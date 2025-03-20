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Люлько Александр
Люлько Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
|НГУ - Окулист Игорь 3 1
|Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
|Сычев Александр 1 1
|Бурдин Роман 1 1
|Молоцило Павел 1 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Окунев Алексей 7 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Лаврентьев Михаил 4 1
|Пауль Сергей 1 1
|Козулин Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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