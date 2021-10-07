Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Microsoft DirectX
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 325, упоминаний - 447
Microsoft DirectX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 2012 78
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 76
|Intel Corporation 4158 51
|Microsoft Corporation 11039 44
|AMD Graphics Product Group - ATI 323 36
|Lenovo Group 1636 24
|Acer Group 1359 23
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 20
|HP Inc. 2901 18
|Samsung Electronics 5641 16
|Dell EMC 2393 15
|MSI - Micro-Star International 273 14
|1С-СофтКлаб 1019 12
|Sony 2327 11
|Toshiba Corporation 1081 10
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
|Qualcomm Technologies 1001 10
|EA - Electronic Arts 906 8
|Gigabyte Technology 132 7
|Акелла 563 7
|Google LLC 7135 5
|HTC Corporation 1187 5
|Unity Technologies 97 5
|LG Electronics 1838 5
|Zoom Int - Zoom Video Communications 716 5
|Бука - Buka 266 4
|THQ 194 4
|Ubisoft 543 4
|Capcom 219 3
|1С 3728 3
|AMD Radeon Technology Group 12 3
|Zotac 14 3
|Funcom 62 3
|HP - Hewlett-Packard 881 3
|Новый диск 512 3
|ASRock 25 3
|Huawei 2727 2
|Aquarius - Аквариус 209 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
|VMware 1829 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 9
|Tom’s Hardware 86 3
|Engadget - Блог о технологиях 336 3
|Electronista 139 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
|AppleInsider 366 2
|VentureBeat 79 1
|VideoCardz 12 1
|GizmoChina 77 1
|Муз-ТВ - телеканал 26 1
|CNX Software 4 1
|SemiAccurate 11 1
|PC Magazine - PCMag 39 1
|Ars Technica 227 1
|SlashGear 131 1
|Liliputing 27 1
|ITHome 15 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|MacRumors 114 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|NYT - The New York Times 506 1
|ZDnet 381 1
|The Register 338 1
|IDC - International Data Corporation 2711 4
|PCMark 73 3
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2189 1
|Cinebench 16 1
|Mercury Research 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757758, в очереди разбора - 661448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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