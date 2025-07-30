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Лаврентьев Михаил


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория 1
06.03.2024 Новосибирский университет начал готовить специалистов в области «интернета вещей» 1
01.03.2024 В НГУ создан научно-образовательный центр по искусственному интеллекту 1
18.05.2007 Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1
18.08.2006 Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лаврентьев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10057 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
ФИТ ГК 12 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7798 1
Наукоград - технопарк 148 1
РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12282 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69662 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1453 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5961 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15852 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3160 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 467 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 328 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14101 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3424 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Сапожников Геннадий 1 1
Верховед Дмитрий 1 1
Христианович Сергей 1 1
Плеханов Константин 1 1
Люлько Александр 13 1
Путин Владимир 3276 1
Соболев Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151425 4
Россия - СФО - Новосибирск 4501 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1780 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 74 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1757 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 490 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 542 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 914 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1172 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 258 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 624 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7849 1
Земля - планета Солнечной системы 10509 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44650 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 80 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5287 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 373 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30725 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53368 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4197 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19592 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 505 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2731 1
Национальный проект - Наука и университеты 46 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 136 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 965 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14438 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5242 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1235 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5818 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 928 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 856 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25128 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 239 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 162 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 162 2
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН СО ИКФИА ФГБУН - Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН 1 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 31 1
РАН - Российская академия наук 1955 1
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2520 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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