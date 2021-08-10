Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows

Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе пр

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации, выпустила Parallels Desktop для Chromebook Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parallels Desktop предназначена для запуска Windows-приложений на корпоративн

Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook. «Современные предприятия все чаще выбирают для работы — удале

Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютер

Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность llels объявила о том, что ее популярная утилита для запуска приложений Windows на компьютерах Mac - Parallels Desktop 13, расширила поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая фа

Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra Parallels представила обновленную версию популярной Mac-утилиты для виртуализации Parallels Desktop 13. Наряду поддержкой macOS High Sierra, разработчики обеспечили полноценну

Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image Международная команда разработчиков Parallels представила обновленную версию утилиты Parallels Desktop 12 для Mac. Наряду с увеличившейся на 25% производительностью и поддержкой

Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10 Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, объявила о выпуске Parallels Desktop 11 для Mac. Теперь у этого решения есть три версии — Parallels Desktop

Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом пания Parallels. Её знаменитый пакет по настройке виртуальной Windows-машины достиг десятой версии. Parallels Desktop 10 (и корпоративная версия Enterprise Edition) получила поддержку новых вер

Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее выпустила новую версию решения для запуска приложений Windows на компьютерах Mac без перезагрузки — Parallels Desktop 10 для Mac и его новую корпоративную редакцию — Enterprise Edition. В десят

Вышел Parallels Desktop 9 для Mac с поддержкой облачных сервисов и новейших ОС Компания Parallels выпустила новую версию решения Parallels Desktop 9 для Mac, которое позволяет одновременно работать с приложениями Windows и

Вышел Parallels Desktop 8 для Mac: функции Mac OS X Mountain Lion теперь доступны в Windows 8 Компания Parallels объявила о выходе Parallels Desktop 8 для Mac — новой версии решения для работы с Windows на Mac без перезагруз

Вышла новая версия приложения Parallels Mobile для устройств Apple Одновременно с дебютом Parallels Desktop 7 для Mac компания Parallels объявила о выходе новой версии приложения Para

Parallels Desktop 7 для Mac: интеграция с мобильными платформами и поддержка Mac OS X Lion Компания Parallels объявила о выходе Parallels Desktop 7 для Mac. Седьмое поколение решения для одновременной работы с ОС Windows

Выбор ZOOM: лучшие программные продукты 2010 года ndows. Имя этому решению – программа для создания и управления виртуальными машинами в среде MacOS, Parallels Desktop. Среди подобного рода конкурирующих программ Parallels Desktop заслу

Parallels выпустила мобильное приложение для удаленной работы с Windows-программами через iPad, iPhone и iPod Touch С через iPhone, iPad и iPod Touch. Это приложение интегрировано с недавно анонсированными решениями Parallels Desktop 6 для Mac и Parallels Desktop Switch to Mac и позволяет не просто уп

Вышел Parallels Desktop 6 для Mac Компания Parallels анонсировала выход шестой версии Parallels Desktop для Mac. В новое поколение коммерческого решения для запуска на компьютерах

Русские могут заработать миллиарды долларов на миграции до Windows 7 изации и автоматизации сервис-провайдеров) и корпорация Microsoft объявили о начале продаж продукта Parallels Desktop Upgrade to Windows 7. Разработчики заявляют, что решение призвано обеспечит

Анонсировано инновационное средство для миграции на Windows 7 енным пользователям. Компания Parallels в ближайшее время выпустит на рынок программу под названием Parallels Desktop Upgrade to Windows 7 (PDUW7). Она рассчитана на пользователей Windows XP/Vi

Русскоязычная версия Parallels Desktop 5 для Mac – в продаже Спустя месяц после глобального релиза Parallels Desktop 5 для Mac, русская версия этого продукта поступила в продажу в России. P

Вышел Parallels Desktop 5 для компьютеров Mac Компания Parallels представила пятую версию пакета Parallels Desktop для компьютеров Mac, который позволяет запускать Windows (в том числе Windo

Вышел Parallels Desktop 4 для Windows и Linux Компания Parallels объявила о выпуске Parallels Desktop 4 для Windows и Linux, обеспечивающего возможность широкого применения вирт

Parallels представила новое коробочное решение для перехода с ПК на Mac Компания Parallels представила коробочное решение Parallels Desktop Switch to Mac Edition, предназначенное для упрощения перехода с ПК на Mac и

Aflex software предложит новый пакет ПО: Parallels Desktop для Mac + Windows Vista/XP компьютеров Apple будет представлен новый пакет программного обеспечения, включающий в себя решение Parallels Desktop для Mac 4.0, а также ОС Microsoft Windows Vista Home Basic или Microsoft Wi

Вышло первое обновление Parallels Desktop 4.0 для Mac Компания Parallels объявила о выходе первого обновления решения Parallels Desktop 4.0 для Mac (билд 3810) – решения виртуализации, позволяющего запускать Win

Parallels Desktop 4.0 для Mac: уже в продаже ls и ASPLinux, объявила о начале продаж на российском рынке локализованной четвертой версии решения Parallels Desktop для Mac. За время продаж пользователями этого решения стали более 1,5 млн ч

Parallels Desktop 4.0 для Mac обеспечивает тесную интеграцию Windows и Mac OS Х Компания Parallels объявила о выходе на российский рынок четвертой версии решения Parallels Desktop для Mac. Новая версия продукта обеспечивает эффективную интеграцию ОС Windo

Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition и и Украине компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о начале продаж нового пакета программ Parallels Desktop Russian Premium Edition, объединяющего в себе решения Acronis True Image, A

Parallels Desktop for Mac включен в пакет для веб-разработчиков от Microsoft crosoft – одним из стратегических партнеров Parallels. По условиям соглашения решение виртуализации Parallels Desktop for Mac включено в состав пакета приложений для веб-разработчиков Microsoft

Parallels Desktop for Mac: продано свыше миллиона копий что меньше чем за 2 года с начала продаж было реализовано свыше одного миллиона копий ее программы Parallels Desktop for Mac. Это программное обеспечение является первым продуктом, позволяющим

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SWsoft выпустила Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac Компания SWsoft объявила о выпуске Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac – комплексной системы виртуализации для пользов

Parallels выпустила новую бета-версию Parallels Desktop Parallels, подразделение компании SWsoft, выпустило новую бета-версию Parallels Desktop, которая позволяет пользователям операционной системы Mac OS X запускать Windows. Новая Parallels Desktop стала лучше работать с Mac OS X's Dock. Теперь пользователи мо

Parallels Desktop 3.0: Doom 3, Quake 4 теперь и на Macintosh Компания Parallels выпустила серьезное обновление программного обеспечения, предназначенного для эмуляции операционной системы Windows на компьютерах Apple Macintosh, Parallels Desktop 3.0. В новой версии улучшена работа с трехмерными объектами, добавлена полноценная поддержка OpenGL 1.5 и DirectX 9. Отныне пользователи «Маков» смогут запускать такие игры, к

Виртуальная машина Parallels Desktop: финальная версия ndows. Данная функция обладает рядом настроек, так, пользователь может выбрать компоненты, которые необходимо отображать на дисплее, например, меню «Пуск» или «Панель задач». Кроме того, новая версия Parallels Desktop включает мощное средство для миграции пользователей Transporter. Оно позволяет переместить все данные с ПК на Mac-совместимый компьютер с полным сохранением конфигурации опера