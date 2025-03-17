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Интегра-С Консорциум

Интегра-С Консорциум

17.03.2025 Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 1
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
18.01.2017 Оборудование TFortis используется в системе безопасности Новосибирского судоходного шлюза 1
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 1
07.06.2008 CIT-research: итоги 2
26.02.2008 Технологии безопасности 2008: тотальная слежка 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
08.11.2006 13 ноября отрасль безопасности отметит свой праздник 1
18.10.2006 Отрасль безопасности готовится к празднику 2

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Интегра-С Консорциум и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 5
Honeywell 283 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
Аргус-Спектр 14 3
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Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 2
Формула Безопасности 10 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 2
ЛУИС+ - LUIS+ 10 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 125 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 44 2
ТехникСервис 2 2
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 2
Ростелеком 9794 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
Сател 130 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Tyco International 79 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 454 1
МегаФон 9033 1
Крок - Croc 1779 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Integra 27 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
ГПБ - Газпромбанк 1093 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 37 1
Цезарь Сателлит 39 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Полисервис НПФ 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Равелин 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4214 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1097 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5504 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Администрация городского округа Самара 16 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4084 6
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КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 5
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7001 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1593 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1251 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1775 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1274 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2239 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1785 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 270 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4132 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 824 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  672 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Linux OS 10073 2
DSSL Trassir 24 2
Microsoft Dynamics CRM 542 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
Fort Telecom - TFortis 16 1
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
Apple iPad 3873 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 1
Abbyy MindReader 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
Vocord FaceControl 38 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
Vocord Avantpost 9 1
Vocord VideoWall 2 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
Куделькин Владимир 2 2
Щербаков Алексей 11 2
Яресько Александр 14 2
Воробьев Андрей 168 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
Кочуров Александр 1 1
Кандаулов Валерий 1 1
Семенов Андрей 18 1
Дмитриев Александр 36 1
Жилов Валерий 2 1
Васильев Владимир 38 1
Мякишева Марина 84 1
Чижов Александр 10 1
Израйлев Иван 11 1
Маслов Олег 12 1
Голобоков Владимир 7 1
Азаров Дмитрий 9 1
Ломакин Виктор 1 1
Левитан Андрей 1 1
Чукин Сергей 1 1
Синдяшкин Павел 1 1
Лимов Дмитрий 1 1
Мамась Дмитрий 1 1
Афонасьев Дмитрий 1 1
Фомичев Валерий 1 1
Квитко Никита 1 1
Святенко Инна 10 1
Хитров Михаил 25 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Виттих Владимир 1 1
Маслиев Антон 2 1
Мятежный Алексей 1 1
Аистов Виктор 1 1
Зиганшин Станислав 2 1
Чечков Григорий 1 1
Абаньков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 9
Германия - Федеративная Республика 12725 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 4
Китай - Тайвань 4010 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 2
Россия - ПФО - Самарская область 1338 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 2
Южная Корея - Республика 6681 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3612 2
Италия - Итальянская Республика 4365 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 2
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 1
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Украина 7641 1
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Сербия - Республика 340 1
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Абхазия - Республика 172 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 121 1
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Япония 13323 1
Швеция - Королевство 3631 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Израиль 2743 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Испания - Королевство 3724 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1571 1
Нидерланды 3539 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1520 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 843 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1237 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 624 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1820 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 506 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3062 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8122 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 643 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 55 1
Информатика - computer science - informatique 1070 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
Ведомости 1036 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
Markets&Markets Research 112 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Битва роботов 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

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Наука

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