«Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС Для туристов, которые приезжают полюбоваться Саяно-Шушенской ГЭС, удвоили скорости мобильного интернета на смотровой площадке и расширили

«АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС Компания «АйТи» завершила работы по оснащению центрального пульта управления (ЦПУ) Саяно-Шушенской ГЭС видеостеной размером 12х3 метра, построенной в конфигурации 9х3 видеокубо

На Саяно-Шушенской ГЭС задействован специальный режим охраны На фоне растущего последнюю неделю объема среднесуточного притока воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, приближения годовщины аварии на ГЭС и в связи с ростом террористических

Енисей окрасился в бурый цвет Как сообщил 15 июля 2010 года портал "Плотина.нет", вода Енисея ниже плотины Саяно-Шушенской ГЭС окрасилась в необычный и странный бурый цвет - в посёлке Черёмушки бурый

Обнародованы данные о состоянии водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС на начало мая Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, 1 июля 2010 года завершена камеральная проверка результатов исследования

Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС уатации. Необходимость подготовки новой декларации, пояснили в "РусГидро", возникла после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009г., когда произошло изменение условий эксплуатации ГТС: вс

Саяно-Шушенская ГЭС: первый пик паводка преодолён Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, началось устойчивое снижение притока воды в водохранилище, означающее пр

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 21.06.2010 По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, вода в водохранилище продолжает прибывать. 21 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 10,3 градусов Цельсия, средний приток воды

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 18.06.2010 По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 18 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 9,5 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил, как и сутки назад,

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 17.06.2010 По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 17 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 12 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 6700 м3/c. Совокупны

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 16.06.2010 По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 16 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 17,3 градуса Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокупн

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 15.06.2010 По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 15 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,2 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокуп

Темпы роста нагрузки на плотину Саяно-Шушенской ГЭС снижаются По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, скорость подъёма уровня воды в водохранилище электростанции снижается. 10 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 13,4 градуса Це

Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 9 июня 2010 года По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 9 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,3 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище продолжил спадать, выйдя на уровень

Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 8 июня 2010 года По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 8 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 11,5 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, начал спадать, выйдя на уровень 830

Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 7 июня 2010 года По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 7 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,6 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, продолжая нарастать, достиг уровня

Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 4 июня 2010 года По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 4 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 10 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 9050 м3/c

Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 3 июня 2010 года По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 3 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8900 м3/c

Саяно-Шушенская ГЭС: паводок нарастает По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 2 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8800 м3/с

Саяно-Шушенская ГЭС: паводок значительно усилился По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 31 мая 2010 года приток воды в водохранилище ГЭС существенно возрос по сравнению с среднесуточными показателями минувшей недели и достиг 7450 м3/c. Это почти в два с полови

Саяно-Шушенская ГЭС: паводок усиливается По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, паводок усиливается - только за прошедшие сутки приток воды в водохранил

Саяно-Шушенская ГЭС: конец буровзрывных работ Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, завершились буровзрывные работы на отводящем канале берегового водосброс

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 25 мая 2010 года приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через водосливную часть - 2121 м³/с, расход через агрегаты - 666 м³/с. Информация о температуре п

Запас прочности Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз гарантирован Пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС в специальном пресс-релизе, появившемся на фоне размноженных сегодняв ряд

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 24 мая 2010 года при температуре (метеостанция Черёмушки) а 8 часов утра, составляющей 7,6 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через

Одна из граней плотины СШГЭС находится в удовлетворительном состоянии Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, напорная грань плотины Саяно-Шушенской ГЭС находится в удовлетвор

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка льсия (данные метеостанции "Черёмушки), приток воды в водохранилище достиг 2350 м3/с, её расход - 2374 м3/с. Уровни верхнего и нижнего бьефов составляют 500,13 м и 324,26 м соответственно. На плотине Саяно-Шушенской ГЭС открыто 5 водосбросных отверстий на 2 ступень, 6 отверстий на 1 ступень.

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка Согласно информации пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС ОАО "РусГидро", по состоянию на 17 мая 2010 года при температуре на метеостанции "Черёмушки" в 8 часов утра, составляющей плюс 8,5 градуса Цельсия, относительной влажности 5

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка По данным пресс-службы Сачно-Шушенской ГЭС, 14 мая 2010 года при температуре на метеостанции СШГЭС на 8 часов утра 2 градуса Цельсия суммарный расход воды составляет 2240 м³/с, приток воды в водохранилище - 2250 м³/с

Меняется Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гид

Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка но о выполнении апрельского плана по укладке бетона на площадке строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. Текущие (по состоянию на 11 мая 2010 года) уровни верхнего и нижнего бье

"РусГидро": итоговая оценка состояния плотины СШ ГЭС будет дана в конце 2010 года Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ОАО "РусГидро", плотина Саяно-Шушенской ГЭС в настоящее время находится в нормальном состоянии. Ни один из показателе

"РусГидро": СШ ГЭС находится в нормальном состоянии Состояние плотины Саяно-Шушенской ГЭС, согласно данным "РусГидро", соответствует действующим нагрузкам (уровню

Запущен первый гидроагрегат на СШ ГЭС Премьер-министр Владимир Путин принял участие в запуске первого из десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС). Пуск агрегатного блока №6 состоялся спустя полгода после аварии.

Саяно-Шушенская ГЭС: катастрофе предшествовала утечка денежных средств ская Газета", генерального директора и бухгалтера ЗАО "Гидроэнергоремонт" обвинили в присвоении средств в размере 24 млн. руб., предназначавшихся для ремонта двух (третьего и восьмого) гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС ещё в 2007 году. Сообщается, что подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы. Подробности планируется обнародовать н

Состояние плотины СШ ГЭС: сводка за 25.01.2010 ания отметили необходимость особого контроля за процессом трудоустройства членов семей погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. До настоящего времени ещё не все нуждающиеся члены семей погиб

Обледенение плотины Саяно-Шушенской ГЭС: противоречивая информация Холода и изменение режима функционирования плотины Саяно-Шушенской ГЭС, ставшее следствием катастрофы 17 августа 2009 года, привели к аномальном

Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы Парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС представила Госдуме свой доклад. Названы причины ЧП, виновные и выводы из

Парламентская комиссия назвала основную причину аварии на СШ ГЭС Парламентская комиссия по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС) считает основной причиной аварии непринятие мер к оперативной ос