Натриевые аккумуляторы готовы заменить Li-ion
дешевле и безопаснее. Натрий-ионные аккумуляторы — один из самых перспективных кандидатов на замену Li-ion. Вопрос перехода на новые типы аккумуляторов назрел давно. Для прогресса в различных о
|23.01.2014
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Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion
орядок (около 10 раз) большей энергетической плотностью по сравнению с существующими разработками - то есть предполагается, что она сможет работать без перезарядки значительно дольше, чем современные литий-ионные аккумуляторы. «Сахароза - это превосходный источник энергии, который содержится в природе, - добавил Чжан. - Поэтому было вполне логично воспользоваться этим источником и создать э
|05.07.2013
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Li-ion батареи: вода является лучшим электролитом
онов. Литий-ионные батареи встречается повсеместно: от МP3-плееров до космических аппаратов. Однако Li-ion аккумуляторы имеют недостаточную емкость, что особенно остро чувствуется при использов
|17.12.2012
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Краситель пурпурин удешевит литиевые аккумуляторы
е применение – в производстве экологически чистых и дешевых литий-ионных аккумуляторов. Современные Li-ion аккумуляторы содержат большое количество дорогостоящих и токсичных веществ и поэтому т
|31.10.2012
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Новая Li-Ion батарея: емкая и дешевая
имеет плотность энергии 525 Вт*ч/кг и удельную емкость электрода 1250 мА*ч/г. При этом современные литий-ионные аккумуляторы имеют соответствующие показатели 100-180 Вт*ч/кг и 325 мА*ч/г. Нова
|31.10.2011
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Конец Li-Ion. Фторидные аккумуляторы в 10 раз лучше
ктов по созданию батарей с высоким напряжением, в основном, химических, но им далеко по цене и удобству до литий-ионных. В перспективе фторид-ионный аккумулятор может воплотить в себе все достоинства литий-ионного аккумулятора, но избавится от его недостатков, что сулит настоящий прорыв в технике. Технология, разработанная немецкими учеными, очень перспективна. В настоящее время они работаю
|12.10.2010
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Полная автономность: LG тестирует литиевый аккумулятор для дома
Консорциум LG Chem начинает тестирование домашней накопительной литий-ионной батареи, предназначенной для установки в жилых домах и небольших офисах. Консорциум планирует создать готовую комплексную домашнюю систему, состоящую из аккумулятора, фотоэлектриче
|02.06.2008
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Японцы увеличили емкость литиево-ионной батареи в 20 раз
hi Maxell совместно с Университетом Нагасаки (Nagasaki University), Национальным институтом современной промышленной науки и технологий (NIAIST) и компанией Fuji Heavy Industries разработал новый тип литиево-ионной аккумуляторной батареи, емкость которой, предположительно, в 20 раз превышает емкость современных литиево-ионных элементов питания, сообщает Engadget со ссылкой на Nikkei. Новая
|14.11.2007
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Разрабатывается дешевый литий-ионный аккумулятор для автомобилей
До сих пор аккумуляторы, использующие литий-ионные компоненты, не могли конкурировать с традиционными автомобильными аккумуляторами
|12.01.2007
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Panasonic увеличила емкость Li-Ion-батареи на 40%
По словам представителей компании, новая Li-Ion батарея сможет похвастаться емкостью на 20-40% большей, чем ныне применяемые в ноутбуках батареи на сегодняшний день. Компания сообщила, что столь значительное увеличение емкости стало в
|18.08.2006
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Взрывы ноутбуков: топливные аккумуляторы получают шанс
пливный элемент. При этом в ноутбуке с установленным топливным элементом может использоваться ионно-литиевая батарея гораздо меньшего размера и емкости. Наконец, производителям ионно-литиевых б
|30.06.2006
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Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам
нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для
|30.06.2006
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Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам
нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для
|08.12.2005
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Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях
Нас интересуют мобильные батарейки, поэтому на Lead Acid заострять внимание не будем. Литий-ионные (Li-Ion) Наконец мы добрались до самых распространенных и актуальных элементов питания. Литий-
|24.02.2004
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Li-Ion аккумуляторы вырастут в цене
ские производители бытовой электроники Sanyo Electric и Sony намерены поднять цены на литий-ионные (Li-Ion) элементы питания, используемые в сотовых телефонах и ноутбуках, в связи с ростом цен
|21.12.2001
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Samsung разработала самый тонкий в мире ионно-литиевый аккумулятор
Компания Samsung SDI заявила, что разработала самый тонкий в мире ионно-литиевый аккумулятор, толщиной всего 2,8 мм, вложив в разработку $708,7 тыс. До сих пор средняя толщина таких аккумуляторов была намного больше 3 мм, но непрекращающийся рост спроса на такие ис
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