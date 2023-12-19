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«Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее э

«Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан «Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей пяти поселков Костромской области. На террито

В деревни Новгородчины пришел 4G-интернет «Мегафона» «Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей семи деревень Новгородской области. Инженеры

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«Мегафон» разогнал интернет на популярных термальных курортах в Тюменской области е и сельских территориях», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «Мегафона» в Тюменской области. *** «Мегафон» — оператор цифровых возможностей, объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, пред

«Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское» «Мегафон» обеспечил быстрым интернетом музей-усадьбу «Архангельское» — подмосковный дворцово-п

«Мегафон»: продажи восстановленных смартфонов выросли в 4 раза за год по ноябрь 2023 г. продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч руб., подсчитали аналитики «Мегафона». Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза.

«Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Улучшение качества связи в Горном было выполнено «Мегафоном» совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской област

«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье Абоненты «Мегафона» в Забайкалье теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными при помощи высокоскоростного мобильного интернета. В десяти забайкальских селах оператор

«Мегафон» усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары Для жителей и гостей Иркутска «Мегафон» увеличились скорости мобильного интернета, а также расширилась зона действия сети 4G

Еще четыре малых села появились на «цифровой карте» Сибири онного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци

«Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии ее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях респуб

«Мегафон» разогнал интернет в Заречном «Мегафон» установил новое телеком-оборудование в третьем по величине городе Пензенской области

«Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС бирской и Свердловской областей», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци

«Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах «Мегафон запустил сеть четвертого поколения для жителей десяти малых населенных пунктов Примор

Электронный документооборот МегаФона победил в премии «ПРО ЭДО» «ПРО ЭДО — 2023». Жюри оценило высокие результаты внедрения электронного документооборота — за год МегаФон отправил 5 млн исходящих документов и перевёл на ЭДО 70% клиентов, которым нужны ориг

«Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер Топ-менеджер будет отвечать за крупный региональный бизнес. Только за 2023 г. в Ростовской области «Мегафон» построил более 100 новых базовых станций и модернизировал более 150. Также «Мегаф

«Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране я судьбы, или С легким паром!» Чтобы жители и гости столицы республики всегда оставались на связи, «Мегафон» в 2023 г. запустил несколько новых телеком-объектов и модернизировал около 50 базовы

«Мегафон» ускорил интернет в Шуе - столице «Русского Рождества» «Мегафон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из развивающихся туристичес

«Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Павлове, Выксе, Балахне, а также в малых населенных пунктах. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци

«Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья «Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы реф

Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан ые получили стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет четвертого поколения. «Мегафон» первым из операторов построил базовую станцию, которая покрыла связью не только терр

Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области В загруженных локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильны

В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа компании Владимир преуспел на позиции по развитию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического разви