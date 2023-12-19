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МегаФон

МегаФон

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

Обзор «Мегафон» на Market.CNews

19.12.2023 Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области

бласти, продолжила карьеру в компании и стала директором по региональному развитию в Поволжье. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
19.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья

современной технологии звонков через интернет VoLTE. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон». Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового нераве
19.12.2023 Жителям Улан-Удэ и пригорода увеличили скорости мобильного интернета

тыс. жителей Бурятии получили новое качество сотовой связи и увеличенную скорость передачи данных. «Мегафон» реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет нарастить емкость сети
18.12.2023 В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE

льшой стадион, куда на соревнования по футболу часто приезжают юные спортсмены со всей республики. «Мегафон» расширил сеть LTE, установив новое оборудование в населенном пункте. Средняя скорост
18.12.2023 «Мегафон»: Курганцы стали чаще бывать на термальных курортах Тюменской области

афик абонентов из этого региона вырос на 40% по сравненною с 2022 г. Для любителей wellness-отдыха «Мегафон» расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод
15.12.2023 Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области

тыс. минут. За это время можно проехать из Ярославля до Костромы туда и обратно более 760 раз. *** «Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуника
14.12.2023 В поселок лесорубов с рыбацким названием Кукан пришел высокоскоростной 4G интернет «Мегафона»

овского поселка Кукан теперь могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. «Мегафон» построил базовую станцию и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную связь
14.12.2023 В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G

нашего региона», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
14.12.2023 «Мегафон» запустил LTE в рабочем поселке Усть-Омчуг

Жители магаданского поселка Усть-Омчуг теперь могут выходить в интернет на высоких скоростях. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную
14.12.2023 В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее

ки. Наличие сотовой связи — это один из ключевых аспектов современной жизни. Мы рады, что компания "Мегафон" развивает свою сеть и вносит вклад в создание доступной цифровой среды для жителей п
13.12.2023 Еще быстрее и доступнее: «Мегафон» расширил сеть LTE на Ставрополье

музыкальных стримингов», — сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. *** «Мегафон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, компания объединяет направления ИТ и
13.12.2023 В Кировской области 6 тыс. сельчан выйдут на связь до конца года

е получат доступ к мобильной связи и скоростному интернету около 6 тыс. жителей Кировской области. «Мегафон» установит новые базовые станции в небольших селах и деревнях в 14 районах региона в

12.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети северные поселения Удмуртии

троительство новых телеком-объектов и модернизация инфраструктуры затронули более 100 локаций. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
12.12.2023 На «шелковом пути» Ингушетии появились мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона»

фортом путешествовать по республике», – сказал директор «Мегафона» в Ингушетии Залимхан Акиев. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
12.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в арктическом селе Юрюнг-Хая

1000 жителей села Юрюнг-Хая Анабарского улуса получили доступ к скоростному мобильному интернету. «Мегафон» запустил 4G на территории села, которое стало самым северным населенным пунктом Якут
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье

Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее э
11.12.2023 «Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан

«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей пяти поселков Костромской области. На террито
11.12.2023 В деревни Новгородчины пришел 4G-интернет «Мегафона»

«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей семи деревень Новгородской области. Инженеры

11.12.2023 Все больше туристов приезжают на термальные курорты Тюменской области

Мобильный интернет «Мегафона» стал на 80% быстрее для тюменцев и гостей «столицы термальных вод России». К новому туристическому сезону оператор разогнал скорость 4G на площадках самых популярных горячих минеральн
11.12.2023 «Мегафон» разогнал интернет на популярных термальных курортах в Тюменской области

е и сельских территориях», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «Мегафона» в Тюменской области. *** «Мегафон» — оператор цифровых возможностей, объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, пред
08.12.2023 «Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское»

«Мегафон» обеспечил быстрым интернетом музей-усадьбу «Архангельское» — подмосковный дворцово-п
08.12.2023 «Мегафон»: продажи восстановленных смартфонов выросли в 4 раза за год

по ноябрь 2023 г. продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч руб., подсчитали аналитики «Мегафона». Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза.
07.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп

Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Улучшение качества связи в Горном было выполнено «Мегафоном» совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской област
07.12.2023 «Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье

Абоненты «Мегафона» в Забайкалье теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными при помощи высокоскоростного мобильного интернета. В десяти забайкальских селах оператор
07.12.2023 «Мегафон» усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары

Для жителей и гостей Иркутска «Мегафон» увеличились скорости мобильного интернета, а также расширилась зона действия сети 4G
07.12.2023 Еще четыре малых села появились на «цифровой карте» Сибири

онного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
06.12.2023 «Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии

ее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях респуб
06.12.2023 «Мегафон» разогнал интернет в Заречном

«Мегафон» установил новое телеком-оборудование в третьем по величине городе Пензенской области
06.12.2023 «Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС

бирской и Свердловской областей», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
05.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах

«Мегафон запустил сеть четвертого поколения для жителей десяти малых населенных пунктов Примор
04.12.2023 Электронный документооборот МегаФона победил в премии «ПРО ЭДО»

«ПРО ЭДО — 2023». Жюри оценило высокие результаты внедрения электронного документооборота — за год МегаФон отправил 5 млн исходящих документов и перевёл на ЭДО 70% клиентов, которым нужны ориг
04.12.2023 «Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер

Топ-менеджер будет отвечать за крупный региональный бизнес. Только за 2023 г. в Ростовской области «Мегафон» построил более 100 новых базовых станций и модернизировал более 150. Также «Мегаф
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране

я судьбы, или С легким паром!» Чтобы жители и гости столицы республики всегда оставались на связи, «Мегафон» в 2023 г. запустил несколько новых телеком-объектов и модернизировал около 50 базовы
01.12.2023 «Мегафон» ускорил интернет в Шуе - столице «Русского Рождества»

«Мегафон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из развивающихся туристичес
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области

на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Павлове, Выксе, Балахне, а также в малых населенных пунктах. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
30.11.2023 «Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья

«Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы реф
30.11.2023 Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан

ые получили стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет четвертого поколения. «Мегафон» первым из операторов построил базовую станцию, которая покрыла связью не только терр
29.11.2023 Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области

В загруженных локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильны
29.11.2023 В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа

компании Владимир преуспел на позиции по развитию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического разви
28.11.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом медиков и пациентов в Ирафском районе Северной Осетии

тало еще одной локацией на карте Северного Кавказа, где теперь доступны современные телеком-услуги. МегаФон первым обеспечил покрытие сети LTE и устойчивой голосовой связи в высокогорном поселе

Публикаций - 7604, упоминаний - 13449

МегаФон замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 2578
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10480 2539
Ростелеком 10596 1148
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2660 770
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1146 581
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 455
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 520 395
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 388
Telia Company - TeliaSonera 1024 309
Yandex - Яндекс 6338 300
VK - Mail.ru Group 3269 299
Huawei 3661 266
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 236
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 236
5nine Software 1922 231
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 229
Apple Inc 11559 226
Samsung Electronics 9912 223
Ростелеком - Связьинвест 1705 215
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3189 212
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 199
МегаФон - Мобиком 225 195
АФК Система ПАО 1762 182
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3006 177
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 731 169
Microsoft Corporation 23964 168
Питерская группа связистов 429 160
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 159
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 158
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 143
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 141
Google LLC 11315 140
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 130
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 129
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 107
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 335 106
Рустелеком ТК 290 104
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 803 103
Meta Platforms - Facebook 4363 94
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4459 93
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6391 398
Евросеть 1402 219
Связной ГК 1356 215
Альфа-Групп 678 215
Альфа-Банк 1651 181
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 155
ГПБ - Газпромбанк 1005 152
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 146
РЖД - Российские железные дороги 1754 127
Почта России ПАО 1981 123
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 116
IPOC 123 115
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 165 114
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 95
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 94
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 80
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 80
Qiwi 963 79
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 73
Visa International 1908 72
Газпром ПАО 1213 71
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1065 70
Интеррос - Росбанк АКБ 577 69
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 69
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 69
Открытие ФК - Банк Открытие 523 67
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 66
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 65
Россети Ленэнерго 1698 61
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 59
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 334 58
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 57
МКБ - Московский кредитный банк 513 55
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 53
ПСБ - Промсвязьбанк 781 53
Май - Майский чай - российская торговая компания 1094 52
Лента - Сеть розничной торговли 1872 51
Сургутнефтегаз - СНГ 256 50
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 416 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 454 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10204 733
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2094 397
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2526 344
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 196
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 192
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 190
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 187
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5399 185
Президент Российской Федерации 3972 169
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 154
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 134
Судебная власть - Judicial power 2196 125
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4123 122
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 117
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 115
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 108
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 921 96
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 95
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 93
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 92
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2623 85
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 85
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 83
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 77
Правительство Москвы 2139 73
Федеральное казначейство России 1637 71
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 64
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 60
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1730 56
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 49
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 225 48
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 47
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 43
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 749 41
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 36
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 36
Верховный суд Российской Федерации 690 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 766
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 83
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 37
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 37
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 31
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 30
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 22
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 21
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 63 17
Единая Россия - Политическая партия 282 15
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 13
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 12
4CIO 763 12
ЛДПР 100 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 12
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 11
АФТ - Ассоциация Финтех 90 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 60 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 28 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 9
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 6
Linux Foundation 177 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
Gen-Z Consortium 11 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26474 2772
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19617 2483
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57698 1719
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7462 1406
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6252 1381
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23159 1339
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43231 1320
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8022 909
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6266 903
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