Семенов Андрей
Семенов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Золотов Анатолий 3 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Славин Борис 36 2
|Логинов Сергей 10 2
|Волков Константин 5 1
|Максимова Елена 2 1
|Неизвестный Сергей 1 1
|Деменков Сергей 1 1
|Бехтерев Сергей 1 1
|Королев Юрий 5 1
|Ермолаев Эмиль 1 1
|Богданов Мохаммед 1 1
|Шойдин Юрий 3 1
|Оганесян Екатерина 1 1
|Аджемов Артем 6 1
|Губин Егор 2 1
|Станкевич Михаил 1 1
|Лукашов Илья 1 1
|Тюменцев Анатолий 2 1
|Вакилов Ренат 1 1
|Волож Аркадий 262 1
|Худавердян Тигран 92 1
|Яппаров Тагир 105 1
|Усманов Артур 25 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Киселев Александр 114 1
|Лозицкий Андрей 3 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Зайков Максим 27 1
|Аншина Марина 79 1
|Клепинин Павел 17 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Матвеев Алексей 8 1
|Солонин Виталий 89 1
|Бобров Леонид 1 1
|Зеленков Юрий 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
