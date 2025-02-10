Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168302
ИКТ 13085
Организации 10264
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25072
Персоны 71808
География 2736
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

Fort Telecom Форт-Телеком

Fort Telecom - Форт-Телеком

Fort Telecom — российский производитель V2X-оборудования. Дорожные (RSU) и бортовые (OBU) устройства TEDIX используются в интеллектуальных транспортных системах нескольких городов России, включая знаковые для отрасли проекты. В частности TEDIX — значимый компонент 103-километровой «Умной дороги», соединяющей Самару и Тольятти (реализуется компанией СМАРТС). Санкт-Петербург на основе V2X-оборудования развивает систему приоритетного проезда общественного транспорта, устройствами TEDIX оборудовано уже более 300 перекрестков города на Неве. В Москве TEDIX применяется в проекте по созданию самого быстрого в мире трамвая «Быстротрам», а также в проекте «Беспилотный трамвай».

 


10.02.2025 «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт 1
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях 1
04.10.2024 Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех 1
02.10.2024 Fort Telecom утраивает баллы автопроизводителей для снижения утильсбора за установку терминалов ЭРА-ГЛОНАСС 1
26.09.2024 TFortis Device Manager вошел в реестр российского ПО 1
19.09.2024 Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек 1
09.07.2024 Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom 1
02.05.2024 Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager 1
03.04.2024 Программное обеспечение TFortis вошло в реестр российского ПО 1
01.03.2024 Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom 1
13.02.2024 В 2023 году Fort Telecom увеличил производство уличных коммутаторов на 40% 1
09.02.2024 Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования 1
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер 1
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis 1
09.02.2023 В России не хватает транспондеров для проезда по платным дорогам. В стране их не выпускают, не за горами дефицит и рост цен 1
03.02.2017 Fort Telecom представила мобильное приложение Fort Monitor Service 1
24.01.2017 Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor 1
20.12.2016 Fort Telecom представил кнопку экстренного вызова для установки на легковые автомобили 1
08.12.2016 Система Fort Monitor внедрена в автопарке завода минеральной воды «Волжанка» 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
12.10.2016 Система Fort Monitor оптимизирует логистику агрохолдинга «Русское Зерно» 1
19.09.2016 «Fort Telecom» подключил школьные автобусы Башкортостана к системе «Глонасс 1
26.07.2016 Fort Telecom представил центральный коммутатор для IP-видеонаблюдения 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 1
29.10.2015 Оборудование ГЛОНАСС от Fort Telecom установлено на тепловозы крупного алюминиевого завода в России 1
29.09.2015 Fort Telecom получила первый сертификат на устройство ЭРА-ГЛОНАСС 1
08.09.2015 Fort Telecom анонсировал новый коммутатор для работы с купольной поворотной камерой 1
17.08.2015 Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» от Fort Telecom интегрировано в автомобили автоконцерна Brilliance 1
23.07.2015 Аккредитован еще один орган по сертификации устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.07.2015 Автобусы автомобильного завода «Шаолинь» оснащаются оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
05.06.2015 Пять устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» проходят сертификацию 1
04.06.2015 Fort Telecom выпускает на рынок специализированный взрывозащищенный коммутатор для IP-видеонаблюдения 1
08.04.2015 Система мониторинга транспорта Fort решает задачи логистики агрохолдинга «Акашево» 1
18.03.2015 Fort Telecom представил новый коммутатор для организации системы видеонаблюдения внутри помещений 1
25.02.2015 Система мониторинга транспорта Fort снизила затраты автопарка «Варна-Газойль» на 20% 1
08.09.2014 «ВымпелКом» и Fort Telecom протестировали работу новых телематических комплектов для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
30.07.2014 Fort Telecom запустил продажи терминала Fort-111 Taho 1
07.10.2013 Пассажирские автобусы в Кирове оснастили новым навигационным оборудованием ГЛОНАСС 1
23.08.2013 Fort Telecom: интеграторы систем ГЛОНАСС расширяют свой бизнес услугами в области IP-видеонаблюдения 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 2
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 5 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 292 2
Ростех - Азимут 67 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
АРМО ГК 147 1
Kapsch 8 1
Telegram Group 2010 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Sreda Solutions - Среда Разработки 1 1
Yandex - Яндекс 7387 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 2 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 4
Changan Automobile Group 22 3
Iveco 12 3
Volvo Cars 253 2
Daewoo 102 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
UPS 206 2
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Татнефть 227 1
Связной ГК 1371 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Русгрэйн Холдинг - Rusgrain - Русское зерно 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Renault Groupe 159 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 1
Липецкий машиностроительный завод - Липецкий кузнечный завод 1 1
Арктик Транс 1 1
Арктик-автотранс 1 1
Арктик Лайн 1 1
Варна-Газойль 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
RDGroup - РД Групп 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1394 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1784 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 7
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 6
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 529 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4039 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 5
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 303 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1445 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 5
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 502 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10794 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1339 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 321 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 81 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2150 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3760 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3647 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 602 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1569 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1482 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1314 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1688 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4091 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 2
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 86 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 471 15
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 15
Fort Telecom - TFortis 16 11
Fort Telecom - TEDIX V2X 5 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 2
АТОЛ Drive smart - АТОЛ Драйв - цифровой тахограф 5 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 383 2
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 20 1
Google Android 14034 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Great Wall Motors - Hover 1 1
Mercedes-Benz Sprinter - Малотоннажный грузовой автомобиль 5 1
Макаренко Владимир 17 15
Красилов Антон 2 2
Осколков Дмитрий 2 2
Чавачин Дмитрий 2 2
Шалагинов Алексей 13 1
Лагузин Алексей 1 1
Домрачев Алексей 3 1
Гнездюк Александр 1 1
Мярин Александр 1 1
Конягин Кирилл 8 1
Хереш Игорь 23 1
Алексеев Антон 32 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Ионин Андрей 7 1
Плотников Сергей 7 1
Шаров Евгений 1 1
Михайлин Кирилл 1 1
Баранов Иван 1 1
Машкин Валерий 1 1
Сальников Антон 2 1
Куликов Вячеслав 2 1
Эйдман Артем 1 1
Браун Юлия 1 1
Зибров Илья 1 1
Саитов Флюр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 3
Европа 21790 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1231 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1483 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - УФО - Тюменская область 1153 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 467 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 324 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 406 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1145 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 443 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 41 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 25
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 814 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 3
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 3
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 50 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 799 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5385 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 300 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 680 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 57 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 1
Литий - Lithium - химический элемент 542 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще