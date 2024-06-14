Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита

Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС ускорила мобильный интернет в крупном пригороде Читы
ПАО «МТС» провела масштабные работы по модернизации сети LTE в пригороде Читы поселке Атамановка. В результате скорость мобильного интернета МТС возросла на 30% на всей территории населенного пункта, где находятся учреждения культуры, образования, магазины и поликли
|14.06.2024
|
Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите
данных сервиса «Цифровой туризм» проведена оценка туристических потоков и сформирован портрет гостя Читы. Туристическая отрасль Забайкалья переживает новый виток развития. В 2021 г. всемирно из
|28.03.2024
|
МТС разогнала скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Читы
ПАО «МТС» сообщает о расширении сети LTE в центре Читы. В ходе проведенных работ увеличилась скорость мобильного интернета на 30% в районе желе
|05.03.2024
|
МТС к сезону весенних распродаж улучшила связь в торговом центре Читы
ПАО «МТС» сообщает о запуске высокоскоростного интернета в одном из популярных торговых центров Читы «Аврора». Голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены три этажа торгового комплекса и прилегающие парковочные места. Об этом CNews сообщили представители МТС. Торговый центр «Аврора
|22.01.2024
|
МТС обеспечила связью легендарный «музыкальный» парк в центре Читы
льного интернета в центре города, где расположены вековой парк, сосредоточены офисы крупных компаний, кафе и рестораны, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Центральная часть Читы – место притяжения жителей и гостей города. Здесь сосредоточены кафе, рестораны, гостиницы, офисы крупных компаний, исторический музей и площадь Ленина, где проходят официальные мероприяти
|18.08.2023
|
МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы
-оборудования в Шилкинском районе Забайкальского края. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на пути исторического сплава сотника Петра Бекетова – основателя Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Известный землепроходец Петр Бекетов, основатель Якутска, Олекминска, Читы, Нерчинска и ряда других сибирских поселений, в 1653 г. вместе
|29.06.2023
|
МТС ускорила интернет в крупнейшем районе Читы
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске базовых станций в Черновском районе Читы. Благодаря новым телеком-мощностям высокоскоростным интернетом обеспечены два поселка одного из крупных административных районов столицы Забайкалья. Об этом CNews сообщили представители МТ
|09.06.2023
|
МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы
ться в социальных сетях, заказывать такси или доставку, совершать покупки в маркетплейсах и пользоваться онлайн-сервисами экосистемы МТС. «Мы фиксируем рост потребления мобильного трафика в пригороде Читы особенно в летнее время, когда многие стараются выехать из шумного города и провести время на даче. Теперь все любители загородного отдыха могут выходить в онлайн для удаленной работы, уче
|16.03.2023
|
Умные датчики МТС проследят за микроклиматом в одном из крупных овощехранилищ Читы
МТС сообщила о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в помещениях крупного овощехранилища Читы. Цифровые технологии экосистемы МТС обеспечат температурный контроль хранения овощей и фруктов. Датчики микроклимата установлены на двух складах и без участия человека круглосуточно контро
|24.10.2022
|
Голосовой робот МТТ напомнит жителям Читы о записи к врачу
дикс». Об этом CNews сообщили представители МТТ. «Медикс» — медицинская многопрофильная сеть города Читы. Каждый день в клиники записываются сотни пациентов, визит которых необходимо подтвердит
|04.06.2021
|
В Чите запущена система «Электронный проездной»
лектронной системе оплаты проезда в течение года будут подключены все виды общественного транспорта Читы. Проект реализован Муниципальным предприятием городского округа «Город Чита» «Троллейбус
|05.03.2021
|
DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите
вый проект для ПАО «Ростелеком», результатом которого стал ввод в эксплуатацию дата-центра в городе Чита. Площадь ЦОД составляет 32 кв. м, а его общая мощность – 72 кВт. Андрей Павлов, генераль
|23.01.2018
|
Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями
ных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите.«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории военнослужащие смогут в полевых
|27.06.2016
|
Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело»
едрение с автоматизации работы специалистов, ответственных за документооборот, в текущем году мэрия Читы приняла решение масштабировать СЭД на уровень руководителей подразделений. Исполнителем
|13.05.2016
|
«Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город»
енных, высокотехнологичных центров – значимое и важное событие, как для всего Забайкалья, так и для Читы, – отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров. – Система «Безопасны
|18.04.2016
|
«Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ
дов по проникновению смартфонов за 2015 г. выглядит следующим образом (в порядке убывания): Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Магадан, Норильск, Грозный, Петропавловск Камчатский, Южно-Сахалинск
|10.02.2016
|
Системы автоматического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic теперь работают в Чите и Великом Новгороде
» зон, где транспортное средство распознать невозможно. За три месяца эксплуатации систем на улицах Читы и Великого Новгорода в среднем в семь раз сократилось число нарушений скоростного режима
|12.01.2016
|
ТТК предоставил доступ в интернет Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
ародных автомобильных перевозчиков в Чите. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») предоставил Ассоциации международных автомобильных пер
|15.10.2015
|
ТТК предоставил доступ в интернет Тепловодоканалу в Чите
уникационных услуг Тепловодоканалу в Чите. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита»), предоставил читинской службе Тепловодоканала доступ в
|11.08.2015
|
ТТК предоставил доступ в интернет торговому центру «Новосити» в Чите
ти в новом торговом центре «Новосити» в Чите. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита»), установил в торговом центре узел связи емкостью 24 кл
|26.06.2015
|
ТТК обеспечил интернетом дирекцию природного парка «Арей» в Чите
й» в Забайкальском крае. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») предоставил дирекции парка «Арей» в Чите широкополосны
|17.06.2015
|
ТТК запустил сервис по аренде программного обеспечения в Забайкальском крае и Амурской области
Макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») запустил сервис по аренде программного обеспечения (ПО) для абонентов в Забайкальском крае и Амурской области. Сервис доступен в личном кабинете абонента
|26.03.2015
|
«Энвижн Груп» строит высокоскоростную сеть в Чите
«Энвижн Груп» создает в Чите и еще двух населенных пунктах Бурятии инженерную инфраструктуру для ШПД-сети по технологии GPON. С ее помощью до конца 2015 г. почти 13 тыс. домохозяйств смогут воспользоваться пакетом усл
|21.01.2015
|
ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области
Абонентская база макрорегионального филиала «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») в Забайкальском крае и Амурской области превысила 70 тыс. пользователей. За 2014 г. абонентская база «ТТК-Чита» выросла на 22%. На сегодняшний день
|10.11.2014
|
Администрация Читы подключает к СЭД «Дело» новых пользователей
ных работают все комитеты, отделы и управления муниципалитета, а также администрации районов города Читы. Исполнителем проекта и поставщиком ПО является компания «КС-Консалтинг». Система «Дело»
|28.08.2014
|
МТС открыла первую мобильную библиотеку в Чите
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в Чите проекта «Мобильная библиотека». Виртуальные четырехметровые шкафы с книгами разместились под отрытым небом на территории парка стадиона СибВО. Мобильная библиотека МТС насчитывает порядка
|18.04.2014
|
МТС и Правительство Забайкальского края реализуют программу по видеонаблюдению на улицах Читы
ство Забайкальского края сообщили о реализации первого этапа программы по видеонаблюдению на улицах Читы, в рамках которого оператор предоставил цифровые каналы передачи данных для организации
|27.02.2014
|
ТТК увеличил охват сети в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 67 домов Читы в 9 микрорайоне КСК и по улицам Труда, Весенняя, Космонавтов, Назара Широких и Текстильщ
|17.02.2014
|
Завершено внедрение СЭД «Дело» в мэрии Читы
емы работают все комитеты, отделы и управления муниципалитета, а также администрации районов города Читы. Проект выполнен специалистами компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Западной и Восто
|24.01.2014
|
ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 34 домов Читы в 6 микрорайоне КСК и на проспекте Фадеева. Кроме того, в зоне предоставления услуг ТТК
|27.11.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
ашний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 71 дома Читы по улицам Ленина, Токмакова, Магистральная, Заозерная, Прибрежная, Комсомольская, Бутина
|15.10.2013
|
ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите
3,6 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Чита» стал доступен жителям 39 домов Читы в районе КСК на проспекте Фадеева и в 4 микрорайоне. На сегодняшний день зона техническо
|08.07.2013
|
ТТК предоставил услуги связи Краевому кардиологическому диспансеру Забайкалья
доступа в интернет Краевому кардиологическому диспансеру Забайкалья в Чите. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил диспансеру услугу широкополосного д
|01.07.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 33 домов Читы по улицам Недорезова, Набережная, Комсомольская, Байкальская, Георгия Костина, Мысовская
|25.06.2013
|
МТС модернизирует сеть проводного интернета в Чите
о интернета и кабельного ТВ в Забайкальском крае. Благодаря обновлению сети в половине домохозяйств Читы на 30% выросла средняя, и в два раза — максимальная скорости доступа в интернет. До конц
|13.06.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 45 домов Читы по улицам Советская, Магистральная, 1-я Краснодонская, 1-я Московская, Трактовая, Ковыль
|11.04.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 13 домов Читы по улицам Генерала Белика, Суглинная, Ленина, Красноармейская, Бабушкина, Богомягкова и
|26.03.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
шний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 17 домов Читы по улицам Ватутина, Кенонская и Ползунова. На сегодняшний день зона технического охвата
|03.12.2012
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Чите на 6,2 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Чита», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 86 домов по ули
|21.09.2012
|
ТТК предоставил услуги связи МФЦ по предоставлению госуслуг в Чите
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи «Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (МФЦ). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную сеть связи для 6 структурных подразделений МФЦ. Скорость передачи данных в сети составит до 100 Мбит/с.
