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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех S-Terra Юнит

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.02.2024 Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах 1
27.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра» 1
07.04.2020 «С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа 3
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Информзащита 941 1
Крок - Croc 1964 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Код Безопасности 812 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
АйТи 1519 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Эшелон НПО 150 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Кибербезопасность - ASRTM - Application security requirements and threat management - Требования к безопасности приложений и управление угрозами 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 67 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 1
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 3
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 3
Ростех - S-Terra КП 3 3
Ростех - S-Terra Клиент А 12 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростех - S-Terra Пост 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
Пыслару Аркадий 7 2
Бородавко Александр 3 1
Салманова Шахноза 3 1
Иванов Михаил 116 1
Заикин Андрей 36 1
Гродзенский Яков 11 1
Михеев Дмитрий 40 1
Заречнев Сергей 6 1
Богданов Валентин 25 1
Ухлинов Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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