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«МегаФон» обновил сеть перед началом сезона северного сияния кий спрос на мобильные услуги», — отметил директор «МегаФона» в Мурманской области Владимир Чуйко. «МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населе

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«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области «МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в поселке городского типа Кильмезь

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«МегаФон» усилил телеком-сеть во Владивостоке и пригороде Уссурийска Жители Владивостока и Уссурийска получили более стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах и пригородных зонах. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции в нескольких микрорайонах, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагру

«МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улу

Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосово

«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики «МегаФона», изучив данные зарегистрированных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представи

«МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины «МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифро

Голос для Заполярья: «МегаФон» улучшил связь в труднодоступных селах Терского берега Абоненты «МегаФона» получили новое качество связи на территории труднодоступных поселков Терского район

«МегаФон»: в «МегаСемье» появились роли для участников «МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», добавив категории для участников семейной группы. Теперь

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«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги» мпании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в

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Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз ионными картинами, увеличился более чем в пять раз. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «М

Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе Жители Яблочного впервые получили доступ к голосовому общению и скоростному интернету в сети 4G. Запуск в селе связи четвертого поколения стал частью масштабной модернизации телеком-инфраструктуры «МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФ

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Для челябинских дачников «МегаФон» запустил новые мощности 4G Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в садовых товариществах Челябинской области. С учетом возрастающей сезонной нагрузки связь улучшили для дачников в Челябинске, Магнитогорске и

«МегаФон» подготовил сеть в Кудымкаре к летним и осенним фестивалям «МегаФон» модернизировал сеть на северо-западе Пермского края. Инженеры оператора провели техн

«МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону Аналитики «МегаФона» выяснили, что в Забайкальском крае вырос спрос на телеком-услуги. Согласно обезличе

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«МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского Накануне пика летнего туристического сезона «МегаФон» завершил масштабную модернизацию инфраструктуры связи в Переславле-Залесском. Инжене

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«МегаФон» масштабировал LTE-сеть в новостройках Благовещенска се в Благовещенске получили доступ к качественному мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию в крупном микрорайоне города. Современное те

«МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках Специалисты «МегаФона» провели настройку оборудования и модернизацию базовых станций почти в 30 локациях Воронежа. Комплексные технические работы охватили как правобережную, так и левобережную части города.

«МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмур

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С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов решать рабочие вопросы. В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но

«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом