Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания

ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда Серверное оборудования для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хр

В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры ор просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета на самостоятельный демонтаж линий связи «Россетями» в ряде населенных пунктов региона. Суд в конце января 2025 г. согласился с просьбо

Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА х ЛЭП В конце октября 2024 г. CNews сообщал, что компания «Беспилотные системы» в сотрудничестве с «Россетями» разработала инновационную технологию мониторинга состояния высоковольтных линий эл

Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы Серверы для «Россетей» Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает сервер

Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО ПО для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» закупают ряд ПО российских разработчиков для поддержки

«ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус» ения ИТ-оборудованием в центрах обработки данных, разработанное компанией Yadro. Импортозамещение в Россетях Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указ

Российский энергогигант меняет SAP на «1С» в системе управления активами Замена SAP продолжается Как выяснил CNews, Тюменское отделение «Россетей» начинает работы по изгнанию SAP из своей системы управления производственными активами (СУПА). ПО ушедшей из России в 2022 г. немецкой компании заменят на российский «1С». Основаниями

В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace у. Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков — клиенты выбирают наши решения из-за функциональности и стабильности работы при высоких нагрузках. Мы рады, что наши сервисы обеспечат сотрудникам “Россетей” надежные ежедневные коммуникации», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО з американской системы VMware, следует из технического задания. Из чего можно заключить, что «Россети Сибирь» отказываются от VMware в пользу российских решений. «Россети Сибирь» — дочернее общество «Россетей». Занимается передачей и распределением электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской об

Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы Экспертизу и отбор провели эксперты Группы «Россети», включая сотрудников специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Поступило более 250 первичных заявок, предложенных электро

«Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса «Железо» Dell для «дочки» «Россетей» Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети

ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей» ормат обучения для компании. ПАО «Россети» является давним партнером «Эдит про». Крупнейшие заказчики «Эдит про» – «Россети Кубань» и «Россети Ленэнерго». Запуск обучающей программы на базе полигона «Россетей» — следующий шаг в развитии двусторонних отношений. *** Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является одним из ведущих

«Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расчет зарплаты для более 850 сотрудников головного офиса и двух филиалов — в Новосибирске и Владивостоке. Об этом CNews сообщили п

Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы но-технический центр» (является единым центром компетенций при формировании программы НИОКР) и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Всего поступило около 260 первичных заявок. Утвержденные темы охватывают ве

В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии Блокчейн-система рынка электроэнергии Крупнейшая энергосбытовая компания Калининградской области «Янтарьэнергосбыт», дочерняя структура «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключать д

«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока поративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального проекта. Используются решения, созданные специалистами «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). На подстанции будет установлена интеллектуальная система частотного управления охлаждением одного из автотрансформаторов. Она позволяет сократить расход эле

Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» подписано с «Энвижн». На сегодняшний день пальма первенства также у Сбербанка. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок

Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей» Семинар-совещание, собравший руководителей цифровых блоков группы компаний, открыл первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. «Кроме улучшения базовых показателей – надёжности, качества и доступности инфраструктуры – основной задачей цифровой трансформации является развитие дополнительных усл

«Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей им оборудованием, расширяем географию поставок. Первая партия продукции поставлена на Урал, в планах – Северо-Запад и Сибирь. Финансовую поддержку в реализации стратегически важного для цифровизации «Россетей» проекта оказывает «Новикомбанк», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Система, построенная на базе продуктов концерна, решает широкий спектр задач ком

Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов днако “Россети” приступили к их внедрению уже сейчас», — уточняют в компании. Для чего это нужно В «Россетях» уверены, что выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего п

«Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса ный директор «МРСК Центра», являющегося управляющим органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь Маковский и генеральный директор РОТЕК Иван Панасюк. Внедрение системы предиктивной аналитики на объектах «Россетей» создает основу для перехода к обслуживанию оборудования по техническому состоянию. Данный шаг позволит сделать прозрачными производственные процессы для всех уровней менеджмента, полу

Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда ия прав на это ПО Microsoft прописан с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок

«МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири «Мегафон» и «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области в

Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске Продукты Positive Technologies Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли «МРСК Сибири» и группе компаний «Россети» обеспечить информационную безопасность состоявшейся в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. Соревнования и мероприятия культурной програ