Морозов Денис
Морозов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
|БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
|Apple Inc 12109 1
|EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
|Parallels Desktop 90 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
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