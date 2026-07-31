Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МегаФон

МегаФон

МегаФон представляет собой крупного российского оператора сотовой связи, входящего в группу компаний МегаФон. Компания активно занимается развитием мобильной связи и интернета в различных регионах России, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

Особое внимание МегаФон уделяет расширению покрытия сетей четвертого поколения (4G/LTE), что позволяет жителям даже небольших сел получать доступ к современным цифровым сервисам. Например, в Республике Алтай оператор обеспечил связью шесть малочисленных сел в рамках государственного проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В Якутии компания впервые запустила связь в трех селах Горного района.

Компания регулярно модернизирует существующую инфраструктуру. В Краснодаре проведенная модернизация позволила увеличить скорость мобильного интернета на 50%. В столице Адыгеи - Майкопе - скорость мобильного интернета достигла 120 Мбит/с после масштабных работ по строительству дополнительной инфраструктуры.

МегаФон также работает над улучшением связи вдоль автомобильных трасс. Например, на федеральной трассе М-3 в Брянской области оператор обеспечил мобильный интернет со скоростью до 30 Мбит/с. В Мурманской области улучшено качество связи на дороге "Апатиты - аэропорт "Хибины"".

Важным направлением деятельности компании является поддержка социально значимых объектов. В частности, оператор обеспечил высокоскоростным интернетом многопрофильную клинику в составе Российского научного центра хирургии. Для медицинских учреждений Астрахани скорость мобильного интернета достигла 80 Мбит/с.

Среди интересных проектов стоит отметить создание инфраструктуры связи на территории "УГМК-Арены" в Екатеринбурге, что позволило посетителям спортивных мероприятий пользоваться интернетом на высокой скорости.

МегаФон внедряет новые сервисы для своих клиентов. Например, появилась возможность контролировать новые подключения с помощью портала "Госуслуги". Также была запущена функция "Защита близких" голосового помощника "Ева", направленная на блокировку мошеннических звонков.

Компания участвует в обсуждении вопросов развития сетей пятого поколения (5G). Представители МегаФона отмечают перспективность диапазона частот 3,4-3,8 ГГц для создания таких сетей.

Конкурирующие компании на рынке:

Обзор «Мегафон» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 330 дел, на cумму 33 886 288 032 ₽*

Судебные дела (330) на сумму 33 886 288 032 ₽*
в качестве истца (161) на сумму 32 321 220 230 ₽*
в качестве ответчика (115) на сумму 458 650 224 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.07.2026 «МегаФон» обновил сеть в Кашине – будущей жемчужине «Золотого кольца»

аринного города Кашин. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФон» реализовал в «городе русского сердца» масштабный проект по строительству новых и мод
31.07.2026 «МегаФон» обновил сеть перед началом сезона северного сияния

кий спрос на мобильные услуги», — отметил директор «МегаФона» в Мурманской области Владимир Чуйко. «МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населе
31.07.2026 «МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками

н-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в пять раз. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в регионе приходится на понедельник и субботу, к
31.07.2026 «МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области

«МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в поселке городского типа Кильмезь
30.07.2026 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще смотреть кино онлайн

икационными картинами, увеличился почти в 2,5 раза. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «М
30.07.2026 «МегаФон»: маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков

Система маркировки входящих вызовов изменила модель общения компаний с клиентами. По данным «МегаФона», с начала 2026 г. количество холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Это подтверждает тренд н
30.07.2026 «МегаФон»: мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы

мпании в вузы жители Томской области заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в

29.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги»

шие учебные заведения жители края в три раза увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-
29.07.2026 «МегаФон» усилил телеком-сеть во Владивостоке и пригороде Уссурийска

Жители Владивостока и Уссурийска получили более стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах и пригородных зонах. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции в нескольких микрорайонах, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагру
29.07.2026 «МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске

Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улу
28.07.2026 Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке

Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосово
27.07.2026 «МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны

на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики «МегаФона», изучив данные зарегистрированных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представи
24.07.2026 «МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины

«МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифро
24.07.2026 Голос для Заполярья: «МегаФон» улучшил связь в труднодоступных селах Терского берега

Абоненты «МегаФона» получили новое качество связи на территории труднодоступных поселков Терского район
24.07.2026 «МегаФон»: в «МегаСемье» появились роли для участников

«МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», добавив категории для участников семейной группы. Теперь
23.07.2026 «МегаФон»: романтические знакомства стали частью новой мошеннической схемы

«МегаФон» выявил новую схему обмана, ориентированную на одиноких женщин и мужчин. В основе сце
23.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»

мпании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в

22.07.2026 «МегаФон» ускорил интернет для самарских дачников и экотуристов

периода весны. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «МегаФона» модернизировали инфраструктуру связи вблизи дачных массивов и популярных пеших марш
22.07.2026 Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз

ионными картинами, увеличился более чем в пять раз. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «М
22.07.2026 Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе

Жители Яблочного впервые получили доступ к голосовому общению и скоростному интернету в сети 4G. Запуск в селе связи четвертого поколения стал частью масштабной модернизации телеком-инфраструктуры «МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФ
21.07.2026 В Чувашии «МегаФон» усилил связь для садоводов Новочебоксарска

Дополнительное телеком-оборудование заработало вблизи второго по численности города республики. Инфраструктура «МегаФона» открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для владельцев садовых участков на берегу Волги. Популярность садоводства в Чувашии продолжает расти. Наряду с транспортно
21.07.2026 Для челябинских дачников «МегаФон» запустил новые мощности 4G

Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в садовых товариществах Челябинской области. С учетом возрастающей сезонной нагрузки связь улучшили для дачников в Челябинске, Магнитогорске и
21.07.2026 «МегаФон» подготовил сеть в Кудымкаре к летним и осенним фестивалям

«МегаФон» модернизировал сеть на северо-западе Пермского края. Инженеры оператора провели техн
21.07.2026 «МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону

Аналитики «МегаФона» выяснили, что в Забайкальском крае вырос спрос на телеком-услуги. Согласно обезличе
20.07.2026 «МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей

Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G: по данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, за первое полугодие 2026 г. их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора проведена

20.07.2026 «МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском

Жители коттеджного поселка «Грин Парк» в пригороде Новосибирска получили интернет на скорости до 75 Мбит/с и стабильную голосовую связь «МегаФона». Оператор повысил качество сигнала, что позволит местным жителям эффективно работать, учиться и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города. Об этом CNews сообщил
17.07.2026 «МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского

Накануне пика летнего туристического сезона «МегаФон» завершил масштабную модернизацию инфраструктуры связи в Переславле-Залесском. Инжене
17.07.2026 «МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье

«МегаФон» установил новые телеком-объекты и модернизировал существующие сразу в нескольких пуд
16.07.2026 «МегаФон» усилил покрытие на северо-востоке Кирова

«МегаФон» расширил покрытие на северо-востоке Кирова. Оператор установил новое телеком-оборудо
16.07.2026 Покорители алтайских вершин на связи: «МегаФон» оцифровал путь к горе Енахташ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай связь «МегаФона» стала более стабильной и качественной. Специалисты оператора установили телеком-обо
15.07.2026 Аналитика «МегаФона»: кто из челябинцев чаще всего смотрит онлайн-кино

онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился в 6,7 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, ко
15.07.2026 «МегаФон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям

инены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых
15.07.2026 Где начинался Омск: «МегаФон» улучшил связь в центре города

Старейший район Омска – Центральный получил увеличенную емкость сети и более устойчивую связь «МегаФона». Оператор установил базовые станции, работающие сразу в нескольких частотных диапаз
15.07.2026 «МегаФон» масштабировал LTE-сеть в новостройках Благовещенска

се в Благовещенске получили доступ к качественному мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию в крупном микрорайоне города. Современное те
14.07.2026 «МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках

Специалисты «МегаФона» провели настройку оборудования и модернизацию базовых станций почти в 30 локациях Воронежа. Комплексные технические работы охватили как правобережную, так и левобережную части города.
14.07.2026 «МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмур
14.07.2026 «МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз

н-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился сразу в 6,2 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, ко
14.07.2026 С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов

решать рабочие вопросы. В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но
13.07.2026 «МегаФон» расширил географию 5G-роуминга

в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом

13.07.2026 «МегаФон» усилил мобильный интернет на «родине слонов»

врополье открыты для отдыха 15 пляжей. На всех них, для комфортного времяпрепровождения абонентов, «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета. Мы заранее улучшили сеть

Публикаций - 10742, упоминаний - 18554

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2898
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2877
Ростелеком 10948 1205
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 967
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 966
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 462
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 402
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 400
Yandex - Яндекс 9215 367
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 333
VK - Mail.ru Group 3602 321
Huawei 4675 317
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 317
Samsung Electronics 11064 280
Apple Inc 13154 278
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 261
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 243
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 231
Ростелеком - Связьинвест 1719 221
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 210
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 203
МегаФон - Мобиком 230 200
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 193
Telegram Group 2940 187
Microsoft Corporation 25775 184
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 180
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 177
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 171
Питерская группа связистов 441 166
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 160
Google LLC 12688 158
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 151
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 147
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 147
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 133
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 127
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 123
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 118
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 117
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 113
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 497
Альфа-Групп 745 231
Евросеть 1421 224
Связной ГК 1401 221
Альфа-Банк 1979 217
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 216
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 186
ГПБ - Газпромбанк 1273 172
РЖД - Российские железные дороги 2096 157
Почта России ПАО 2370 145
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 143
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 136
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 133
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 128
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 116
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 111
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 97
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 94
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 84
Газпром ПАО 1493 83
NanduQ - Qiwi 1013 83
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 79
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 78
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 77
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 76
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 76
Visa International 1993 74
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 73
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 73
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 72
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 72
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 70
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 69
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 68
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 67
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 66
ПСБ - Промсвязьбанк 963 66
МКБ - Московский кредитный банк 657 61
Россети Ленэнерго 1699 61
Сургутнефтегаз - СНГ 288 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 968
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 423
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 404
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 238
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 233
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 232
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 229
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 222
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 208
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 171
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 163
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 160
Судебная власть - Judicial power 2500 137
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 136
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 127
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 120
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 115
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 114
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 108
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 104
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 101
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 98
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 95
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 92
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 85
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 83
Федеральное казначейство России 1949 76
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 73
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 72
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 67
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 65
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 63
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 55
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 55
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 53
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 49
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 47
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 46
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 40
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 844
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 40
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 38
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 37
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 35
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 24
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 24
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 24
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 21
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 18
Единая Россия - Политическая партия 321 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
ЛДПР 116 13
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 12
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
Международная академия связи - МАС 46 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3711
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3442
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3010
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2990
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2167
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2075
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1662
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1573
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1550
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1091
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1090
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 1028
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1027
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1007
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 944
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 928
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 905
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 894
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 843
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 834
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 740
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 735
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 618
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 597
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 571
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 537
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 506
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 506
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 492
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 478
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 470
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 461
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 442
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 407
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 407
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 384
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 379
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 366
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 363
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 516
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 441
Google Android 15243 283
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 230
Apple iOS 8583 172
Microsoft Windows 2000 8678 160
Apple iPhone 6 4861 147
Microsoft Windows 16882 117
FreePik 1841 113
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 110
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 106
Google YouTube - Видеохостинг 3002 98
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 97
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 95
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 89
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 85
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 69
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 67
Apple - App Store 3109 67
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 63
Linux OS 11533 63
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 60
Rakuten Viber 665 59
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 55
Oracle Java - язык программирования 3469 52
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 49
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 46
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 45
МегаФон - GSMЛайт 50 45
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 44
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 44
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 44
Nokia Symbian OS 1411 43
Apple iPad 4011 41
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 41
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 41
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 40
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 38
МегаФон - Мультифон 38 37
Путин Владимир 3454 209
Усманов Алишер 311 193
Солдатенков Сергей 162 157
Шадаев Максут 1210 155
Рейман Леонид 1065 130
Таврин Иван 120 112
Никифоров Николай 1138 106
Брюквин Юрий 300 104
Медведев Дмитрий 1665 90
Кусков Денис 221 86
Щеголев Игорь 699 77
Оловянников Дмитрий 78 77
Симаткина Светлана 71 70
Мелихов Дмитрий 69 69
Самойленко Игорь 68 68
Натрусов Артем 313 67
Айбашева Анна 98 67
Югай Виктор 66 65
Вермишян Геворк 67 65
Занько Мария 64 64
Женихов Алексей 61 61
Свердлов Денис 201 59
Прозоров Дмитрий 59 59
Никитин Олег 68 57
Максимов Александр 59 57
Ким Андрей 58 56
Евлоев Мурад 56 56
Вольфсон Влад 59 56
Малис Александр 158 55
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 55
Трофимчук Денис 55 55
Насруллаев Магомед 56 55
Талдыкина Наталья 54 54
Соловьев Александр 120 54
Русинов Михаил 54 53
Холодов Андрей 55 52
Морошкин Александр 118 52
Парфенов Игорь 52 49
Михайлов Алексей 115 49
Токаренко Максим 48 48
Россия - РФ - Российская федерация 166164 6194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 2922
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1456
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 842
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 803
Европа 24963 535
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 522
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 478
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 476
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 392
Украина 7928 364
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 352
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 332
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 304
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 299
Швеция - Королевство 3781 296
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 294
Россия - СФО - Новосибирск 4875 283
Финляндия - Финляндская Республика 3697 277
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 274
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 267
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 261
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 260
Казахстан - Республика 6047 250
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 237
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 236
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 233
Беларусь - Белоруссия 6289 232
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 232
Россия - УФО - Свердловская область 1951 228
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 228
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 226
Германия - Федеративная Республика 13221 223
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 220
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 218
Турция - Турецкая республика 2620 217
Россия - ПФО - Самарская область 1577 216
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 202
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 202
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 194
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2102
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1345
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1028
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 956
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 937
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 921
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 920
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 752
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 741
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 740
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 730
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 716
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 474
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 400
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 390
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 387
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 377
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 334
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 330
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 328
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 327
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 316
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 285
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 276
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 269
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 268
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 260
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 252
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 249
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 245
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 242
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 233
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 231
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 230
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 229
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 228
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 219
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 217
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 208
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 208
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 436
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 234
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 151
Ведомости 1466 131
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 122
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 58
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 58
Forbes - Форбс 1002 55
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 55
Известия ИД 770 48
РИА Новости 1033 44
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 38
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 30
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 27
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 27
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 26
CNews - ZOOM.CNews 1866 24
ComNews - Медиа-бизнес 142 23
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 21
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 20
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 16
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 15
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 14
Bloomberg 1627 13
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 13
FT - Financial Times 1295 12
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Юность - радиостанция 52 11
Мобильные системы 118 11
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 10
Комсомольская правда ИД 83 9
РБК ТВ - телеканал 83 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Российская газета 290 8
CNews TV 747 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
Рен ТВ - телеканал 82 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 424
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 191
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 147
Рустелеком ТК 305 108
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 96
IDC - International Data Corporation 4975 72
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 60
Gartner - Гартнер 3658 50
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 39
CNews Инновация года - награда 155 34
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 13
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 13
Mobile Research Group 87 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 11
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
BCG - Boston Consulting Group 117 8
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Forrester Research 834 7
ABI Research 236 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
Strategy Analytics 285 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
Moody's Investors Service 136 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 5
Berg Insight 19 4
MForum Analytics 20 4
INFOLine-Аналитика 78 4
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Analysys Mason - Mason Communications 27 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
CNews Tenders 18 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 57
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 48
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 45
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 44
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 32
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 31
РАН - Российская академия наук 2122 27
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 25
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 16
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 13
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 11
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 10
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 10
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 10
ИИИ - Институт исследований интернета 66 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 8
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 7
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 7
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 7
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 266
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 119
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 105
CNews AWARDS - награда 571 76
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 75
День молодёжи - 27 июня 1087 42
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 42
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 38
Связь-Экспокомм 276 36
CNews FORUM Кейсы 313 32
Международный женский день - 8 марта 418 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 21
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 20
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 19
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 15
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 13
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 10
VK Fest 20 10
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 7
День Защитника отечества - 23 февраля 66 7
Цифровая прокачка региона 29 7
Масленица - Масленая неделя 26 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
CNews APPWards 36 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 4
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 4
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 5 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще