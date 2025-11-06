Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит

Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний были закреплены в соответствующих документах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Совмести

Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion Заместитель генерального директора Zecurion, российского разработчика решений для защиты информации от киберугроз, Александр Ковалёв возглавил комитет по информационной безопасности ассоциации «Руссофт». В рамках комитета Алекса

Zecurion обновила свою DLP-систему Компания Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021 г.,

«T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion Компания «T1 интеграция» и Zecurion, российский разработчик решений для защиты корпоративных данных, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «T1 интеграции». Соглашение предпо

Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов Российские компании Zecurion, разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», подтвердили совместимость своих продуктов. Результаты тестирова

RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства го технологического проекта по интеграции системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности RuSIEM и решения по предотвращению утечек данных (Data Loss Prevention – DLP) компании Zecurion. Пандемия и перевод персонала на удаленный режим работы повысили актуальность защиты конфиденциальных данных от утечек. Большинство таких инцидентов обусловлены не только и не столько

Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве , разработчик программного обеспечения для веб-фильтрации, подписали договор о технологическом сотрудничестве. Практическая сторона партнёрства предполагает внедрение категоризатора Iadmin в продукты Zecurion — SWG, DLP, Staff Control. Интеграция позволит расширить функциональные возможности в области веб-фильтрации, подстраивая их под актуальные нужды в части классификации сайтов, построен

Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз ормации, которое поможет соблюдать локальные и международные нормативные требования и защитить данные от непреднамеренных потерь или мошеннических действий сотрудников. В рамках ограниченного бюджета Zecurion решил следующие задачи: развёртывание системы на конечных точках сети, обнаружение конфиденциальных данных в состоянии покоя и в движении, отсутствие влияния на внутреннюю ИТ-инфрастру

Вышла новая версия Zecurion DLP 11 чего времени в периоде, динамика и ключевые показатели по активности на рабочем месте. В карточке также видна подробная лента Staff-событий с удобным форматом отображения инцидентов. С выходом модуля Zecurion Staff Control в Zecurion Reports были добавлены новые виды отчётов, включая специальный табличный с быстрыми фильтрами, группировкой и поддержкой работы с данными с десятков тыс

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии Компания Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии. С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цикл работ по подготовке заказчика к внедрению DLP-системы: от классификации корпоративной информации до установки и настро

Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ Компания Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, заключила договор с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в рамках реализации стратегии компании по сотрудн

Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux но был расширен список поддерживаемых платформ, в частности, ALT Linux (p8, p9 и c8), AstraLinux (SE 1.5, 1.6, СE 2.12), RedOS (7.1, 7.2) и Ubuntu (16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS). Обновленный агент Zecurion DLP Linux совместим с десятой и грядущей 11 версией Zecurion DLP и позволяет защищать данные организации от внутренних угроз на конечных точках сети, работающих под управлением

Zecurion защитит компании в Сингапуре я Group8, специализирующаяся на защите корпоративной ИТ-инфраструктуры и консалтинге в области информационной безопасности, объявили о партнерстве. В рамках соглашения Group8 укрепит партнерскую сеть Zecurion в Сингапуре и выступит в качестве реселлера и технического консультанта. Новый партнер будет поставлять всю линейку решений Zecurion для защиты корпоративных данных от внутренни

Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, объявил о расширении присутствия на рынке Латинской Америки в партнерстве с Mayoristas de Partes y Servicios. Решения компании Zecurion и ранее были представлены на данном рынке, а продажи велись напрямую из североамериканского офиса разработчика в Нью-Йорке. Компания Mayoristas de Partes y Servicios стала первым дистр

Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционных систем Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.5 и 1.6, в т.ч. с обновлением безопа

Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве й позволит реализовать комплексные проекты по обеспечению защиты корпоративной информации от утечек. В соответствии с договором, «Информзащита» будет поставлять своим клиентам комплексную DLP-систему Zecurion для защиты информации от утечек. Обязательным условием партнерской программы компании Zecurion является сертификация специалистов интегратора, которая позволит внедрять и обслуж

«Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос

Zecurion вступил в «Руссофт» Компания Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, присоединилась к некоммерческому партнерству «Руссофт», одному из ведущих и влиятельных объединений разработчиков программного обеспечения Ро

Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверждение на соответствие новым требованиям ФСТЭК к программному обеспечению по четвертому уровню

Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы ерсия автоматически удаляет нежелательные файлы, найденные в хранилищах и на локальных компьютерах. Если раньше данные приходилось обрабатывать и удалять вручную, то теперь модуль Discovery в составе Zecurion DLP самостоятельно удаляет нежелательный файл и сохраняет архивную копию и информацию о действиях с ним в архив. В Zecurion DLP 10 появился контроль эмоционального состояния пол

Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана nology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки по сетевым каналам и через лока

Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, выпустил мобильное приложение для управления Zecurion DLP с планшетов Apple iPad. Приложение создано для удобства и упрощения работы офицеров безопасности, ежедневно работающих в веб-интерфейсе DLP-системы. Версия для планшета является по

Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК Новый модуль для DLP-системы Компания Zecurion, российский разработчик решений по кибербезопасности, анонсировала выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. По заявле

Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, анонсировал выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технологий машинного обучения на базе ней

«Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Нетком», российский дистрибьютор ИТ-решений, подписали партнерское соглашение. В рамках соглашения «Нетком» получил право на поставку DLP-системы Zecurion через свой партнерский канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control

В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС Zecurion и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в результате которого была выявлена полная и корректная работоспособность системы защиты от утечек информаци

Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0 основных нововведений девятой версии – модуль контроля приложений. Офицер ИБ с помощью политик может разрешать или блокировать доступ конкретного пользователя или группы к определённым программам. В Zecurion DLP 9.0 предустановлено 11 категорий приложений, а также есть возможность добавлять и редактировать собственные категории. Система фиксирует запуск разрешённых приложений, формирует от

Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory Компания Zecurion, российский разработчик систем защиты от внутренних угроз, выпустила обновлённую версию решения для контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM 2.0 (Privileged Access

Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux Альт линукс», «Гослинукс», Astra Linux и «Ред ОС». Новая версия контролирует использование съемных устройств, печать на принтерах, передачу данных по сети и электронной почте с рабочих станций. Также Zecurion DLP Linux Agent делает снимки экрана и перехватывает ввод текста на клавиатуре. Весь перехваченный сетевой трафик отправляется на DLP Processor — серверный модуль контентного анализа.

Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux ять участие в бета-тестировании DLP-системы для контроля рабочих станций на Linux. Оставить заявку можно на сайте компании. Участие в бета-тестировании бесплатное. Активные участники получат призы от Zecurion, а также персональные условия на приобретение коммерческой версии продукта. С выходом новой версии появится возможность контролировать использование съёмных устройств, печать на принте

Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных упнейших российских разработчиков решений для защиты информации от внутренних угроз, и немецкая антивирусная компания Avira, выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных Zecurion-Avira Endpoint Security. В результате интеграции пользователи нового продукта получат возможность управления DLP и антивирусным агентом из одной консоли. В веб-консоли Zecurion

Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion Treolan, широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, и Zecurion, разработчик DLP-систем для защиты от внутренних угроз и утечек информации, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, Treolan будет поставлять весь спектр решений венд

Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018 2018, познакомит посетителей мероприятия с возможностями новых версий продуктов классов DLP (Data Loss Prevention) и PAM (Privileged Access Management). Компания представит свой флагманский продукт — Zecurion DLP 8.0 с современным веб-интерфейсом, встроенной системой поведенческого анализа (UBA) и аналитическими инструментами для расследования инцидентов. Также будет показан обновленный

Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC роз, вошел в число ведущих мировых игроков рынка в аналитическом отчете «IDC MarketScape: Worldwide Data Loss Protection 2018 Vendor Assessment». Всего в отчет были включены 7 вендоров, среди которых Zecurion является единственной российской компанией. Среди главных преимуществ Zecurion аналитики IDC отметили технологии контроля и предотвращения утечек информации через USB-порты и др

Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроенной системой поведенческого анализа (UBA) и поддержкой PostgreSQL. Одним из главных нововведений ста

«Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами Продукты Zecurion были включены в список доверенного ПО, чтобы исключить вероятность ложных срабатываний защитной системы заказчиков и снизить нагрузку на службы технической поддержки компаний. Продукты

Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных ataguard Middle East, дистрибьютором и поставщиком ИТ-услуг в ОАЭ и странах Ближнего Востока. По условиям договора Dataguard Middle East будет поставлять линейку продуктов для защиты данных от утечек Zecurion DLP. Дистрибьютор также будет предоставлять свои услуги компаниям, внедряющим решения Zecurion в облачную среду. Партнерство является частью стратегии Zecurion, которое п

Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности» й безопасности» направлена на обсуждение перспектив внедрения и развития лучших разработок в сфере информационной и кибербезопасности на предприятиях города. В рамках конференции генеральный директор Zecurion Алексей Раевский расскажет о влиянии современных киберугроз на жизнь современного города. Роман Подкопаев, вице-президент Zecurion по России и СНГ, в рамках Круглого стола высту