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Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек

Компания Fort Telecom объявила о приобретении неисключительной лицензии на исходный код «единственного российского V2X-стека» от компании Sreda Solutions. На его основе Fort Telecom будет развивать собственный стек и новые V2X-приложения под брендом Tedix.

Fort Telecom — российский производитель V2X-оборудования. Дорожные (RSU) и бортовые (OBU) устройства Tedix используются в интеллектуальных транспортных системах нескольких городов России, включая знаковые для отрасли проекты. В частности Tedix — значимый компонент 103-километровой «Умной дороги», соединяющей Самару и Тольятти (реализуется компанией «Смартс»). Санкт-Петербург на основе V2X-оборудования развивает систему приоритетного проезда общественного транспорта, устройствами Tedix оборудовано уже более 300 перекрестков города на Неве. В Москве Tedix применяется в проекте по созданию трамвая «Быстротрам», а также в проекте «Беспилотный трамвай».

«Fort Telecom и Sreda Solutions можно назвать пионерами V2X в России, именно благодаря сотрудничеству наших компаний самая современная технология для безопасных дорог «нашла себя» в России. Сегодня развитие V2X — это уже не эксперименты и «пилоты», а крупные инфраструктурные проекты. В этих условиях мы стремимся обеспечить максимальную синхронизацию в развитии оборудования и ПО, поэтому договорились с партнерами из Sreda Solutions о возможности включить программистов Fort Telecom в развитие V2X-стека и тем самым дать дополнительный импульс технологии в России», — отметил директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

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На основе приобретенного стека Fort Telecom планирует разрабатывать новые сценарии и приложения V2X, продвигаясь от стадии Day 1, как принято обозначать в профессиональном V2X-сообществе уровень развития и проникновения технологии, к Day 2 и Day 3. Например, Day-3 предполагает одновременное кооперативное взаимодействие всех участников дорожного движения и дорожной инфраструктуры, что позволит значительно ускорить внедрение наземного беспилотного транспорта в России.

Устройства Tedix входят в Реестр российской продукции. Развитие национального V2X-стека позволит и дальше внедрять в России V2X как самую современную технологию обеспечения транспортной безопасности.

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