Fort Telecom TFortis
- Уличные коммутаторы TFortis входят в Реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) с 2019 года. Летом 2024 году статус ТОРП был вновь подтвержден приказом Минпромторга РФ. Весной 2024 года, в Реестр российского программного обеспечения, который создан Минцифры РФ, вошло управляющее ПО для коммутаторов TFortis серий PSW и SWU.
- TFortis Device Manager — ПО, которое позволяет осуществлять поиск, настройку и мониторинг устройств TFortis в сети, отображает устройства на карте, отправляет сообщения о событиях на электронную почту или в мессенджеры, формирует отчеты.
Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Fort Telecom - Форт-Телеком 40 11
|АРМО ГК - АРМО-Системы 289 2
|Telegram Group 1988 2
|Болид НВП - Bolid 90 1
|Integra 27 1
|Интегра-С Консорциум 13 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|АРМО ГК 144 1
|ТЕНТО Инжиниринг 1 1
|UPS 204 2
|Т Плюс - Орская СЭС - Орская солнечная электростанция имени А.А. Влазнева 1 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
|Макаренко Владимир 17 3
|Чавачин Дмитрий 2 2
|Шалагинов Алексей 13 1
|Питиримов Александр 1 1
|Браун Юлия 1 1
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