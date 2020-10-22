Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Синтерра Synterra
Публикаций - 785, упоминаний - 1835
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 241 145
|Рейман Леонид 1009 32
|Брюквин Юрий 280 26
|Васильев Евгений 110 22
|Солодухин Константин 114 21
|Андреева Екатерина 45 19
|Путин Владимир 2531 17
|Медведев Дмитрий 1602 17
|Кучерук Павел 15 14
|Анкилов Константин 96 12
|Солдатенков Сергей 156 12
|Усманов Алишер 273 11
|Курбет Вячеслав 11 11
|Крылов Валерий 15 11
|Морошкин Александр 118 10
|Королев Игорь 61 10
|Кусков Денис 212 9
|Кочетков Владислав 247 9
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 8
|Свердлов Денис 170 8
|Акопьян Артур 23 8
|Кравчук Илья 16 7
|Щеголев Игорь 685 7
|Ананьев Алексей 107 7
|Ильин Александр 15 7
|Мардер Наум 114 7
|Бугаенко Андрей 9 7
|Ивантер Дмитрий 32 6
|Овчинников Борис 128 6
|Смит Вячеслав 15 6
|Солонин Виталий 89 6
|Ананьев Дмитрий 69 6
|Портной Сергей 8 5
|Белковский Станислав 29 5
|Терещенко Павел 19 5
|Коробов Максим 20 4
|Гришанова Ирина 26 4
|Меламед Леонид 149 4
|Заболотный Игорь 43 4
|Никифоров Николай 1160 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru