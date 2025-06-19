Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177055
ИКТ 13779
Организации 10723
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25796
Персоны 75885
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Анкад Ancud

Анкад - Ancud

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 48 905 156 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 48 905 156 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 23 832 588 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 25 072 568 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
18.08.2022 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
21.02.2022 На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции 1
21.01.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и «Криптон-Замок/УМ2» 2
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 2
11.07.2017 «Лаборатория Касперского» и «Анкад» вместе разработают средства защиты конфиденциальной информации 1
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 2
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
13.01.2016 «Рутокен ЭЦП» 2.0 и «Рутокен PINPad» сертифицированы ФСБ на соответствие новым криптостандартам 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1
28.11.2014 Чего не хватает госпорталам? 1
27.11.2014 Рынок информационной безопасности стоит на пороге рождения новой парадигмы защиты данных 1
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 1
21.12.2011 "Актив": зашифрован – значит вооружен 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
26.09.2011 АПМДЗ: классика компьютерной защиты 1
21.06.2011 ФСБ России сертифицировала «Рутокен ЭЦП» 2
24.03.2011 «Рутокен ЭЦП» получил сертификат ФСБ России 2
20.04.2010 D-Link совместно c «Анкад» выпустил новый криптографический маршрутизатор на базе DSA-3110 1
08.02.2010 Система аутентификации SecureLogin протестирована на совместимость с Rutoken 1
25.02.2009 2 апреля откроется конференция «РусКрипто’2009» 1
11.03.2008 Крупнейшая сделка по приобретению устройств для защищенного хранения ключей ЭЦП 1
20.06.2007 «Анкад» в сфере ИБ: новые лицензии ФСБ 1
19.06.2007 Идентификатор Rutoken: шифрование данных, защита СЭД, аутентификация 1
31.05.2007 VPN-Gost защитит данные: новая версия для Linux 1
09.04.2007 «Импульс-ИВЦ» и «Анкад» стали партнёрами 1
17.08.2006 LETA начинает предоставлять услугу VPN-GOST 1
24.05.2006 USB-токены: правила выбора 1
28.04.2006 "Спецлаб" и "Анкад" разработали систему безопасности 2
12.04.2006 Чиновники от безопасности торопят Думу и Минобр 1
23.11.2005 "Аквариус" и "Анкад" подписали партнерское соглашение 1
01.10.2004 ФСБ сертифицировала криптографические средства "Анкад" 1
22.09.2004 "Анкад" представила криптографический комплекс "Криптон-почта" 2

Публикаций - 49, упоминаний - 57

Анкад и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 793 13
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 315 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5050 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 8
Softline - Софтлайн 3013 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 5
Check Point Software Technologies 771 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 728 5
Acronis - Акронис 451 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 4
Крок - Croc 1786 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 4
Эшелон НПО 132 4
Свемел МВП - Swemel 32 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 4
Код Безопасности 654 4
IBM - International Business Machines Corp 9480 4
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 4
Aladdin Software Security R.D. 116 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1315 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 908 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 3
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 7 3
Microsoft Corporation 24885 3
8524 3
CA Technologies - Computer Associates 386 3
Lattice Semiconductor 25 3
Quark 23 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 151 2
InfoWatch - Инфовотч 1047 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2742 3
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 1
Альфа-Банк 1801 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Резонанс НПП 374 1
101Hotels.com 456 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 11
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5584 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3126 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Федеральное казначейство России 1821 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2597 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 506 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 399 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Союзное государство России и Белоруссии 53 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29277 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4403 17
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4115 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3988 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11533 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 11
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12905 9
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 125 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30699 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16403 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 7
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 85 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3827 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 410 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26119 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2338 5
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 369 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13056 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21261 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11926 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8119 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10626 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12432 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4312 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24962 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5627 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7550 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14057 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7057 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12951 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13027 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2171 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9591 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16454 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 6
Linux OS 10280 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 4
Aladdin Secret Disk 87 4
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 223 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 3
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 3
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 3
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 3
Актив - Рутокен Guardant 57 3
Анкад Криптон-Замок 3 3
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 3
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 2
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 10 2
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 2
Gaisler Research - SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Microsoft Windows 15944 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 408 2
КриптоПро CSP СКЗИ 219 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 138 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4735 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS 3 2
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
S-Terra Юнит 4 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
Microsoft Azure 1430 1
Горелов Дмитрий 61 8
Раевский Алексей 77 3
Груздев Сергей 46 2
Богданов Валентин 17 2
Зубов Евгений 13 2
Мелехин Иван 24 2
Момчилович Ирина 28 2
Селин Андрей 4 2
Дударев Дмитрий 2 2
Панасенко Сергей 3 2
Дружинин Евгений 22 1
Янкин Андрей 36 1
Заикин Андрей 33 1
Гродзенский Яков 11 1
Солодовников Кирилл 4 1
Заречнев Сергей 6 1
Ухлинов Леонид 59 1
Гольдштейн Анна 8 1
Марков Антон 13 1
Залецкий Алексей 3 1
Касперская Наталья 298 1
Кухтинов Алексей 1 1
Пыслару Аркадий 7 1
Мишустин Михаил 699 1
Эйгес Павел 101 1
Земков Сергей 159 1
Трифаленков Илья 17 1
Ляпунов Игорь 127 1
Чапчаев Андрей 55 1
Лямин Александр 74 1
Табаков Валерий 11 1
Шандалов Андрей 16 1
Ступин Антон 11 1
Семенов Андрей 19 1
Разумов Илья 13 1
Комиссаров Валерий 24 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Голобоков Владимир 7 1
Корчагин Игорь 6 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52656 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14274 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17914 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7767 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3022 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4089 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 214 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 57 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Европа 24414 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4784 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6474 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4259 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1001 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3246 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5045 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6386 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 912 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8011 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8253 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9223 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 953 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7991 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11297 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 475 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 2
Образование в России 2379 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3526 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2545 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 954 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3315 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 42 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 631 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
ТГУ - Томский государственный университет 191 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 82 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 114 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Infosecurity - выставка 63 1
РусКрипто 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще