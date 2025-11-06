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Zecurion Зекурион SecurIT Секьюрит

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит

Zecurion — российский разработчик решений для корпоративной безопасности для предотвращения утечек данных (DLP), защиты внешнего периметра (SWG/NGFW), контроля привилегированных пользователей (PAM), корпоративных облаков (CASB) и защиты данных при хранении (Storage Security). Zecurion работает на рынке с 2001 года и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций.

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СОБЫТИЯ

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06.11.2025 Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний были закреплены в соответствующих документах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Совмести
07.08.2024 Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion

Заместитель генерального директора Zecurion, российского разработчика решений для защиты информации от киберугроз, Александр Ковалёв возглавил комитет по информационной безопасности ассоциации «Руссофт». В рамках комитета Алекса
27.09.2023 Zecurion обновила свою DLP-систему

Компания Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021 г.,
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion

Компания «T1 интеграция» и Zecurion, российский разработчик решений для защиты корпоративных данных, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «T1 интеграции». Соглашение предпо
12.04.2022 Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов

Российские компании Zecurion, разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», подтвердили совместимость своих продуктов. Результаты тестирова
18.11.2021 RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства

го технологического проекта по интеграции системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности RuSIEM и решения по предотвращению утечек данных (Data Loss Prevention – DLP) компании Zecurion. Пандемия и перевод персонала на удаленный режим работы повысили актуальность защиты конфиденциальных данных от утечек. Большинство таких инцидентов обусловлены не только и не столько

10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве

, разработчик программного обеспечения для веб-фильтрации, подписали договор о технологическом сотрудничестве. Практическая сторона партнёрства предполагает внедрение категоризатора Iadmin в продукты Zecurion — SWG, DLP, Staff Control. Интеграция позволит расширить функциональные возможности в области веб-фильтрации, подстраивая их под актуальные нужды в части классификации сайтов, построен
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз

ормации, которое поможет соблюдать локальные и международные нормативные требования и защитить данные от непреднамеренных потерь или мошеннических действий сотрудников. В рамках ограниченного бюджета Zecurion решил следующие задачи: развёртывание системы на конечных точках сети, обнаружение конфиденциальных данных в состоянии покоя и в движении, отсутствие влияния на внутреннюю ИТ-инфрастру
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11

чего времени в периоде, динамика и ключевые показатели по активности на рабочем месте. В карточке также видна подробная лента Staff-событий с удобным форматом отображения инцидентов. С выходом модуля Zecurion Staff Control в Zecurion Reports были добавлены новые виды отчётов, включая специальный табличный с быстрыми фильтрами, группировкой и поддержкой работы с данными с десятков тыс
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии

Компания Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии. С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки

Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цикл работ по подготовке заказчика к внедрению DLP-системы: от классификации корпоративной информации до установки и настро
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ

Компания Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, заключила договор с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в рамках реализации стратегии компании по сотрудн
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux

но был расширен список поддерживаемых платформ, в частности, ALT Linux (p8, p9 и c8), AstraLinux (SE 1.5, 1.6, СE 2.12), RedOS (7.1, 7.2) и Ubuntu (16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS). Обновленный агент Zecurion DLP Linux совместим с десятой и грядущей 11 версией Zecurion DLP и позволяет защищать данные организации от внутренних угроз на конечных точках сети, работающих под управлением

03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре

я Group8, специализирующаяся на защите корпоративной ИТ-инфраструктуры и консалтинге в области информационной безопасности, объявили о партнерстве. В рамках соглашения Group8 укрепит партнерскую сеть Zecurion в Сингапуре и выступит в качестве реселлера и технического консультанта. Новый партнер будет поставлять всю линейку решений Zecurion для защиты корпоративных данных от внутренни
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки

Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, объявил о расширении присутствия на рынке Латинской Америки в партнерстве с Mayoristas de Partes y Servicios. Решения компании Zecurion и ранее были представлены на данном рынке, а продажи велись напрямую из североамериканского офиса разработчика в Нью-Йорке. Компания Mayoristas de Partes y Servicios стала первым дистр
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux

Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционных систем Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.5 и 1.6, в т.ч. с обновлением безопа
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве

й позволит реализовать комплексные проекты по обеспечению защиты корпоративной информации от утечек. В соответствии с договором, «Информзащита» будет поставлять своим клиентам комплексную DLP-систему Zecurion для защиты информации от утечек. Обязательным условием партнерской программы компании Zecurion является сертификация специалистов интегратора, которая позволит внедрять и обслуж
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос
01.04.2020 Zecurion вступил в «Руссофт»

Компания Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, присоединилась к некоммерческому партнерству «Руссофт», одному из ведущих и влиятельных объединений разработчиков программного обеспечения Ро
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверждение на соответствие новым требованиям ФСТЭК к программному обеспечению по четвертому уровню
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы

ерсия автоматически удаляет нежелательные файлы, найденные в хранилищах и на локальных компьютерах. Если раньше данные приходилось обрабатывать и удалять вручную, то теперь модуль Discovery в составе Zecurion DLP самостоятельно удаляет нежелательный файл и сохраняет архивную копию и информацию о действиях с ним в архив. В Zecurion DLP 10 появился контроль эмоционального состояния пол
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана

nology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки по сетевым каналам и через лока
09.07.2019 Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, выпустил мобильное приложение для управления Zecurion DLP с планшетов Apple iPad. Приложение создано для удобства и упрощения работы офицеров безопасности, ежедневно работающих в веб-интерфейсе DLP-системы. Версия для планшета является по
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК

Новый модуль для DLP-системы Компания Zecurion, российский разработчик решений по кибербезопасности, анонсировала выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. По заявле
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, анонсировал выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технологий машинного обучения на базе ней
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP

решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Нетком», российский дистрибьютор ИТ-решений, подписали партнерское соглашение. В рамках соглашения «Нетком» получил право на поставку DLP-системы Zecurion через свой партнерский канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС

Zecurion и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в результате которого была выявлена полная и корректная работоспособность системы защиты от утечек информаци
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0

основных нововведений девятой версии – модуль контроля приложений. Офицер ИБ с помощью политик может разрешать или блокировать доступ конкретного пользователя или группы к определённым программам. В Zecurion DLP 9.0 предустановлено 11 категорий приложений, а также есть возможность добавлять и редактировать собственные категории. Система фиксирует запуск разрешённых приложений, формирует от
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory

Компания Zecurion, российский разработчик систем защиты от внутренних угроз, выпустила обновлённую версию решения для контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM 2.0 (Privileged Access

04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux

Альт линукс», «Гослинукс», Astra Linux и «Ред ОС». Новая версия контролирует использование съемных устройств, печать на принтерах, передачу данных по сети и электронной почте с рабочих станций. Также Zecurion DLP Linux Agent делает снимки экрана и перехватывает ввод текста на клавиатуре. Весь перехваченный сетевой трафик отправляется на DLP Processor — серверный модуль контентного анализа.

20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux

ять участие в бета-тестировании DLP-системы для контроля рабочих станций на Linux. Оставить заявку можно на сайте компании. Участие в бета-тестировании бесплатное. Активные участники получат призы от Zecurion, а также персональные условия на приобретение коммерческой версии продукта. С выходом новой версии появится возможность контролировать использование съёмных устройств, печать на принте
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных

упнейших российских разработчиков решений для защиты информации от внутренних угроз, и немецкая антивирусная компания Avira, выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных Zecurion-Avira Endpoint Security. В результате интеграции пользователи нового продукта получат возможность управления DLP и антивирусным агентом из одной консоли. В веб-консоли Zecurion

21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion

Treolan, широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, и Zecurion, разработчик DLP-систем для защиты от внутренних угроз и утечек информации, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, Treolan будет поставлять весь спектр решений венд
23.05.2018 Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018

2018, познакомит посетителей мероприятия с возможностями новых версий продуктов классов DLP (Data Loss Prevention) и PAM (Privileged Access Management). Компания представит свой флагманский продукт — Zecurion DLP 8.0 с современным веб-интерфейсом, встроенной системой поведенческого анализа (UBA) и аналитическими инструментами для расследования инцидентов. Также будет показан обновленный

25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC

роз, вошел в число ведущих мировых игроков рынка в аналитическом отчете «IDC MarketScape: Worldwide Data Loss Protection 2018 Vendor Assessment». Всего в отчет были включены 7 вендоров, среди которых Zecurion является единственной российской компанией. Среди главных преимуществ Zecurion аналитики IDC отметили технологии контроля и предотвращения утечек информации через USB-порты и др
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом

Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроенной системой поведенческого анализа (UBA) и поддержкой PostgreSQL. Одним из главных нововведений ста
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами

Продукты Zecurion были включены в список доверенного ПО, чтобы исключить вероятность ложных срабатываний защитной системы заказчиков и снизить нагрузку на службы технической поддержки компаний. Продукты
28.08.2017 Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных

ataguard Middle East, дистрибьютором и поставщиком ИТ-услуг в ОАЭ и странах Ближнего Востока. По условиям договора Dataguard Middle East будет поставлять линейку продуктов для защиты данных от утечек Zecurion DLP. Дистрибьютор также будет предоставлять свои услуги компаниям, внедряющим решения Zecurion в облачную среду. Партнерство является частью стратегии Zecurion, которое п
16.06.2017 Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности»

й безопасности» направлена на обсуждение перспектив внедрения и развития лучших разработок в сфере информационной и кибербезопасности на предприятиях города. В рамках конференции генеральный директор Zecurion Алексей Раевский расскажет о влиянии современных киберугроз на жизнь современного города. Роман Подкопаев, вице-президент Zecurion по России и СНГ, в рамках Круглого стола высту
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества

Компания Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о расширении сотрудничества с компанией Abbyy. Как сообщили CNews в Zecurion, в рамках партнёрства


Публикаций - 384, упоминаний - 393

Zecurion и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Информзащита 941 25
Microsoft Corporation 25775 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 18
Google LLC 12690 14
Trend Micro 651 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Apple Inc 13156 10
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Dr.Web - Доктор Веб 1294 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 8
Perimetrix - Периметрикс 274 7
Ростелеком 10948 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Sophos - SophosLabs 436 6
Код Безопасности 812 6
Forcepoint - Websense 140 6
МегаФон 10742 6
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
9594 6
ESET - ESET Software 1161 6
Telegram Group 2940 6
Sony 6739 6
Yahoo! 3726 6
Эшелон НПО 150 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Bank of America - Банк Америки 271 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Visa International 1993 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Россети Ленэнерго 1699 3
The Home Depot Inc 66 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Neiman Marcus 11 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
American Express - Amex 338 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ФосАгро 176 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Citi - Citibank 158 2
Химпром 22 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Резонанс НПП 407 2
Велес Капитал 21 2
Lush - Lush Cosmetics - Lush Fresh Handmade Soaps and Natural Cosmetics - Лаш Раша 6 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 283
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 196
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 73
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 42
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 32
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 28
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 14
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 13
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 75
Zecurion DLP 68 58
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 40
Microsoft Windows 16882 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Linux OS 11533 16
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Zecurion Zbackup 8 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 7
Zecurion Storage Security 7 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Google - Gmail 1021 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Zecurion Reports 6 6
Google Android 15244 6
Microsoft Office 4170 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 4
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 4
FreePik 1841 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 3
Microsoft Windows NT 890 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Apple macOS 2419 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Ковалев Александр 165 144
Раевский Алексей 77 75
Ульянов Владимир 162 45
Васильев Роман 18 11
Белявский Александр 11 11
Зенкин Денис 263 9
Савельев Михаил 44 5
Шабанов Илья 60 5
Солдатов Алексей 104 4
Хайрук Сергей 27 4
Лукацкий Алексей 140 4
Еременко Максим 14 4
Агамирзян Игорь 74 4
Касперская Наталья 319 4
Бегтин Иван 61 3
Ляпунов Игорь 132 3
Лямин Александр 75 3
Романов Михаил 34 3
Шаров Борис 73 3
Богатырев Олег 6 3
Хайретдинов Рустэм 95 3
Зубов Евгений 13 3
Трифаленков Илья 17 3
Буров Василий 7 3
Подкопаев Роман 7 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Сачков Илья 126 2
Урнышев Роман 34 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Шклярук Мария 15 2
Гудилин Олег 30 2
Шабуров Олег 12 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Мелехин Иван 24 2
Попова Анна 20 2
Козлова Елена 19 2
Гольдштейн Анна 8 2
Гостев Александр 84 2
Степанов Антон 71 2
Доля Алексей 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 242
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа 24964 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Канада 5082 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Украина 7928 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Япония 13807 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
США - Нью-Йорк 3180 8
США - Калифорния 4829 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Казахстан - Республика 6048 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Ближний Восток 3154 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Индия - Bharat 5870 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Европа Западная 1496 3
Колумбия - Республика 551 3
Южная Корея - Республика 7052 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ирландия - Республика 1051 3
Сингапур - Республика 1953 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Wired - Издание 276 2
NBC News 188 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Washington Post 350 1
Gizmodo 133 1
AP - Associated Press 2007 1
Госрасходы - портал 70 1
Россия К - телеканал 30 1
Virus Bulletin 33 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
Kyodo News 26 1
УНИАН 10 1
Delaware Online 2 1
Grand Junction Daily Sentinel 1 1
Dallas Morning News - Dallas News 10 1
PwnedList 2 1
Sydney Morning Herald 36 1
Yomiuri Shimbun 19 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
NYT - The New York Times 1100 1
Zecurion Analytics 25 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Forrester Research 834 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Trellix - FireEye Intelligence 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 1
Verizon DBIR 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Информзащита Учебный центр 38 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
UTHSC - University of Tennessee Health Science Center - Научный центр здравоохранения Университета Теннесси 2 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Infosecurity - выставка 63 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
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LinuxWorld 52 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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