Россия СФО Новосибирская область Кольцово
|15.02.2024
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Небесные скорости: в Кольцово улучшили качество связи
сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Вместе с этим на 86% выросло и потребление интернет-трафика, а количество голосовых вызовов стало больше на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тыс. минут видеозвонков, а для обеспечения качественной связи специалисты «МегаФона» постоянно модернизируют оборудование
|13.12.2023
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Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город»
Наукоград станет пилотной площадкой для тестирования технологий искусственного интеллекта, разрабатываемых университетом. Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано между наукоградом и университетом в начале декабря. Речь идет о внедрен
|08.05.2013
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МТС обеспечила услугами связи авиаперевозчиков Урала и аэропорт «Кольцово»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила комплексными телекоммуникационными решениями авиаперевозчиков Урала - компании «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии», а также международный аэропорт «Кольцово». По условиям соглашений МТС предоставила компаниям комплекс мобильных услуг для эффективной работы пилотов и сотрудников. Все командиры воздушных судов «Уральских авиалиний» и «ЮТэйр»
|11.11.2011
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Аэропорт Кольцово автоматизирует системы наземного обслуживания с помощью решения SITA
Компания SITA сообщила о том, что международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) — крупный региональный воздушный порт России с пропускной способностью 8 млн пассажиров в год — внедряет решение SITA WorkBridge для управления операциями наземного обсл
|13.08.2010
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«ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово
В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили доступ к услуг
|19.02.2007
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Наукограды вышли на бездотационное развитие
Наукоград Кольцово вместе с Обнинском и Дубной вышел на бездотационное развитие, сообщает пресс-служба
|24.05.2005
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Аэропорт "Кольцово" внедрил систему матучета
«Компания R-Style» завершила внедрение системы материального учета на базе Microsoft Business Solutions-Navision в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Таким образом, на предприятии закончен очередной этап внедрения корпоративной системы на базе Microsoft Navision. Основной задачей проекта является автоматизация процессов оперативно
|16.08.2002
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Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"
дпринимателей. Согласно рекомендациям экспертов были отобраны: Обнинск, расположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не только Государственный научный центр "Вектор", но и Академгородок-10. Работы, проведенные в этих четырех научных городах, было н
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсенко Андрей 128 4
|Соловенчук Александр 105 3
|Болгарин Евгений 4 3
|Сиднев Виктор 15 3
|Люлько Александр 10 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Ливанов Дмитрий 52 2
|Клебанов Илья 21 2
|Ремнев Юрий 4 2
|Матвеев Виктор 5 2
|Красников Николай 2 2
|Чемезов Олег 3 2
|Гутин Александр 18 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Елизаров Андрей 15 1
|Демидов Алексей 24 1
|Савин Сергей 95 1
|Орловский Виктор 379 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Макаров Валентин 220 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Турусов Сергей 2 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Виноградов Алексей 5 1
|Соловьев Александр 91 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Тютин Алексей 14 1
|Гришин Александр 22 1
|Красовский Александр 29 1
|Терехов Андрей 39 1
|Черемных Андрей 29 1
|Вожегова Мария 28 1
|Канев Сергей 11 1
|Куприянов Юрий 20 1
|Курасов Алексей 17 1
|Васюков Григорий 14 1
|Гостомельский Алексей 14 1
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