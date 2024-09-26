TFortis Device Manager вошел в реестр российского ПО

Программа управления и мониторинга сетевого оборудования TFortis Device Manager вошла в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Это стало логичным продолжением целенаправленной работы по развитию TFortis как полностью российского бренда для значимых инфраструктурных проектов и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Форт Телеком».

TFortis Device Manager — ПО, которое позволяет осуществлять поиск, настройку и мониторинг устройств TFortis в сети, отображает устройства на карте, отправляет сообщения о событиях на электронную почту или в мессенджеры, формирует отчеты. Это упрощает как первичную настройку, так и дальнейшую эксплуатацию оборудования, особенно в составе крупных сетей и масштабных инфраструктурных проектов.

«Коммутаторы TFortis часто востребованы в крупных проектах. Количество коммутаторов в одной сети может исчисляться сотнями. Поэтому мы стремимся сделать процесс настройки и обслуживания нашего оборудования максимально удобным. TFortis Device Manager позволяет осуществлять ключевые операции удаленно. Доступ к этому ПО получают все покупатели коммутаторов TFortis, поэтому для нас было важно, чтобы наряду с самими коммутаторами и встроенным программным комплексом, которые уже входят в соответствующие реестры, TFortis Device Manager также был официально признан как российское ПО», — отметил руководитель отдела продаж Дмитрий Чавачин.

Уличные коммутаторы TFortis входят в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) с 2019 г. Летом 2024 г. статус ТОРП был вновь подтвержден приказом Минпромторга России. Весной 2024 г. в реестр российского программного обеспечения, который создан Минцифры, вошло управляющее ПО для коммутаторов TFortis серий PSW и SWU.

«Процедура подтверждение российского статуса оборудования и ПО с каждым годом становится все строже. Требования к компонентам, производству, разработке растут. Мы понимаем, что для наших клиентов статус российского оборудования и ПО дает уверенность и возможность полагаться на наши продукты в долгосрочной перспективе. Поэтому Fort Telecom целенаправленно и системно расширяет перечень продуктов, входящих в реестры. В частности, TFortis подтвердил статус по всем компонентам — от «железа» до встроенного и клиентского ПО», — сказала руководитель международных проектов и локализации продукции Юлия Браун.