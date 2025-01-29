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Морозов Денис



29.01.2025 «МегаФон» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-обучения 1
12.05.2022 «Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО 1
07.03.2012 Премию Young Global Leaders получил вице-президент по развитию продуктов Parallels Николай Добровольский 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Морозов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
Apple Inc 12109 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3829 1
Microsoft Windows приложения 211 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2798 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 812 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8470 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
Parallels Desktop 90 1
Махлин Дмитрий 95 1
Добровольский Николай 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Образование в России 2201 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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