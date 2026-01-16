Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188796
ИКТ 14610
Организации 11315
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3543
Системы 26542
Персоны 81727
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

РАН ИПХФ Институт проблем химической физики Российской академии наук

РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук

СОБЫТИЯ


16.01.2026 Создатель российского литографа открыл площадку для корпусирования микросхем 1
27.09.2022 В России будет создано ПО для моделирования химических процессов 1
29.12.2020 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды 1
29.12.2020 Российские химики разработали полимерные катоды для аккумуляторов 2
11.06.2008 "Нанотех" и центр РАН в Черноголовке подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.11.2005 Россия прирастает супер-ЭВМ 1
14.10.2005 ЕК поддержала российские центры коммерциализации 1
13.09.2004 ИТ-парк в Черноголовке - образец для подражания 1
13.07.2004 ИТ-парки позволят России увеличить объем экспорта отечественного ПО 1
14.10.1999 В начале ноября в Черноголовке пройдет молодежная школа, посвященная суперкомпьютерным технологиям 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

РАН ИПХФ и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Инжект НПП 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
HP Inc. 5766 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
Саровлаб - Саровские Лаборатории 3 1
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
ИТ-парк Черноголовка 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 683 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1025 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18421 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 45 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Стресс-тестирование - Stress testing 70 1
Трансфер технологий 157 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 184 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Рейман Леонид 1059 2
Обрезков Филипп 2 2
Штиль Александр 1 1
Ускова Ольга 170 1
Меламед Леонид 150 1
Козырев Владимир 7 1
Борисевич София 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157707 7
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53513 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45942 2
Ирландия - Республика 1027 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 2
Индия - Bharat 5712 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 2
Израиль 2785 2
Россия - СФО - Новосибирск 4680 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Германия - Федеративная Республика 12946 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 978 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 440 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 1
Конго - Демократическая Республика 100 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1021 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Литий - Lithium - химический элемент 604 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
РАН - Российская академия наук 2021 6
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 17 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
Венчурная ярмарка 25 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413094, в очереди разбора - 730387.
Создано именных указателей - 188796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще