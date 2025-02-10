Fort Telecom Форт-Телеком
Fort Telecom — российский производитель V2X-оборудования. Дорожные (RSU) и бортовые (OBU) устройства TEDIX используются в интеллектуальных транспортных системах нескольких городов России, включая знаковые для отрасли проекты. В частности TEDIX — значимый компонент 103-километровой «Умной дороги», соединяющей Самару и Тольятти (реализуется компанией СМАРТС). Санкт-Петербург на основе V2X-оборудования развивает систему приоритетного проезда общественного транспорта, устройствами TEDIX оборудовано уже более 300 перекрестков города на Неве. В Москве TEDIX применяется в проекте по созданию самого быстрого в мире трамвая «Быстротрам», а также в проекте «Беспилотный трамвай».
Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаренко Владимир 17 15
|Красилов Антон 2 2
|Осколков Дмитрий 2 2
|Чавачин Дмитрий 2 2
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лагузин Алексей 1 1
|Домрачев Алексей 3 1
|Гнездюк Александр 1 1
|Мярин Александр 1 1
|Конягин Кирилл 8 1
|Хереш Игорь 23 1
|Алексеев Антон 32 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Ионин Андрей 7 1
|Плотников Сергей 7 1
|Шаров Евгений 1 1
|Михайлин Кирилл 1 1
|Баранов Иван 1 1
|Машкин Валерий 1 1
|Сальников Антон 2 1
|Куликов Вячеслав 2 1
|Эйдман Артем 1 1
|Браун Юлия 1 1
|Зибров Илья 1 1
|Саитов Флюр 1 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 2
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