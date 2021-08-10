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Parallels Desktop

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10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac

Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac

Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе пр
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации, выпустила Parallels Desktop для Chromebook Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parallels Desktop предназначена для запуска Windows-приложений на корпоративн
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook

Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook. «Современные предприятия все чаще выбирают для работы — удале
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave

Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютер
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность

llels объявила о том, что ее популярная утилита для запуска приложений Windows на компьютерах Mac - Parallels Desktop 13, расширила поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая фа
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra

Parallels представила обновленную версию популярной Mac-утилиты для виртуализации Parallels Desktop 13. Наряду поддержкой macOS High Sierra, разработчики обеспечили полноценну
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image

Международная команда разработчиков Parallels представила обновленную версию утилиты Parallels Desktop 12 для Mac. Наряду с увеличившейся на 25% производительностью и поддержкой

19.08.2015 Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10

Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, объявила о выпуске Parallels Desktop 11 для Mac. Теперь у этого решения есть три версии — Parallels Desktop

20.08.2014 Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом

пания Parallels. Её знаменитый пакет по настройке виртуальной Windows-машины достиг десятой версии. Parallels Desktop 10 (и корпоративная версия Enterprise Edition) получила поддержку новых вер
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее

выпустила новую версию решения для запуска приложений Windows на компьютерах Mac без перезагрузки — Parallels Desktop 10 для Mac и его новую корпоративную редакцию — Enterprise Edition. В десят
30.08.2013 Вышел Parallels Desktop 9 для Mac с поддержкой облачных сервисов и новейших ОС

Компания Parallels выпустила новую версию решения Parallels Desktop 9 для Mac, которое позволяет одновременно работать с приложениями Windows и
30.08.2012 Вышел Parallels Desktop 8 для Mac: функции Mac OS X Mountain Lion теперь доступны в Windows 8

Компания Parallels объявила о выходе Parallels Desktop 8 для Mac — новой версии решения для работы с Windows на Mac без перезагруз
01.09.2011 Вышла новая версия приложения Parallels Mobile для устройств Apple

Одновременно с дебютом Parallels Desktop 7 для Mac компания Parallels объявила о выходе новой версии приложения Para
01.09.2011 Parallels Desktop 7 для Mac: интеграция с мобильными платформами и поддержка Mac OS X Lion

Компания Parallels объявила о выходе Parallels Desktop 7 для Mac. Седьмое поколение решения для одновременной работы с ОС Windows

23.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие программные продукты 2010 года

ndows. Имя этому решению – программа для создания и управления виртуальными машинами в среде MacOS, Parallels Desktop. Среди подобного рода конкурирующих программ Parallels Desktop заслу
15.09.2010 Parallels выпустила мобильное приложение для удаленной работы с Windows-программами через iPad, iPhone и iPod Touch

С через iPhone, iPad и iPod Touch. Это приложение интегрировано с недавно анонсированными решениями Parallels Desktop 6 для Mac и Parallels Desktop Switch to Mac и позволяет не просто уп
13.09.2010 Вышел Parallels Desktop 6 для Mac

Компания Parallels анонсировала выход шестой версии Parallels Desktop для Mac. В новое поколение коммерческого решения для запуска на компьютерах
28.05.2010 Русские могут заработать миллиарды долларов на миграции до Windows 7

изации и автоматизации сервис-провайдеров) и корпорация Microsoft объявили о начале продаж продукта Parallels Desktop Upgrade to Windows 7. Разработчики заявляют, что решение призвано обеспечит
13.04.2010 Анонсировано инновационное средство для миграции на Windows 7

енным пользователям. Компания Parallels в ближайшее время выпустит на рынок программу под названием Parallels Desktop Upgrade to Windows 7 (PDUW7). Она рассчитана на пользователей Windows XP/Vi
30.11.2009 Русскоязычная версия Parallels Desktop 5 для Mac – в продаже

Спустя месяц после глобального релиза Parallels Desktop 5 для Mac, русская версия этого продукта поступила в продажу в России. P
05.11.2009 Вышел Parallels Desktop 5 для компьютеров Mac

Компания Parallels представила пятую версию пакета Parallels Desktop для компьютеров Mac, который позволяет запускать Windows (в том числе Windo
04.09.2009 Вышел Parallels Desktop 4 для Windows и Linux

Компания Parallels объявила о выпуске Parallels Desktop 4 для Windows и Linux, обеспечивающего возможность широкого применения вирт
27.08.2009 Parallels представила новое коробочное решение для перехода с ПК на Mac

Компания Parallels представила коробочное решение Parallels Desktop Switch to Mac Edition, предназначенное для упрощения перехода с ПК на Mac и
23.06.2009 Aflex software предложит новый пакет ПО: Parallels Desktop для Mac + Windows Vista/XP

компьютеров Apple будет представлен новый пакет программного обеспечения, включающий в себя решение Parallels Desktop для Mac 4.0, а также ОС Microsoft Windows Vista Home Basic или Microsoft Wi
23.01.2009 Вышло первое обновление Parallels Desktop 4.0 для Mac

Компания Parallels объявила о выходе первого обновления решения Parallels Desktop 4.0 для Mac (билд 3810) – решения виртуализации, позволяющего запускать Win
05.12.2008 Parallels Desktop 4.0 для Mac: уже в продаже

ls и ASPLinux, объявила о начале продаж на российском рынке локализованной четвертой версии решения Parallels Desktop для Mac. За время продаж пользователями этого решения стали более 1,5 млн ч
12.11.2008 Parallels Desktop 4.0 для Mac обеспечивает тесную интеграцию Windows и Mac OS Х

Компания Parallels объявила о выходе на российский рынок четвертой версии решения Parallels Desktop для Mac. Новая версия продукта обеспечивает эффективную интеграцию ОС Windo
26.06.2008 Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition

и и Украине компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о начале продаж нового пакета программ Parallels Desktop Russian Premium Edition, объединяющего в себе решения Acronis True Image, A
04.06.2008 Parallels Desktop for Mac включен в пакет для веб-разработчиков от Microsoft

crosoft – одним из стратегических партнеров Parallels. По условиям соглашения решение виртуализации Parallels Desktop for Mac включено в состав пакета приложений для веб-разработчиков Microsoft
19.05.2008 Parallels Desktop for Mac: продано свыше миллиона копий

что меньше чем за 2 года с начала продаж было реализовано свыше одного миллиона копий ее программы Parallels Desktop for Mac. Это программное обеспечение является первым продуктом, позволяющим
20.12.2007 MacBook со скидкой и возможность работать в Windows - бесплатно

пая один компьютер, вы можете иметь столько операционных систем, сколько пожелаете - для этого есть Parallels Desktop. Parallels Desktop for Mac позволяет работать в Windows, Linux или л
06.12.2007 SWsoft выпустила Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac

Компания SWsoft объявила о выпуске Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac – комплексной системы виртуализации для пользов
28.08.2007 Parallels выпустила новую бета-версию Parallels Desktop

Parallels, подразделение компании SWsoft, выпустило новую бета-версию Parallels Desktop, которая позволяет пользователям операционной системы Mac OS X запускать Windows. Новая Parallels Desktop стала лучше работать с Mac OS X's Dock. Теперь пользователи мо
09.06.2007 Parallels Desktop 3.0: Doom 3, Quake 4 теперь и на Macintosh

Компания Parallels выпустила серьезное обновление программного обеспечения, предназначенного для эмуляции операционной системы Windows на компьютерах Apple Macintosh, Parallels Desktop 3.0. В новой версии улучшена работа с трехмерными объектами, добавлена полноценная поддержка OpenGL 1.5 и DirectX 9. Отныне пользователи «Маков» смогут запускать такие игры, к
28.02.2007 Виртуальная машина Parallels Desktop: финальная версия

ndows. Данная функция обладает рядом настроек, так, пользователь может выбрать компоненты, которые необходимо отображать на дисплее, например, меню «Пуск» или «Панель задач». Кроме того, новая версия Parallels Desktop включает мощное средство для миграции пользователей Transporter. Оно позволяет переместить все данные с ПК на Mac-совместимый компьютер с полным сохранением конфигурации опера
03.11.2006 Вышло обновление Parallels Desktop с мастером установки Vista

Parallels выпустила обновление к программе виртуализации Parallels Desktop для настольных ПК Intel Mac. В него вошел мастер упрощенной установки Windows Vista и ряд других функций. Новая функция «SharedNetwork» (совместное использование сети) позволя

Публикаций - 93, упоминаний - 173

Parallels Desktop и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 83
Apple Inc 13156 48
Microsoft Corporation 25775 32
SWsoft - Standard & Western Software 49 12
Intel Corporation 12811 11
Corel Corporation 341 8
Google LLC 12690 7
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 7
Acronis - Акронис 489 7
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 6
Sphere 30 4
ModernGigabyte 8 4
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 4
Broadcom - VMware 2610 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
HP Inc. 5883 4
Oracle Corporation 7074 4
Odin 33 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Autodesk 639 2
Dropbox 527 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Ingram Micro 64 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
EFI - Electronics for Imaging 46 1
America Movil 55 1
Microsoft Greater China Region 4 1
CloudLinux 25 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Верный - торговая сеть 326 1
Venture Capital 40 1
Intel Capital 148 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Vector Capital 15 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Белый Ветер 365 1
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 61
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 48
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 38
Microsoft Windows приложения 228 24
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
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Галицкий Александр 123 2
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Рубанов Александр 17 1
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Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
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