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Россия ЦФО Белгородская область Белгородская агломерация
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
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МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области
МТС построила отечественную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах Прохоровского района Белгородской области. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для
|15.05.2026
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МТС обеспечила видеонаблюдением музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области
увеличить количество камер и их функционал, интегрировать видеонаблюдение с системами контроля и оповещения при пожаре или несанкционированном доступе на территорию», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
|19.01.2026
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Спрос на облачные сервисы в Белгородской области за год вырос в два раза
МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России. Выяснилось, что их потребление в Белгородской области за год выросло в два раза. Больше всего в регионе увеличился спрос на объектное хранилище в облаке MWS Cloud. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего среди сер
|28.11.2025
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«МегаФон» прокачал связь в Белгородской области
ернизировали телеком-оборудование в 70 населенных пунктах, в результате чего более 450 тыс. жителей Белгородской области получили новые цифровые возможности и надежную связь. Об этом CNews сооб
|02.10.2025
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«МегаФон» улучшил связь в Белгородской области
егиона, и я рад, что в такой важный день молодожены смогут оперативно принимать поздравления и делиться своей радостью с друзьями и близкими как бы далеко они не были», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Модернизация сети прошла также в нескольких селах региона, в частности в селе Бобрава Ракитянского района, где проживают около 1,5 тыс. человек, большая
|24.09.2025
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Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%
МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Белгородской области за год выросло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных ус
|05.09.2025
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«МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области
Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в третьем по величине городе Белгородской области, где проживают около 80 тыс. человек и еще несколько тысяч приезжают сюд
|31.07.2025
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В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов
МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области за последние полгода. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольш
|16.06.2025
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На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор
Сделка на «Авито» Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданную для защиты Белгородской области от украинских БПЛА, была обнаружена на «Авито». Как пишет портал «Бел.ru
|06.02.2025
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МТС присоединила к сети около сотни малых населенных пунктов в Белгородской области
ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 92 населенных пунктов Белгородской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках более чем
|20.01.2025
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«МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области
вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. «Старый Оскол – второй по величине город в Белгородской области, и, естественно, его жители активно пользуются мобильным интернетом и со
|19.11.2024
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Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито»
вары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 руб., благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн руб. Сейчас продолжается доставка помощи в отд
|31.10.2024
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«Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях
«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК). Об этом C
|04.10.2024
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«Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль
«Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой в пункты
|04.09.2024
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«Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль
«Авито» обеспечит льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит 1 руб. Льготный пери
|28.08.2024
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Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно
Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Количество посылок
|19.08.2024
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Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору
В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Теперь все граждане в реги
|19.06.2024
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Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе
ского суверенитета и развития ИT-инфраструктуры по всей стране становится все очевиднее. При этом в Белгородской области исторически сложилась сильная технологическая научная и образовательная
|18.04.2024
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Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях
х, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрывались. Ежедневно в среднем 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу. Об этом CNews сообщили пред
|12.03.2024
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«Школа 21» открылась в Белгороде
ткрытия кампуса приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье
|31.01.2024
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«МегаФон» пришел еще в более чем 20 населенных пунктов Белгородской области
едицина, дистанционная работа. Кроме того, наши абоненты могут легко общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн и всегда находиться на связи с родными и близкими», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. Отметим, что ранее «МегаФон» подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тыс. человек.
|15.01.2024
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В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сетях, сократить количество аварийных ситуаций
|17.11.2023
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В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информаци
|09.02.2023
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Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов
много видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контрол
|16.09.2022
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В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир
ущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель
|13.09.2022
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«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона
ании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в конт
|07.09.2022
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Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области
и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, чт
|12.05.2022
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«Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО
По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink. «Белгородский информационн
|16.02.2022
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НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области
крипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» комп
|27.09.2021
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Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации
Компания АО «Белгородская ипотечная корпорация» является региональным оператором земельных активов со 100%
|04.06.2021
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Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ
Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области
|22.01.2021
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CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах
CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области? Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы ин
|18.12.2020
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Белгородская область отказалась от бумажного документоборота
на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу
|20.03.2020
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Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано
льный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не
|07.12.2018
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«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей
ы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электро
|09.06.2018
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МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области
телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем
|20.04.2017
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«Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области
в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступе
|03.04.2017
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«Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей
Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделен
|20.02.2017
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«Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области
Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как расск
|03.02.2017
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«Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области
ление услуги «Бесплатный номер 8800» и корпоративной мобильной связи управлению Роспотребнадзора по Белгородской области. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового расширенного контракта
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 86
|Путин Владимир 3454 20
|Туровский Михаил 19 19
|Меркушев Александр 17 17
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Галеева Гузель 15 14
|Ускова Ольга 174 12
|Савченко Евгений 12 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Зорин Александр 51 7
|Попов Алексей 339 6
|Мирошников Евгений 7 6
|Рылов Дмитрий 56 5
|Анашкин Иван 10 5
|Бирюков Вадим 8 5
|Гладков Вячеслав 5 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Сельский Андрей 23 4
|Белов Александр 76 4
|Губанов Андрей 117 4
|Анкилов Константин 121 4
|Никитченко Анна 7 4
|Шевченко Евгений 60 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Греф Герман 485 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Попов Анатолий 154 3
|Кравцов Роман 89 3
|Слышкин Василий 129 3
|Аитов Тимур 197 3
|Лигачев Глеб 120 3
|Смагаринский Юрий 24 3
|Евраев Михаил 266 3
|Егоров Александр 88 3
|Гурджиян Руслан 20 3
|Лебедев Георгий 57 3
|Кусков Денис 221 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
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