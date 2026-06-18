Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Самарская область Самара
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|
Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании
М» (бренд Space), российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, открыл новый офис в Самаре. Расширение региональной инфраструктуры направлено на дальнейшее продвижение проприета
|28.04.2026
|
RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Самаре
Хостинг-провайдер RuVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Самаре. Оборудование развернуто и введено в строй на базе ЦОД «Смартс». Возможность заказать
|05.02.2026
|
«МегаФон» обеспечил связью и интернетом коттеджные поселки в пригороде Самары
тов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников. Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тыс. минут и расходуют более 28 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тыс. п
|18.09.2025
|
В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь
LTE-сигнала внутри зданий. В результате позитивные изменения заметны в квартирах, офисах, а также на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки. Октябрьский район — деловой центр Самары и лидер по количеству новостроек в городской черте. Активное развитие района требует непрерывного совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры. Рост жилой застройки и сезонные м
|22.07.2025
|
«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Самары
Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на вокзале Самары. Об этом CNews сообщили представители ТТК. Помимо уже работающих точек доступа, установленных в публичных помещениях вокзала, инженеры компании «ТрансТелеКом» создали инфраструктуру для
|14.07.2025
|
«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре
ородскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой — символом Самары, которая сыграла ключевую роль в советской космической программе. ИТ-команда участвует
|04.06.2025
|
В Самаре выросла скорость мобильного интернета
ть использования частотного ресурса оператора. «За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, рег
|23.05.2025
|
В Самаре открыт логистический центр Wildberries
В Самаре состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries
|07.05.2025
|
В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре при участии Content AI реализован цифровой проект «Книга Памяти городского округа Сама
|26.03.2025
|
Новый логоцентр Wildberries в Самаре открыт и начал принимать товары на хранение
Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад в Самаре для приема поставок товаров продавцов. Склад в Самаре будет принимать на хранение товары продавцов, также он доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». Для хранения пр
|14.02.2025
|
Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары
в умной техники «Всесмарт», в 2024 г. наибольшим спросом смарт-гаджеты пользовались в Москве. На этот город пришлось 37% от всей выручки компании. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (11%) и Самара (6%). Высоким спросом умные устройства пользовались у жителей Красноярска, Екатеринбурга и Сочи (по 4%). Об этом CNews сообщили представители «Всесмарт». Средний чек по итогам прошлого г
|28.01.2025
|
Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары
Во всех вестибюлях метрополитена Самары Сбербанк установил биометрические терминалы для оплаты. Этот способ оплаты проезда доступен жителям и гостям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Об этом
|11.10.2024
|
Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее
За последний год потребление мобильного интернет-трафика в «Новой Самаре» и микрорайоне Крутые Ключи увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑объекты обеспечивают устойчи
|02.10.2024
|
«Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре
логий и телекоммуникаций с опытом работы до трех лет. По данным платформы, в III квартале 2024 г. наиболее привлекательными городами для начинающих свою карьеру в ИT и телекоме стали Ростов-на-Дону и Самара — именно в этих городах сейчас предлагают самые высокие в России зарплаты для новых сотрудников в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Средняя предлагаемая за
|26.09.2024
|
«Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center
Отечественный производитель электротехнического оборудования «Электрощит Самара» облегчает условия участия в своих электронных закупках. Для удобства пользователей была создана брендированная торговая площадка b2b-electroshield.ru. Принять участие в торгах может люб
|25.09.2024
|
Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре
Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на новом логистическом центре розничной сети «Победа» в Самаре. Данный проект – новый этап масштабирования Consid.WMS, под управлением которой уже успешно функционируют пять других логистических объектов компании в Ульяновске, Краснодаре, Воронеже,
|05.09.2024
|
Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару
ествия. Об этом CNews сообщили представители МТС. В путеводителе собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и иску
|26.07.2024
|
«МегаФон»: мужчины стали активнее посещать торговые центры Самары
Летом 2024 г. самарцы и гости города стали чаще ходить за покупками. В июне-июле 2024 г. число посетителей торговых центров Самары выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом количество мужчин в магазинах увеличилось на 15%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данн
|18.07.2024
|
Ozon открывает второй логистический центр в Самаре
отать более 6 тысяч заказов с крупногабаритными товарами в сутки. «Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Cамарской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. В Самаре с 2022 года успешно работает наш фулфилмент-центр площадью 75 тысяч кв.м. по полу. Теперь мы открываем отдельный логистический комплекс для крупногабаритных товаров, чтобы обеспечить для
|11.07.2024
|
«Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»
иперспектральным «зрением» в России пока еще не было», – сказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Роман Скиданов. Прибор самарских ученых оснащен мощным длиннофокусным объективом отечественного производства и предназначен для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне - VNIR-диапазоне от 400 до 1000 нм. Ко
|20.03.2024
|
В аэропорту Самары расширили покрытие LTE
% всего интернет-трафика в аэропорту приходится на гостей из других регионов страны. Только в феврале здесь побывали туристы из 77 областей, республик и краев. Чаще других авиатранспортом приезжали в Самару абоненты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Нижегородской областей. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объеди
|01.03.2024
|
«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa
«Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО Tessa. Проект по внедрению СЭД реализуется в соответствии со стратегией импортозамещения и направлен на достижение те
|20.02.2024
|
От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области
ольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей – свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Помимо этого, на трибунах присутствовали фанаты, которые преодолели тысячи километров из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана, чтобы поддержать любимых спортсме
|15.02.2024
|
В шести районах Самары расширили сеть LTE
анции, включают в себя жилые кварталы, коттеджи и дачи вблизи Ракитовского шоссе, в микрорайоне Крутые Ключи, комплексах «Куйбышев», «Лесная Поляна» и строящемся ЖК «Времена года». «Активное развитие Самары ведет к притоку жителей из других населенных пунктов и регионов. Новая телеком‑инфраструктура позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/c в у
|29.11.2023
|
В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру
Более 100 тыс. жителей новостроек Самары обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить ско
|30.10.2023
|
«Инфосистемы джет» откроет центр ИТ-компетенций на базе нового офиса в Самаре
ИТ-компания «Инфосистемы джет» сменила концепцию первого из своих региональных офисов — филиала в Самаре. Помимо рабочего пространства для сотрудников компании, представительство станет площадкой для повышения квалификации ИТ-специалистов в регионе, а также центром компетенций для работы с
|13.10.2023
|
«1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация»
ения доступа к зарубежному программному обеспечению, одновременно усовершенствовав бизнес‑процессы. Учет полностью соответствует требованиям РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. На предприятии трудится около
|17.05.2023
|
В Самаре ускорили мобильный интернет
Загрузка онлайн-сервисов стала до 15% быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей Самары. Инженеры «Мегафона» модернизировали порядка 90 действующих базовых станций во всех ра
|14.04.2023
|
Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года
асность граждан нашей страны», – отметил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициат
|20.03.2023
|
В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников
т научно-исследовательский центр «Аэроскрипт». Создание ЭПР стало одной из тем обсуждения на совете Приволжского федерального округа при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре
|13.12.2022
|
«Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM
«Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM российского производителя электротехнического оборудования. В ходе миграции с системы на базе Salesforce ИТ-специалисты сохранили все данные, накопленные ко
|08.11.2022
|
АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников
18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» при поддержке Правительства Самарской области состоится межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Организатором
|04.10.2022
|
Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». Подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в регионе. Кроме того, можно заказать eSIM на д
|17.08.2022
|
«МойОфис» открыл офис в Самаре
ддержке ПО. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Офис компании расположен в самом центре Самары – по адресу ул. Молодогвардейская, 204, бизнес-центр «Бэл Плаза». Подразделения разраб
|05.05.2022
|
В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона
В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В России это восьмая
|04.03.2022
|
«Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ
ции экономики, а также в складывающейся непростой ситуации для нас особенно важно готовить высокопрофессиональные кадры для ИТ-отрасли, которые смогут обеспечить кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практичес
|25.02.2022
|
Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары
еждународными стандартами спортивных ассоциаций, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех его посетителей во время игр и соревнований, проводимых на мировом уровне. Ледовый Дворец в Самаре В сентябре 2021 г. в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 г. Само здание арены было построено еще в 60-е годы прошлого век
|10.12.2021
|
Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре
по экспресс-доставке из магазинов у дома в Краснодаре. Теперь оформить заказ в мобильном приложении и на сайте Wildberries могут жители еще четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары. «Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к за
|24.11.2021
|
В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений
Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит решить два кейса, один из которых разработан Министерством здравоохранения
|09.11.2021
|
«Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре
рок до суток, а в областные центры – до трёх дней. Третьим из новых ЛПЦ «Почты России» стал центр в Самаре. Площадь терминала составляет более 15 тыс. квадратных метров – это второй по величине
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 41
|Путин Владимир 3454 39
|Кирюшин Геннадий 91 28
|Асланов Дмитрий 41 27
|Рейман Леонид 1065 20
|Гирев Андрей 77 17
|Меламед Александр 95 16
|Кириенко Сергей 149 16
|Югай Виктор 66 16
|Ляпунов Игорь 132 14
|Никифоров Николай 1138 13
|Сидоров Сергей 24 13
|Чудаков Константин 11 11
|Щеголев Игорь 699 10
|Слизень Виталий 244 10
|Пикульников Никита 38 10
|Кивокурцев Олег 100 9
|Вураско Александр 48 9
|Холодов Андрей 55 9
|Орловский Виктор 408 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Греф Герман 485 8
|Степанюк Михаил 81 8
|Колесник Андрей 24 8
|Клишин Виталий 16 8
|Курочкин Александр 11 8
|Евтушенко Олег 145 7
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Чернов Даниил 79 7
|Макаров Валентин 251 7
|Анкилов Константин 121 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Платонова Оксана 14 7
|Казарин Станислав 175 7
|Кореш Виктор 83 7
|Скворцов Борис 17 7
|Монахов Дмитрий 22 7
|Козаренко Юрий 13 7
|Измайлов Константин 17 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.