Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит

Zecurion — российский разработчик решений для корпоративной безопасности для предотвращения утечек данных (DLP), защиты внешнего периметра (SWG/NGFW), контроля привилегированных пользователей (PAM), корпоративных облаков (CASB) и защиты данных при хранении (Storage Security). Zecurion работает на рынке с 2001 года и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций.