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Россия ПФО Самарская область Самара

Россия - ПФО - Самарская область - Самара

Николай Хальзев "На набережной Самары" (1968) Николай Хальзев "На набережной Самары" (1968)
Н.Х. "Волжское наводнение в Самаре" (1890-е) Н.Х. "Волжское наводнение в Самаре" (1890-е)
«Зима в Самаре» 1963г. Комиссаров Иван Еремеевич (1928 — 2009) «Зима в Самаре» 1963г. Комиссаров Иван Еремеевич (1928 — 2009)
Николай Хальзев "На набережной Самары" (1968)

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании

М» (бренд Space), российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, открыл новый офис в Самаре. Расширение региональной инфраструктуры направлено на дальнейшее продвижение проприета
28.04.2026 RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Самаре

Хостинг-провайдер RuVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Самаре. Оборудование развернуто и введено в строй на базе ЦОД «Смартс». Возможность заказать

05.02.2026 «МегаФон» обеспечил связью и интернетом коттеджные поселки в пригороде Самары

тов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников. Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тыс. минут и расходуют более 28 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тыс. п
18.09.2025 В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь

LTE-сигнала внутри зданий. В результате позитивные изменения заметны в квартирах, офисах, а также на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки. Октябрьский район — деловой центр Самары и лидер по количеству новостроек в городской черте. Активное развитие района требует непрерывного совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры. Рост жилой застройки и сезонные м
22.07.2025 «ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Самары

Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на вокзале Самары. Об этом CNews сообщили представители ТТК. Помимо уже работающих точек доступа, установленных в публичных помещениях вокзала, инженеры компании «ТрансТелеКом» создали инфраструктуру для

14.07.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре

ородскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой — символом Самары, которая сыграла ключевую роль в советской космической программе. ИТ-команда участвует
04.06.2025 В Самаре выросла скорость мобильного интернета

ть использования частотного ресурса оператора. «За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, рег
23.05.2025 В Самаре открыт логистический центр Wildberries

В Самаре состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries

07.05.2025 В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре при участии Content AI реализован цифровой проект «Книга Памяти городского округа Сама
26.03.2025 Новый логоцентр Wildberries в Самаре открыт и начал принимать товары на хранение

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад в Самаре для приема поставок товаров продавцов. Склад в Самаре будет принимать на хранение товары продавцов, также он доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». Для хранения пр
14.02.2025 Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары

в умной техники «Всесмарт», в 2024 г. наибольшим спросом смарт-гаджеты пользовались в Москве. На этот город пришлось 37% от всей выручки компании. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (11%) и Самара (6%). Высоким спросом умные устройства пользовались у жителей Красноярска, Екатеринбурга и Сочи (по 4%). Об этом CNews сообщили представители «Всесмарт». Средний чек по итогам прошлого г
28.01.2025 Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары

Во всех вестибюлях метрополитена Самары Сбербанк установил биометрические терминалы для оплаты. Этот способ оплаты проезда доступен жителям и гостям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Об этом

11.10.2024 Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее

За последний год потребление мобильного интернет-трафика в «Новой Самаре» и микрорайоне Крутые Ключи увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑объекты обеспечивают устойчи
02.10.2024 «Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре

логий и телекоммуникаций с опытом работы до трех лет. По данным платформы, в III квартале 2024 г. наиболее привлекательными городами для начинающих свою карьеру в ИT и телекоме стали Ростов-на-Дону и Самара — именно в этих городах сейчас предлагают самые высокие в России зарплаты для новых сотрудников в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Средняя предлагаемая за
26.09.2024 «Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center

Отечественный производитель электротехнического оборудования «Электрощит Самара» облегчает условия участия в своих электронных закупках. Для удобства пользователей была создана брендированная торговая площадка b2b-electroshield.ru. Принять участие в торгах может люб
25.09.2024 Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре

Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на новом логистическом центре розничной сети «Победа» в Самаре. Данный проект – новый этап масштабирования Consid.WMS, под управлением которой уже успешно функционируют пять других логистических объектов компании в Ульяновске, Краснодаре, Воронеже,

05.09.2024 Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару

ествия. Об этом CNews сообщили представители МТС. В путеводителе собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и иску
26.07.2024 «МегаФон»: мужчины стали активнее посещать торговые центры Самары

Летом 2024 г. самарцы и гости города стали чаще ходить за покупками. В июне-июле 2024 г. число посетителей торговых центров Самары выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом количество мужчин в магазинах увеличилось на 15%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данн
18.07.2024 Ozon открывает второй логистический центр в Самаре

отать более 6 тысяч заказов с крупногабаритными товарами в сутки. «Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Cамарской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. В Самаре с 2022 года успешно работает наш фулфилмент-центр площадью 75 тысяч кв.м. по полу. Теперь мы открываем отдельный логистический комплекс для крупногабаритных товаров, чтобы обеспечить для
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»

иперспектральным «зрением» в России пока еще не было», – сказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Роман Скиданов. Прибор самарских ученых оснащен мощным длиннофокусным объективом отечественного производства и предназначен для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне - VNIR-диапазоне от 400 до 1000 нм. Ко
20.03.2024 В аэропорту Самары расширили покрытие LTE

% всего интернет-трафика в аэропорту приходится на гостей из других регионов страны. Только в феврале здесь побывали туристы из 77 областей, республик и краев. Чаще других авиатранспортом приезжали в Самару абоненты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Нижегородской областей. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объеди
01.03.2024 «Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa

«Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО Tessa. Проект по внедрению СЭД реализуется в соответствии со стратегией импортозамещения и направлен на достижение те
20.02.2024 От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области

ольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей – свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Помимо этого, на трибунах присутствовали фанаты, которые преодолели тысячи километров из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана, чтобы поддержать любимых спортсме
15.02.2024 В шести районах Самары расширили сеть LTE

анции, включают в себя жилые кварталы, коттеджи и дачи вблизи Ракитовского шоссе, в микрорайоне Крутые Ключи, комплексах «Куйбышев», «Лесная Поляна» и строящемся ЖК «Времена года». «Активное развитие Самары ведет к притоку жителей из других населенных пунктов и регионов. Новая телеком‑инфраструктура позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/c в у
29.11.2023 В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру

Более 100 тыс. жителей новостроек Самары обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить ско
30.10.2023 «Инфосистемы джет» откроет центр ИТ-компетенций на базе нового офиса в Самаре

ИТ-компания «Инфосистемы джет» сменила концепцию первого из своих региональных офисов — филиала в Самаре. Помимо рабочего пространства для сотрудников компании, представительство станет площадкой для повышения квалификации ИТ-специалистов в регионе, а также центром компетенций для работы с

13.10.2023 «1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация»

ения доступа к зарубежному программному обеспечению, одновременно усовершенствовав бизнес‑процессы. Учет полностью соответствует требованиям РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. На предприятии трудится около
17.05.2023 В Самаре ускорили мобильный интернет

Загрузка онлайн-сервисов стала до 15% быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей Самары. Инженеры «Мегафона» модернизировали порядка 90 действующих базовых станций во всех ра
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года

асность граждан нашей страны», – отметил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициат
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников

т научно-исследовательский центр «Аэроскрипт». Создание ЭПР стало одной из тем обсуждения на совете Приволжского федерального округа при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре

13.12.2022 «Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM

«Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM российского производителя электротехнического оборудования. В ходе миграции с системы на базе Salesforce ИТ-специалисты сохранили все данные, накопленные ко
08.11.2022 АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников

18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» при поддержке Правительства Самарской области состоится межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Организатором
04.10.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». Подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в регионе. Кроме того, можно заказать eSIM на д
17.08.2022 «МойОфис» открыл офис в Самаре

ддержке ПО. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Офис компании расположен в самом центре Самары – по адресу ул. Молодогвардейская, 204, бизнес-центр «Бэл Плаза». Подразделения разраб
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона

В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В России это восьмая
04.03.2022 «Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ

ции экономики, а также в складывающейся непростой ситуации для нас особенно важно готовить высокопрофессиональные кадры для ИТ-отрасли, которые смогут обеспечить кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практичес
25.02.2022 Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары

еждународными стандартами спортивных ассоциаций, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех его посетителей во время игр и соревнований, проводимых на мировом уровне. Ледовый Дворец в Самаре В сентябре 2021 г. в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 г. Само здание арены было построено еще в 60-е годы прошлого век
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре

по экспресс-доставке из магазинов у дома в Краснодаре. Теперь оформить заказ в мобильном приложении и на сайте Wildberries могут жители еще четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары. «Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к за
24.11.2021 В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений

Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит решить два кейса, один из которых разработан Министерством здравоохранения

09.11.2021 «Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре

рок до суток, а в областные центры – до трёх дней. Третьим из новых ЛПЦ «Почты России» стал центр в Самаре. Площадь терминала составляет более 15 тыс. квадратных метров – это второй по величине

Публикаций - 3047, упоминаний - 3654

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 300
МегаФон 10742 267
Ростелеком 10948 225
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 184
Yandex - Яндекс 9216 122
Microsoft Corporation 25775 122
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 110
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 105
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 104
9594 97
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 96
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 66
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 62
Intel Corporation 12811 60
Softline - Софтлайн 3743 55
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 51
Samsung Electronics 11064 49
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 45
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 45
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 45
Cisco Systems 5372 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Oracle Corporation 7074 44
Apple Inc 13154 44
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 43
Huawei 4676 43
Siemens AG - Siemens Group 2673 41
SAP SE 5601 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 38
Docsvision - ДоксВижн 1060 37
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 37
HP Inc. 5883 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 35
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 31
VK - Mail.ru Group 3602 27
Telegram Group 2940 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 118
Superjob - Суперджоб 858 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 50
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 40
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 37
Евросеть 1421 36
Почта России ПАО 2370 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 32
МТС Трэвел - MTS Travel 292 27
Газпром ПАО 1493 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Связной ГК 1401 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 19
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 19
Альфа-Банк 1979 18
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 16
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 16
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 15
X5 Group - Перекрёсток 640 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 14
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Dixis - Диксис - Dиксис 371 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Ингосстрах СПАО 478 11
Visa International 1993 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Альфа-Групп 745 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 200
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 62
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 51
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 43
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 37
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 18
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 15
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
Районные суды РФ 196 12
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 103
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ГосИнформСистемы 160 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 510
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 417
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 302
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 293
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 292
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 263
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 240
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 236
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 232
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 204
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 201
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 180
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 172
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 163
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 162
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 161
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 157
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 156
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 152
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 147
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 144
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 144
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 141
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 130
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 125
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 120
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 116
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 110
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 108
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 104
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 103
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 102
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 100
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 98
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 94
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 91
Google Android 15243 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 88
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 86
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 69
Apple iOS 8583 69
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
Microsoft Windows 16882 58
Microsoft Windows 2000 8678 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Linux OS 11533 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Apple iPhone 6 4861 30
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Oracle Java - язык программирования 3469 28
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 27
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 25
Apple - App Store 3109 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 23
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 21
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Apple iPad 4011 19
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Космодром Байконур 1072 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 17
Microsoft Azure 1526 17
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 15
Виноградов Дмитрий 74 41
Путин Владимир 3454 39
Кирюшин Геннадий 91 28
Асланов Дмитрий 41 27
Рейман Леонид 1065 20
Гирев Андрей 77 17
Меламед Александр 95 16
Кириенко Сергей 149 16
Югай Виктор 66 16
Ляпунов Игорь 132 14
Никифоров Николай 1138 13
Сидоров Сергей 24 13
Чудаков Константин 11 11
Щеголев Игорь 699 10
Слизень Виталий 244 10
Пикульников Никита 38 10
Кивокурцев Олег 100 9
Вураско Александр 48 9
Холодов Андрей 55 9
Орловский Виктор 408 8
Шадаев Максут 1210 8
Греф Герман 485 8
Степанюк Михаил 81 8
Колесник Андрей 24 8
Клишин Виталий 16 8
Курочкин Александр 11 8
Евтушенко Олег 145 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Чернов Даниил 79 7
Макаров Валентин 251 7
Анкилов Константин 121 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Платонова Оксана 14 7
Казарин Станислав 175 7
Кореш Виктор 83 7
Скворцов Борис 17 7
Монахов Дмитрий 22 7
Козаренко Юрий 13 7
Измайлов Константин 17 7
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1704
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1453
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1003
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 945
Россия - СФО - Новосибирск 4876 898
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 759
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 582
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 445
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 444
Россия - ПФО - Самарская область 1577 441
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 405
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 292
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 278
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 245
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 242
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 240
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 227
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 215
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 199
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 193
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Европа 24964 174
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 172
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 164
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 162
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 13
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