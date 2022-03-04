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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети МРСК ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания
Публикаций - 273, упоминаний - 402
Россети МРСК ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 18
|Ливинский Павел 10 9
|Вексин Алексей 11 6
|Маковский Игорь 6 6
|Новак Александр 20 6
|Цветков Юрий 9 5
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Бартенева Мария 25 5
|Щеканов Александр 8 5
|Новиков Евгений 40 5
|Кукшев Вячеслав 12 5
|Коновалов Роман 20 5
|Путин Владимир 2542 5
|Михайлик Константин 4 4
|Кравченко Константин 75 4
|Борисов Юрий 107 4
|Сахненко Сергей 76 4
|Чемезов Сергей 134 4
|Инюцын Антон 17 4
|Берда Тимур 6 4
|Нейман Игорь 5 4
|Егоров Михаил 15 4
|Петров Владимир 15 4
|Любимов Игорь 6 4
|Черногоров Андрей 63 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Бударгин Олег 9 4
|Серова Елена 317 3
|Лесниченко Максим 11 3
|Гревцев Владимир 22 3
|Суслов Андрей 10 3
|Сидоров Алексей 16 3
|Иванов Олег 131 3
|Попова Мария 139 3
|Нуралиев Борис 244 3
|Ускова Ольга 154 3
|Дворкович Аркадий 196 3
|Сечин Игорь 30 3
|Гонтарев Павел 72 3
|Калюжный Игорь 26 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru