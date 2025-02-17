Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Левус Ольга



17.02.2025 «ТрансТелеКом» подключил к интернету технические библиотеки Забайкальской железной дороги 1
23.08.2024 «ТрансТелеКом» подключил к услугам связи АО «Богучанская ГЭС» в Красноярском крае 1
28.03.2012 Ольга Левус назначена первым заместителем генерального директора «ТТК-Сибирь» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Левус Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2044 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1391 2
Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
СФУ - КГТЭИ - Красноярский государственный торгово-экономический институт 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще