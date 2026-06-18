Россия - ПФО - Самарская область - Самара

Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании М» (бренд Space), российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, открыл новый офис в Самаре. Расширение региональной инфраструктуры направлено на дальнейшее продвижение проприета

RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Самаре Хостинг-провайдер RuVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Самаре. Оборудование развернуто и введено в строй на базе ЦОД «Смартс». Возможность заказать

«МегаФон» обеспечил связью и интернетом коттеджные поселки в пригороде Самары тов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников. Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тыс. минут и расходуют более 28 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тыс. п

В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь LTE-сигнала внутри зданий. В результате позитивные изменения заметны в квартирах, офисах, а также на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки. Октябрьский район — деловой центр Самары и лидер по количеству новостроек в городской черте. Активное развитие района требует непрерывного совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры. Рост жилой застройки и сезонные м

«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Самары Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на вокзале Самары. Об этом CNews сообщили представители ТТК. Помимо уже работающих точек доступа, установленных в публичных помещениях вокзала, инженеры компании «ТрансТелеКом» создали инфраструктуру для

«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре ородскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой — символом Самары, которая сыграла ключевую роль в советской космической программе. ИТ-команда участвует

В Самаре выросла скорость мобильного интернета ть использования частотного ресурса оператора. «За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, рег

В Самаре открыт логистический центр Wildberries В Самаре состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries

В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары» В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре при участии Content AI реализован цифровой проект «Книга Памяти городского округа Сама

Новый логоцентр Wildberries в Самаре открыт и начал принимать товары на хранение Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад в Самаре для приема поставок товаров продавцов. Склад в Самаре будет принимать на хранение товары продавцов, также он доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». Для хранения пр

Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары в умной техники «Всесмарт», в 2024 г. наибольшим спросом смарт-гаджеты пользовались в Москве. На этот город пришлось 37% от всей выручки компании. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (11%) и Самара (6%). Высоким спросом умные устройства пользовались у жителей Красноярска, Екатеринбурга и Сочи (по 4%). Об этом CNews сообщили представители «Всесмарт». Средний чек по итогам прошлого г

Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары Во всех вестибюлях метрополитена Самары Сбербанк установил биометрические терминалы для оплаты. Этот способ оплаты проезда доступен жителям и гостям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Об этом

Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее За последний год потребление мобильного интернет-трафика в «Новой Самаре» и микрорайоне Крутые Ключи увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑объекты обеспечивают устойчи

«Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре логий и телекоммуникаций с опытом работы до трех лет. По данным платформы, в III квартале 2024 г. наиболее привлекательными городами для начинающих свою карьеру в ИT и телекоме стали Ростов-на-Дону и Самара — именно в этих городах сейчас предлагают самые высокие в России зарплаты для новых сотрудников в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Средняя предлагаемая за

«Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center Отечественный производитель электротехнического оборудования «Электрощит Самара» облегчает условия участия в своих электронных закупках. Для удобства пользователей была создана брендированная торговая площадка b2b-electroshield.ru. Принять участие в торгах может люб

Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на новом логистическом центре розничной сети «Победа» в Самаре. Данный проект – новый этап масштабирования Consid.WMS, под управлением которой уже успешно функционируют пять других логистических объектов компании в Ульяновске, Краснодаре, Воронеже,

Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару ествия. Об этом CNews сообщили представители МТС. В путеводителе собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и иску

«МегаФон»: мужчины стали активнее посещать торговые центры Самары Летом 2024 г. самарцы и гости города стали чаще ходить за покупками. В июне-июле 2024 г. число посетителей торговых центров Самары выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом количество мужчин в магазинах увеличилось на 15%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данн

Ozon открывает второй логистический центр в Самаре отать более 6 тысяч заказов с крупногабаритными товарами в сутки. «Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Cамарской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. В Самаре с 2022 года успешно работает наш фулфилмент-центр площадью 75 тысяч кв.м. по полу. Теперь мы открываем отдельный логистический комплекс для крупногабаритных товаров, чтобы обеспечить для

«Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» иперспектральным «зрением» в России пока еще не было», – сказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Роман Скиданов. Прибор самарских ученых оснащен мощным длиннофокусным объективом отечественного производства и предназначен для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне - VNIR-диапазоне от 400 до 1000 нм. Ко

В аэропорту Самары расширили покрытие LTE % всего интернет-трафика в аэропорту приходится на гостей из других регионов страны. Только в феврале здесь побывали туристы из 77 областей, республик и краев. Чаще других авиатранспортом приезжали в Самару абоненты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Нижегородской областей. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объеди

«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa «Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО Tessa. Проект по внедрению СЭД реализуется в соответствии со стратегией импортозамещения и направлен на достижение те

От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области ольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей – свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Помимо этого, на трибунах присутствовали фанаты, которые преодолели тысячи километров из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана, чтобы поддержать любимых спортсме

В шести районах Самары расширили сеть LTE анции, включают в себя жилые кварталы, коттеджи и дачи вблизи Ракитовского шоссе, в микрорайоне Крутые Ключи, комплексах «Куйбышев», «Лесная Поляна» и строящемся ЖК «Времена года». «Активное развитие Самары ведет к притоку жителей из других населенных пунктов и регионов. Новая телеком‑инфраструктура позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/c в у

В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру Более 100 тыс. жителей новостроек Самары обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить ско

«Инфосистемы джет» откроет центр ИТ-компетенций на базе нового офиса в Самаре ИТ-компания «Инфосистемы джет» сменила концепцию первого из своих региональных офисов — филиала в Самаре. Помимо рабочего пространства для сотрудников компании, представительство станет площадкой для повышения квалификации ИТ-специалистов в регионе, а также центром компетенций для работы с

«1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» ения доступа к зарубежному программному обеспечению, одновременно усовершенствовав бизнес‑процессы. Учет полностью соответствует требованиям РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. На предприятии трудится около

В Самаре ускорили мобильный интернет Загрузка онлайн-сервисов стала до 15% быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей Самары. Инженеры «Мегафона» модернизировали порядка 90 действующих базовых станций во всех ра

Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года асность граждан нашей страны», – отметил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициат

В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников т научно-исследовательский центр «Аэроскрипт». Создание ЭПР стало одной из тем обсуждения на совете Приволжского федерального округа при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре

«Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM «Электрощит Самара» перешла на отечественную CRM российского производителя электротехнического оборудования. В ходе миграции с системы на базе Salesforce ИТ-специалисты сохранили все данные, накопленные ко

АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников 18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» при поддержке Правительства Самарской области состоится межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Организатором

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». Подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в регионе. Кроме того, можно заказать eSIM на д

«МойОфис» открыл офис в Самаре ддержке ПО. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Офис компании расположен в самом центре Самары – по адресу ул. Молодогвардейская, 204, бизнес-центр «Бэл Плаза». Подразделения разраб

В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В России это восьмая

«Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ ции экономики, а также в складывающейся непростой ситуации для нас особенно важно готовить высокопрофессиональные кадры для ИТ-отрасли, которые смогут обеспечить кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практичес

Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары еждународными стандартами спортивных ассоциаций, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех его посетителей во время игр и соревнований, проводимых на мировом уровне. Ледовый Дворец в Самаре В сентябре 2021 г. в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 г. Само здание арены было построено еще в 60-е годы прошлого век

Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре по экспресс-доставке из магазинов у дома в Краснодаре. Теперь оформить заказ в мобильном приложении и на сайте Wildberries могут жители еще четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары. «Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к за

В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит решить два кейса, один из которых разработан Министерством здравоохранения