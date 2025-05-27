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Россети МРСК ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания
Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания.
СОБЫТИЯ
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|27.05.2025
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ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда
Серверное оборудования для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хр
|28.04.2025
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В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры
ор просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета на самостоятельный демонтаж линий связи «Россетями» в ряде населенных пунктов региона. Суд в конце января 2025 г. согласился с просьбо
|15.04.2025
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Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА
х ЛЭП В конце октября 2024 г. CNews сообщал, что компания «Беспилотные системы» в сотрудничестве с «Россетями» разработала инновационную технологию мониторинга состояния высоковольтных линий эл
|28.03.2025
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Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы
Серверы для «Россетей» Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает сервер
|24.03.2025
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Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО
ПО для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» закупают ряд ПО российских разработчиков для поддержки
|29.11.2024
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«ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус»
ения ИТ-оборудованием в центрах обработки данных, разработанное компанией Yadro. Импортозамещение в Россетях Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указ
|27.09.2024
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Российский энергогигант меняет SAP на «1С» в системе управления активами
Замена SAP продолжается Как выяснил CNews, Тюменское отделение «Россетей» начинает работы по изгнанию SAP из своей системы управления производственными активами (СУПА). ПО ушедшей из России в 2022 г. немецкой компании заменят на российский «1С». Основаниями
|22.04.2024
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В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace
у. Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков — клиенты выбирают наши решения из-за функциональности и стабильности работы при высоких нагрузках. Мы рады, что наши сервисы обеспечат сотрудникам “Россетей” надежные ежедневные коммуникации», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
|01.12.2022
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«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО
з американской системы VMware, следует из технического задания. Из чего можно заключить, что «Россети Сибирь» отказываются от VMware в пользу российских решений. «Россети Сибирь» — дочернее общество «Россетей». Занимается передачей и распределением электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской об
|28.09.2022
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Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы
Экспертизу и отбор провели эксперты Группы «Россети», включая сотрудников специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Поступило более 250 первичных заявок, предложенных электро
|30.06.2022
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«Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса
«Железо» Dell для «дочки» «Россетей» Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети
|27.06.2022
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ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»
ормат обучения для компании. ПАО «Россети» является давним партнером «Эдит про». Крупнейшие заказчики «Эдит про» – «Россети Кубань» и «Россети Ленэнерго». Запуск обучающей программы на базе полигона «Россетей» — следующий шаг в развитии двусторонних отношений. *** Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является одним из ведущих
|03.06.2022
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«Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС
Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расчет зарплаты для более 850 сотрудников головного офиса и двух филиалов — в Новосибирске и Владивостоке. Об этом CNews сообщили п
|04.03.2022
|МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири
|21.10.2021
|«Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
|15.10.2021
|«Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей
|29.09.2021
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Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
но-технический центр» (является единым центром компетенций при формировании программы НИОКР) и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Всего поступило около 260 первичных заявок. Утвержденные темы охватывают ве
|16.08.2021
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В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии
Блокчейн-система рынка электроэнергии Крупнейшая энергосбытовая компания Калининградской области «Янтарьэнергосбыт», дочерняя структура «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключать д
|13.07.2021
|Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
|30.04.2021
|«Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД
|17.03.2021
|Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ
|18.02.2021
|Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»
|08.02.2021
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«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока
поративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального проекта. Используются решения, созданные специалистами «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). На подстанции будет установлена интеллектуальная система частотного управления охлаждением одного из автотрансформаторов. Она позволяет сократить расход эле
|27.01.2021
|«Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов
|09.12.2020
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Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»
подписано с «Энвижн». На сегодняшний день пальма первенства также у Сбербанка. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок
|01.12.2020
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Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей»
Семинар-совещание, собравший руководителей цифровых блоков группы компаний, открыл первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. «Кроме улучшения базовых показателей – надёжности, качества и доступности инфраструктуры – основной задачей цифровой трансформации является развитие дополнительных усл
|19.11.2020
|«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
|19.10.2020
|«Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»
|22.09.2020
|Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков
|11.08.2020
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«Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей
им оборудованием, расширяем географию поставок. Первая партия продукции поставлена на Урал, в планах – Северо-Запад и Сибирь. Финансовую поддержку в реализации стратегически важного для цифровизации «Россетей» проекта оказывает «Новикомбанк», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Система, построенная на базе продуктов концерна, решает широкий спектр задач ком
|24.07.2020
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Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов
днако “Россети” приступили к их внедрению уже сейчас», — уточняют в компании. Для чего это нужно В «Россетях» уверены, что выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего п
|24.07.2020
|Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков
|22.01.2020
|«Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
|08.11.2019
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«Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса
ный директор «МРСК Центра», являющегося управляющим органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь Маковский и генеральный директор РОТЕК Иван Панасюк. Внедрение системы предиктивной аналитики на объектах «Россетей» создает основу для перехода к обслуживанию оборудования по техническому состоянию. Данный шаг позволит сделать прозрачными производственные процессы для всех уровней менеджмента, полу
|19.09.2019
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Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда
ия прав на это ПО Microsoft прописан с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок
|05.09.2019
|«ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей
|25.06.2019
|«Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk
|06.06.2019
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«МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири
«Мегафон» и «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области в
|25.03.2019
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Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске
Продукты Positive Technologies Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли «МРСК Сибири» и группе компаний «Россети» обеспечить информационную безопасность состоявшейся в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. Соревнования и мероприятия культурной програ
|31.01.2019
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«ЭР-телеком холдинг» и «МРСК Урала» начали тестирование решений в области промышленного интернета вещей
нной в компании "Россети" единой концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 г.», – отметил генеральный директор «МРСК Урала» Сергей Дрегваль. «Проект тестирования технологии LoRaWAN на базе существующей инфраструктуры "МРСК Урала" – это реальный вклад в развитие цифровизации электросетевого комплек
Россети МРСК ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 15
|Вексин Алексей 13 13
|Кравченко Константин 101 11
|Серова Елена 320 11
|Щеканов Александр 8 8
|Новиков Евгений 49 8
|Попова Мария 141 7
|Михайлик Константин 44 7
|Кукшев Вячеслав 13 7
|Меркушенков Евгений 8 7
|Лесниченко Максим 11 6
|Герман Андрей 24 6
|Ливинский Павел 10 5
|Суслов Андрей 12 5
|Наумов Дмитрий 15 5
|Бударгин Олег 10 5
|Хомяк Юрий 38 5
|Бартенева Мария 35 5
|Павлов Сергей 17 5
|Гревцев Владимир 22 5
|Сельков Андрей 15 5
|Петров Владимир 18 5
|Митрейкин Александр 20 5
|Цветков Юрий 9 5
|Любимов Игорь 6 5
|Нейман Игорь 6 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Гонтарев Павел 122 4
|Маковский Игорь 9 4
|Новак Александр 36 4
|Гимранов Ринат 126 4
|Галушко Дмитрий 24 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Калюжный Игорь 27 4
|Строкович Антон 53 4
|Макаров Станислав 118 4
|Аксенов Евгений 20 4
|Дятлов Сергей 18 4
|Сиваков Юрий 9 4
|Пономаренко Антон 6 4
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