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РАН СО ИСЗФ ФГБУН Институт солнечно-земной физики Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Истерзанного кибератакой провайдера Beget лишили аккредитации и права регистрировать новые домены 1
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС 1
19.05.2009 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66" 2
18.02.2008 Полет корабля "Прогресс М-62" завершился 1
18.05.2007 Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

РАН СО ИСЗФ ФГБУН и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10325 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 401 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3776 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1412 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 3
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Христианович Сергей 1 1
Лаврентьев Михаил 6 1
Соболев Сергей 7 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 3
Земля - планета Солнечной системы 10937 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48363 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5542 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 2
Россия - РФ - Российская федерация 169639 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 579 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 96 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1962 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 668 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1733 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 429 1
Россия - СФО - Новосибирск 4981 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1318 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1067 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 576 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 290 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9361 3
Физика - Physics - область естествознания 2983 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58838 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34552 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 575 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6925 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
РАН - Российская академия наук 2158 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 190 2
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН СО ИКФИА ФГБУН - Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН 1 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 25 1
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Ключевых фраз выявлено - 1484372, в очереди разбора - 722106.
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