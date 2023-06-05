Россия ЦФО Белгородская область Белгородская агломерация
|05.06.2023
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Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино
ал, который пожелал уехать из Шебекино, трудоустроили в Белгороде. «Всем сотрудникам, работающим на белгородской производственной площадке, компания оказывает необходимые меры в содействии реше
|09.02.2023
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Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов
много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол
|08.11.2022
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Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux
В МФЦ Белгородской области продолжается миграция ИТ-инфраструктуры на ОС Astra Linux Special Editio
|16.09.2022
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В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир
ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель
|13.09.2022
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«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона
ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт
|07.09.2022
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Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области
и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт
|22.07.2022
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Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн
льстве России. Первыми такую возможность получат жители Москвы и Подмосковья, а также проживающие в Белгородской области. «Отказ от аптек» будет проходить в форме эксперимента. По информации из
|12.05.2022
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«Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО
По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн
|16.02.2022
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НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области
крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп
|27.09.2021
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Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации
Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%
|04.06.2021
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Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ
Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области
|17.05.2021
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«ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми
«ВТБ мобайл» начал работу в Белгородской области и Пермском крае 17 мая 2021 г. Получить SIM-карту можно во всех регионал
|22.01.2021
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CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах
CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин
|18.12.2020
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Белгородская область отказалась от бумажного документоборота
на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу
|20.03.2020
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Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано
льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не
|07.12.2018
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«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей
ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро
|09.06.2018
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МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области
телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем
|21.04.2017
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Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья
Tele2 объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Белгородской и Липецкой областях. Как рассказали CNews в компании, на старте высокоскоростной
|20.04.2017
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«Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области
в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступе
|03.04.2017
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«Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей
Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен
|20.02.2017
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«Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области
Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как расск
|03.02.2017
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«Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области
ление услуги «Бесплатный номер 8800» и корпоративной мобильной связи управлению Роспотребнадзора по Белгородской области. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового расширенного контракта
|17.01.2017
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«Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области
родского отделения компании.«Мегафон» одним из первых среди операторов связи в 2015 году запустил в Белгородской области сверхскоростные 4G-сети. Сегодня жители региона пользуются LTE-сервисом,
|19.12.2016
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МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области
Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Белгородской области сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличив
|01.11.2016
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МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области
МТС сообщил о развертывании в Белгородской области технейтральной сети LTE-1800. Как рассказали CNews в компании, в результ
|14.10.2016
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«Мегафон» развивает сельский 3G-интернет в Белгородской области
«Мегафон» объявил о запуске базовых станций стандарта 3G в малых населённых пунктах Белгородской области, предоставив для более 40 тыс. сельских жителей интернет-доступ на скоро
|30.06.2016
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ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням
Компания ТТК выиграла конкурс на предоставление услуг связи Липецкой и Белгородской таможням. В рамках государственных контрактов, заключенных по итогам открытых ау
|10.05.2016
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Арбитражный суд Белгородской области внедрил систему freeze-ray для архивного хранения данных
«Panasonic Россия» в сотрудничестве с системным интегратором IGS реализовала инновационный проект в Белгородской области. Стороны впервые в России внедрили новейшую систему freeze-ray для архив
|21.04.2016
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В Белгородской области создана единая система управления финансово-хозяйственной деятельностью в здравоохранении
В Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области внедрена единая региональная система учета финансово-хозяйственной деяте
|29.02.2016
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Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области
пания Axelot автоматизировала склад координирующего распределительного центра (КРЦ) «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области. Внедрение программных продуктов «1С:WMS» и «Axelot: ESB Сервисная шина
|04.02.2016
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Белгородская таможня перешла в сеть «МегаФона»
Компания «МегаФон» сообщила о переносе в свою сеть в рамках услуги MNP мобильных номеров Белгородской таможни от другого оператора связи в соответствии с условиями нового тендера на
|15.01.2016
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Сервис аутентификации и идентификации Wi-Fi компании ПАФЭС прошел проверку Роскомнадзора
(«Подольские Автоматизированные Финансово-Экономические Системы»), прошел проверку. Роскомнадзор по Белгородской области 28 декабря 2015 г. в торговом центре «Боше» провел внеплановую «проверку
|22.12.2015
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БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области
ономии бюджетов в результате централизации достигают от десятков до сотен миллионов рублей. Проект Белгородской области относится к числу именно таких проектов и особенно уникален по нескольки
|03.12.2015
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«МегаФон» включил интернет 4G в Белгородской области
лы, видео и музыку. «За последний год число пользователей мобильного интернета в сетях «МегаФона» в Белгородской области в среднем увеличилось на 20%, а также удвоились объёмы потребления интер
|19.11.2015
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«Зелёная долина» расширила сотрудничество с «МегаФоном» в Белгородской области
водственных объектов ГК «Зелёная долина». «Зелёная долина» расширила сотрудничество с «МегаФоном» в Белгородской области. Вслед за включением мобильного и фиксированного интернета для растениев
|14.09.2015
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«Билайн» расширяет территорию покрытия 3G в Белгородской области
(бренд «Билайн») продолжает модернизацию транспортной и мобильной инфраструктуры сети 3G в районах Белгородской области. Связь «Билайн» появилась на территории пунктов: Красная Яруга, Чернянка
|03.09.2015
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В Белгородской области запущена единая система госзакупок
С 1 июля 2015 г. в Белгородской области начала свою работу единая информационная система государственных и муниц
|13.08.2015
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«МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области
«МегаФон» на 100% увеличил скорости 3G-интернета на всей территории Белгородской области, внедрив на действующих базовых станциях технологию DC-HSDPA. Теперь або
|09.07.2015
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Tele2 планирует инвестировать в экономику Белгородской области 1 млрд руб.
Оператор мобильной связи Tele2 и правительство Белгородской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В пе
|08.07.2015
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«Билайн» улучшил связь в районах Белгородской области
(бренд «Билайн») продолжает модернизацию транспортной и мобильной инфраструктуры сети 3G в районах Белгородской области. В результате обновления оборудования скорость мобильного интернета увел
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 354 78
|Туровский Михаил 19 19
|Путин Владимир 2852 13
|Ускова Ольга 155 12
|Чернышенко Дмитрий 509 11
|Савченко Евгений 12 9
|Медведев Дмитрий 1637 8
|Зорин Александр 51 7
|Мирошников Евгений 7 6
|Попов Алексей 330 6
|Галеева Гузель 7 6
|Бирюков Вадим 8 5
|Никифоров Николай 1173 5
|Рылов Дмитрий 45 5
|Белов Александр 73 4
|Шевченко Евгений 60 4
|Анашкин Иван 9 4
|Никитченко Анна 7 4
|Щеголев Игорь 692 4
|Сельский Андрей 21 4
|Чубайс Анатолий 208 4
|Аитов Тимур 197 3
|Смагаринский Юрий 24 3
|Кравцов Роман 81 3
|Суворов Владимир 17 3
|Попов Анатолий 113 3
|Егоров Александр 79 3
|Лебедев Георгий 50 3
|Гурджиян Руслан 20 3
|Шадаев Максут 750 3
|Разумовский Дмитрий 101 3
|Мишустин Михаил 547 3
|Мартиросян Ваагн 43 3
|Агафонова Наталия 40 3
|Евраев Михаил 245 3
|Цицин Константин 8 3
|Гусельников Андрей 15 3
|Сивцев Илья 86 3
|Никольский Антон 22 3
|Мирошников Борис 62 3
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