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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Новосибирская область Кольцово

Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово


15.02.2024 Небесные скорости: в Кольцово улучшили качество связи

сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Вместе с этим на 86% выросло и потребление интернет-трафика, а количество голосовых вызовов стало больше на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тыс. минут видеозвонков, а для обеспечения качественной связи специалисты «МегаФона» постоянно модернизируют оборудование
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город»

Наукоград станет пилотной площадкой для тестирования технологий искусственного интеллекта, разрабатываемых университетом. Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано между наукоградом и университетом в начале декабря. Речь идет о внедрен
08.05.2013 МТС обеспечила услугами связи авиаперевозчиков Урала и аэропорт «Кольцово»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) обеспечила комплексными телекоммуникационными решениями авиаперевозчиков Урала - компании «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии», а также международный аэропорт «Кольцово». По условиям соглашений МТС предоставила компаниям комплекс мобильных услуг для эффективной работы пилотов и сотрудников. Все командиры воздушных судов «Уральских авиалиний» и «ЮТэйр»
11.11.2011 Аэропорт Кольцово автоматизирует системы наземного обслуживания с помощью решения SITA

Компания SITA сообщила о том, что международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) — крупный региональный воздушный порт России с пропускной способностью 8 млн пассажиров в год — внедряет решение SITA WorkBridge для управления операциями наземного обсл
13.08.2010 «ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово

В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили доступ к услуг
19.02.2007 Наукограды вышли на бездотационное развитие

Наукоград Кольцово вместе с Обнинском и Дубной вышел на бездотационное развитие, сообщает пресс-служба

24.05.2005 Аэропорт "Кольцово" внедрил систему матучета

«Компания R-Style» завершила внедрение системы материального учета на базе Microsoft Business Solutions-Navision в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Таким образом, на предприятии закончен очередной этап внедрения корпоративной системы на базе Microsoft Navision. Основной задачей проекта является автоматизация процессов оперативно
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"

дпринимателей. Согласно рекомендациям экспертов были отобраны: Обнинск, расположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не только Государственный научный центр "Вектор", но и Академгородок-10. Работы, проведенные в этих четырех научных городах, было н

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 8
МегаФон 8804 8
Ростелеком 9700 5
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
SAP SE 5276 2
Oracle Corporation 6687 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
8213 2
Microsoft Corporation 24624 2
Yandex - Яндекс 7339 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
ICL ГК 381 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Астерос Лабс 25 1
Астерос Консалтинг 64 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АйТи 1365 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Микротест 278 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
1С-Рарус 887 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Этлас Софт - Atlas Soft 119 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Softkey - Софткей 210 1
АФК Система ПАО 1797 1
Инталев - Intalev 273 1
Наукоград - технопарк 134 21
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 20
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 4
Аэропорты регионов УК 12 4
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 3
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 3
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 3
ЕКАД - Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 3 2
Почта России ПАО 2112 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 2
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 2
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ак Барс Банк 272 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
Энергия НПП 1 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Красноярск-2020 1 1
Angelo by Vienna House - Аэропорт-Отель Екатеринбург 1 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Екатеринбургский метрополитен 7 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 9 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - Российская сеть трансфера технологий НП 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 5
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
Трансфер технологий 150 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 148 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 4
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 4
Microsoft Windows 2000 8661 2
SITA WRMS - SITA WorkBridge Resource Management System 2 2
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
МТС 3G-сеть 116 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 141 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Linux OS 9936 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
САН - Sunflower NANOink 3 1
Nagios 15 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-18 2 1
Фурсенко Андрей 128 4
Соловенчук Александр 105 3
Болгарин Евгений 4 3
Сиднев Виктор 15 3
Люлько Александр 10 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шалманов Сергей 201 2
Ливанов Дмитрий 52 2
Клебанов Илья 21 2
Ремнев Юрий 4 2
Матвеев Виктор 5 2
Красников Николай 2 2
Чемезов Олег 3 2
Гутин Александр 18 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Елизаров Андрей 15 1
Демидов Алексей 24 1
Савин Сергей 95 1
Орловский Виктор 379 1
Шеховцов Юрий 34 1
Никифоров Николай 1136 1
Макаров Валентин 220 1
Корнеев Сергей 84 1
Курьянов Сергей 162 1
Турусов Сергей 2 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Виноградов Алексей 5 1
Соловьев Александр 91 1
Сафронов Юрий 67 1
Тютин Алексей 14 1
Гришин Александр 22 1
Красовский Александр 29 1
Терехов Андрей 39 1
Черемных Андрей 29 1
Вожегова Мария 28 1
Канев Сергей 11 1
Куприянов Юрий 20 1
Курасов Алексей 17 1
Васюков Григорий 14 1
Гостомельский Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 47
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 27
Россия - СФО - Новосибирск 4290 27
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 10
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 9
Россия - УФО - Свердловская область 1491 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 40 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 43 7
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Франция - Французская Республика 7845 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 7
Россия - ЦФО - Калужская область 979 7
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 6
Европа 21767 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 5
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 61 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Казахстан - Республика 5525 3
Украина 7608 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 21
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
Физика - Physics - область естествознания 2642 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 5
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Национальный проект - Наука и университеты 42 4
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Английский язык 6634 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Северо-Запад 24 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
РАН - Российская академия наук 1870 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 5
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 2
ОЦНТ - Обнинский центр науки и технологий 6 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 7 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 14 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 1 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 16 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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