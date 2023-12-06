Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РусГидро Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего

Саяно-Шушенская ГЭС: заветы Ленина воплотились. (Харкевич-Храповицкий И.) 1978 год Саяно-Шушенская ГЭС: заветы Ленина воплотились. (Харкевич-Храповицкий И.) 1978 год
Сергей Афанасьев "Саяно-Шушенская ГЭС. Планёрка" (1984) Сергей Афанасьев "Саяно-Шушенская ГЭС. Планёрка" (1984)
«Енисей отступает. Саяно-Шушенская ГЭС» 1972 г. Баранов Пётр Иванович (1914-2000) «Енисей отступает. Саяно-Шушенская ГЭС» 1972 г. Баранов Пётр Иванович (1914-2000)
Тойво Ряннель "Перекрытие Енисея в Саянах" (1976) Тойво Ряннель "Перекрытие Енисея в Саянах" (1976)
Ирина Чернова-Дяткина "Пути-дороги. Ночная смена", из серии "Саяно-Шушенская ГЭС" (1976) Ирина Дяткина "Ночная смена", из серии "Саяно-Шушенская ГЭС строится" (1976) Ирина Чернова-Дяткина "Пути-дороги. Ночная смена", из серии "Саяно-Шушенская ГЭС" (1976) Ирина Дяткина "Ночная смена", из серии "Саяно-Шушенская ГЭС строится" (1976)
Сергей Афанасьев "Саяно-Шушенская ГЭС. В котловане" (1980) Сергей Афанасьев "Саяно-Шушенская ГЭС. В котловане" (1980)
«Огни Саян» 1979 г. Удин Виктор Николаевич (1936-2017) «Огни Саян» 1979 г. Удин Виктор Николаевич (1936-2017)
Саяно-Шушенская ГЭС: заветы Ленина воплотились. (Харкевич-Храповицкий И.) 1978 год

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.12.2023 «Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС

Для туристов, которые приезжают полюбоваться Саяно-Шушенской ГЭС, удвоили скорости мобильного интернета на смотровой площадке и расширили

12.11.2014 «АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС

Компания «АйТи» завершила работы по оснащению центрального пульта управления (ЦПУ) Саяно-Шушенской ГЭС видеостеной размером 12х3 метра, построенной в конфигурации 9х3 видеокубо
29.07.2010 На Саяно-Шушенской ГЭС задействован специальный режим охраны

На фоне растущего последнюю неделю объема среднесуточного притока воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, приближения годовщины аварии на ГЭС и в связи с ростом террористических

19.07.2010 Енисей окрасился в бурый цвет

Как сообщил 15 июля 2010 года портал "Плотина.нет", вода Енисея ниже плотины Саяно-Шушенской ГЭС окрасилась в необычный и странный бурый цвет - в посёлке Черёмушки бурый

06.07.2010 Обнародованы данные о состоянии водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС на начало мая

Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, 1 июля 2010 года завершена камеральная проверка результатов исследования
25.06.2010 Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС

уатации. Необходимость подготовки новой декларации, пояснили в "РусГидро", возникла после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009г., когда произошло изменение условий эксплуатации ГТС: вс
23.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: первый пик паводка преодолён

Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, началось устойчивое снижение притока воды в водохранилище, означающее пр
21.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 21.06.2010

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, вода в водохранилище продолжает прибывать. 21 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 10,3 градусов Цельсия, средний приток воды

18.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 18.06.2010

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 18 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 9,5 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил, как и сутки назад,
17.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 17.06.2010

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 17 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 12 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 6700 м3/c. Совокупны
16.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 16.06.2010

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 16 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 17,3 градуса Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокупн
15.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 15.06.2010

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 15 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,2 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокуп
11.06.2010 Темпы роста нагрузки на плотину Саяно-Шушенской ГЭС снижаются

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, скорость подъёма уровня воды в водохранилище электростанции снижается. 10 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 13,4 градуса Це
09.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 9 июня 2010 года

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 9 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,3 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище продолжил спадать, выйдя на уровень

08.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 8 июня 2010 года

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 8 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 11,5 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, начал спадать, выйдя на уровень 830
07.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 7 июня 2010 года

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 7 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,6 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, продолжая нарастать, достиг уровня

04.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 4 июня 2010 года

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 4 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 10 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 9050 м3/c
03.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 3 июня 2010 года

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 3 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8900 м3/c
02.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок нарастает

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 2 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8800 м3/с
31.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок значительно усилился

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 31 мая 2010 года приток воды в водохранилище ГЭС существенно возрос по сравнению с среднесуточными показателями минувшей недели и достиг 7450 м3/c. Это почти в два с полови
27.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок усиливается

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, паводок усиливается - только за прошедшие сутки приток воды в водохранил
26.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: конец буровзрывных работ

Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, завершились буровзрывные работы на отводящем канале берегового водосброс
25.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 25 мая 2010 года приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через водосливную часть - 2121 м³/с, расход через агрегаты - 666 м³/с. Информация о температуре п
24.05.2010 Запас прочности Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз гарантирован

Пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС в специальном пресс-релизе, появившемся на фоне размноженных сегодняв ряд
24.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 24 мая 2010 года при температуре (метеостанция Черёмушки) а 8 часов утра, составляющей 7,6 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через

21.05.2010 Одна из граней плотины СШГЭС находится в удовлетворительном состоянии

Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, напорная грань плотины Саяно-Шушенской ГЭС находится в удовлетвор
18.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

льсия (данные метеостанции "Черёмушки), приток воды в водохранилище достиг 2350 м3/с, её расход - 2374 м3/с. Уровни верхнего и нижнего бьефов составляют 500,13 м и 324,26 м соответственно. На плотине Саяно-Шушенской ГЭС открыто 5 водосбросных отверстий на 2 ступень, 6 отверстий на 1 ступень.
17.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

Согласно информации пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС ОАО "РусГидро", по состоянию на 17 мая 2010 года при температуре на метеостанции "Черёмушки" в 8 часов утра, составляющей плюс 8,5 градуса Цельсия, относительной влажности 5
14.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

По данным пресс-службы Сачно-Шушенской ГЭС, 14 мая 2010 года при температуре на метеостанции СШГЭС на 8 часов утра 2 градуса Цельсия суммарный расход воды составляет 2240 м³/с, приток воды в водохранилище - 2250 м³/с
14.05.2010 Меняется Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС

Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гид
11.05.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка

но о выполнении апрельского плана по укладке бетона на площадке строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. Текущие (по состоянию на 11 мая 2010 года) уровни верхнего и нижнего бье
04.03.2010 "РусГидро": итоговая оценка состояния плотины СШ ГЭС будет дана в конце 2010 года

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ОАО "РусГидро", плотина Саяно-Шушенской ГЭС в настоящее время находится в нормальном состоянии. Ни один из показателе
04.03.2010 "РусГидро": СШ ГЭС находится в нормальном состоянии

Состояние плотины Саяно-Шушенской ГЭС, согласно данным "РусГидро", соответствует действующим нагрузкам (уровню

24.02.2010 Запущен первый гидроагрегат на СШ ГЭС

Премьер-министр Владимир Путин принял участие в запуске первого из десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС). Пуск агрегатного блока №6 состоялся спустя полгода после аварии.
29.01.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: катастрофе предшествовала утечка денежных средств

ская Газета", генерального директора и бухгалтера ЗАО "Гидроэнергоремонт" обвинили в присвоении средств в размере 24 млн. руб., предназначавшихся для ремонта двух (третьего и восьмого) гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС ещё в 2007 году. Сообщается, что подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы. Подробности планируется обнародовать н
26.01.2010 Состояние плотины СШ ГЭС: сводка за 25.01.2010

ания отметили необходимость особого контроля за процессом трудоустройства членов семей погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. До настоящего времени ещё не все нуждающиеся члены семей погиб
25.01.2010 Обледенение плотины Саяно-Шушенской ГЭС: противоречивая информация

Холода и изменение режима функционирования плотины Саяно-Шушенской ГЭС, ставшее следствием катастрофы 17 августа 2009 года, привели к аномальном
25.12.2009 Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы

Парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС представила Госдуме свой доклад. Названы причины ЧП, виновные и выводы из
21.12.2009 Парламентская комиссия назвала основную причину аварии на СШ ГЭС

Парламентская комиссия по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС) считает основной причиной аварии непринятие мер к оперативной ос
17.12.2009 В.Пехтин: К аварии на СШ ГЭС привела безответственность руководства станции

Одной из причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стала безответственность руководства станции, пишет РБК. Такие выводы сде

Публикаций - 117, упоминаний - 219

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 176 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
МегаФон 10742 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 2
SAP SE 5601 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
InterProCom - Интерпроком 57 2
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Системы и Технологии ГК - Астэк 6 1
РусГидро ИТ сервис 38 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
Ростелеком 10948 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Крок - Croc 1964 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
АйТи 1519 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 44
Черемушки 62 24
РусГидро - Майнская ГЭС 15 15
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 4
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 4
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 4
РусГидро - Ленгидропроект 8 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Силовые машины 166 3
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РусГидро - Чебоксарская ГЭС - Шупашкар ГЭСӗ 2 2
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 2
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ГипродорНИИ 2 1
РУСАЛ - НкАЗ - Новокузнецкий алюминиевый завод 3 1
РусГидро - Баксанская ГЭС - Баксанская гидроэлектростанция 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 80 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 2
Соцсеть - Сторис 91 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Intel Amber Lake 53 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
IBM Maximo Asset Management 60 2
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 16 1
InterProCom - Аксиома EAM-платформа - Аксиома ИскИн 14 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Память народа 14 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Office 4170 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple iPhone 6 4861 1
МТС Big Data 324 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Архивный фонд РФ 115 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Шойгу Сергей 92 5
Зубакин Василий 6 4
Путин Владимир 3454 4
Чубайс Анатолий 222 4
Симаткина Светлана 71 3
Неволько Николай 3 3
Киселев Сергей 70 3
Любинский Александр 19 2
Давидюк Андрей 13 2
Светлицкий Станислав 3 2
Чернигов Леонид 4 2
Пехтин Владимир 7 2
Кутьин Николай 3 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Бугаенко Валерий 32 1
Шопин Андрей 1 1
Гревцев Владимир 22 1
Степашин Сергей 31 1
Дятлов Сергей 18 1
Митрейкин Александр 20 1
Бутенко Валерий 13 1
Добродеев Олег 17 1
Шматко Сергей 12 1
Митюнин Владимир 6 1
Меркушенков Евгений 8 1
Чупров Андрей 1 1
Бологов Сергей 1 1
Губин Андрей 1 1
Балашов Сергей 3 1
Кяри Валерий 1 1
Юсупов Тимур 1 1
Никитенко Геннадий 1 1
Селезнев Виктор 3 1
Титова Анастасия 2 1
Ларионов Александр 4 1
Коновалов Анатолий 1 1
Баклицкий Леонид 1 1
Тиняков Юрий 2 1
Дорофеев Николай 1 1
Редькин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 40 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 5
Солнечная система - Solar system 2569 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - ДФО - Магаданская область 533 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 4
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 84 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 7 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - СФО - Республика Тыва 416 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 3
Россия - Енисей - Енисейский бассейн - Енисейский каскад ГЭС 4 2
Россия - Ангаро-Енисейский кластер - Ангарско-Енисейский бассейн 8 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 53 2
Казахстан - Республика 6048 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Таджикистан - Республика 953 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 50 1
Земля - Южное полушарие 160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
СРО - саморегулируемые организации 111 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Здравоохранение - ОРВИ - "свиной грипп" - swine influenza 50 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 30
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Российская газета 290 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Вечерний Красноярск 1 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
AP - Associated Press 2007 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
ФНЦ ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова - Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова - Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова 1 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
GeoВласть 45 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще