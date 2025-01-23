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Савиных Михаил



23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савиных Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
8269 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Navicon - Навикон 288 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Рексофт - Reksoft 419 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 509 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
Техно-Диасофт 8 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
Аурига - Auriga 74 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 195 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Team Force - Тим Форс 16 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 247 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 268 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 26 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Content AI - Контент ИИ 77 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 6 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 8 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 6 1
Формула Лайн 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Оцифровка - Digitization 4573 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
DevOps - Development и Operations 881 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1770 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1090 1
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Трансфер технологий 151 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 414 1
Hacktivism - Хактивизм 200 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 115 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
FreePik 1031 1
OpenIDE 5 1
Кичко Дмитрий 66 1
Смирнов Алексей 243 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Семенов Александр 148 1
Бочерова Елена 31 1
Ульянов Владимир 161 1
Краснов Михаил 84 1
Пудов Дмитрий 43 1
Зейтениди Наталья 26 1
Иодковский Станислав 83 1
Серый Дмитрий 16 1
Мартиросов Давид 57 1
Демин Алексей 5 1
Заединов Руслан 46 1
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Семенова Мария 8 1
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Богатырева Людмила 22 1
Карпов Роман 62 1
Шмаков Антон 45 1
Гайнанов Руслан 10 1
Худобко Екатерина 4 1
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Красноперов Сергей 2 1
Семенкин Максим 8 1
Миняев Андрей 3 1
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Потапова Анна 2 1
Измайлова Нина 2 1
Гладченко Евгений 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
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Ближний Восток 2952 1
Америка Латинская 1818 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1330 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3443 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 452 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 407 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 822 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
Импортозамещение - параллельный импорт 491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 1
Профсоюз - Профессиональный союз 264 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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