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Microsoft DirectX

Microsoft DirectX

СОБЫТИЯ

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10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12

Компания Nvidia инвестировала свыше 500 человеко-лет в разработку платформы для создания игр DirectX 12. Компания представила пакет инструментов для разработчиков, которые обеспечивают п
01.03.2017 Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12

торый предназначен для повышения реалистичности и ускорения разработки игр, созданных с помощью API DirectX 12 от Microsoft. Пакет включает обновления к SDK Nvidia GameWorks для создания интера
05.12.2013 Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX

САПР и появился в платформе с момента выпуска предыдущей бесплатной версии nanoCAD 3.7. Также внесены все известные на данный момент исправления платформы. Так, в nanoCAD free 5.1 включена поддержка DirectX. Как пояснили в компании, начиная с этой версии, nanoCAD поддерживает две графические библиотеки: открытую, платформонезависимую библиотеку OpenGL и ориентированную на операционную сист
12.06.2012 Need for Speed Most Wanted. Системные требования

ГГц) Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Видеокарта (AMD): совместимая с DirectX 10.1, 512 МБ памяти (ATI Radeon серии 3000, 4000, 5000 или 6000 с производительностью
23.03.2012 Max Payne 3 с поддержкой DirectX 11

с консольных версий. Кроме того, версия для персональных компьютеров будет поддерживать библиотеку DirectX 11.Напомним, что консольные версии игры появятся в продаже 15 мая в Северной Америке

07.02.2012 Risen 2. Системные требования и коллекционное издание

2,1 GHz Память: 2 GB RAM, 5,5 GB свободного места Видеокарта: 512 MB Radeon 3870 / GeForce 8800 GTX DirectX: DirectX 9.1c Звуковая карта: совместимая с DirectX Клавиатура/Мышь или
21.09.2011 Battlefield 3. Системные требования

ual Core (Core 2 Duo 2.4 или Althon X2 2.7GHz) Память: 2GB Свободного места: 20GB Видеокарта: ATI - DirectX 10.1 совместимая с 512MB RAM (серии ATI Radeon 3000, 4000, 5000 или 6000 с производит
18.04.2011 DirectX 11 Shogun 2 появится в мае

ок (Craig Laycock) на официальном форуме стратегии Total War: Shogun 2 рассказал игрокам, что студия в настоящее время усиленно трудится над вторым патчем, который добавит в игру поддержку библиотеки DirectX 11. Обновление станет доступно для загрузки в первую неделю мая. Более точная дата будет объявлена ближе к релизу.Помимо добавления поддержки DX11, патч исправит некоторые недочеты, обн
10.11.2010 Nvidia объявила о выпуске самых мощных DirectX 11-совместимых видеокарт

Nvidia сообщила о выпуске новейшего процессора GeForce GTX 580 на архитектуре Fermi. Чип демонстрирует рекордные уровни производительности в играх с поддержкой DirectX 11, говорится в сообщении компании. GeForce GTX 580 до 30% быстрее по сравнению с GeForce GTX 480 и предлагает до 35% более высокую производительность на ватт потребляемой мощности. Про
09.11.2010 Самая быстрая видеокарта с DirectX 11

Nvidia анонсировала выход новой сверхбыстрой видеокарты с поддержкой DirectX 11. Предположительно, это будет nVidia GeForce GTX 580. Она будет работать в тихом ре
24.02.2010 Just Cause 2 без поддержки Windows XP

ования для экшена Just Cause 2, тем самым подтвердив уже появлявшиеся слухи о прекращении поддержки DirectX 9 и Windows XP. Напомним, что релиз проекта состоится уже через месяц, 23 марта. Русс
18.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" с поддержкой DirectX 11

о, что "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - одна из четырех игр, в которых официально заявлена поддержка DirectX 11. Появились и скриншоты, на которых можно посмотреть на DirectX 11 в действи
17.09.2009 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2010

ования: Windows XP SP3, Vista SP1 Intel Pentium IV 2.4GHz или лучше Память 1GB 8GB свободного места DirectX 9.0c совместимая видеокарта 128MB Pixel Shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX, ATI Radeon 970
03.06.2009 AMD готовит первый процессор с поддержкой DirectX 11

Компания AMD выпустит первый графический процессор с поддержкой Microsoft DirectX 11 до конца 2009 г. Об этом на выставке Computex в Тайбэе рассказали представители ко
08.12.2008 Mafia II только для DirectX 10

азируется на движке Illusion Engine, написанном специально для сиквела, и будет поддерживать только DirectX 10. Так что обладателям старых компьютеров и пользователям ОС, не поддерживающих данн
11.11.2008 Prince of Persia: Системные требования

re 2 Duo 2.2 GHz или AMD Athlon 64 X2 4400+)Память: 1 GB Windows XP/2 GB Windows VistaВидео: 256 MB DirectX 10.0 или DirectX 9.0 видеокарта Shader Model 3.0 или вышеЗвук: DirectX

23.10.2008 AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1

чивает высокий уровень производительности в видеоиграх, поддержку разрешения высокой четкости (HD), DirectX 10.1, Shader Model 4.1 и OpenGL 2.1. По данным вендора, при одинаковой цене HD 4830 п
13.10.2008 AMD станет поддерживать DirectX 11 с 2009 года

Компьютерные видеокарты ATI будут поддерживать 11-ю версию библиотек Microsoft DirectX с 2009 г. Об этом сообщает Electronista со ссылкой на заявление вице-президента подра
23.07.2008 Microsoft анонсировала DirectX 11

Ведущий софтверный разработчик анонсировал очередную версию пакета DirectX. Пока не совсем понятно, что конкретно получит рядовой пользователь, потому что все обещания создателей, в основном, направлены на разработчиков игр и приложений. Однако, владельцам дор
21.05.2008 Поддержка DirectX 10 для Age of Conan откладывается

Компания Funcom сообщила, что ожидаемой к международному релизу Age of Conan поддержки DirectX 10 не будет. Задержка составит целых 3 месяца. Как обычно, это связано с желанием бол
12.12.2007 Microsoft выпустила «критические» патчи для DirectX и IE

остей во вторник, 11 декабря, в том числе устранены два крупных недостатка в графической библиотеке DirectX и четыре - в популярном браузере IE. Одна из критических уязвимостей DirectX к
27.09.2007 "Морской Охотник": DirectX10 tech demo-benchmark

шим с поддержкой Direct X 10. В релизной версии игра будет поддерживать графические коды DirectX9 и DirectX10, однако бенчмарк предназначен только для тестирования DX10 версии. Данная демо-верс
14.09.2007 IcePack пополнился «критическим» эксплойтом к Microsoft DirectX SDK

Labs. В набор также включен ряд старых эксплоитов, однако новые впечатляют, говорит Роджер Томпсон (Roger Thompson), технический директор компании. Самый опасный из них – для критической уязвимости в ActiveX-компоненте Microsoft DirectX SDK. Эксплоит встраивается в веб-страницу: код вызова компонента приводит к переполнению буфера и выполнению произвольного машинного кода при посещении стра
02.07.2007 DirectX 10 в "Морском Охотнике"

Компания "Акелла" опубликовала видеоролик, демонстрирующий различия в использовании DirectX 9 и DirectX 10 в игре "Морской Охотник". Скачать ролик можно с нашего сервера

20.04.2007 Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается

ista? Очередной «развод» на деньги или долгожданная революция в сфере PC-гейминга? Кардинально новая система или старые наработки в новой обертке? Впрочем, обо всем по порядку.Читайте: Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается.
18.04.2007 Leadtek представил видеокарты с поддержкой DirectX 10

одель оснащена 128-битной видеопамятью объемом 256 МБ и поддерживает Microsoft Windows Vista. К основным отличиям от линейки WinFast PX 7 относится поддержка технологии Nvidia PureVideo HD, поддержка Microsoft DirectX 10 и Shader Model 4.0. В архитектуре используется полностью унифицированное шейдерное ядро, которое динамически распределяет вычислительную мощность между операциями с геометр
19.03.2007 CeBIT: Samsung готовит игровой ноутбук с поддержкой DirectX 10

одели составил 4,3. Кроме того, согласно спецификации видеокарты, в ней будет реализована поддержка DirectX 10. Новая модель поступит в продажу приблизительно в июне.
31.05.2006 VIA начинает поставки чипсета с DirectX 9

Компания VIA представила чипсет VIA P4M900 для процессорной платформы Intel с интегрированной графикой DirectX 9, готовый к работе под управлением Microsoft Windows Vista. Встроенное графическое ядро VIA Chrome9, обладающее поддержкой шины PCI Express и памяти DDR2 с частотами до 667 МГц, предна
12.04.2006 Для Windows Vista нужно заменить ПК?

oft (интерфейс прикладного программирования) следующего поколения, известного под условными именами DirectX 10 и WGF 2.0, в обязательном порядке потребуется ОС Windows Vista. Иначе говоря, уста
15.05.2003 Появились подробности о бете Microsoft DirectX 9.0 SDK

По сообщению сайта Neowin, в июле этого года выйдет в свет обновление Microsoft DirectX 9.0 SDK – бета 1. Релиз будет содержать новую версию библиотеки D3DX и ряд других обн
10.10.2002 Почему Radeon 9000 не будет поддерживать DirectX 9.0

рошлом году ATI решила изменить названия всех плат в зависимости от модели и версии поддерживаемого DirectX. Так, платы, которые были совместимы с DirectX 7 (типа оригинального Radeon и

18.09.2002 Появились подробности о Pixel Shader и Vertex Shader версии 3.0

ixel Shader 3.0 будет представлен наряду с Vertex Shader 3.0, и это случится одновременно с выходом DirectX 9. Как уже говорилось ранее, это случится, вероятно, в ноябре. Плохая новость для раз
10.09.2002 DirectX 9.1 выйдет весной 2003 года

Хотя Microsoft все еще не выпустила DirectX 9, которую она, возможно, припасла к ноябрьской Comdex, появились новости о грядущей

05.09.2002 Задержка выхода DirectX 9 не повлияла на продажи видеокарт

Согласно заявлениям представителей компании ATI Technologies и их партнеров, задержка выпуска DirectX 9 никак не повлияла на объем продаж видеокарт на чипсете Radeon 9700. Они также подче
29.08.2002 Выход DirectX 9 отложен

августа, стало известно о том, что компания Microsoft не собирается спешить с выпуском новой версии DirectX 9. Буквально несколько недель назад издания, посвященные высоким технологиям, сообщал
26.07.2002 Radeon 9700 будет поставляться без DirectX 9

о которой следует знать. ATI старалась изо всех сил, чтобы сообщить о полной совместимости платы с DirectX 9, и даже показала несколько демонстрационных версий, которые раскрывали все прелести
04.06.2002 Microsoft выпустила первую бета-версию DirectX 9.0

Компания Microsoft выпустила первую бета-версию интерфейса DirectX 9.0. Инструментарий для разработчиков (SDK) отличается в лучшую сторону более простым
22.11.2000 Драйверы для Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0

Получены обновления для 3D акселераторов Voodoo4/5 на шине AGP или PCI с поддержкой DirectX 8.0. Драйверы для работы под операционными системами Windows9x/ME/2000 доступны здесь
15.11.2000 Поддержка DirectX 8.0 для Voodoo4/5 AGP/PCI

Выпущены новые драйверы видеоадаптеров Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0. Загрузить новые драйверы для Windows9x/ME/2000 можно здесь.
10.11.2000 Microsoft заявила о выпуске DirectX 8.0

Компания Microsoft Corp. заявила о выпуске финальной версии продукта Microsoft DirectX 8.0. С помощью пакета DirectX 8.0, разработчики имеют возможность производить


Публикаций - 723, упоминаний - 1306

Microsoft DirectX и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 256
Microsoft Corporation 25775 173
AMD - Advanced Micro Devices 4641 171
Intel Corporation 12811 164
AMD Graphics Product Group - ATI 973 158
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 56
Acer Group - Acer Inc 2776 53
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 37
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 37
HP Inc. 5883 35
Lenovo Group 2446 34
Dell EMC 5180 30
Новый диск 963 29
Samsung Electronics 11064 27
Apple Inc 13154 27
9594 26
Sony 6739 24
Toshiba Corporation 2980 20
Leadtek 60 18
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 16
EA - Electronic Arts 1317 16
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 15
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 14
Qualcomm Technologies 1974 13
Fujitsu 2105 13
Dell Alienware Corp 149 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Epic Games 172 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 11
Capcom 290 11
THQ 299 11
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 11
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 10
VAIO 475 10
Codemasters 244 10
Merlion iRU - Деловой офис 352 10
Google LLC 12688 9
Бука - Buka Entertaiment 493 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
LG Electronics 3735 8
Совкомбанк Совесть 279 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Puma - Пума 50 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Tesla Motors 461 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Верный - торговая сеть 326 1
Сбер - СберАвто 38 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Аэроплан 16 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Белый Ветер 365 1
Warner 540 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
Swarovski AG 74 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Венец АКБ 21 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
101Hotels.com 456 1
Компьютер Имидж 1 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
Русский Стиль 45 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
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