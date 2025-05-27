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Россети МРСК ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания

Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания.

 

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27.05.2025 ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда

Серверное оборудования для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хр
28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

ор просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета на самостоятельный демонтаж линий связи «Россетями» в ряде населенных пунктов региона. Суд в конце января 2025 г. согласился с просьбо
15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА

х ЛЭП В конце октября 2024 г. CNews сообщал, что компания «Беспилотные системы» в сотрудничестве с «Россетями» разработала инновационную технологию мониторинга состояния высоковольтных линий эл
28.03.2025 Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы

Серверы для «Россетей» Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает сервер
24.03.2025 Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО

ПО для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» закупают ряд ПО российских разработчиков для поддержки
29.11.2024 «ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус»

ения ИТ-оборудованием в центрах обработки данных, разработанное компанией Yadro. Импортозамещение в Россетях Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указ
27.09.2024 Российский энергогигант меняет SAP на «1С» в системе управления активами

Замена SAP продолжается Как выяснил CNews, Тюменское отделение «Россетей» начинает работы по изгнанию SAP из своей системы управления производственными активами (СУПА). ПО ушедшей из России в 2022 г. немецкой компании заменят на российский «1С». Основаниями
22.04.2024 В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace

у. Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков — клиенты выбирают наши решения из-за функциональности и стабильности работы при высоких нагрузках. Мы рады, что наши сервисы обеспечат сотрудникам “Россетей” надежные ежедневные коммуникации», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
01.12.2022 «Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

з американской системы VMware, следует из технического задания. Из чего можно заключить, что «Россети Сибирь» отказываются от VMware в пользу российских решений. «Россети Сибирь» — дочернее общество «Россетей». Занимается передачей и распределением электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской об
28.09.2022 Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы

Экспертизу и отбор провели эксперты Группы «Россети», включая сотрудников специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Поступило более 250 первичных заявок, предложенных электро
30.06.2022 «Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

«Железо» Dell для «дочки» «Россетей» Как выяснил CNews, 100-процентная «дочка» «Россетей», ИТ-интегратор «Россети
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»

ормат обучения для компании. ПАО «Россети» является давним партнером «Эдит про». Крупнейшие заказчики «Эдит про» – «Россети Кубань» и «Россети Ленэнерго». Запуск обучающей программы на базе полигона «Россетей» — следующий шаг в развитии двусторонних отношений. *** Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является одним из ведущих
03.06.2022 «Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расчет зарплаты для более 850 сотрудников головного офиса и двух филиалов — в Новосибирске и Владивостоке. Об этом CNews сообщили п
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы

но-технический центр» (является единым центром компетенций при формировании программы НИОКР) и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Всего поступило около 260 первичных заявок. Утвержденные темы охватывают ве
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии

Блокчейн-система рынка электроэнергии Крупнейшая энергосбытовая компания Калининградской области «Янтарьэнергосбыт», дочерняя структура «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключать д
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»
08.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока

поративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального проекта. Используются решения, созданные специалистами «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). На подстанции будет установлена интеллектуальная система частотного управления охлаждением одного из автотрансформаторов. Она позволяет сократить расход эле
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»

подписано с «Энвижн». На сегодняшний день пальма первенства также у Сбербанка. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок
01.12.2020 Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей»

Семинар-совещание, собравший руководителей цифровых блоков группы компаний, открыл первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. «Кроме улучшения базовых показателей – надёжности, качества и доступности инфраструктуры – основной задачей цифровой трансформации является развитие дополнительных усл
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»
22.09.2020 Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей

им оборудованием, расширяем географию поставок. Первая партия продукции поставлена на Урал, в планах – Северо-Запад и Сибирь. Финансовую поддержку в реализации стратегически важного для цифровизации «Россетей» проекта оказывает «Новикомбанк», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Система, построенная на базе продуктов концерна, решает широкий спектр задач ком
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов

днако “Россети” приступили к их внедрению уже сейчас», — уточняют в компании. Для чего это нужно В «Россетях» уверены, что выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего п
24.07.2020 Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков
22.01.2020 «Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса

ный директор «МРСК Центра», являющегося управляющим органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь Маковский и генеральный директор РОТЕК Иван Панасюк. Внедрение системы предиктивной аналитики на объектах «Россетей» создает основу для перехода к обслуживанию оборудования по техническому состоянию. Данный шаг позволит сделать прозрачными производственные процессы для всех уровней менеджмента, полу
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

ия прав на это ПО Microsoft прописан с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г. Несколько фактов о «Россетях» «Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 ок
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk
06.06.2019 «МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири

«Мегафон» и «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области в
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске

Продукты Positive Technologies Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли «МРСК Сибири» и группе компаний «Россети» обеспечить информационную безопасность состоявшейся в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. Соревнования и мероприятия культурной програ
31.01.2019 «ЭР-телеком холдинг» и «МРСК Урала» начали тестирование решений в области промышленного интернета вещей

нной в компании "Россети" единой концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 г.», – отметил генеральный директор «МРСК Урала» Сергей Дрегваль. «Проект тестирования технологии LoRaWAN на базе существующей инфраструктуры "МРСК Урала" – это реальный вклад в развитие цифровизации электросетевого комплек

Публикаций - 328, упоминаний - 418

Россети МРСК ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 58
Ростелеком 10948 29
Microsoft Corporation 25775 27
9594 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
МегаФон 10742 19
Oracle Corporation 7074 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Softline - Софтлайн 3743 13
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
Код Безопасности 812 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
АйДи - Технологии управления - id2 70 8
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 8
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Крок - Croc 1964 8
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
Dell EMC 5180 7
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
SAS Institute 1082 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 6
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 6
Zelax - Зелакс 90 6
Huawei 4676 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 167
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 65
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 35
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 31
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 29
Россети Ленэнерго 1699 27
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 26
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 26
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 22
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 21
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 19
Газпром ПАО 1493 19
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 18
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 16
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Альфа-Банк 1979 10
Транснефть 335 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Почта России ПАО 2370 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Газпром нефть 725 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 6
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Федеральное казначейство России 1949 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 14
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 39
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 20
FreePik 1841 18
Linux OS 11533 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Microsoft Windows 16882 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
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Вексин Алексей 13 13
Кравченко Константин 101 11
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Новиков Евгений 49 8
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Гревцев Владимир 22 5
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Любимов Игорь 6 5
Нейман Игорь 6 5
Шадаев Максут 1210 5
Гонтарев Павел 122 4
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Сиваков Юрий 9 4
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Россия - СЗФО - Вологодская область 794 12
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 9
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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