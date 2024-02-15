Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово

Небесные скорости: в Кольцово улучшили качество связи сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Вместе с этим на 86% выросло и потребление интернет-трафика, а количество голосовых вызовов стало больше на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тыс. минут видеозвонков, а для обеспечения качественной связи специалисты «МегаФона» постоянно модернизируют оборудование

Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» Наукоград станет пилотной площадкой для тестирования технологий искусственного интеллекта, разрабатываемых университетом. Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано между наукоградом и университетом в начале декабря. Речь идет о внедрен

МТС обеспечила услугами связи авиаперевозчиков Урала и аэропорт «Кольцово» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила комплексными телекоммуникационными решениями авиаперевозчиков Урала - компании «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии», а также международный аэропорт «Кольцово». По условиям соглашений МТС предоставила компаниям комплекс мобильных услуг для эффективной работы пилотов и сотрудников. Все командиры воздушных судов «Уральских авиалиний» и «ЮТэйр»

Аэропорт Кольцово автоматизирует системы наземного обслуживания с помощью решения SITA Компания SITA сообщила о том, что международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) — крупный региональный воздушный порт России с пропускной способностью 8 млн пассажиров в год — внедряет решение SITA WorkBridge для управления операциями наземного обсл

«ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили доступ к услуг

Наукограды вышли на бездотационное развитие Наукоград Кольцово вместе с Обнинском и Дубной вышел на бездотационное развитие, сообщает пресс-служба

Аэропорт "Кольцово" внедрил систему матучета «Компания R-Style» завершила внедрение системы материального учета на базе Microsoft Business Solutions-Navision в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Таким образом, на предприятии закончен очередной этап внедрения корпоративной системы на базе Microsoft Navision. Основной задачей проекта является автоматизация процессов оперативно