Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН ИПХФ Институт проблем химической физики Российской академии наук
СОБЫТИЯ
РАН ИПХФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1059 2
|Обрезков Филипп 2 2
|Штиль Александр 1 1
|Ускова Ольга 170 1
|Меламед Леонид 150 1
|Козырев Владимир 7 1
|Борисевич София 1 1
|Венчурная ярмарка 25 1
|День молодёжи - 27 июня 1002 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413094, в очереди разбора - 730387.
Создано именных указателей - 188796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.