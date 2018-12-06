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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аккумулятор литий-ионный электрический
Li-Ion
Публикаций - 252, упоминаний - 301
Аккумулятор литий-ионный электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
|Малафеев Андрей 50 8
|Ксенин Алекс 311 6
|Речменский Игорь 20 5
|Пономарев Павел 10 4
|Попова Мария 139 3
|Мизиева Анна 7 2
|Виноградов Александр 43 2
|Газаров Артур 77 2
|Гордеева Анна 36 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Беляев Дмитрий 22 1
|Сорокин Дмитрий 7 1
|Михайличенко Максим 1 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Овсянников Денис 23 1
|Брагинский Андрей 22 1
|Саина Ирина 5 1
|Никитин Николай 19 1
|Николаев Григорий 10 1
|Соловьев Алексей 64 1
|Клинаичев Андрей 29 1
|Сергеев Иван 71 1
|Лаптева Марина 114 1
|Немошкалов Александр 11 1
|Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
|Семенов Сергей 26 1
|Иванов Константин 24 1
|Кузнецов Дмитрий 50 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Яковлев Сергей 35 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 5
|N+1 - Издание 114 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5683 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
|MIT Technology Review 58 1
|Phys.org 954 1
|Cellular News 231 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru