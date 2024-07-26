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«МегаФон»: мужчины стали активнее посещать торговые центры Самары

Летом 2024 г. самарцы и гости города стали чаще ходить за покупками. В июне-июле 2024 г. число посетителей торговых центров Самары выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом количество мужчин в магазинах увеличилось на 15%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов в крупнейших ТЦ города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В теплое время года основная возрастная аудитория торговых центров варьируется от 36 до 45 лет — на них приходится 35% от всех визитеров. Также к покупкам в моллах тяготеет группа 46‑65 лет (33%) и 26‑35 лет (16%). Реже сюда заходят молодые люди от 18 до 25 лет и пожилые граждане старше 65 лет. Самые популярные дни для шопинга — выходные.

Одновременно с ростом количества покупателей в торговых центрах увеличивается их онлайн-активность. Динамика интернет-трафика год к году здесь составляет 35%. Больше всего гигабайтов и минут разговоров с начала лета 2024 г. сгенерировали «Русь на Волге», «Гудок», «Аврора Молл», «Космопорт», «Амбар». При этом самарцы и гости города все чаще связываются через мессенджеры, трафик голосовых звонков снизился на 1%.

Чтобы покупатели оставались в Сети даже в примерочных, «МегаФон» обеспечивает торговые центры покрытием LTE. К примеру, в новом комплексе «Точкасити», который откроется этим летом, оператор заранее построил инфраструктуру связи.

Инженеры установили здесь дополнительное оборудование, разместив суммарно на всех этажах порядка 40 indoor‑антенн. Решение позволило создать равномерный уровень радиопокрытия на территории 50 тыс. кв. метров: в будущих магазинах и фудкорте, общественных пространствах и других площадях. Благодаря этой системе гости смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 125 Мбит/с.

«Чтобы сигнал проходил через многочисленные перегородки, мы устанавливаем базовые станции внутри торговых центров. Благодаря этому посетители могут пользоваться мобильными услугами практически в любом месте. Оборудование LTE, развернутое в "Точкасити", работает в среднем и высоком диапазонах. Это позволяет добиться оптимального распространения сигнала связи, лучшего проникновения и высокой скорости интернета», — отметил Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

Indoor-станции уже работают в популярных центрах Самары, среди которых «Гудок», «Космопорт», «Амбар», «Мега», «Парк Хаус», «Аврора Молл», «Вива Лэнд» и др.

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