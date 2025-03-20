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Люлько Александр


20.03.2025 Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене 1
20.11.2024 Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска 1
02.11.2024 Кампус НГУ оборудуют «умной» системой мониторинга и управления инфраструктурными объектами 1
17.10.2024 В НГУ будут обучать управленцев применению технологий искусственного интеллекта 1
29.08.2024 Искусственный интеллект будет следить за порядком на дорогах Новосибирска 1
29.08.2024 Центр искусственного интеллекта НГУ расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами 1
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 1
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 1
01.03.2024 В НГУ создан научно-образовательный центр по искусственному интеллекту 1
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» 1
27.05.2022 НГУ развивает сотрудничество с Sitronics Group 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Люлько Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9807 3
Microsoft Corporation 24719 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Cisco Systems 5135 1
Lampyris - Лампирис 3 1
РАН СО - СКЦ Лаврентьев - Суперкомпьютерный центр Лаврентьев 4 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 452 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 8
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 5
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 305 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1334 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1326 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3035 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 378 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1635 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 17 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5149 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5831 1
Умные платформы 1718 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5375 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15913 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3147 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 634 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
НГУ - Окулист Игорь 3 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Сычев Александр 1 1
Бурдин Роман 1 1
Молоцило Павел 1 1
Мишустин Михаил 686 1
Окунев Алексей 7 1
Пожидаев Николай 85 1
Лаврентьев Михаил 4 1
Пауль Сергей 1 1
Козулин Игорь 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 7
Россия - РФ - Российская федерация 146358 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Украина - Запорожская область 92 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 7
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Национальный проект 316 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6368 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Образование в России 2232 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 10
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 19 7
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
День молодёжи - 27 июня 910 1
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