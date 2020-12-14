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РусГидро
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего



14.12.20 «Техносерв» разработает портал для Росгидромета 1
12.11.14 «АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС 2
25.04.12 SAP защитит «Русгидро» от террористов 1
14.10.10 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
29.07.10 На Саяно-Шушенской ГЭС задействован специальный режим охраны 1
26.07.10 Преступников интересуют высотные плотины ГЭС 1
19.07.10 Енисей окрасился в бурый цвет 3
06.07.10 Обнародованы данные о состоянии водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС на начало мая 2
25.06.10 Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС 2
23.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: первый пик паводка преодолён 2
21.06.10 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 21.06.2010 1
18.06.10 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 18.06.2010 1
17.06.10 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 17.06.2010 1
16.06.10 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 16.06.2010 1
15.06.10 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 15.06.2010 1
11.06.10 Темпы роста нагрузки на плотину Саяно-Шушенской ГЭС снижаются 1
09.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 9 июня 2010 года 1
08.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 8 июня 2010 года 1
07.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 7 июня 2010 года 1
04.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 4 июня 2010 года 1
03.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 3 июня 2010 года 1
02.06.10 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок нарастает 1
31.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок значительно усилился 1
27.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: паводок усиливается 1
26.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: конец буровзрывных работ 3
25.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка 1
24.05.10 Запас прочности Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз гарантирован 3
24.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка 1
21.05.10 Одна из граней плотины СШГЭС находится в удовлетворительном состоянии 5
18.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка 1
17.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка 1
14.05.10 Меняется Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС 1
11.05.10 Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка 1
23.03.10 Талые воды испытывают инфраструктуру России 2
04.03.10 "РусГидро": итоговая оценка состояния плотины СШ ГЭС будет дана в конце 2010 года 1
04.03.10 "РусГидро": СШ ГЭС находится в нормальном состоянии 2
25.02.10 МГРС вместе с МЧС проверит наличие радиоточек на предприятиях 1
24.02.10 Запущен первый гидроагрегат на СШ ГЭС 2
12.02.10 Американская компания задокументировала стратегическую инфраструктуру России 1
11.02.10 Рунет: аудитория интернет-СМИ выросла на 31% за год 1

Публикаций - 87, упоминаний - 143

РусГидро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 3
SAP SE 4354 2
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 24 2
Omron 53 2
ПМСофт 59 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 322 1
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 1
Elster - Эльстер Метроника 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
Sciener - Сайнер 24 1
Google LLC 9366 1
Ростелеком - Связьинвест 1654 1
АйТи 1063 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 76 1
Rambler Group - Рамблер ГК 755 1
Газпром информ 24 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 1
Крок 1538 1
Корус Консалтинг ГК 935 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 9 1
4990 1
HP Inc. 5086 1
РусГидро ПАО 156 21
Интер РАО ПАО 260 2
РЖД - Российские железные дороги 1302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Уралсиб Банк 421 1
Лукойл-Информ 87 1
РусГидро - Чиркейская ГЭС 3 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Русский стандарт Банк 343 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 84 1
МРСК Юга - Россети Юг 25 1
МРСК Юга - Россети Юг - Астраханьэнерго 2 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 7 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 8
Правительство РФ 2616 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 161 3
Роснано 618 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 733 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 84 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Правительство Москвы 811 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
Федеральное собрание Российской Федерации 93 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 488 1
Счётная палата РФ 554 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 1
Единая Россия - Политическая партия 216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 454 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 316 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 528 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 335 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 35 1
ИТ-аутсорсинг 823 1
ИТ-аудит 87 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 67 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 973 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 585 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
Microsoft Windows 7 1726 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 493 1
Netrika - N3 24 1
OpenText Documentum 342 1
Ланит LanDocs 63 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Oracle Primavera 98 1
HCL WebSphere 515 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 245 1
Шойгу Сергей 78 5
Путин Владимир 2374 3
Чубайс Анатолий 190 3
Медведев Дмитрий 1577 2
Северов Дмитрий 35 1
Юрченко Евгений 94 1
Цветков Александр 13 1
Волошин Александр 7 1
Бастрыкин Александр 12 1
Мардер Наум 101 1
Головин Леонид 25 1
Ершова Элеонора 64 1
Сечин Игорь 30 1
Ковалев Игорь 25 1
Попова Мария 121 1
Ситников Сергей 56 1
Сеславинский Михаил 28 1
Митрофанов Андрей 9 1
Тарасов Александр 8 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Солдатов Алексей 81 1
Греф Герман 337 1
Жаров Александр 167 1
Щеголев Игорь 682 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 20
Россия - СФО - Хакасия Республика 328 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 914 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 4
Россия - Сибирь 1338 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 337 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 35 2
Россия - СФО - Республика Тыва 168 2
Земля - планета Солнечной системы 6382 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 1
Евразия 227 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 24 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 1
Ангола - Республика 29 1
Северный Кавказ 224 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 988 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 101 1
Таджикистан - Республика 711 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 1
Узбекистан - Республика 1247 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 513 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1054 1
Германия - Федеративная Республика 7754 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 495 1
Канада 2834 1
Индия - Республика 4051 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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