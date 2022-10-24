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Zecurion Зекурион SecurIT Секьюрит

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит

Zecurion — российский разработчик решений для корпоративной безопасности для предотвращения утечек данных (DLP), защиты внешнего периметра (SWG/NGFW), контроля привилегированных пользователей (PAM), корпоративных облаков (CASB) и защиты данных при хранении (Storage Security). Zecurion работает на рынке с 2001 года и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций.


24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion
12.04.2022 Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов
18.11.2021 RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP
01.04.2020 Zecurion вступил в «Руссофт»
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана
09.07.2019 Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux
20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion
23.05.2018 Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018
25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами
28.08.2017 Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных
16.06.2017 Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности»
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII
22.02.2017 Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО

Публикаций - 369, упоминаний - 372

Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 926 36
Microsoft Corporation 23556 23
Информзащита 683 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4187 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 15
Google LLC 10985 14
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 12
Trend Micro 580 11
Apple Inc 11245 10
IBM - International Business Machines Corp 9205 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 8
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 96 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 8
Dr.Web - Доктор Веб 1212 8
Softline - Софтлайн 2108 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1355 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 715 7
VK - Mail.ru Group 3212 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 473 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7007 6
Perimetrix - Периметрикс 273 6
Sophos - SophosLabs 403 6
Sony 6485 6
Twitter 2711 6
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 274 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 369 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1812 6
Meta Platforms - Facebook 4346 6
Yandex - Яндекс 5740 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10122 6
Yahoo! 3689 6
Эшелон НПО 114 5
Check Point Software Technologies 712 5
Cisco Systems 4889 5
PayPal 648 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9550 5
7049 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 557 5
Лента - Сеть розничной торговли 1716 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5872 11
Bank of America - Банк Америки 221 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6219 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 5
Россети Ленэнерго 2356 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2412 4
Visa International 1874 4
101Hotels.com 707 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 3
Citi - Citigroup 291 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
The Home Depot Inc 60 3
РЖД - Российские железные дороги 1634 3
LinkedIn 586 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 3
Газпром ПАО 1163 3
Neiman Marcus 11 3
Русагро Группа Компаний 200 2
American Express - Amex 310 2
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 17 2
ФосАгро 87 2
Citi - Citibank - Ситибанк 302 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 30 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 304 2
Альфа-Банк 1605 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 2
Резонанс НПП 346 2
Открытие ФК - Росгосстрах 294 2
eBay Inc 1599 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 2
HeadHunter Group - HH Group 293 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
ГПБ - Газпромбанк 945 1
Почта России ПАО 2004 1
Boeing 988 1
Роснефть НК - нефтяная компания 475 1
Союз Банк 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4488 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18115 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2898 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9214 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2718 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3731 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3073 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10423 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1206 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 286 3
Судебная власть - Judicial power 2106 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 3
Президент Российской Федерации 3736 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Администрация Президента РФ 980 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 2
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 3
Демократическая политическая партия США 117 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
ЛДПР 100 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2576 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5294 272
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20064 173
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79529 105
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5509 105
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25952 82
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11692 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53750 56
НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1004 51
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4003 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9176 41
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3517 39
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9182 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8185 35
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1536 31
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2767 30
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 26
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 22083 22
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11440 20
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3527 20
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Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6604 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11554 18
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6753 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21506 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8344 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11336 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 14
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3485 14
Zecurion Zlock DLP Device Control 77 71
Zecurion DLP 46 45
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 40 39
Microsoft Windows 14495 18
Linux OS 8314 14
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 14
Microsoft Windows 2000 12707 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3297 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1072 10
Microsoft Skype 1981 8
Zecurion Zbackup 8 8
Google Gmail 837 7
Microsoft SQL Server 1481 6
Zecurion Reports 6 6
Zecurion Storage Security 6 6
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 6 6
Microsoft Office 3455 6
Google Android 12623 5
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 5
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 166 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 4
Zecurion Camera Detector 5 4
Microsoft Exchange 1340 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 477 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 4
Ред ОС 450 4
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 4
Cisco Jabber - Мессенджер 133 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1764 4
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 3
Apple macOS X - Rhapsody 1508 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 247 3
Apple macOS 1727 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4147 3
Microsoft Windows NT 816 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 817 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 42 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1489 3
Ковалев Александр 158 141
Раевский Алексей 75 73
Ульянов Владимир 159 42
Белявский Александр 11 11
Васильев Роман 14 10
Зенкин Денис 262 9
Шабанов Илья 58 5
Савельев Михаил 41 5
Агамирзян Игорь 69 4
Лукацкий Алексей 99 4
Еременко Максим 7 4
Касперская Наталья 272 4
Хайрук Сергей 27 4
Солдатов Алексей 95 4
Ляпунов Игорь 82 3
Романов Михаил 31 3
Богатырев Олег 6 3
Зубов Евгений 12 3
Хайретдинов Рустэм 65 3
Бегтин Иван 55 3
Буров Василий 6 3
Лямин Александр 70 3
Трифаленков Илья 17 3
Подкопаев Роман 4 3
Шаров Борис 73 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
Шклярук Мария 15 2
Ференец Вадим 29 2
Гольдштейн Анна 8 2
Урнышев Роман 19 2
Козлова Елена 17 2
Матвеев Лев 57 2
Мишустин Михаил 488 2
Попова Анна 17 2
Мелехин Иван 22 2
Шабуров Олег 11 2
Гудилин Олег 30 2
Табаков Валерий 11 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 2
Гостев Александр 82 2
Россия - РФ - Российская федерация 123735 228
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50301 92
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12958 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39566 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13219 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15173 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17175 13
Европа 21350 12
Канада 4717 11
Германия - Федеративная Республика 12034 11
Япония 12948 9
Украина 7301 8
Франция - Французская Республика 7093 8
США - Калифорния 4675 8
США - Нью-Йорк 2811 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3344 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15122 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 6
Азия - Азиатский регион 4830 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 808 4
Ближний Восток 2660 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 4
Финляндия - Финляндская Республика 3479 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 3
Беларусь - Белоруссия 4320 3
Южная Корея - Республика 6301 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Европа Западная 1346 3
Казахстан - Республика 4872 3
Великобритания - Лондон 2371 3
Ирландия - Республика 982 3
Колумбия - Республика 531 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2565 3
Сингапур - Республика 1773 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 3
Индия - Республика 5091 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 348 3
Италия - Итальянская Республика 4231 3
Израиль 2613 3
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