Zecurion Зекурион SecurIT Секьюрит
Zecurion — российский разработчик решений для корпоративной безопасности для предотвращения утечек данных (DLP), защиты внешнего периметра (SWG/NGFW), контроля привилегированных пользователей (PAM), корпоративных облаков (CASB) и защиты данных при хранении (Storage Security). Zecurion работает на рынке с 2001 года и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций.
Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковалев Александр 158 141
|Раевский Алексей 75 73
|Ульянов Владимир 159 42
|Белявский Александр 11 11
|Васильев Роман 14 10
|Зенкин Денис 262 9
|Шабанов Илья 58 5
|Савельев Михаил 41 5
|Агамирзян Игорь 69 4
|Лукацкий Алексей 99 4
|Еременко Максим 7 4
|Касперская Наталья 272 4
|Хайрук Сергей 27 4
|Солдатов Алексей 95 4
|Ляпунов Игорь 82 3
|Романов Михаил 31 3
|Богатырев Олег 6 3
|Зубов Евгений 12 3
|Хайретдинов Рустэм 65 3
|Бегтин Иван 55 3
|Буров Василий 6 3
|Лямин Александр 70 3
|Трифаленков Илья 17 3
|Подкопаев Роман 4 3
|Шаров Борис 73 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
|Шклярук Мария 15 2
|Ференец Вадим 29 2
|Гольдштейн Анна 8 2
|Урнышев Роман 19 2
|Козлова Елена 17 2
|Матвеев Лев 57 2
|Мишустин Михаил 488 2
|Попова Анна 17 2
|Мелехин Иван 22 2
|Шабуров Олег 11 2
|Гудилин Олег 30 2
|Табаков Валерий 11 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 2
|Гостев Александр 82 2
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