Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон
МегаФон представляет собой крупного российского оператора сотовой связи, входящего в группу компаний МегаФон. Компания активно занимается развитием мобильной связи и интернета в различных регионах России, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты.
Особое внимание МегаФон уделяет расширению покрытия сетей четвертого поколения (4G/LTE), что позволяет жителям даже небольших сел получать доступ к современным цифровым сервисам. Например, в Республике Алтай оператор обеспечил связью шесть малочисленных сел в рамках государственного проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В Якутии компания впервые запустила связь в трех селах Горного района.
Компания регулярно модернизирует существующую инфраструктуру. В Краснодаре проведенная модернизация позволила увеличить скорость мобильного интернета на 50%. В столице Адыгеи - Майкопе - скорость мобильного интернета достигла 120 Мбит/с после масштабных работ по строительству дополнительной инфраструктуры.
МегаФон также работает над улучшением связи вдоль автомобильных трасс. Например, на федеральной трассе М-3 в Брянской области оператор обеспечил мобильный интернет со скоростью до 30 Мбит/с. В Мурманской области улучшено качество связи на дороге "Апатиты - аэропорт "Хибины"".
Важным направлением деятельности компании является поддержка социально значимых объектов. В частности, оператор обеспечил высокоскоростным интернетом многопрофильную клинику в составе Российского научного центра хирургии. Для медицинских учреждений Астрахани скорость мобильного интернета достигла 80 Мбит/с.
Среди интересных проектов стоит отметить создание инфраструктуры связи на территории "УГМК-Арены" в Екатеринбурге, что позволило посетителям спортивных мероприятий пользоваться интернетом на высокой скорости.
МегаФон внедряет новые сервисы для своих клиентов. Например, появилась возможность контролировать новые подключения с помощью портала "Госуслуги". Также была запущена функция "Защита близких" голосового помощника "Ева", направленная на блокировку мошеннических звонков.
Компания участвует в обсуждении вопросов развития сетей пятого поколения (5G). Представители МегаФона отмечают перспективность диапазона частот 3,4-3,8 ГГц для создания таких сетей.
Конкурирующие компании на рынке:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 330 дел, на cумму 33 886 288 032 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.07.2026
|
«МегаФон» обновил сеть в Кашине – будущей жемчужине «Золотого кольца»
аринного города Кашин. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФон» реализовал в «городе русского сердца» масштабный проект по строительству новых и мод
|31.07.2026
|
«МегаФон» обновил сеть перед началом сезона северного сияния
кий спрос на мобильные услуги», — отметил директор «МегаФона» в Мурманской области Владимир Чуйко. «МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населе
|31.07.2026
|
«МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками
н-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в пять раз. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в регионе приходится на понедельник и субботу, к
|31.07.2026
|
«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области
«МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в поселке городского типа Кильмезь
|30.07.2026
|
«МегаФон»: ставропольцы стали чаще смотреть кино онлайн
икационными картинами, увеличился почти в 2,5 раза. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «М
|30.07.2026
|
«МегаФон»: маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков
Система маркировки входящих вызовов изменила модель общения компаний с клиентами. По данным «МегаФона», с начала 2026 г. количество холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Это подтверждает тренд н
|30.07.2026
|
«МегаФон»: мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы
мпании в вузы жители Томской области заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в
|29.07.2026
|
«МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги»
шие учебные заведения жители края в три раза увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-
|29.07.2026
|
«МегаФон» усилил телеком-сеть во Владивостоке и пригороде Уссурийска
Жители Владивостока и Уссурийска получили более стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах и пригородных зонах. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции в нескольких микрорайонах, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагру
|29.07.2026
|
«МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске
Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улу
|28.07.2026
|
Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке
Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосово
|27.07.2026
|
«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны
на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики «МегаФона», изучив данные зарегистрированных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представи
|24.07.2026
|
«МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины
«МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифро
|24.07.2026
|
Голос для Заполярья: «МегаФон» улучшил связь в труднодоступных селах Терского берега
Абоненты «МегаФона» получили новое качество связи на территории труднодоступных поселков Терского район
|24.07.2026
|
«МегаФон»: в «МегаСемье» появились роли для участников
«МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», добавив категории для участников семейной группы. Теперь
|23.07.2026
|
«МегаФон»: романтические знакомства стали частью новой мошеннической схемы
«МегаФон» выявил новую схему обмана, ориентированную на одиноких женщин и мужчин. В основе сце
|23.07.2026
|
«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»
мпании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в
|22.07.2026
|
«МегаФон» ускорил интернет для самарских дачников и экотуристов
периода весны. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «МегаФона» модернизировали инфраструктуру связи вблизи дачных массивов и популярных пеших марш
|22.07.2026
|
Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз
ионными картинами, увеличился более чем в пять раз. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «М
|22.07.2026
|
Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе
Жители Яблочного впервые получили доступ к голосовому общению и скоростному интернету в сети 4G. Запуск в селе связи четвертого поколения стал частью масштабной модернизации телеком-инфраструктуры «МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФ
|21.07.2026
|
В Чувашии «МегаФон» усилил связь для садоводов Новочебоксарска
Дополнительное телеком-оборудование заработало вблизи второго по численности города республики. Инфраструктура «МегаФона» открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для владельцев садовых участков на берегу Волги. Популярность садоводства в Чувашии продолжает расти. Наряду с транспортно
|21.07.2026
|
Для челябинских дачников «МегаФон» запустил новые мощности 4G
Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в садовых товариществах Челябинской области. С учетом возрастающей сезонной нагрузки связь улучшили для дачников в Челябинске, Магнитогорске и
|21.07.2026
|
«МегаФон» подготовил сеть в Кудымкаре к летним и осенним фестивалям
«МегаФон» модернизировал сеть на северо-западе Пермского края. Инженеры оператора провели техн
|21.07.2026
|
«МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону
Аналитики «МегаФона» выяснили, что в Забайкальском крае вырос спрос на телеком-услуги. Согласно обезличе
|20.07.2026
|
«МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей
Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G: по данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, за первое полугодие 2026 г. их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора проведена
|20.07.2026
|
«МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском
Жители коттеджного поселка «Грин Парк» в пригороде Новосибирска получили интернет на скорости до 75 Мбит/с и стабильную голосовую связь «МегаФона». Оператор повысил качество сигнала, что позволит местным жителям эффективно работать, учиться и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города. Об этом CNews сообщил
|17.07.2026
|
«МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского
Накануне пика летнего туристического сезона «МегаФон» завершил масштабную модернизацию инфраструктуры связи в Переславле-Залесском. Инжене
|17.07.2026
|
«МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье
«МегаФон» установил новые телеком-объекты и модернизировал существующие сразу в нескольких пуд
|16.07.2026
|
«МегаФон» усилил покрытие на северо-востоке Кирова
«МегаФон» расширил покрытие на северо-востоке Кирова. Оператор установил новое телеком-оборудо
|16.07.2026
|
Покорители алтайских вершин на связи: «МегаФон» оцифровал путь к горе Енахташ
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай связь «МегаФона» стала более стабильной и качественной. Специалисты оператора установили телеком-обо
|15.07.2026
|
Аналитика «МегаФона»: кто из челябинцев чаще всего смотрит онлайн-кино
онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился в 6,7 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, ко
|15.07.2026
|
«МегаФон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям
инены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых
|15.07.2026
|
Где начинался Омск: «МегаФон» улучшил связь в центре города
Старейший район Омска – Центральный получил увеличенную емкость сети и более устойчивую связь «МегаФона». Оператор установил базовые станции, работающие сразу в нескольких частотных диапаз
|15.07.2026
|
«МегаФон» масштабировал LTE-сеть в новостройках Благовещенска
се в Благовещенске получили доступ к качественному мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию в крупном микрорайоне города. Современное те
|14.07.2026
|
«МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках
Специалисты «МегаФона» провели настройку оборудования и модернизацию базовых станций почти в 30 локациях Воронежа. Комплексные технические работы охватили как правобережную, так и левобережную части города.
|14.07.2026
|
«МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмур
|14.07.2026
|
«МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз
н-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился сразу в 6,2 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, ко
|14.07.2026
|
С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов
решать рабочие вопросы. В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но
|13.07.2026
|
«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга
в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом
|13.07.2026
|
«МегаФон» усилил мобильный интернет на «родине слонов»
врополье открыты для отдыха 15 пляжей. На всех них, для комфортного времяпрепровождения абонентов, «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета. Мы заранее улучшили сеть
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 209
|Усманов Алишер 311 193
|Солдатенков Сергей 162 157
|Шадаев Максут 1210 155
|Рейман Леонид 1065 130
|Таврин Иван 120 112
|Никифоров Николай 1138 106
|Брюквин Юрий 300 104
|Медведев Дмитрий 1665 90
|Кусков Денис 221 86
|Щеголев Игорь 699 77
|Оловянников Дмитрий 78 77
|Симаткина Светлана 71 70
|Мелихов Дмитрий 69 69
|Самойленко Игорь 68 68
|Натрусов Артем 313 67
|Айбашева Анна 98 67
|Югай Виктор 66 65
|Вермишян Геворк 67 65
|Занько Мария 64 64
|Женихов Алексей 61 61
|Свердлов Денис 201 59
|Прозоров Дмитрий 59 59
|Никитин Олег 68 57
|Максимов Александр 59 57
|Ким Андрей 58 56
|Евлоев Мурад 56 56
|Вольфсон Влад 59 56
|Малис Александр 158 55
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 55
|Трофимчук Денис 55 55
|Насруллаев Магомед 56 55
|Талдыкина Наталья 54 54
|Соловьев Александр 120 54
|Русинов Михаил 54 53
|Холодов Андрей 55 52
|Морошкин Александр 118 52
|Парфенов Игорь 52 49
|Михайлов Алексей 115 49
|Токаренко Максим 48 48
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.