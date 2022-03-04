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Россети МРСК ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания

Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания


04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС
02.12.2020 «Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений
01.12.2020 Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей»
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»
22.09.2020 Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов
24.07.2020 Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков
05.03.2020 Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0»
04.02.2020 «Россети» провели совещание с участием вице-премьера Борисова Ю.И.
22.01.2020 «Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
26.12.2019 «Россети» и SAP создали блокчейн-прототип для управления взаиморасчетами с потребителями
04.12.2019 «Россети» и Газпромбанк протестировали блокчейн-платформу Edison для энергетики и ЖКХ
04.12.2019 «Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk

Публикаций - 273, упоминаний - 402

Россети МРСК ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 34
Ростех - Ростехнологии 2532 32
SAP SE 4595 28
Microsoft Corporation 22497 21
6072 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Oracle Corporation 6035 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
АйДи - Технологии управления 45 12
Softline - Софтлайн 1870 12
Ростех - Автоматика Концерн 1008 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 8
Крок - Croc 1616 8
Программный продукт ГК 3960 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 10 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
Polycom - Поликом Россия 378 6
ГКС - Группа компаний Систематика 307 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 5
Yandex - Яндекс 5015 5
АФК Система ПАО 1638 5
NVision Group - Энвижн Груп 660 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 4
Новые облачные технологии (НОТ) 277 4
Dell EMC 4736 4
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 4
Телеком-защита 52 4
Google LLC 10352 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
Intel Corporation 11262 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 60 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 28
Газпром ПАО 1008 28
РусГидро ПАО 206 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
Россети Ленэнерго 786 21
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 21
Роснефть НК 434 20
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 17
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 36 15
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 36 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
Почта России ПАО 1853 13
Газпром нефть 439 11
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 56 11
Транснефть 232 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 10
ГПБ - Газпромбанк 842 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 88 9
Татнефть 182 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 8
Магнит - Сеть магазинов 447 7
Россети МРСК Северного Кавказа 25 7
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 14 7
Альфа-Банк 1476 7
Сургутнефтегаз - СНГ 193 7
Аэрофлот 648 6
Башнефть ПАО АНК 118 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 5
Россети Кубань - Кубаньэнерго 17 5
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 5
X5 Group 709 5
Техносила - СервисТрейд 239 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 495 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 20
Правительство РФ 8292 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Президент Российской Федерации 3770 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 7
Федеральное казначейство России 1345 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Правительство Москвы 1640 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 170 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
4CIO 16 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 69
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Михайлик Константин 4 4
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Инюцын Антон 17 4
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Лесниченко Максим 11 3
Гревцев Владимир 22 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 6
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Россия - СФО - Омская область 517 6
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Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 5
Россия - СФО - Кемеровская область 673 4
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 33
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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