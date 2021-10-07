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Microsoft DirectX


07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 2
29.06.2021 Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 2
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1
18.06.2020 AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10 1
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 2
13.03.2020 Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
24.06.2019 Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены 2
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 1
13.12.2018 Через 20 лет после исхода Intel возвращается на рынок видеокарт 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1
06.04.2018 Asus представила ноутбук FX504 серии TUF Gaming. Цена 1
26.10.2017 Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены 1
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 1
26.06.2017 Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
25.04.2017 Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности 1
18.04.2017 AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500 2
07.04.2017 Nvidia представила новую флагманскую видеокарту Titan Xp. Фото, цена 1
30.03.2017 Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR 1
10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 4
01.03.2017 Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12 18
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 1
22.01.2017 Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370) 1

Публикаций - 325, упоминаний - 447

Microsoft DirectX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2012 78
AMD - Advanced Micro Devices 1664 76
Intel Corporation 4158 51
Microsoft Corporation 11039 44
AMD Graphics Product Group - ATI 323 36
Lenovo Group 1636 24
Acer Group 1359 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 20
HP Inc. 2901 18
Samsung Electronics 5641 16
Dell EMC 2393 15
MSI - Micro-Star International 273 14
1С-СофтКлаб 1019 12
Sony 2327 11
Toshiba Corporation 1081 10
Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
Qualcomm Technologies 1001 10
EA - Electronic Arts 906 8
Gigabyte Technology 132 7
Акелла 563 7
Google LLC 7135 5
HTC Corporation 1187 5
Unity Technologies 97 5
LG Electronics 1838 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 5
Бука - Buka 266 4
THQ 194 4
Ubisoft 543 4
Capcom 219 3
3728 3
AMD Radeon Technology Group 12 3
Zotac 14 3
Funcom 62 3
HP - Hewlett-Packard 881 3
Новый диск 512 3
ASRock 25 3
Huawei 2727 2
Aquarius - Аквариус 209 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
VMware 1829 2
GlobalFoundries - GF 67 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Warner Bros. International Television Distribution 178 2
Jaguar Cars 59 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Audi 129 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 59
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 49
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 26
DDR - Double data rate 1066 24
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 23
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 18
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 195 18
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 13
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 11
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 9
USB Type-C - USB-C 901 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 7
Intel Turbo Boost Technology 181 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 6
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 27 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 6
3G - Стандарт мобильной связи 3714 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 6
Kensington lock 117 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 5
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 5
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
Nvidia GeForce GTX 2055 81
Microsoft Windows 7 1662 58
Microsoft Windows 10 6622 54
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 43
Microsoft Windows XP 886 32
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 32
OpenGL - Язык программирования 126 32
Linux OS 4249 23
Microsoft Windows 8 1228 22
Intel Core - Семейство процессоров 863 21
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 20
Nvidia GeForce GT 153 20
Google Android 10750 15
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 14
Intel Core 2 Duo 255 13
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 13
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 12
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 11
Nvidia Optimus 92 11
Intel Core i - Cерия процессоров 352 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 10
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 10
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
Microsoft Edge - Браузер 971 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2124 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Microsoft Windows 851 8
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 7
Apple macOS 922 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 6
Microsoft Store 229 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 6
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 5
Ложечкин Александр 27 3
Демидов Михаил 120 2
Дмитриев Сергей 16 1
Алексеев Алексей 4 1
Рыбаков Алексей 1 1
Бахур Владимир 11 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 24 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Уваров Степан 2 1
Чернякова Анна 2 1
Малышев Игорь 13 1
Бурков Сергей 2 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Гусева Ирина 4 1
Романов Дмитрий 53 1
Щербаков Владимир 3 1
Добровольский Николай 13 1
Егоров Максим 23 1
Тикуркин Максим 32 1
Халяпин Сергей 77 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 12
Северная Америка 1407 8
Япония 2771 8
Европа 3736 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 6
Великобритания - Лондон 816 5
США - Нью-Йорк 1088 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
США - Сан-Франциско 689 3
Китай - Тайвань 589 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 3
Испания - Королевство 1250 2
Индия - Республика 2165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Франция - Французская Республика 2116 2
США - Редмонд 105 2
Китай - Шанхай 244 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Москва - Красная площадь 23 1
Германия - Гамбург 56 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Славянский район 3 1
Италия - Рим 66 1
Россия - Томск 448 1
США - Купертино 204 1
Франция - Париж 366 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 77 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Куба - Республика 73 1
Германия - Ганновер 68 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 1
Россия - Тульская область 752 1
Земля - планета Солнечной системы 858 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
Вторая мировая война 256 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Ctrl 39 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 52 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Русский язык 976 1
Коррупция 22 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 9
Tom’s Hardware 86 3
Engadget - Блог о технологиях 336 3
Electronista 139 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
AppleInsider 366 2
VentureBeat 79 1
VideoCardz 12 1
GizmoChina 77 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
CNX Software 4 1
SemiAccurate 11 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Ars Technica 227 1
SlashGear 131 1
Liliputing 27 1
ITHome 15 1
DigiTimes - Издание 506 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
MacRumors 114 1
BleepingComputer - Издание 120 1
NYT - The New York Times 506 1
ZDnet 381 1
The Register 338 1
IDC - International Data Corporation 2711 4
PCMark 73 3
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2189 1
Cinebench 16 1
Mercury Research 19 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
CeBIT 84 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Короткая ссылка

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