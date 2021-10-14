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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара


14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
23.09.2021 «Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 3
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 2
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
14.05.2021 Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси» 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» 1

Публикаций - 1339, упоминаний - 1751

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 120
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 90
Microsoft Corporation 11628 68
Yandex - Яндекс 4129 53
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 45
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 41
3934 38
СМАРТС Компания 236 34
Синтерра - Synterra 602 32
Softline - Софтлайн 1507 31
ВолгаТелеком 254 26
SAP SE 3272 26
IBM 3677 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 24
Huawei 2750 23
VK - Mail.ru Group 2508 23
Samsung Electronics 5878 23
Oracle Corporation 3466 22
Cisco Systems 2158 20
Docsvision - ДоксВижн 814 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 19
HP Inc. 3043 19
VMware 1839 19
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 18
Ростех - Ростехнологии 2230 17
Apple Inc - Эппл Рус 7861 17
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 16
Yota - Скартел 623 15
Google LLC 7439 15
Крок 1230 14
Sony 2588 14
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 169 13
Orange S.A. 468 13
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Скай Линк - Skylink 548 12
Intel Corporation 4335 11
Nokia Corporation 2546 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 58
Почта России ПАО 1586 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 18
Евросеть 939 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 16
РЖД - Российские железные дороги 1093 14
Связной ГК 897 14
Альфа-Банк 1135 12
Visa International 1358 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 9
Ситимобил - Служба такси 113 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
HeadHunter Group - HH Group 339 7
Техносила 159 7
Аэрофлот 496 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 7
X5 Group 601 7
Газпром ПАО 538 6
X5 Group - Пятерочка 561 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 6
X5 Group - Перекресток 205 6
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 6
S7 Airlines 81 6
О2О Delivery club 153 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Яндекс.Еда 93 5
Газпромбанк - ГПБ 696 5
АвтоВАЗ 121 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
ВТБ24 587 5
Яндекс.Такси 271 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Hyundai Motor 148 4
Uber Technologies 258 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 17
Президент Российской Федерации 1447 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
Правительство РФ 2226 9
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
Арбитражный суд города Москвы 347 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
Правительство Самарской области 48 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 5
World Bank Group - Всемирный банк 137 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Правительство Москвы 660 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
Руссофт - Russoft 269 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 90
3G - Стандарт мобильной связи 3835 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 45
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 41
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 34
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 19
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 15
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 12
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 11
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 11
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Big Data - Большие данные 1136 8
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 7
Google Android 10752 54
Apple iOS 5744 39
Superjob 172 36
Microsoft Windows 10 6810 28
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 19
Microsoft Azure 1171 16
Apple iPad 3263 15
Linux OS 4386 15
МТС Cloud - CloudMTS 125 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Apple - App Store 2199 13
Java - Язык программирования 1221 13
SQL - Язык программирования 439 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 11
Microsoft SQL Server 814 10
Microsoft Azure Stack 56 9
МТС ЦОД 12 9
Microsoft Skype 1501 9
Microsoft Office 2004 9
Apple Pay 385 7
WhatsApp Messenger 654 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 7
CloudМТS 19 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
C++ - Язык программирования 289 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 6
Яндекс.Маркет 439 6
JavaScript - Язык программирования 645 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ЭОС Дело СЭД 649 5
Яндекс.Навигатор 108 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
C# - C Sharp - Язык программирования 149 5
Асланов Дмитрий 41 16
Меламед Александр 40 14
Никифоров Николай 1126 12
Путин Владимир 1840 12
Кирюшин Геннадий 34 12
Щеголев Игорь 676 10
Казарин Станислав 100 6
Ушацкий Андрей 101 6
Анкилов Константин 62 5
Колесник Андрей 16 5
Григорьев Александр 18 5
Слизень Виталий 154 5
Ухлинов Леонид 48 5
Рассказов Сергей 26 5
Кореш Виктор 73 5
Гуцериев Михаил 107 5
Воробьев Михаил 44 4
Ермаков Валерий 71 4
Иванников Дмитрий 31 4
Маевский Игорь 23 4
Свердлов Денис 163 4
Проскура Дмитрий 26 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Малышев Сергей 46 4
Самойленко Максим 65 4
Семериков Андрей 29 4
Орловский Виктор 229 4
Мельников Александр 63 3
Носков Константин 203 3
Зайцева Анна 62 3
Иванов Сергей 179 3
Сидоров Сергей 22 3
Маевский Леонид 24 3
Аракелян Арам 7 3
Майстренко Игорь 44 3
Солодухин Константин 94 3
Кравцов Сергей 40 3
Василевский Андрей 20 3
Луковников Михаил 19 3
Селин Владимир 12 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 770
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 709
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 596
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 463
Россия - СФО - Новосибирск 2037 443
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 425
Россия - ПФО - Казань 1548 361
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 317
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 276
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 229
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 223
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 203
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 192
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 174
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 169
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 165
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 139
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 126
Россия - ПФО - Самарская область 580 118
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 115
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 107
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 105
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 100
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 96
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 95
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 91
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 87
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 79
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 78
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 76
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 66
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 64
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 63
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 60
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 58
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 57
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 44
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 10
Образование в России 381 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 6
Русский язык 1028 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральное законодательство 254 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
Торговля розничная 77 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Человеческий фактор 130 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
Trade-in 54 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 155 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 13
Коммерсантъ - Издательский дом 483 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
Прайм - Агентство экономической информации 530 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 3
Thomson Reuters - Рейтер 1942 2
РИА Новости 657 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
Wikipedia - Википедия 298 2
Россия 24 - телеканал 86 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
IEEE Spectrum 8 1
Новая газета 4 1
Vogue 13 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Авторадио 11 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
Forbes - Форбс 442 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
N+1 - Издание 95 1
NYT - The New York Times 525 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1110 1
Bloomberg 789 1
The Wall Street Journal 713 1
CNews Analytics 2006 24
IDC - International Data Corporation 2797 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 9
Juniper Research 280 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 5
ResearchMe 11 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Fortune Global 500 164 2
Gartner 2230 2
Current Analysis 10 1
Forrester Research 402 1
AC&M Consulting 70 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Интерфакс-100 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Synergy Research Group 13 1
The Economist Intelligence Unit 31 1
Директ Инфо 9 1
Discovery Research Group 15 1
Frost & Sullivan 105 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ABI Research 187 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 7
Сириус - Образовательный центр 86 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 5
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 4
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
РАН - Российская академия наук 326 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 56 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 33 2
GfK - ГФК-Русь 121 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
Samsung IT Школа 3 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Математический институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук 2 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 1
Академия АйТи 35 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 18
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
Олимпийские игры - Olympic Games 307 2
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 2 2
Час кода - международное движение 11 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
MeYou 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 26 1
Хрустальная пирамида 1 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
Microsoft Imagine Cup 48 1
МТС Телеком Идея 11 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Global mobileGov Awards 5 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
РИФ - Российский Интернет Форум 22 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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