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«Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» поставил в 14 регионов России устройства для создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. «Россети Центр и Приволжье» в 2019 г. получили более 75 тыс. приборов на общую сумму 982 млн руб.

Научно-производственное предприятие «Сигнал» по итогам конкурса на комплексную поставку устройств передало в регионы 6844 шкафа учета, 40 тыс. приборов учета и 30 тыс. трансформаторов тока. Устройства установлены, в частности, в Белгородской, Брянской, Костромской, Курской, Нижегородской и Ярославской областях.

«Наша продукция гарантирует надежность и удобство эксплуатации инфраструктуры как для поставщиков, так и для потребителей электроэнергии. Приборы обеспечивают «умный» учет электроэнергии, позволяют контролировать работу сетей в удаленном режиме и предупреждать нештатные ситуации. Мы продолжаем оснащать регионы высокотехнологичным энергетическим оборудованием, расширяем географию поставок. Первая партия продукции поставлена на Урал, в планах – Северо-Запад и Сибирь. Финансовую поддержку в реализации стратегически важного для цифровизации «Россетей» проекта оказывает «Новикомбанк», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Система, построенная на базе продуктов концерна, решает широкий спектр задач коммерческого и технического учета электроэнергии и других ресурсов, телемеханики и диспетчеризации для объектов энергетики, промышленности и ЖКХ.

Сегодня концерн ведет работу по более глубокой локализации производства продукции. В первую очередь, речь идет о выпуске коммутационных шкафов автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

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