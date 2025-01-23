Савиных Михаил
|23.01.2025
|Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
|21.01.2025
|ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
Савиных Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
|Polylog - Агентство Полилог 22 1
|Кичко Дмитрий 66 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Семенов Александр 148 1
|Бочерова Елена 31 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Краснов Михаил 84 1
|Пудов Дмитрий 43 1
|Зейтениди Наталья 26 1
|Иодковский Станислав 83 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Демин Алексей 5 1
|Заединов Руслан 46 1
|Степанов Антон 68 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Сажин Олег 9 1
|Семенова Мария 8 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Черникова Анна 2 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Карпов Роман 62 1
|Шмаков Антон 45 1
|Гайнанов Руслан 10 1
|Худобко Екатерина 4 1
|Коскова Ксения 6 1
|Сосин Сергей 8 1
|Красноперов Сергей 2 1
|Семенкин Максим 8 1
|Миняев Андрей 3 1
|Киселев Вадим 1 1
|Потапова Анна 2 1
|Измайлова Нина 2 1
|Гладченко Евгений 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|Индия - Bharat 5470 1
|Ближний Восток 2952 1
|Америка Латинская 1818 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
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