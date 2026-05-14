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Аккумулятор литий-ионный электрический Li-Ion

  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

СОБЫТИЯ

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14.05.2026 Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

овременными литий-ионными аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналоги по емкости, а также стать более безопасными и дешевыми в производстве. Ключевым фактором успеха разработки стала обнаруженная исследователями специальная присадка к электро
29.07.2025 В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха

типичной мобильной батареи с литий-ионными аккумуляторами составляет около 500 циклов. Стандартные литий-ионные аккумуляторы, к тому же, опасны тем, что могут загореться в случае повреждения,

14.04.2025 Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью

Литий 2.0 Ученые из российского СПбПУ придумали способ, как сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и безопасными, пишет РИА «Новости». С учетом того, что
13.03.2025 Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу

ующего поколения. По мере эксплуатации их характеристики ухудшаются из-за изменений в катоде, что препятствует коммерциализации технологии, способной запасать на треть больше энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы. Анализ данных, полученных на экспериментальной установке класса «мегасайенс», показал, что вредные для аккумуляторов молекулы кислорода, обнаруженные ранее в обогащен
27.01.2025 Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET

Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CN
27.03.2024 Литий-ионные накопители для новейшего электровоза ЭМКА2 прошли приемочные испытания
19.06.2023 Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании

Применение DELTA UDL-R Литий-ионные батарейные шкафы можно использовать в системах бесперебойного питания бизнес-цен
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах

информации «Ростеха», эти элементы питания могут работать даже при 50-градусном морозе. Также они способны выдерживать жару до +50 градусов Цельсия. Новое творение «Росэлектроники» представляет собой литий-ионные аккумуляторы, отличающиеся от обычных широко распространенных литиевых батарей, некой «уникальной электрохимической рецептурой». На запрос CNews, в чем именно заключается ее уникал
05.08.2020 Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

аллический аккумулятор, который работает при комнатной температуре и превосходит по своим свойствам литий-ионные аналоги. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.Твердотельные ак
23.07.2020 Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

тицу катода в литий-ионной батарее, продлевая срок ее службы. Концепты батарей, призванных заменить литий-ионные аккумуляторы, разрабатываются постоянно, и новые по характеристикам лучше своих

13.04.2020 Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новая разработка шведских исследователей из Уппсальского университета была опубликована в научном журнале Angewandte Chemie. Органический протонный аккумулятор не только выносливее традиционного литий-ионного — авторы исследования смогли продемонстрировать, что их разработку можно легко заряжать с помощью солнечных батарей и на нее не влияет температура окружающей среды.Современные акк
22.02.2020 Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен

Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса создала литий-ионный аккумулятор, который способен выдерживать экстремальные нагрузки и при этом не воспламеняться. Новый аккумулятор остается безопасным после сильного удара, сгибания, погружения в во
13.11.2019 Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией

размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных. К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными АКБ относятся: компактные размеры и меньшая масса,
06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ

Компания Schneider Electric подвела итоги продаж Li-Ion батарей для трехфазных ИБП, доступных на российском рынке с осени 2016 года. По внутренним данным компании, за период с декабря 2016 г. было продано более 70 шкафов общей емкостью 2.5МВТ
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях

йного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов – литий-ионным (Li-Ion). ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях являются первыми серийными онлайновыми однофазными устройствами APC малой мощности с литий-ионными аккумуляторными батареями (АКБ), выведе
27.02.2018 Новый тип суперконденсатора может заменить литий-ионные аккумуляторы

Новый источник питания, разработанный учеными Университетов Суррея и Бристоля (Великобритания) и компанией Superdielectrics Ltd., может заменить литий-ионные батареи в носимых устройствах и электромобилях. Об устройстве было впервые рассказано около года назад, и уже сейчас разработчики представили первый действующий образец. Суперконде
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП

ратить массу источников бесперебойного питания и занимаемую ими площадь. Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) накапливают гораздо больше энергии в гораздо меньшем объеме. Так, в сравнении со свин
04.03.2015 Натриевые аккумуляторы готовы заменить Li-ion

дешевле и безопаснее. Натрий-ионные аккумуляторы — один из самых перспективных кандидатов на замену Li-ion. Вопрос перехода на новые типы аккумуляторов назрел давно. Для прогресса в различных о
23.01.2014 Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion

орядок (около 10 раз) большей энергетической плотностью по сравнению с существующими разработками - то есть предполагается, что она сможет работать без перезарядки значительно дольше, чем современные литий-ионные аккумуляторы. «Сахароза - это превосходный источник энергии, который содержится в природе, - добавил Чжан. - Поэтому было вполне логично воспользоваться этим источником и создать э
05.07.2013 Li-ion батареи: вода является лучшим электролитом

онов. Литий-ионные батареи встречается повсеместно: от МP3-плееров до космических аппаратов. Однако Li-ion аккумуляторы имеют недостаточную емкость, что особенно остро чувствуется при использов
17.12.2012 Краситель пурпурин удешевит литиевые аккумуляторы

е применение – в производстве экологически чистых и дешевых литий-ионных аккумуляторов. Современные Li-ion аккумуляторы содержат большое количество дорогостоящих и токсичных веществ и поэтому т
31.10.2012 Новая Li-Ion батарея: емкая и дешевая

имеет плотность энергии 525 Вт*ч/кг и удельную емкость электрода 1250 мА*ч/г. При этом современные литий-ионные аккумуляторы имеют соответствующие показатели 100-180 Вт*ч/кг и 325 мА*ч/г. Нова
31.10.2011 Конец Li-Ion. Фторидные аккумуляторы в 10 раз лучше

ктов по созданию батарей с высоким напряжением, в основном, химических, но им далеко по цене и удобству до литий-ионных. В перспективе фторид-ионный аккумулятор может воплотить в себе все достоинства литий-ионного аккумулятора, но избавится от его недостатков, что сулит настоящий прорыв в технике. Технология, разработанная немецкими учеными, очень перспективна. В настоящее время они работаю
12.10.2010 Полная автономность: LG тестирует литиевый аккумулятор для дома

Консорциум LG Chem начинает тестирование домашней накопительной литий-ионной батареи, предназначенной для установки в жилых домах и небольших офисах. Консорциум планирует создать готовую комплексную домашнюю систему, состоящую из аккумулятора, фотоэлектриче
02.06.2008 Японцы увеличили емкость литиево-ионной батареи в 20 раз

hi Maxell совместно с Университетом Нагасаки (Nagasaki University), Национальным институтом современной промышленной науки и технологий (NIAIST) и компанией Fuji Heavy Industries разработал новый тип литиево-ионной аккумуляторной батареи, емкость которой, предположительно, в 20 раз превышает емкость современных литиево-ионных элементов питания, сообщает Engadget со ссылкой на Nikkei. Новая

14.11.2007 Разрабатывается дешевый литий-ионный аккумулятор для автомобилей

До сих пор аккумуляторы, использующие литий-ионные компоненты, не могли конкурировать с традиционными автомобильными аккумуляторами
12.01.2007 Panasonic увеличила емкость Li-Ion-батареи на 40%

По словам представителей компании, новая Li-Ion батарея сможет похвастаться емкостью на 20-40% большей, чем ныне применяемые в ноутбуках батареи на сегодняшний день. Компания сообщила, что столь значительное увеличение емкости стало в
18.08.2006 Взрывы ноутбуков: топливные аккумуляторы получают шанс

пливный элемент. При этом в ноутбуке с установленным топливным элементом может использоваться ионно-литиевая батарея гораздо меньшего размера и емкости. Наконец, производителям ионно-литиевых б
30.06.2006 Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам

нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для

30.06.2006 Нанотрубки предрекают "медленную смерть" Li-ION-аккумуляторам

нения энергии. Слишком много средств инвестировано крупными компаниями в усовершенствование обычных Li-ION-батарей. Скорее всего, переход на нанотрубочные элементы будет постепенным — для

08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях

Нас интересуют мобильные батарейки, поэтому на Lead Acid заострять внимание не будем. Литий-ионные (Li-Ion) Наконец мы добрались до самых распространенных и актуальных элементов питания. Литий-
24.02.2004 Li-Ion аккумуляторы вырастут в цене

ские производители бытовой электроники Sanyo Electric и Sony намерены поднять цены на литий-ионные (Li-Ion) элементы питания, используемые в сотовых телефонах и ноутбуках, в связи с ростом цен

21.12.2001 Samsung разработала самый тонкий в мире ионно-литиевый аккумулятор

Компания Samsung SDI заявила, что разработала самый тонкий в мире ионно-литиевый аккумулятор, толщиной всего 2,8 мм, вложив в разработку $708,7 тыс. До сих пор средняя толщина таких аккумуляторов была намного больше 3 мм, но непрекращающийся рост спроса на такие ис

Публикаций - 1056, упоминаний - 1214

Аккумулятор литий-ионный электрический и организации, системы, технологии, персоны:

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Schneider Electric 614 17
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 124
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 123
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 122
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 121
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 118
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 116
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 107
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 107
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 104
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 102
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 81
Google Android 15243 70
Microsoft Windows 16882 68
Oracle Java - язык программирования 3469 60
Samsung SVR-диктофон 464 54
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 41
Microsoft Windows 2000 8678 40
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 39
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 34
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 33
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 31
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 30
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 29
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 27
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 27
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 25
Apple iPhone 6 4861 25
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 24
Intel Celeron - Серия процессоров 979 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 24
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 23
Nokia Symbian OS 1411 23
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 23
Microsoft Office 4170 22
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 21
Microsoft Windows 7 2007 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 19
AMD Mobility Radeon 232 19
Microsoft Outlook 1506 19
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 18
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 18
Microsoft Windows Mobile 2003 156 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 17
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 17
Rover - RoverPC 104 17
Ксенин Алекс 311 56
Гордеева Анна 36 20
Малафеев Андрей 52 17
Клинаичев Андрей 33 11
Газаров Артур 77 10
Константинов Константин 32 9
Сергеев Иван 74 7
Наумов Станислав 30 7
Набоков Сергей 27 6
Лаптева Марина 114 5
Ерофеева Мария 31 5
Адров Дмитрий 34 5
Речменский Игорь 21 5
Абакумов Артем 6 5
Пономарев Павел 10 4
Виноградов Дмитрий 74 4
Осипов Олег 26 4
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 4
Чубайс Анатолий 222 4
Кузнецов Владимир 47 3
Виноградов Александр 65 3
Сорокин Андрей 23 3
Попова Мария 141 3
Ершова Элеонора 67 3
Криницкий Игорь 26 3
Антипов Евгений 8 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Фокин Дмитрий 21 2
Мизиева Анна 7 2
Савин Александр 15 2
Иванов Константин 28 2
Grabbs Robert - Граббс Роберт 3 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 2
Левкевич Михаил 59 2
Принцевская Людмила 34 2
Овсянников Денис 23 2
Николаев Григорий 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 379
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 169
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 107
Япония 13807 98
Европа 24962 92
Южная Корея - Республика 7051 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 61
Германия - Федеративная Республика 13220 55
Китай - Тайвань 4245 41
Азия - Азиатский регион 5920 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 26
Швеция - Королевство 3781 23
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Франция - Французская Республика 8176 21
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
США - Калифорния 4828 18
Россия - СФО - Новосибирск 4875 15
Солнечная система - Solar system 2569 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Япония - Токио 1020 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
США - Нью-Йорк 3180 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Испания - Королевство 3839 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Нидерланды 3745 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
Африка - Африканский регион 3640 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 7
Индия - Bharat 5869 7
Израиль 2856 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 191
Литий - Lithium - химический элемент 663 156
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 111
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 101
Ergonomics - Эргономика 1755 99
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 97
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 73
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 60
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 59
Видеокамера - Видеосъёмка 720 50
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 48
Металлы - Никель - Nickel 359 48
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 44
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 96 44
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 41
Английский язык 7030 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 39
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 36
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 30
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 30
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 29
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 29
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 25
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 22
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 21
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
N+1 - Издание 188 7
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NE Asia Online 313 6
TechSpot 188 5
Phys.org 972 5
ZDnet 663 5
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U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
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Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
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KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 2
Keio University - Университет Кэйо 39 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
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РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
CeBIT 614 15
День молодёжи - 27 июня 1087 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Photokina 60 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
MacWorld Expo 35 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Samsung Unpacked 41 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Связь-Экспокомм 276 1
CEATEC 45 1
PC Expo 36 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
Black Hat - Конференция 120 1
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