Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация

МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области МТС построила отечественную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах Прохоровского района Белгородской области. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для

МТС обеспечила видеонаблюдением музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области увеличить количество камер и их функционал, интегрировать видеонаблюдение с системами контроля и оповещения при пожаре или несанкционированном доступе на территорию», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Спрос на облачные сервисы в Белгородской области за год вырос в два раза МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России. Выяснилось, что их потребление в Белгородской области за год выросло в два раза. Больше всего в регионе увеличился спрос на объектное хранилище в облаке MWS Cloud. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего среди сер

«МегаФон» прокачал связь в Белгородской области ернизировали телеком-оборудование в 70 населенных пунктах, в результате чего более 450 тыс. жителей Белгородской области получили новые цифровые возможности и надежную связь. Об этом CNews сооб

«МегаФон» улучшил связь в Белгородской области егиона, и я рад, что в такой важный день молодожены смогут оперативно принимать поздравления и делиться своей радостью с друзьями и близкими как бы далеко они не были», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Модернизация сети прошла также в нескольких селах региона, в частности в селе Бобрава Ракитянского района, где проживают около 1,5 тыс. человек, большая

Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25% МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Белгородской области за год выросло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных ус

«МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в третьем по величине городе Белгородской области, где проживают около 80 тыс. человек и еще несколько тысяч приезжают сюд

В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области за последние полгода. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольш

На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор Сделка на «Авито» Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданную для защиты Белгородской области от украинских БПЛА, была обнаружена на «Авито». Как пишет портал «Бел.ru

МТС присоединила к сети около сотни малых населенных пунктов в Белгородской области ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 92 населенных пунктов Белгородской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках более чем

«МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. «Старый Оскол – второй по величине город в Белгородской области, и, естественно, его жители активно пользуются мобильным интернетом и со

Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито» вары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 руб., благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн руб. Сейчас продолжается доставка помощи в отд

«Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях «Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК). Об этом C

«Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль «Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой в пункты

«Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль «Авито» обеспечит льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит 1 руб. Льготный пери

Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Количество посылок

Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Теперь все граждане в реги

Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе ского суверенитета и развития ИT-инфраструктуры по всей стране становится все очевиднее. При этом в Белгородской области исторически сложилась сильная технологическая научная и образовательная

Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях х, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрывались. Ежедневно в среднем 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу. Об этом CNews сообщили пред

«Школа 21» открылась в Белгороде ткрытия кампуса приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье

«МегаФон» пришел еще в более чем 20 населенных пунктов Белгородской области едицина, дистанционная работа. Кроме того, наши абоненты могут легко общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн и всегда находиться на связи с родными и близкими», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Отметим, что ранее «МегаФон» подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тыс. человек.

В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сетях, сократить количество аварийных ситуаций

В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21» Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информаци

Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол

В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель

«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт

Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт

«Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн

НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп

Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%

Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин

Белгородская область отказалась от бумажного документоборота на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу

Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не

«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро

МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем

«Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступе

«Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен

«Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как расск