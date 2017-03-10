Microsoft DirectX

Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 Компания Nvidia инвестировала свыше 500 человеко-лет в разработку платформы для создания игр DirectX 12. Компания представила пакет инструментов для разработчиков, которые обеспечивают п

Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12 торый предназначен для повышения реалистичности и ускорения разработки игр, созданных с помощью API DirectX 12 от Microsoft. Пакет включает обновления к SDK Nvidia GameWorks для создания интера

Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX САПР и появился в платформе с момента выпуска предыдущей бесплатной версии nanoCAD 3.7. Также внесены все известные на данный момент исправления платформы. Так, в nanoCAD free 5.1 включена поддержка DirectX. Как пояснили в компании, начиная с этой версии, nanoCAD поддерживает две графические библиотеки: открытую, платформонезависимую библиотеку OpenGL и ориентированную на операционную сист

Need for Speed Most Wanted. Системные требования ГГц) Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Видеокарта (AMD): совместимая с DirectX 10.1, 512 МБ памяти (ATI Radeon серии 3000, 4000, 5000 или 6000 с производительностью

Max Payne 3 с поддержкой DirectX 11 с консольных версий. Кроме того, версия для персональных компьютеров будет поддерживать библиотеку DirectX 11.Напомним, что консольные версии игры появятся в продаже 15 мая в Северной Америке

Risen 2. Системные требования и коллекционное издание 2,1 GHz Память: 2 GB RAM, 5,5 GB свободного места Видеокарта: 512 MB Radeon 3870 / GeForce 8800 GTX DirectX: DirectX 9.1c Звуковая карта: совместимая с DirectX Клавиатура/Мышь или

Battlefield 3. Системные требования ual Core (Core 2 Duo 2.4 или Althon X2 2.7GHz) Память: 2GB Свободного места: 20GB Видеокарта: ATI - DirectX 10.1 совместимая с 512MB RAM (серии ATI Radeon 3000, 4000, 5000 или 6000 с производит

DirectX 11 Shogun 2 появится в мае ок (Craig Laycock) на официальном форуме стратегии Total War: Shogun 2 рассказал игрокам, что студия в настоящее время усиленно трудится над вторым патчем, который добавит в игру поддержку библиотеки DirectX 11. Обновление станет доступно для загрузки в первую неделю мая. Более точная дата будет объявлена ближе к релизу.Помимо добавления поддержки DX11, патч исправит некоторые недочеты, обн

Nvidia объявила о выпуске самых мощных DirectX 11-совместимых видеокарт Nvidia сообщила о выпуске новейшего процессора GeForce GTX 580 на архитектуре Fermi. Чип демонстрирует рекордные уровни производительности в играх с поддержкой DirectX 11, говорится в сообщении компании. GeForce GTX 580 до 30% быстрее по сравнению с GeForce GTX 480 и предлагает до 35% более высокую производительность на ватт потребляемой мощности. Про

Самая быстрая видеокарта с DirectX 11 Nvidia анонсировала выход новой сверхбыстрой видеокарты с поддержкой DirectX 11. Предположительно, это будет nVidia GeForce GTX 580. Она будет работать в тихом ре

Just Cause 2 без поддержки Windows XP ования для экшена Just Cause 2, тем самым подтвердив уже появлявшиеся слухи о прекращении поддержки DirectX 9 и Windows XP. Напомним, что релиз проекта состоится уже через месяц, 23 марта. Русс

"S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" с поддержкой DirectX 11 о, что "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - одна из четырех игр, в которых официально заявлена поддержка DirectX 11. Появились и скриншоты, на которых можно посмотреть на DirectX 11 в действи

Демоверсия Pro Evolution Soccer 2010 ования: Windows XP SP3, Vista SP1 Intel Pentium IV 2.4GHz или лучше Память 1GB 8GB свободного места DirectX 9.0c совместимая видеокарта 128MB Pixel Shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX, ATI Radeon 970

AMD готовит первый процессор с поддержкой DirectX 11 Компания AMD выпустит первый графический процессор с поддержкой Microsoft DirectX 11 до конца 2009 г. Об этом на выставке Computex в Тайбэе рассказали представители ко

Mafia II только для DirectX 10 азируется на движке Illusion Engine, написанном специально для сиквела, и будет поддерживать только DirectX 10. Так что обладателям старых компьютеров и пользователям ОС, не поддерживающих данн

Prince of Persia: Системные требования re 2 Duo 2.2 GHz или AMD Athlon 64 X2 4400+)Память: 1 GB Windows XP/2 GB Windows VistaВидео: 256 MB DirectX 10.0 или DirectX 9.0 видеокарта Shader Model 3.0 или вышеЗвук: DirectX

AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1 чивает высокий уровень производительности в видеоиграх, поддержку разрешения высокой четкости (HD), DirectX 10.1, Shader Model 4.1 и OpenGL 2.1. По данным вендора, при одинаковой цене HD 4830 п

AMD станет поддерживать DirectX 11 с 2009 года Компьютерные видеокарты ATI будут поддерживать 11-ю версию библиотек Microsoft DirectX с 2009 г. Об этом сообщает Electronista со ссылкой на заявление вице-президента подра

Microsoft анонсировала DirectX 11 Ведущий софтверный разработчик анонсировал очередную версию пакета DirectX. Пока не совсем понятно, что конкретно получит рядовой пользователь, потому что все обещания создателей, в основном, направлены на разработчиков игр и приложений. Однако, владельцам дор

Поддержка DirectX 10 для Age of Conan откладывается Компания Funcom сообщила, что ожидаемой к международному релизу Age of Conan поддержки DirectX 10 не будет. Задержка составит целых 3 месяца. Как обычно, это связано с желанием бол

Microsoft выпустила «критические» патчи для DirectX и IE остей во вторник, 11 декабря, в том числе устранены два крупных недостатка в графической библиотеке DirectX и четыре - в популярном браузере IE. Одна из критических уязвимостей DirectX к

"Морской Охотник": DirectX10 tech demo-benchmark шим с поддержкой Direct X 10. В релизной версии игра будет поддерживать графические коды DirectX9 и DirectX10, однако бенчмарк предназначен только для тестирования DX10 версии. Данная демо-верс

IcePack пополнился «критическим» эксплойтом к Microsoft DirectX SDK Labs. В набор также включен ряд старых эксплоитов, однако новые впечатляют, говорит Роджер Томпсон (Roger Thompson), технический директор компании. Самый опасный из них – для критической уязвимости в ActiveX-компоненте Microsoft DirectX SDK. Эксплоит встраивается в веб-страницу: код вызова компонента приводит к переполнению буфера и выполнению произвольного машинного кода при посещении стра

DirectX 10 в "Морском Охотнике" Компания "Акелла" опубликовала видеоролик, демонстрирующий различия в использовании DirectX 9 и DirectX 10 в игре "Морской Охотник". Скачать ролик можно с нашего сервера

Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается ista? Очередной «развод» на деньги или долгожданная революция в сфере PC-гейминга? Кардинально новая система или старые наработки в новой обертке? Впрочем, обо всем по порядку.Читайте: Windows Vista, DirectX 10, Games for Windows. Будущее приближается.

Leadtek представил видеокарты с поддержкой DirectX 10 одель оснащена 128-битной видеопамятью объемом 256 МБ и поддерживает Microsoft Windows Vista. К основным отличиям от линейки WinFast PX 7 относится поддержка технологии Nvidia PureVideo HD, поддержка Microsoft DirectX 10 и Shader Model 4.0. В архитектуре используется полностью унифицированное шейдерное ядро, которое динамически распределяет вычислительную мощность между операциями с геометр

CeBIT: Samsung готовит игровой ноутбук с поддержкой DirectX 10 одели составил 4,3. Кроме того, согласно спецификации видеокарты, в ней будет реализована поддержка DirectX 10. Новая модель поступит в продажу приблизительно в июне.

VIA начинает поставки чипсета с DirectX 9 Компания VIA представила чипсет VIA P4M900 для процессорной платформы Intel с интегрированной графикой DirectX 9, готовый к работе под управлением Microsoft Windows Vista. Встроенное графическое ядро VIA Chrome9, обладающее поддержкой шины PCI Express и памяти DDR2 с частотами до 667 МГц, предна

Для Windows Vista нужно заменить ПК? oft (интерфейс прикладного программирования) следующего поколения, известного под условными именами DirectX 10 и WGF 2.0, в обязательном порядке потребуется ОС Windows Vista. Иначе говоря, уста

Появились подробности о бете Microsoft DirectX 9.0 SDK По сообщению сайта Neowin, в июле этого года выйдет в свет обновление Microsoft DirectX 9.0 SDK – бета 1. Релиз будет содержать новую версию библиотеки D3DX и ряд других обн

Почему Radeon 9000 не будет поддерживать DirectX 9.0 рошлом году ATI решила изменить названия всех плат в зависимости от модели и версии поддерживаемого DirectX. Так, платы, которые были совместимы с DirectX 7 (типа оригинального Radeon и

Появились подробности о Pixel Shader и Vertex Shader версии 3.0 ixel Shader 3.0 будет представлен наряду с Vertex Shader 3.0, и это случится одновременно с выходом DirectX 9. Как уже говорилось ранее, это случится, вероятно, в ноябре. Плохая новость для раз

DirectX 9.1 выйдет весной 2003 года Хотя Microsoft все еще не выпустила DirectX 9, которую она, возможно, припасла к ноябрьской Comdex, появились новости о грядущей

Задержка выхода DirectX 9 не повлияла на продажи видеокарт Согласно заявлениям представителей компании ATI Technologies и их партнеров, задержка выпуска DirectX 9 никак не повлияла на объем продаж видеокарт на чипсете Radeon 9700. Они также подче

Выход DirectX 9 отложен августа, стало известно о том, что компания Microsoft не собирается спешить с выпуском новой версии DirectX 9. Буквально несколько недель назад издания, посвященные высоким технологиям, сообщал

Radeon 9700 будет поставляться без DirectX 9 о которой следует знать. ATI старалась изо всех сил, чтобы сообщить о полной совместимости платы с DirectX 9, и даже показала несколько демонстрационных версий, которые раскрывали все прелести

Microsoft выпустила первую бета-версию DirectX 9.0 Компания Microsoft выпустила первую бета-версию интерфейса DirectX 9.0. Инструментарий для разработчиков (SDK) отличается в лучшую сторону более простым

Драйверы для Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0 Получены обновления для 3D акселераторов Voodoo4/5 на шине AGP или PCI с поддержкой DirectX 8.0. Драйверы для работы под операционными системами Windows9x/ME/2000 доступны здесь

Поддержка DirectX 8.0 для Voodoo4/5 AGP/PCI Выпущены новые драйверы видеоадаптеров Voodoo4/5 AGP/PCI с поддержкой DirectX 8.0. Загрузить новые драйверы для Windows9x/ME/2000 можно здесь.