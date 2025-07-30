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Лаврентьев Михаил
УПОМИНАНИЯ
Лаврентьев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7798 1
|Наукоград - технопарк 148 1
|РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
|Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 1
|Сапожников Геннадий 1 1
|Верховед Дмитрий 1 1
|Христианович Сергей 1 1
|Плеханов Константин 1 1
|Люлько Александр 13 1
|Путин Владимир 3276 1
|Соболев Сергей 6 1
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