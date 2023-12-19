МегаФон
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.
|19.12.2023
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Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области
бласти, продолжила карьеру в компании и стала директором по региональному развитию в Поволжье. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|19.12.2023
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«Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья
современной технологии звонков через интернет VoLTE. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон». Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового нераве
|19.12.2023
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Жителям Улан-Удэ и пригорода увеличили скорости мобильного интернета
тыс. жителей Бурятии получили новое качество сотовой связи и увеличенную скорость передачи данных. «Мегафон» реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет нарастить емкость сети
|18.12.2023
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В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE
льшой стадион, куда на соревнования по футболу часто приезжают юные спортсмены со всей республики. «Мегафон» расширил сеть LTE, установив новое оборудование в населенном пункте. Средняя скорост
|18.12.2023
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«Мегафон»: Курганцы стали чаще бывать на термальных курортах Тюменской области
афик абонентов из этого региона вырос на 40% по сравненною с 2022 г. Для любителей wellness-отдыха «Мегафон» расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод
|15.12.2023
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Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области
тыс. минут. За это время можно проехать из Ярославля до Костромы туда и обратно более 760 раз. *** «Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуника
|14.12.2023
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В поселок лесорубов с рыбацким названием Кукан пришел высокоскоростной 4G интернет «Мегафона»
овского поселка Кукан теперь могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. «Мегафон» построил базовую станцию и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную связь
|14.12.2023
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В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G
нашего региона», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|14.12.2023
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«Мегафон» запустил LTE в рабочем поселке Усть-Омчуг
Жители магаданского поселка Усть-Омчуг теперь могут выходить в интернет на высоких скоростях. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную
|14.12.2023
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В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее
ки. Наличие сотовой связи — это один из ключевых аспектов современной жизни. Мы рады, что компания "Мегафон" развивает свою сеть и вносит вклад в создание доступной цифровой среды для жителей п
|13.12.2023
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Еще быстрее и доступнее: «Мегафон» расширил сеть LTE на Ставрополье
музыкальных стримингов», — сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. *** «Мегафон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, компания объединяет направления ИТ и
|13.12.2023
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В Кировской области 6 тыс. сельчан выйдут на связь до конца года
е получат доступ к мобильной связи и скоростному интернету около 6 тыс. жителей Кировской области. «Мегафон» установит новые базовые станции в небольших селах и деревнях в 14 районах региона в
|12.12.2023
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«Мегафон» подключил к мобильной сети северные поселения Удмуртии
троительство новых телеком-объектов и модернизация инфраструктуры затронули более 100 локаций. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|12.12.2023
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На «шелковом пути» Ингушетии появились мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона»
фортом путешествовать по республике», – сказал директор «Мегафона» в Ингушетии Залимхан Акиев. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|12.12.2023
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«Мегафон» запустил 4G в арктическом селе Юрюнг-Хая
1000 жителей села Юрюнг-Хая Анабарского улуса получили доступ к скоростному мобильному интернету. «Мегафон» запустил 4G на территории села, которое стало самым северным населенным пунктом Якут
|11.12.2023
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«Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье
Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее э
|11.12.2023
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«Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан
«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей пяти поселков Костромской области. На террито
|11.12.2023
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В деревни Новгородчины пришел 4G-интернет «Мегафона»
«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей семи деревень Новгородской области. Инженеры
|11.12.2023
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Все больше туристов приезжают на термальные курорты Тюменской области
Мобильный интернет «Мегафона» стал на 80% быстрее для тюменцев и гостей «столицы термальных вод России». К новому туристическому сезону оператор разогнал скорость 4G на площадках самых популярных горячих минеральн
|11.12.2023
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«Мегафон» разогнал интернет на популярных термальных курортах в Тюменской области
е и сельских территориях», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «Мегафона» в Тюменской области. *** «Мегафон» — оператор цифровых возможностей, объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, пред
|08.12.2023
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«Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское»
«Мегафон» обеспечил быстрым интернетом музей-усадьбу «Архангельское» — подмосковный дворцово-п
|08.12.2023
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«Мегафон»: продажи восстановленных смартфонов выросли в 4 раза за год
по ноябрь 2023 г. продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч руб., подсчитали аналитики «Мегафона». Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза.
|07.12.2023
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«Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп
Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Улучшение качества связи в Горном было выполнено «Мегафоном» совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской област
|07.12.2023
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«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье
Абоненты «Мегафона» в Забайкалье теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными при помощи высокоскоростного мобильного интернета. В десяти забайкальских селах оператор
|07.12.2023
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«Мегафон» усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары
Для жителей и гостей Иркутска «Мегафон» увеличились скорости мобильного интернета, а также расширилась зона действия сети 4G
|07.12.2023
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Еще четыре малых села появились на «цифровой карте» Сибири
онного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|06.12.2023
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«Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии
ее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях респуб
|06.12.2023
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«Мегафон» разогнал интернет в Заречном
«Мегафон» установил новое телеком-оборудование в третьем по величине городе Пензенской области
|06.12.2023
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«Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС
бирской и Свердловской областей», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|05.12.2023
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«Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах
«Мегафон запустил сеть четвертого поколения для жителей десяти малых населенных пунктов Примор
|04.12.2023
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Электронный документооборот МегаФона победил в премии «ПРО ЭДО»
«ПРО ЭДО — 2023». Жюри оценило высокие результаты внедрения электронного документооборота — за год МегаФон отправил 5 млн исходящих документов и перевёл на ЭДО 70% клиентов, которым нужны ориг
|04.12.2023
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«Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер
Топ-менеджер будет отвечать за крупный региональный бизнес. Только за 2023 г. в Ростовской области «Мегафон» построил более 100 новых базовых станций и модернизировал более 150. Также «Мегаф
|04.12.2023
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«Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране
я судьбы, или С легким паром!» Чтобы жители и гости столицы республики всегда оставались на связи, «Мегафон» в 2023 г. запустил несколько новых телеком-объектов и модернизировал около 50 базовы
|01.12.2023
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«Мегафон» ускорил интернет в Шуе - столице «Русского Рождества»
«Мегафон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из развивающихся туристичес
|01.12.2023
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«Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области
на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Павлове, Выксе, Балахне, а также в малых населенных пунктах. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаци
|30.11.2023
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«Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья
«Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы реф
|30.11.2023
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Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан
ые получили стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет четвертого поколения. «Мегафон» первым из операторов построил базовую станцию, которая покрыла связью не только терр
|29.11.2023
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Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области
В загруженных локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильны
|29.11.2023
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В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа
компании Владимир преуспел на позиции по развитию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического разви
|28.11.2023
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«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом медиков и пациентов в Ирафском районе Северной Осетии
тало еще одной локацией на карте Северного Кавказа, где теперь доступны современные телеком-услуги. МегаФон первым обеспечил покрытие сети LTE и устойчивой голосовой связи в высокогорном поселе
МегаФон замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Усманов Алишер 298 188
|Путин Владимир 2900 185
|Солдатенков Сергей 160 155
|Рейман Леонид 1037 124
|Никифоров Николай 1173 106
|Таврин Иван 111 106
|Шадаев Максут 798 104
|Брюквин Юрий 295 104
|Медведев Дмитрий 1641 88
|Кусков Денис 219 85
|Щеголев Игорь 695 76
|Айбашева Анна 97 67
|Вермишян Геворк 62 62
|Натрусов Артем 246 62
|Прозоров Дмитрий 58 58
|Вольфсон Влад 59 56
|Малис Александр 156 54
|Свердлов Денис 196 54
|Морошкин Александр 118 52
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 50
|Парфенов Игорь 50 48
|Рожецкин Леонид 48 44
|Дорохина Юлия 44 44
|Проколов Роман 48 43
|Малис Олег 79 43
|Ткачук Лариса 53 43
|Черепенников Антон 78 42
|Сотин Денис 189 42
|Козак Николай 104 41
|Гимранов Ринат 114 40
|Кузьменко Валерия 62 39
|Серебряникова Анна 65 39
|Голомолзин Анатолий 74 39
|Осадчая Ирина 64 38
|Иванов Олег 138 38
|Кирьянова Александра 106 38
|Меденцев Константин 88 38
|Талдыкина Наталья 37 37
|Белашева Марина 37 37
|Кирюшин Геннадий 90 35
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