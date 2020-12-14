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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусГидро
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего
Публикаций - 87, упоминаний - 143
РусГидро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шойгу Сергей 78 5
|Путин Владимир 2374 3
|Чубайс Анатолий 190 3
|Медведев Дмитрий 1577 2
|Северов Дмитрий 35 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Цветков Александр 13 1
|Волошин Александр 7 1
|Бастрыкин Александр 12 1
|Мардер Наум 101 1
|Головин Леонид 25 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Сечин Игорь 30 1
|Ковалев Игорь 25 1
|Попова Мария 121 1
|Ситников Сергей 56 1
|Сеславинский Михаил 28 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Тарасов Александр 8 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Солдатов Алексей 81 1
|Греф Герман 337 1
|Жаров Александр 167 1
|Щеголев Игорь 682 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 26
|CNews RND - R&D.CNews 2081 5
|Российская газета 219 2
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 1
|Gartner 3122 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 175 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru