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Fort Telecom TEDIX V2X
Fort Telecom приобрел в 2024 году неисключительную лицензию на исходный код российского V2X-стека от компании Sreda Solutions. На его основе Fort Telecom будет развивать собственный стек и новые V2X-приложения под брендом TEDIX. В частности TEDIX — значимый компонент 103-километровой «Умной дороги», соединяющей Самару и Тольятти (реализуется компанией СМАРТС). Санкт-Петербург на основе V2X-оборудования развивает систему приоритетного проезда общественного транспорта, устройствами TEDIX оборудовано уже более 300 перекрестков города на Неве. В Москве TEDIX применяется в проекте по созданию самого быстрого в мире трамвая «Быстротрам», а также в проекте «Беспилотный трамвай».
Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Fort Telecom - Форт-Телеком 42 6
|СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
|Sreda Solutions - Среда Разработки 1 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
|АРМО ГК - АРМО-Системы 297 1
|АРМО ГК 150 1
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