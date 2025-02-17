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РЖД ЗабЖД Забайкальская железная дорога



17.02.2025 «ТрансТелеКом» подключил к интернету технические библиотеки Забайкальской железной дороги 1
29.11.2024 «МегаФон» улучшил связь в двух селах Забайкалья 1
06.08.2015 ТТК предоставит доступ в интернет Главному центру специальных перевозок МВД России 2
02.07.2015 ТТК предоставил услуги Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ в Забайкальском крае 3
01.04.2014 Алексей Яцкевич назначен директором по развитию сети доступа в «ТТК-Юго-Восток» 1
06.06.2013 «Онланта» обеспечивает защиту ПДн для негосударственных учреждений здравоохранения Забайкальской железной дороги 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
26.05.2010 Чистая прибыль компании «ТТК-Чита» за 2009 г. составила 13,3 млн руб. 2
17.03.2010 «ТТК-Чита» расширила зону предоставления услуг ШПД в Амурской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

РЖД ЗабЖД и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2044 7
Medesk - Медеск 2 1
МегаФон 8925 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 3
Минтранс РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3454 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7046 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1236 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Ознобихин Олег 13 3
Соловьев Дмитрий 75 2
Шульц Владимир 2 1
Левус Ольга 3 1
Комисарчук Владимир 1 1
Крылова Мария 6 1
Яцкевич Алексей 1 1
Шевченко Евгений 60 1
Таран Сергей 42 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 353 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 5
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Россия - ДФО - Амурская область 740 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 43 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 10 2
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 21 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2679 1
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 20 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 53 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 570 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - СФО - Иркутская область 1104 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2402 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1755 1
Здравоохранение - Реабилитация 378 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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