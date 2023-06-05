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Россия ЦФО Белгородская область Белгородская агломерация

Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация


05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

ал, который пожелал уехать из Шебекино, трудоустроили в Белгороде. «Всем сотрудникам, работающим на белгородской производственной площадке, компания оказывает необходимые меры в содействии реше
09.02.2023 Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов

много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол
08.11.2022 Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux

В МФЦ Белгородской области продолжается миграция ИТ-инфраструктуры на ОС Astra Linux Special Editio
16.09.2022 В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир

ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель

13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт
07.09.2022 Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области

и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт
22.07.2022 Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн

льстве России. Первыми такую возможность получат жители Москвы и Подмосковья, а также проживающие в Белгородской области. «Отказ от аптек» будет проходить в форме эксперимента. По информации из
12.05.2022 «Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО

По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области

крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации

Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области

17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми

«ВТБ мобайл» начал работу в Белгородской области и Пермском крае 17 мая 2021 г. Получить SIM-карту можно во всех регионал
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота

на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу

20.03.2020 Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано

льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не

07.12.2018 «Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей

ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро
09.06.2018 МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области

телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем

21.04.2017 Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья

Tele2 объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Белгородской и Липецкой областях. Как рассказали CNews в компании, на старте высокоскоростной
20.04.2017 «Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области

в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступе
03.04.2017 «Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей

Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен
20.02.2017 «Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области

Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как расск
03.02.2017 «Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области

ление услуги «Бесплатный номер 8800» и корпоративной мобильной связи управлению Роспотребнадзора по Белгородской области. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового расширенного контракта
17.01.2017 «Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области

родского отделения компании.«Мегафон» одним из первых среди операторов связи в 2015 году запустил в Белгородской области сверхскоростные 4G-сети. Сегодня жители региона пользуются LTE-сервисом,
19.12.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Белгородской области сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличив
01.11.2016 МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области

МТС сообщил о развертывании в Белгородской области технейтральной сети LTE-1800. Как рассказали CNews в компании, в результ
14.10.2016 «Мегафон» развивает сельский 3G-интернет в Белгородской области

«Мегафон» объявил о запуске базовых станций стандарта 3G в малых населённых пунктах Белгородской области, предоставив для более 40 тыс. сельских жителей интернет-доступ на скоро
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням

Компания ТТК выиграла конкурс на предоставление услуг связи Липецкой и Белгородской таможням. В рамках государственных контрактов, заключенных по итогам открытых ау
10.05.2016 Арбитражный суд Белгородской области внедрил систему freeze-ray для архивного хранения данных

«Panasonic Россия» в сотрудничестве с системным интегратором IGS реализовала инновационный проект в Белгородской области. Стороны впервые в России внедрили новейшую систему freeze-ray для архив
21.04.2016 В Белгородской области создана единая система управления финансово-хозяйственной деятельностью в здравоохранении

В Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области внедрена единая региональная система учета финансово-хозяйственной деяте
29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области

пания Axelot автоматизировала склад координирующего распределительного центра (КРЦ) «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области. Внедрение программных продуктов «1С:WMS» и «Axelot: ESB Сервисная шина

04.02.2016 Белгородская таможня перешла в сеть «МегаФона»

Компания «МегаФон» сообщила о переносе в свою сеть в рамках услуги MNP мобильных номеров Белгородской таможни от другого оператора связи в соответствии с условиями нового тендера на 
15.01.2016 Сервис аутентификации и идентификации Wi-Fi компании ПАФЭС прошел проверку Роскомнадзора

(«Подольские Автоматизированные Финансово-Экономические Системы»), прошел проверку. Роскомнадзор по Белгородской области 28 декабря 2015 г. в торговом центре «Боше» провел внеплановую «проверку
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области

ономии бюджетов в результате централизации достигают от десятков до сотен миллионов рублей.  Проект Белгородской области относится к числу именно таких проектов и особенно уникален по нескольки
03.12.2015 «МегаФон» включил интернет 4G в Белгородской области

лы, видео и музыку. «За последний год число пользователей мобильного интернета в сетях «МегаФона» в Белгородской области в среднем увеличилось на 20%, а также удвоились объёмы потребления интер
19.11.2015 «Зелёная долина» расширила сотрудничество с «МегаФоном» в Белгородской области

водственных объектов ГК «Зелёная долина». «Зелёная долина» расширила сотрудничество с «МегаФоном» в Белгородской области. Вслед за включением мобильного и фиксированного интернета для растениев
14.09.2015 «Билайн» расширяет территорию покрытия 3G в Белгородской области

(бренд «Билайн») продолжает модернизацию транспортной и мобильной инфраструктуры сети 3G в районах Белгородской области. Связь «Билайн» появилась на территории пунктов: Красная Яруга, Чернянка
03.09.2015 В Белгородской области запущена единая система госзакупок

С 1 июля 2015 г. в Белгородской области начала свою работу единая информационная система государственных и муниц
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области

«МегаФон» на 100% увеличил скорости 3G-интернета на всей территории Белгородской области, внедрив на действующих базовых станциях технологию DC-HSDPA. Теперь або
09.07.2015 Tele2 планирует инвестировать в экономику Белгородской области 1 млрд руб.

Оператор мобильной связи Tele2 и правительство Белгородской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В пе
08.07.2015 «Билайн» улучшил связь в районах Белгородской области

(бренд «Билайн») продолжает модернизацию транспортной и мобильной инфраструктуры сети 3G в районах Белгородской области. В результате обновления оборудования скорость мобильного интернета увел

Публикаций - 585, упоминаний - 839

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 60
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1951 26
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 23
7387 17
Microsoft Corporation 23886 15
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 284 12
Samsung Electronics 9885 11
Siemens AG - Siemens Group 2560 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1157 11
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 44 10
Цифра ГК 2216 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 10
HP Inc. 5597 10
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 9
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 9
ТТК Юго-Восток 29 8
Ростелеком - Связьинвест 1704 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 164 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6502 7
МТС Центр макрорегион 64 7
Yandex - Яндекс 6150 7
SAP SE 5021 7
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 7
5nine Software 1873 6
БАРС Груп 523 6
Softline - Софтлайн 2249 6
Apple Inc 11478 6
Парус Корпорация 538 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1381 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2948 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 15
Русагро Группа Компаний 222 13
Почта России ПАО 2064 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2542 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 7
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 6
Россети Ленэнерго 2418 6
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 38 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 5
РЖД - Российские железные дороги 1704 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 463 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 4
Русагро Инвест 6 4
ЭФКО ГК 21 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 4
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 24 4
Газпром ПАО 1197 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 321 4
O2 Consulting - O2Consulting 9 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1943 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 3
Восток-Запад - EWS Holding 40 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 3
Мать и дитя 22 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 3
101Hotels.com 719 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 3
X5 Group - Перекрёсток 472 3
Газпром нефть 533 3
ПСБ - Промсвязьбанк 763 3
USM Holdings - Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 15 2
Achemar Holdings 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 66
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 38
Президент Российской Федерации 3938 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2508 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2597 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2841 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1615 10
Правительство Москвы 2125 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1231 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2090 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 8
Судебная власть - Judicial power 2163 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 221 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3158 7
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 256 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 556 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 694 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 6
Федеральное казначейство России 1627 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 28
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 2
WiMAX Forum 68 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
Международная академия связи - МАС 37 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 31 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2621 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 158
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27239 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 80
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 66
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10611 63
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8880 61
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5978 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22959 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11406 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7195 48
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6247 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9087 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26869 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13845 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22216 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 33
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 486 15
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Apple iPhone 6 6341 12
Cognitive Agro Pilot 34 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1145 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 11
НКТ - Р7-Офис 232 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 10
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Linux OS 8706 10
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 155 7
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Google Play - Google Store - Android Market 3082 5
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Apple iPod 1532 5
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Apple - App Store 2708 5
Microsoft Office 3542 5
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 196 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 637 4
Oracle СУБД 602 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6775 4
ЕМИАС Электронный рецепт 78 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 448 4
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 12 4
Google YouTube - Видеохостинг 2525 4
Орловский Виктор 354 78
Туровский Михаил 19 19
Путин Владимир 2852 13
Ускова Ольга 155 12
Чернышенко Дмитрий 509 11
Савченко Евгений 12 9
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Никифоров Николай 1173 5
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Шевченко Евгений 60 4
Анашкин Иван 9 4
Никитченко Анна 7 4
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Евраев Михаил 245 3
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Россия - РФ - Российская федерация 128696 411
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40454 202
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2816 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 858 5
Прайм - Агентство экономической информации 864 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1427 4
Стрим-ТВ - телекомпания 157 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 3
Ведомости 675 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
Discovery Channel 33 1
Рен ТВ - телеканал 64 1
USA Today 125 1
Regnum - Регнум 112 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Euronews - телеканал 46 1
Наш Красноярский край 1 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
CrunchBase 70 1
Mash - telegram-канал 11 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
Intelligent Enterprise 27 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 1
National Geographic 84 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 104 1
CNews - ZOOM.CNews 1816 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Российская газета 251 1
Rusbase 16 1
Комсомольская правда ИД 65 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
РИА Новости 833 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 1
TAdviser - Центр выбора технологий 325 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 734 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7632 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2521 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 2
CNews Инновация года - награда 99 1
Juniper Research 510 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
In-Stat 115 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 1
S&P 500 554 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
Сбер - СберДанные 4 1
In-Stat/MDR 64 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Frost & Sullivan 202 1
CNews Fast рейтинг 44 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 14
РАН - Российская академия наук 1829 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1334 4
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 186 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 709 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 507 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 298 3
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 626 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 160 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 50 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 21 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 14 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 24 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Библиотека Максима Мошкова 16 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 119 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 12 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 2 1
Государственный Русский музей 42 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 39 1
КГУ - Курганский государственный университет 7 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11985 35
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1853 9
Цифровая прокачка региона 29 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1114 4
Единый день голосования 100 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 944 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
День молодёжи - 27 июня 714 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 2
Всероссийский цифровой диктант 11 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2178 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
CSTB Telecom & Media 59 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 17 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 242 1
МТС Телеком Идея 52 1
Связь-Экспокомм 94 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
CeBIT 461 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 15 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Цифровая среда онлайн 5 1
CNews AWARDS - награда 443 1
CNews FORUM Кейсы 157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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