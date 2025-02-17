РЖД ЗабЖД Забайкальская железная дорога
РЖД ЗабЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2044 7
|Medesk - Медеск 2 1
|МегаФон 8925 1
|Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|Ознобихин Олег 13 3
|Соловьев Дмитрий 75 2
|Шульц Владимир 2 1
|Левус Ольга 3 1
|Комисарчук Владимир 1 1
|Крылова Мария 6 1
|Яцкевич Алексей 1 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Таран Сергей 42 1
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