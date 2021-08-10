Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac

Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel.

Решение Parallels Desktop 17 для Mac имеет формат Universal Binary и оптимизировано для поддержки ОС Windows 11 и macOS Monterey. Оно предлагает исключительное быстродействие и высочайшую производительность графического процессора, улучшенную поддержку игр Windows, эффективное управление и визуализацию ресурсов. Решение Parallels Desktop 17 для Mac позволяет еще быстрее и проще запускать приложения Windows на компьютерах Mac.

«Компания Parallels совершила прорыв, разработав программное обеспечение для виртуализации, позволяющее запускать приложения Windows 10 на компьютерах Mac с процессором Apple M1. «Однако это достижение стало лишь началом новой эпохи эффективной работы с виртуальными машинами на компьютерах Mac», — говорит Николай Добровольский (Nick Dobrovolskiy), старший вице-президент по инженерному проектированию и поддержке пользователей компании Parallels. — Parallels Desktop 17 для Mac обеспечивает высочайший уровень производительности и стабильности. Кроме того, это решение позволяет использовать инновационные, но простые функции на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1 — работа с Windows на Mac еще никогда не была настолько удобной. Мы гордимся тем, что в сотрудничестве с Apple нам удалось создать первый в мире прототип виртуальной машины macOS Monterey, который можно запустить на Mac с процессором Apple M2».

Новые и улучшенные функции Parallels Desktop 17 для Mac.

Специально разработано для macOS 12 Monterey и Windows 11. Решение Parallels Desktop 17 будет поддерживать macOS Monterey в качестве основной и гостевой операционной системы. Решение также будет оптимизировано для Windows 11. Выпуск новых ОС ожидается в конце 2021 года. Оцените новые возможности уже сейчас, установив предварительные версии macOS Monterey и Windows 11 на виртуальную машину (ВМ) посредством помощника установки Parallels Desktop 17.

Теперь приложения, запущенные с использованием Parallels Desktop 17 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel, будут работать гораздо быстрее и эффективнее. Результаты оценки производительности. На всех поддерживаемых компьютерах Mac: До 38% быстрее возобновляется работа ОС Windows, Linux и macOS, производительность средства обработки графики OpenGL в 6 раз выше, до 25% выше производительность средств обработки графики 2D в Windows.

На Mac с процессором Apple M1: до 33% быстрее запуск Windows 10 на базе ARM (Insider Preview), до 20% выше производительность диска в Windows 10 на базе ARM (Insider Preview), обработка графики с помощью DirectX 11 до 28% быстрее.

На Mac с процессором Intel: до 60% выше скорость работы сетевого соединения на виртуальных машинах macOS Big Sur (и более поздних версий).

Усовершенствованный драйвер дисплея в Parallels Desktop 17 повышает скорость отклика и удобство работы в пользовательском интерфейсе Windows, а также обеспечивает синхронное воспроизведение видео. Новый драйвер увеличивает частоту кадров для многих 2D-игр в жанре "экшн" (Foregone, Smelter и т. д.), что делает игровой процесс более захватывающим.

С Parallels Desktop 17 ОС Windows 10 распознает состояние аккумулятора компьютера Mac и включает функцию экономии заряда, когда уровень заряда снижается до критической отметки. Новый виртуальный чип TPM позволяет ОС Windows 10 и Windows 11 использовать функции BitLocker и Secure Boot для улучшенной защиты данных.

Также была добавлена поддержка многоканального звука и функция обнаружения подключения к аудиопорту с помощью встроенных драйверов на ВМ Linux. Повышено удобство работы с виртуальными машинами Linux в режиме просмотра «Окно» с поддержкой динамической коррекции разрешения — вы можете изменить размер окна виртуальной машины, и Linux автоматически обновит дисплей с учетом новых настроек.

Популярный режим Coherence теперь используют 80% пользователей Parallels Desktop. Он позволяет одновременно запускать приложения Windows и Mac, даже не открывая рабочий стол Windows. Теперь пользователи могут работать непрерывно, не отвлекаясь от важных задач, так как экраны выключения, обновления и входа в систему Windows отображаются в отдельном окне — можно просто свернуть их, чтобы продолжить работать над текущими задачами.

Теперь пользователи Parallels Desktop могут использовать диспетчер Automatic Resource Manager, чтобы оценить и выбрать оптимальный объем аппаратных ресурсов Mac для виртуальных машин, чтобы добиться максимальной производительности.

Теперь пользователи могут просто перетаскивать текст или изображения между приложениями Mac и Windows, в том числе между приложениями Windows и macOS Monterey Quick Note (когда эта ОС станет доступной).

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Parallels Desktop 17 для Mac поддерживает USB 3.1, позволяя использовать дополнительные USB-накопители. Название устройства отображается в интерфейсе Parallels Desktop, чтобы можно было быстро и легко найти устройство, которое требуется подключить или отключить.

Поскольку виртуальные машины — особенно моментальные снимки виртуальной машины (снэпшоты) — занимают много места на диске, теперь в Parallels Desktop 17 пользователи могут видеть объем дискового пространства, занятый моментальными снимками ВМ, и принимать взвешенные решения о потреблении дискового пространства на компьютерах Mac.

Parallels Desktop Pro Edition — это бестселлер Parallels, специально созданный для продвинутых пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов. Эта версия предлагает не только все функции стандартной версии Parallels Desktop 17 для Mac, но и следующие уникальные возможности.

Parallels Desktop 17 для Mac Pro Edition позволяет всего двумя щелчками мыши создать независимую виртуальную машину на основе связанного клона. Подключаемый модуль Parallels Desktop для Visual Studio, созданный для отладки кода на изолированной виртуальной машине, теперь поддерживает компьютеры Mac на базе процессора Apple M1. Кроме того, установить подключаемый модуль в Visual Studio 2019 стало еще проще.

Parallels Desktop 17 Business Edition предоставляет важнейшие инструменты для корпоративных сред. Это решение, созданное на основе версии Pro, предлагает также ряд дополнительных функций.

Теперь администраторы бизнес-процессов могут устанавливать предварительно настроенные виртуальные машины Windows на все компьютеры Mac с процессорами Intel и Apple M1. Руководители ИТ-отделов смогут добавить ссылки для загрузки и описания в Parallels My Account для компьютеров Mac на базе процессоров Intel и Apple M1, после чего Parallels Desktop автоматически загрузит соответствующий образ для каждого сотрудника.

Решение Parallels Desktop 17 имеет формат Universal Binary, поэтому его можно установить на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1, используя всего один пакет массовой установки. Эта новая возможность позволяет быстро и легко выполнить развертывание Parallels Desktop с помощью инструментов управления Mac Management и портала самообслуживания.

В последней версии решения Parallels Toolbox, доступного в рамках подписки Parallels Desktop, предлагается пять новых инструментов. В обширную библиотеку Parallels Toolbox, которая включает около 50 утилит для повседневных задач, теперь добавлены инструменты «Фокусировка на окне», «Преобразование текста», «Распознавание текста», «Сканер штрихкодов» и «Генератор штрихкодов».

Parallels Desktop 17 для Mac версий Standard, Pro и Business обеспечивают максимальное удобство работы на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel. Эти версии доступны для приобретения на веб-сайте parallels.com/desktop или у официальных торговых партнеров Parallels по всему миру. В рамках подписок Parallels Desktop вы получаете бесплатные подписки на Parallels Access 6.5 и Parallels Toolbox 5 для Mac и Windows.

Parallels Desktop 17 для Mac: переход на бессрочную лицензию: 2988 руб. Новая подписка: 4788 руб. в год. Новая бессрочная лицензия: 5988 руб.

Parallels Desktop для Mac Pro Edition: переход с любой версии: 2988 руб. в год. Новая подписка: 5988 руб. в год.

Parallels Desktop для Mac Business Edition: 5988 руб. в год.