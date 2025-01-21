Киселев Вадим
|21.01.2025
|ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
Киселев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 1
|Америка Латинская 1813 1
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