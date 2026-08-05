Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Белгородская область Белгородская агломерация

Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация

"Белгородский пейзаж", 1880 год. Холст, масло. Художник — Феддерс Юлий Иванович. "Белгородский пейзаж", 1880 год. Холст, масло. Художник — Феддерс Юлий Иванович.
"Белгородский пейзаж", 1880 год. Холст, масло. Художник — Феддерс Юлий Иванович.

СОБЫТИЯ


05.08.2026 МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области

МТС построила отечественную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах Прохоровского района Белгородской области. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для

15.05.2026 МТС обеспечила видеонаблюдением музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области

увеличить количество камер и их функционал, интегрировать видеонаблюдение с системами контроля и оповещения при пожаре или несанкционированном доступе на территорию», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
19.01.2026 Спрос на облачные сервисы в Белгородской области за год вырос в два раза

МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России. Выяснилось, что их потребление в Белгородской области за год выросло в два раза. Больше всего в регионе увеличился спрос на объектное хранилище в облаке MWS Cloud. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего среди сер
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в Белгородской области 

ернизировали телеком-оборудование в 70 населенных пунктах, в результате чего более 450 тыс. жителей Белгородской области получили новые цифровые возможности и надежную связь. Об этом CNews сооб
02.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в Белгородской области

егиона, и я рад, что в такой важный день молодожены смогут оперативно принимать поздравления и делиться своей радостью с друзьями и близкими как бы далеко они не были», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Модернизация сети прошла также в нескольких селах региона, в частности в селе Бобрава Ракитянского района, где проживают около 1,5 тыс. человек, большая
24.09.2025 Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Белгородской области за год выросло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных ус
05.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в третьем по величине городе Белгородской области, где проживают около 80 тыс. человек и еще несколько тысяч приезжают сюд
31.07.2025 В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области за последние полгода. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольш
16.06.2025 На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор

Сделка на «Авито» Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданную для защиты Белгородской области от украинских БПЛА, была обнаружена на «Авито». Как пишет портал «Бел.ru
06.02.2025 МТС присоединила к сети около сотни малых населенных пунктов в Белгородской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 92 населенных пунктов Белгородской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках более чем
20.01.2025 «МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. «Старый Оскол – второй по величине город в Белгородской области, и, естественно, его жители активно пользуются мобильным интернетом и со
19.11.2024 Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито»

вары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 руб., благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн руб. Сейчас продолжается доставка помощи в отд
31.10.2024 «Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях

«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК). Об этом C
04.10.2024 «Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

«Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой в пункты

04.09.2024 «Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

«Авито» обеспечит льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит 1 руб. Льготный пери
28.08.2024 Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно

Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Количество посылок

19.08.2024 Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору

В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Теперь все граждане в реги
19.06.2024 Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе

ского суверенитета и развития ИT-инфраструктуры по всей стране становится все очевиднее. При этом в Белгородской области исторически сложилась сильная технологическая научная и образовательная

18.04.2024 Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях

х, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрывались. Ежедневно в среднем 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу. Об этом CNews сообщили пред
12.03.2024 «Школа 21» открылась в Белгороде

ткрытия кампуса приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье
31.01.2024 «МегаФон» пришел еще в более чем 20 населенных пунктов Белгородской области

едицина, дистанционная работа. Кроме того, наши абоненты могут легко общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн и всегда находиться на связи с родными и близкими», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Отметим, что ранее «МегаФон» подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тыс. человек.
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сетях, сократить количество аварийных ситуаций
17.11.2023 В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информаци
09.02.2023 Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов

много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол
16.09.2022 В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир

ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель

13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт
07.09.2022 Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области

и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт
12.05.2022 «Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО

По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области

крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации

Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области

22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота

на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу

20.03.2020 Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано

льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не

07.12.2018 «Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей

ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро
09.06.2018 МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области

телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем

20.04.2017 «Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области

в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступе
03.04.2017 «Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей

Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен
20.02.2017 «Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области

Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как расск
03.02.2017 «Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области

ление услуги «Бесплатный номер 8800» и корпоративной мобильной связи управлению Роспотребнадзора по Белгородской области. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового расширенного контракта

Публикаций - 729, упоминаний - 1029

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
МегаФон 10742 82
Ростелеком 10948 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 23
9594 22
Microsoft Corporation 25775 17
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 14
Yandex - Яндекс 9216 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Samsung Electronics 11064 11
Apple Inc 13154 11
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 10
HP Inc. 5883 10
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
БАРС Груп 579 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 8
ТТК Юго-Восток 29 8
МТС - РеКом 21 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
SAP SE 5601 8
Softline - Софтлайн 3743 8
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 7
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 7
МТС Центр макрорегион 64 7
Cisco Systems 5372 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Почта России ПАО 2370 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Русагро Группа Компаний 379 13
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 9
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 6
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 4
O2Consulting - О2Консалтинг 12 4
Россети Ленэнерго 1699 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 20 4
ЭФКО ГК 31 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Русагро Инвест 7 4
Агро-Белогорье ГК 6 4
Газпром ПАО 1493 4
Газпром нефть 725 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 93
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 8
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
WiMAX Forum 69 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
Союз вебмастеров России 6 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 177
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 142
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 103
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 85
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 66
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 47
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 27
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 72
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Linux OS 11533 13
НКТ - Р7-Офис 543 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Cognitive Agro Pilot 39 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Google Android 15243 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Apple iPhone 6 4861 8
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 7
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 7
FreePik 1841 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 6
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 6
Apple iPad 4011 6
Apple iOS 8583 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple - App Store 3109 5
Орловский Виктор 408 86
Путин Владимир 3454 20
Туровский Михаил 19 19
Меркушев Александр 17 17
Чернышенко Дмитрий 581 15
Галеева Гузель 15 14
Ускова Ольга 174 12
Савченко Евгений 12 9
Шадаев Максут 1210 9
Медведев Дмитрий 1665 8
Зорин Александр 51 7
Попов Алексей 339 6
Мирошников Евгений 7 6
Рылов Дмитрий 56 5
Анашкин Иван 10 5
Бирюков Вадим 8 5
Гладков Вячеслав 5 5
Никифоров Николай 1138 5
Сельский Андрей 23 4
Белов Александр 76 4
Губанов Андрей 117 4
Анкилов Константин 121 4
Никитченко Анна 7 4
Шевченко Евгений 60 4
Щеголев Игорь 699 4
Мишустин Михаил 787 4
Греф Герман 485 4
Чубайс Анатолий 222 4
Попов Анатолий 154 3
Кравцов Роман 89 3
Слышкин Василий 129 3
Аитов Тимур 197 3
Лигачев Глеб 120 3
Смагаринский Юрий 24 3
Евраев Михаил 266 3
Егоров Александр 88 3
Гурджиян Руслан 20 3
Лебедев Георгий 57 3
Кусков Денис 221 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 505
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 242
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 188
Россия - ЦФО - Курская область 751 187
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 162
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 145
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 127
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 127
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 114
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 112
Россия - ЦФО - Брянская область 402 111
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 108
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 101
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 98
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 96
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 94
Россия - ЦФО - Костромская область 477 91
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 91
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 87
Россия - УФО - Свердловская область 1951 83
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 78
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 77
Россия - УФО - Челябинская область 1512 76
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 75
Россия - СФО - Омская область 789 75
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 74
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 73
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 71
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 67
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 67
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 66
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 66
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 65
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 61
Россия - ПФО - Самарская область 1577 60
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 59
Россия - ЦФО - Орловская область 369 58
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 238
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 120
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 105
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 103
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 87
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 45
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 41
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 38
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 30
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 23
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Ведомости 1466 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Российская газета 290 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Rusbase 16 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
National Geographic 95 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Фонтанка 39 1
Mash - telegram-канал 22 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Regnum - Регнум 114 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
USA Today 153 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Euronews - телеканал 52 1
Наш Красноярский край 1 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Intelligent Enterprise 27 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Сбер - СберДанные 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 8
Цифровая прокачка региона 29 7
Единый день голосования 143 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Всероссийский цифровой диктант 14 2
CSTB Telecom & Media 83 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Цифровая среда онлайн 5 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Связь-Экспокомм 276 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ПЛАС-Форум 14 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 14 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Цифра.Док 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще