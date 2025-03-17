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Интегра-С Консорциум
Интегра-С Консорциум и организации, системы, технологии, персоны:
|Куделькин Владимир 2 2
|Щербаков Алексей 11 2
|Яресько Александр 14 2
|Воробьев Андрей 168 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
|Кочуров Александр 1 1
|Кандаулов Валерий 1 1
|Семенов Андрей 18 1
|Дмитриев Александр 36 1
|Жилов Валерий 2 1
|Васильев Владимир 38 1
|Мякишева Марина 84 1
|Чижов Александр 10 1
|Израйлев Иван 11 1
|Маслов Олег 12 1
|Голобоков Владимир 7 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Ломакин Виктор 1 1
|Левитан Андрей 1 1
|Чукин Сергей 1 1
|Синдяшкин Павел 1 1
|Лимов Дмитрий 1 1
|Мамась Дмитрий 1 1
|Афонасьев Дмитрий 1 1
|Фомичев Валерий 1 1
|Квитко Никита 1 1
|Святенко Инна 10 1
|Хитров Михаил 25 1
|Нечипоренко Олег 1 1
|Карабанов Евгений 2 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Соломанидин Геннадий 4 1
|Виттих Владимир 1 1
|Маслиев Антон 2 1
|Мятежный Алексей 1 1
|Аистов Виктор 1 1
|Зиганшин Станислав 2 1
|Чечков Григорий 1 1
|Абаньков Антон 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
|Markets&Markets Research 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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