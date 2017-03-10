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Microsoft DirectX
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.03.2017
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Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12
Компания Nvidia инвестировала свыше 500 человеко-лет в разработку платформы для создания игр DirectX 12. Компания представила пакет инструментов для разработчиков, которые обеспечивают п
|01.03.2017
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Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12
торый предназначен для повышения реалистичности и ускорения разработки игр, созданных с помощью API DirectX 12 от Microsoft. Пакет включает обновления к SDK Nvidia GameWorks для создания интера
|05.12.2013
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Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX
САПР и появился в платформе с момента выпуска предыдущей бесплатной версии nanoCAD 3.7. Также внесены все известные на данный момент исправления платформы. Так, в nanoCAD free 5.1 включена поддержка DirectX. Как пояснили в компании, начиная с этой версии, nanoCAD поддерживает две графические библиотеки: открытую, платформонезависимую библиотеку OpenGL и ориентированную на операционную сист
|12.06.2012
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Need for Speed Most Wanted. Системные требования
ГГц) Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Видеокарта (AMD): совместимая с DirectX 10.1, 512 МБ памяти (ATI Radeon серии 3000, 4000, 5000 или 6000 с производительностью
|23.03.2012
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Max Payne 3 с поддержкой DirectX 11
с консольных версий. Кроме того, версия для персональных компьютеров будет поддерживать библиотеку DirectX 11.Напомним, что консольные версии игры появятся в продаже 15 мая в Северной Америке
|07.02.2012
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Risen 2. Системные требования и коллекционное издание
2,1 GHz Память: 2 GB RAM, 5,5 GB свободного места Видеокарта: 512 MB Radeon 3870 / GeForce 8800 GTX DirectX: DirectX 9.1c Звуковая карта: совместимая с DirectX Клавиатура/Мышь или
|21.09.2011
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Battlefield 3. Системные требования
ual Core (Core 2 Duo 2.4 или Althon X2 2.7GHz) Память: 2GB Свободного места: 20GB Видеокарта: ATI - DirectX 10.1 совместимая с 512MB RAM (серии ATI Radeon 3000, 4000, 5000 или 6000 с производит
|18.04.2011
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DirectX 11 Shogun 2 появится в мае
ок (Craig Laycock) на официальном форуме стратегии Total War: Shogun 2 рассказал игрокам, что студия в настоящее время усиленно трудится над вторым патчем, который добавит в игру поддержку библиотеки DirectX 11. Обновление станет доступно для загрузки в первую неделю мая. Более точная дата будет объявлена ближе к релизу.Помимо добавления поддержки DX11, патч исправит некоторые недочеты, обн
|10.11.2010
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Nvidia объявила о выпуске самых мощных DirectX 11-совместимых видеокарт
Nvidia сообщила о выпуске новейшего процессора GeForce GTX 580 на архитектуре Fermi. Чип демонстрирует рекордные уровни производительности в играх с поддержкой DirectX 11, говорится в сообщении компании. GeForce GTX 580 до 30% быстрее по сравнению с GeForce GTX 480 и предлагает до 35% более высокую производительность на ватт потребляемой мощности. Про
|09.11.2010
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Самая быстрая видеокарта с DirectX 11
Nvidia анонсировала выход новой сверхбыстрой видеокарты с поддержкой DirectX 11. Предположительно, это будет nVidia GeForce GTX 580. Она будет работать в тихом ре
|24.02.2010
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Just Cause 2 без поддержки Windows XP
ования для экшена Just Cause 2, тем самым подтвердив уже появлявшиеся слухи о прекращении поддержки DirectX 9 и Windows XP. Напомним, что релиз проекта состоится уже через месяц, 23 марта. Русс
|18.09.2009
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"S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" с поддержкой DirectX 11
о, что "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - одна из четырех игр, в которых официально заявлена поддержка DirectX 11. Появились и скриншоты, на которых можно посмотреть на DirectX 11 в действи
|17.09.2009
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Демоверсия Pro Evolution Soccer 2010
ования: Windows XP SP3, Vista SP1 Intel Pentium IV 2.4GHz или лучше Память 1GB 8GB свободного места DirectX 9.0c совместимая видеокарта 128MB Pixel Shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX, ATI Radeon 970
|03.06.2009
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AMD готовит первый процессор с поддержкой DirectX 11
Компания AMD выпустит первый графический процессор с поддержкой Microsoft DirectX 11 до конца 2009 г. Об этом на выставке Computex в Тайбэе рассказали представители ко
|08.12.2008
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Mafia II только для DirectX 10
азируется на движке Illusion Engine, написанном специально для сиквела, и будет поддерживать только DirectX 10. Так что обладателям старых компьютеров и пользователям ОС, не поддерживающих данн
|11.11.2008
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Prince of Persia: Системные требования
re 2 Duo 2.2 GHz или AMD Athlon 64 X2 4400+)Память: 1 GB Windows XP/2 GB Windows VistaВидео: 256 MB DirectX 10.0 или DirectX 9.0 видеокарта Shader Model 3.0 или вышеЗвук: DirectX
|23.10.2008
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AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1
чивает высокий уровень производительности в видеоиграх, поддержку разрешения высокой четкости (HD), DirectX 10.1, Shader Model 4.1 и OpenGL 2.1. По данным вендора, при одинаковой цене HD 4830 п
|13.10.2008
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AMD станет поддерживать DirectX 11 с 2009 года
Компьютерные видеокарты ATI будут поддерживать 11-ю версию библиотек Microsoft DirectX с 2009 г. Об этом сообщает Electronista со ссылкой на заявление вице-президента подра
|23.07.2008
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Microsoft анонсировала DirectX 11
Ведущий софтверный разработчик анонсировал очередную версию пакета DirectX. Пока не совсем понятно, что конкретно получит рядовой пользователь, потому что все обещания создателей, в основном, направлены на разработчиков игр и приложений. Однако, владельцам дор
|21.05.2008
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Поддержка DirectX 10 для Age of Conan откладывается
Компания Funcom сообщила, что ожидаемой к международному релизу Age of Conan поддержки DirectX 10 не будет. Задержка составит целых 3 месяца. Как обычно, это связано с желанием бол
|12.12.2007
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Microsoft выпустила «критические» патчи для DirectX и IE
остей во вторник, 11 декабря, в том числе устранены два крупных недостатка в графической библиотеке DirectX и четыре - в популярном браузере IE. Одна из критических уязвимостей DirectX к
|27.09.2007
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"Морской Охотник": DirectX10 tech demo-benchmark
шим с поддержкой Direct X 10. В релизной версии игра будет поддерживать графические коды DirectX9 и DirectX10, однако бенчмарк предназначен только для тестирования DX10 версии. Данная демо-верс
|14.09.2007
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IcePack пополнился «критическим» эксплойтом к Microsoft DirectX SDK
Labs. В набор также включен ряд старых эксплоитов, однако новые впечатляют, говорит Роджер Томпсон (Roger Thompson), технический директор компании. Самый опасный из них – для критической уязвимости в ActiveX-компоненте Microsoft DirectX SDK. Эксплоит встраивается в веб-страницу: код вызова компонента приводит к переполнению буфера и выполнению произвольного машинного кода при посещении стра
|02.07.2007
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DirectX 10 в "Морском Охотнике"
Компания "Акелла" опубликовала видеоролик, демонстрирующий различия в использовании DirectX 9 и DirectX 10 в игре "Морской Охотник". Скачать ролик можно с нашего сервера
|20.04.2007
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Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается
ista? Очередной «развод» на деньги или долгожданная революция в сфере PC-гейминга? Кардинально новая система или старые наработки в новой обертке? Впрочем, обо всем по порядку.Читайте: Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается.
|18.04.2007
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Leadtek представил видеокарты с поддержкой DirectX 10
одель оснащена 128-битной видеопамятью объемом 256 МБ и поддерживает Microsoft Windows Vista. К основным отличиям от линейки WinFast PX 7 относится поддержка технологии Nvidia PureVideo HD, поддержка Microsoft DirectX 10 и Shader Model 4.0. В архитектуре используется полностью унифицированное шейдерное ядро, которое динамически распределяет вычислительную мощность между операциями с геометр
|19.03.2007
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CeBIT: Samsung готовит игровой ноутбук с поддержкой DirectX 10
одели составил 4,3. Кроме того, согласно спецификации видеокарты, в ней будет реализована поддержка DirectX 10. Новая модель поступит в продажу приблизительно в июне.
|31.05.2006
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VIA начинает поставки чипсета с DirectX 9
Компания VIA представила чипсет VIA P4M900 для процессорной платформы Intel с интегрированной графикой DirectX 9, готовый к работе под управлением Microsoft Windows Vista. Встроенное графическое ядро VIA Chrome9, обладающее поддержкой шины PCI Express и памяти DDR2 с частотами до 667 МГц, предна
|12.04.2006
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Для Windows Vista нужно заменить ПК?
oft (интерфейс прикладного программирования) следующего поколения, известного под условными именами DirectX 10 и WGF 2.0, в обязательном порядке потребуется ОС Windows Vista. Иначе говоря, уста
|15.05.2003
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Появились подробности о бете Microsoft DirectX 9.0 SDK
По сообщению сайта Neowin, в июле этого года выйдет в свет обновление Microsoft DirectX 9.0 SDK – бета 1. Релиз будет содержать новую версию библиотеки D3DX и ряд других обн
|10.10.2002
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Почему Radeon 9000 не будет поддерживать DirectX 9.0
рошлом году ATI решила изменить названия всех плат в зависимости от модели и версии поддерживаемого DirectX. Так, платы, которые были совместимы с DirectX 7 (типа оригинального Radeon и
|18.09.2002
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Появились подробности о Pixel Shader и Vertex Shader версии 3.0
ixel Shader 3.0 будет представлен наряду с Vertex Shader 3.0, и это случится одновременно с выходом DirectX 9. Как уже говорилось ранее, это случится, вероятно, в ноябре. Плохая новость для раз
|10.09.2002
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DirectX 9.1 выйдет весной 2003 года
Хотя Microsoft все еще не выпустила DirectX 9, которую она, возможно, припасла к ноябрьской Comdex, появились новости о грядущей
|05.09.2002
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Задержка выхода DirectX 9 не повлияла на продажи видеокарт
Согласно заявлениям представителей компании ATI Technologies и их партнеров, задержка выпуска DirectX 9 никак не повлияла на объем продаж видеокарт на чипсете Radeon 9700. Они также подче
|29.08.2002
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Выход DirectX 9 отложен
августа, стало известно о том, что компания Microsoft не собирается спешить с выпуском новой версии DirectX 9. Буквально несколько недель назад издания, посвященные высоким технологиям, сообщал
|26.07.2002
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Radeon 9700 будет поставляться без DirectX 9
о которой следует знать. ATI старалась изо всех сил, чтобы сообщить о полной совместимости платы с DirectX 9, и даже показала несколько демонстрационных версий, которые раскрывали все прелести
|04.06.2002
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Microsoft выпустила первую бета-версию DirectX 9.0
Компания Microsoft выпустила первую бета-версию интерфейса DirectX 9.0. Инструментарий для разработчиков (SDK) отличается в лучшую сторону более простым
|22.11.2000
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Драйверы для Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0
Получены обновления для 3D акселераторов Voodoo4/5 на шине AGP или PCI с поддержкой DirectX 8.0. Драйверы для работы под операционными системами Windows9x/ME/2000 доступны здесь
|15.11.2000
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Поддержка DirectX 8.0 для Voodoo4/5 AGP/PCI
Выпущены новые драйверы видеоадаптеров Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0. Загрузить новые драйверы для Windows9x/ME/2000 можно здесь.
|10.11.2000
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Microsoft заявила о выпуске DirectX 8.0
Компания Microsoft Corp. заявила о выпуске финальной версии продукта Microsoft DirectX 8.0. С помощью пакета DirectX 8.0, разработчики имеют возможность производить
Microsoft DirectX и организации, системы, технологии, персоны:
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