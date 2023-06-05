Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация

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Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол

Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux В МФЦ Белгородской области продолжается миграция ИТ-инфраструктуры на ОС Astra Linux Special Editio

В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель

«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт

Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт

Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн льстве России. Первыми такую возможность получат жители Москвы и Подмосковья, а также проживающие в Белгородской области. «Отказ от аптек» будет проходить в форме эксперимента. По информации из

«Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн

НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп

Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%

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CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин

Белгородская область отказалась от бумажного документоборота на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу

Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не

«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро

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Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья Tele2 объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Белгородской и Липецкой областях. Как рассказали CNews в компании, на старте высокоскоростной

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«Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен

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МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Белгородской области сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличив

МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области МТС сообщил о развертывании в Белгородской области технейтральной сети LTE-1800. Как рассказали CNews в компании, в результ

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