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РусГидро Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего
СОБЫТИЯ
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|06.12.2023
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«Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС
Для туристов, которые приезжают полюбоваться Саяно-Шушенской ГЭС, удвоили скорости мобильного интернета на смотровой площадке и расширили
|12.11.2014
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«АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС
Компания «АйТи» завершила работы по оснащению центрального пульта управления (ЦПУ) Саяно-Шушенской ГЭС видеостеной размером 12х3 метра, построенной в конфигурации 9х3 видеокубо
|29.07.2010
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На Саяно-Шушенской ГЭС задействован специальный режим охраны
На фоне растущего последнюю неделю объема среднесуточного притока воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, приближения годовщины аварии на ГЭС и в связи с ростом террористических
|19.07.2010
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Енисей окрасился в бурый цвет
Как сообщил 15 июля 2010 года портал "Плотина.нет", вода Енисея ниже плотины Саяно-Шушенской ГЭС окрасилась в необычный и странный бурый цвет - в посёлке Черёмушки бурый
|06.07.2010
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Обнародованы данные о состоянии водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС на начало мая
Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, 1 июля 2010 года завершена камеральная проверка результатов исследования
|25.06.2010
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Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС
уатации. Необходимость подготовки новой декларации, пояснили в "РусГидро", возникла после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009г., когда произошло изменение условий эксплуатации ГТС: вс
|23.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: первый пик паводка преодолён
Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, началось устойчивое снижение притока воды в водохранилище, означающее пр
|21.06.2010
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Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 21.06.2010
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, вода в водохранилище продолжает прибывать. 21 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 10,3 градусов Цельсия, средний приток воды
|18.06.2010
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Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 18.06.2010
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 18 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 9,5 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил, как и сутки назад,
|17.06.2010
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Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 17.06.2010
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 17 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 12 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 6700 м3/c. Совокупны
|16.06.2010
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Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 16.06.2010
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 16 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 17,3 градуса Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокупн
|15.06.2010
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Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 15.06.2010
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 15 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,2 градусов Цельсия, средний приток воды в водохранилище составил 7300 м3/c. Совокуп
|11.06.2010
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Темпы роста нагрузки на плотину Саяно-Шушенской ГЭС снижаются
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, скорость подъёма уровня воды в водохранилище электростанции снижается. 10 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 13,4 градуса Це
|09.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 9 июня 2010 года
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 9 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,3 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище продолжил спадать, выйдя на уровень
|08.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 8 июня 2010 года
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 8 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 11,5 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, начал спадать, выйдя на уровень 830
|07.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 7 июня 2010 года
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 7 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки, составившей плюс 14,6 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище, продолжая нарастать, достиг уровня
|04.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 4 июня 2010 года
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 4 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 10 градусов Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 9050 м3/c
|03.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 3 июня 2010 года
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 3 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8900 м3/c
|02.06.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: паводок нарастает
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 2 июня 2010 года при температуре воздуха на метеостанции Черёмушки в 8 часов утра, составившей плюс 6,3 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище достиг уровня 8800 м3/с
|31.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: паводок значительно усилился
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 31 мая 2010 года приток воды в водохранилище ГЭС существенно возрос по сравнению с среднесуточными показателями минувшей недели и достиг 7450 м3/c. Это почти в два с полови
|27.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: паводок усиливается
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, паводок усиливается - только за прошедшие сутки приток воды в водохранил
|26.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: конец буровзрывных работ
Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, завершились буровзрывные работы на отводящем канале берегового водосброс
|25.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 25 мая 2010 года приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через водосливную часть - 2121 м³/с, расход через агрегаты - 666 м³/с. Информация о температуре п
|24.05.2010
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Запас прочности Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз гарантирован
Пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС в специальном пресс-релизе, появившемся на фоне размноженных сегодняв ряд
|24.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
По данным пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС, 24 мая 2010 года при температуре (метеостанция Черёмушки) а 8 часов утра, составляющей 7,6 градуса Цельсия, приток воды в водохранилище составляет 2 650 м³/с, расход через
|21.05.2010
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Одна из граней плотины СШГЭС находится в удовлетворительном состоянии
Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, напорная грань плотины Саяно-Шушенской ГЭС находится в удовлетвор
|18.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
льсия (данные метеостанции "Черёмушки), приток воды в водохранилище достиг 2350 м3/с, её расход - 2374 м3/с. Уровни верхнего и нижнего бьефов составляют 500,13 м и 324,26 м соответственно. На плотине Саяно-Шушенской ГЭС открыто 5 водосбросных отверстий на 2 ступень, 6 отверстий на 1 ступень.
|17.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
Согласно информации пресс-службы Саяно-Шушенской ГЭС ОАО "РусГидро", по состоянию на 17 мая 2010 года при температуре на метеостанции "Черёмушки" в 8 часов утра, составляющей плюс 8,5 градуса Цельсия, относительной влажности 5
|14.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
По данным пресс-службы Сачно-Шушенской ГЭС, 14 мая 2010 года при температуре на метеостанции СШГЭС на 8 часов утра 2 градуса Цельсия суммарный расход воды составляет 2240 м³/с, приток воды в водохранилище - 2250 м³/с
|14.05.2010
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Меняется Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС
Как сообщает пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС, Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гид
|11.05.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: хроника паводка
но о выполнении апрельского плана по укладке бетона на площадке строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. Текущие (по состоянию на 11 мая 2010 года) уровни верхнего и нижнего бье
|04.03.2010
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"РусГидро": итоговая оценка состояния плотины СШ ГЭС будет дана в конце 2010 года
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ОАО "РусГидро", плотина Саяно-Шушенской ГЭС в настоящее время находится в нормальном состоянии. Ни один из показателе
|04.03.2010
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"РусГидро": СШ ГЭС находится в нормальном состоянии
Состояние плотины Саяно-Шушенской ГЭС, согласно данным "РусГидро", соответствует действующим нагрузкам (уровню
|24.02.2010
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Запущен первый гидроагрегат на СШ ГЭС
Премьер-министр Владимир Путин принял участие в запуске первого из десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС). Пуск агрегатного блока №6 состоялся спустя полгода после аварии.
|29.01.2010
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Саяно-Шушенская ГЭС: катастрофе предшествовала утечка денежных средств
ская Газета", генерального директора и бухгалтера ЗАО "Гидроэнергоремонт" обвинили в присвоении средств в размере 24 млн. руб., предназначавшихся для ремонта двух (третьего и восьмого) гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС ещё в 2007 году. Сообщается, что подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы. Подробности планируется обнародовать н
|26.01.2010
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Состояние плотины СШ ГЭС: сводка за 25.01.2010
ания отметили необходимость особого контроля за процессом трудоустройства членов семей погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. До настоящего времени ещё не все нуждающиеся члены семей погиб
|25.01.2010
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Обледенение плотины Саяно-Шушенской ГЭС: противоречивая информация
Холода и изменение режима функционирования плотины Саяно-Шушенской ГЭС, ставшее следствием катастрофы 17 августа 2009 года, привели к аномальном
|25.12.2009
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Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы
Парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС представила Госдуме свой доклад. Названы причины ЧП, виновные и выводы из
|21.12.2009
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Парламентская комиссия назвала основную причину аварии на СШ ГЭС
Парламентская комиссия по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС) считает основной причиной аварии непринятие мер к оперативной ос
|17.12.2009
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В.Пехтин: К аварии на СШ ГЭС привела безответственность руководства станции
Одной из причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стала безответственность руководства станции, пишет РБК. Такие выводы сде
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|Шойгу Сергей 92 5
|Зубакин Василий 6 4
|Путин Владимир 3454 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Симаткина Светлана 71 3
|Неволько Николай 3 3
|Киселев Сергей 70 3
|Любинский Александр 19 2
|Давидюк Андрей 13 2
|Светлицкий Станислав 3 2
|Чернигов Леонид 4 2
|Пехтин Владимир 7 2
|Кутьин Николай 3 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Бугаенко Валерий 32 1
|Шопин Андрей 1 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Степашин Сергей 31 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Добродеев Олег 17 1
|Шматко Сергей 12 1
|Митюнин Владимир 6 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Чупров Андрей 1 1
|Бологов Сергей 1 1
|Губин Андрей 1 1
|Балашов Сергей 3 1
|Кяри Валерий 1 1
|Юсупов Тимур 1 1
|Никитенко Геннадий 1 1
|Селезнев Виктор 3 1
|Титова Анастасия 2 1
|Ларионов Александр 4 1
|Коновалов Анатолий 1 1
|Баклицкий Леонид 1 1
|Тиняков Юрий 2 1
|Дорофеев Николай 1 1
|Редькин Владимир 1 1
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