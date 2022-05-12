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«Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО

В ОГБУ «Белгородский информационный фонд» запустили пилотный проект по переходу на кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе HRlink. Сроки подписания документов сократились с трех дней до трех-пяти минут. По итогам эксперимента система будет масштабироваться в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«Белгородский информационный фонд» занимается информационной поддержкой государственных и муниципальных учреждений Белгородской области. Среди оказываемых фондом услуг — видеофиксация дорожных правонарушений, выдача электронных цифровых подписей, участие в создании единой системы спутниковой навигации транспорта, а также услуги по технической защите информации.

Раньше подписание кадровых документов в «Белгородском информационном фонде» занимало в среднем до трех дней. В удаленном подразделении фонда численностью в 30 человек процесс мог затянуться до двух недель.

В фонде приняли решение протестировать систему КЭДО от HRlink, которая позволяет отказаться от бумаги в сфере HR и перейти на современный цифровой формат кадрового делопроизводства. С помощью сервиса HRlink сотрудники могут подписывать документы в несколько кликов со смартфона или компьютера. Достаточно ввести одноразовый код, который приходит в СМС. Для подписания документов используется электронная цифровая подпись, которая оформляется прямо на платформе, или учетная запись на портале «Госуслуг».

Подключение «Белгородского информационного фонда» к сервису HRlink заняло всего месяц. Сейчас систему используют 92 сотрудника организации. В результате проекта сроки подписания документов сократились в среднем до трех-пяти минут. По итогам пилотного проекта будет принято решение о масштабировании системы в государственные и муниципальные учреждения Белгородской области.

«Переход на HRlink дает нам возможность подписывать кадровые документы в пару кликов из любой точки мира, безопасно хранить их и при необходимости быстро знакомить с документами сотрудников. Мы видим большой потенциал у такого современного подхода к ведению кадрового делопроизводства, поэтому готовы рекомендовать систему к внедрению в организациях Белгородской области», — сказал Денис Морозов, директор ОГБУ «Белгородский информационный фонд».

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Безопасность

«Признание системы подходящей для внедрения в государственных и муниципальных учреждениях Белгородской области очень важно для нас — это доказывает высокое качество сервиса HRlink. Переход организаций на безбумажный HR не только позволит ускорить процессы делопроизводства и сократить потребление бумаги, но и станет еще одним шагом на пути к цифровизации региона», — отметил Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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HRlink — первая система в России, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.

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