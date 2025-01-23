Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166511
ИКТ 12993
Организации 10198
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24923
Персоны 70626
География 2718
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Fort Telecom TFortis



23.01.2025 TFortis увеличил бюджет мощности PoE+ в 1,5 раза 2
21.10.2024 TFortis Device Manager включен в Единый реестр российского ПО Минцифры 3
26.09.2024 TFortis Device Manager вошел в реестр российского ПО 3
02.05.2024 Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager 2
03.04.2024 Программное обеспечение TFortis вошло в реестр российского ПО 1
13.02.2024 В 2023 году Fort Telecom увеличил производство уличных коммутаторов на 40% 1
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер 3
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis 1
18.01.2017 Оборудование TFortis используется в системе безопасности Новосибирского судоходного шлюза 3
10.08.2016 Коммутаторы TFortis интегрированы в систему безопасности на Сакмарской солнечной электростанции 2
26.07.2016 Fort Telecom представил центральный коммутатор для IP-видеонаблюдения 4
08.09.2015 Fort Telecom анонсировал новый коммутатор для работы с купольной поворотной камерой 2
04.06.2015 Fort Telecom выпускает на рынок специализированный взрывозащищенный коммутатор для IP-видеонаблюдения 4
18.03.2015 Fort Telecom представил новый коммутатор для организации системы видеонаблюдения внутри помещений 2
23.08.2013 Fort Telecom: интеграторы систем ГЛОНАСС расширяют свой бизнес услугами в области IP-видеонаблюдения 1

Публикаций - 15, упоминаний - 34

Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 40 11
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 2
Telegram Group 1988 2
Болид НВП - Bolid 90 1
Integra 27 1
Интегра-С Консорциум 13 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
АРМО ГК 144 1
ТЕНТО Инжиниринг 1 1
UPS 204 2
Т Плюс - Орская СЭС - Орская солнечная электростанция имени А.А. Влазнева 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4025 7
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10764 5
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 320 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1331 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2657 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2478 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 2
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 84 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2710 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 353 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 299 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3530 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 80 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 586 1
Пропускная способность - Bandwidth 1746 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 4
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Fort Telecom - TEDIX V2X 5 1
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 6 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 1
Макаренко Владимир 17 3
Чавачин Дмитрий 2 2
Шалагинов Алексей 13 1
Питиримов Александр 1 1
Браун Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1953 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
Европа 21771 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1801 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 49 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1230 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще