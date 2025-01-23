Семенова Мария
|23.01.2025
|Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
|12.02.2007
|Самые интересные киноновинки на DVD в феврале 2007 1
|08.02.2007
|Обзор «Волкодав: Путь воина». Смерть Волкодава 1
|19.01.2007
|"Волкодав: Путь воина" в продаже 1
|12.01.2007
|Обзор «Волкодав: Месть Серого Пса». Жил-был пес 1
|11.01.2007
|«Волкодав: Путь воина» в печати 1
|04.12.2006
|"Волкодав" на золоте 1
|23.11.2006
|Демоверсия RPG "Волкодав: Месть Серого Пса" 1
Семенова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8232 3
|Gaijin Entertainment 85 3
|Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
|1С:Коллекция игрушек 33 2
|Intel Pentium III 780 2
|Microsoft DirectX 707 2
|Microsoft Windows XP 2400 2
|Лахова Олеся 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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