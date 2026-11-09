Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН СО ИСЗФ ФГБУН Институт солнечно-земной физики Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук
СОБЫТИЯ
|09.11.2026
|Истерзанного кибератакой провайдера Beget лишили аккредитации и права регистрировать новые домены 1
|23.04.2010
|"Прогресс М-03М" покинул МКС 1
|19.05.2009
|Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66" 2
|18.02.2008
|Полет корабля "Прогресс М-62" завершился 1
|18.05.2007
|Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1
Публикаций - 5, упоминаний - 6
РАН СО ИСЗФ ФГБУН и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484372, в очереди разбора - 722106.
Создано именных указателей - 204067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484372, в очереди разбора - 722106.
Создано именных указателей - 204067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.