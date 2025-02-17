Левус Ольга
Левус Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
|РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 2
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1391 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
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