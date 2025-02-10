Fort Telecom - Форт-Телеком

Fort Telecom — российский производитель V2X-оборудования. Дорожные (RSU) и бортовые (OBU) устройства TEDIX используются в интеллектуальных транспортных системах нескольких городов России, включая знаковые для отрасли проекты. В частности TEDIX — значимый компонент 103-километровой «Умной дороги», соединяющей Самару и Тольятти (реализуется компанией СМАРТС). Санкт-Петербург на основе V2X-оборудования развивает систему приоритетного проезда общественного транспорта, устройствами TEDIX оборудовано уже более 300 перекрестков города на Неве. В Москве TEDIX применяется в проекте по созданию самого быстрого в мире трамвая «Быстротрам», а также в проекте «Беспилотный трамвай».