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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенова Мария



23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
12.02.2007 Самые интересные киноновинки на DVD в феврале 2007 1
08.02.2007 Обзор «Волкодав: Путь воина». Смерть Волкодава 1
19.01.2007 "Волкодав: Путь воина" в продаже 1
12.01.2007 Обзор «Волкодав: Месть Серого Пса». Жил-был пес 1
11.01.2007 «Волкодав: Путь воина» в печати 1
04.12.2006 "Волкодав" на золоте 1
23.11.2006 Демоверсия RPG "Волкодав: Месть Серого Пса" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Семенова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

8232 3
Gaijin Entertainment 85 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 3
Совкомбанк Совесть 271 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17084 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 677 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25396 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 2
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 194 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3728 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1706 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29736 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 1
1С:Коллекция игрушек 33 2
Intel Pentium III 780 2
Microsoft DirectX 707 2
Microsoft Windows XP 2400 2
Лахова Олеся 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2937 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1632 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4807 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2655 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3473 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1742 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Ночь в музее 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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