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МегаФон Синтерра Synterra

МегаФон - Синтерра - Synterra


22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа»
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов
01.02.2012 «Синтерра» выиграла в конкурсе МВД России на оказание услуг по аренде цифровых каналов связи
23.11.2011 «Синтерра» увеличила производительность своей СЭД
03.06.2011 «МегаФон» завершает объединение с «Синтеррой-Урал»
12.05.2011 «МегаФон» и «Синтерра»: первые итоги интеграции компаний и бизнес-стратегия на рынке связи
07.04.2011 «Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD
15.02.2011 «Синтерра» на основании тендеров, проведенных в конце 2010 г., заключила более 50 госконтрактов
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК
02.02.2011 «Синтерра» построила VPN-сеть для ФНС России
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17
27.01.2011 «Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс»
19.01.2011 «Синтерра» организует VPN-сеть для «Россельхозбанка»
29.11.2010 «МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании
25.11.2010 Решение «Синтерры» защитит «Первобанк» от интернет-угроз
15.11.2010 «Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента»
09.11.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для «СИБУР – Минудобрения»
28.10.2010 «Синтерра-Урал» обеспечит связью Информационно-вычислительный центр правительства Пермского края
21.10.2010 «Синтерра» и «МегаФон» зарезервировали свои магистральные сети в Красноярском крае
07.10.2010 «Синтерра Медиа» начала оказывать услуги по доставке программ региональных телеканалов для вещания через спутник
04.10.2010 В «Синтерре» завершен проект по внедрению системы беспарольной аутентификации Indeed-ID
29.09.2010 «Синтерра-Сибирь» развернула сеть в Красноярском крае
02.09.2010 «Лаборатория Касперского» выбрала ЦОД «Синтерры» для аренды оборудования
31.08.2010 «Синтерра Медиа» организовала подачу мультиплекса HD-каналов для региональных операторов
27.08.2010 «Синтерра-Урал» обеспечит связью Магнитогорский государственный университет
24.08.2010 «Синтерра-Урал» обеспечит услугами связи государственные структуры Перми
24.08.2010 Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры»
23.08.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для страховой компании «Энергогарант»
17.08.2010 «Синтерра» организовала «горячую линию» для абонентов MVNO-оператора «Аллё»
16.08.2010 «Синтерра» стала основным поставщиком доступа в российский сегмент интернета для «Белтелекома»
12.08.2010 «Синтерра» предоставила «РКК «Энергия» магистральный канал до Байконура
11.08.2010 ЦОВ «Синтерры» организовал «горячую линию» для сетей магазинов «Новый книжный» и «Читай город»
10.08.2010 «Синтерра» включилась в проект по обеспечению видеонаблюдения за стройками в сгоревших населенных пунктах
06.08.2010 «Синтерра» выплатила четвертый купонный доход по облигациям серии 01
06.08.2010 Юрий Фомин назначен генеральным директором «Синтерры - Центр»
03.08.2010 «Синтерра» обеспечит предприятие Росатома в Сарове доступом в интернет

Публикаций - 785, упоминаний - 1835

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 134
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8397 117
МегаФон ПетерСтар 325 114
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 82
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7672 66
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 754 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8742 64
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 57
Ростелеком - Связьинвест 1698 54
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 46
Питерская группа связистов 232 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1868 27
АФК Система ПАО 1629 26
Microsoft Corporation 22441 25
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 25
Рустелеком ТК 256 24
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 767 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 20
Telia Company - TeliaSonera 800 19
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1491 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1292 15
Центел - Центральный телеграф 404 15
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 779 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 14
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 13
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 13
Siemens AG - Siemens Group 2296 13
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 304 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 12
Huawei 3204 12
HP Inc. 5297 12
Lenovo Motorola 3455 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 735 11
Cisco Systems 4712 11
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 10
Космическая связь ФГУП ГПКС 468 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1281 9
ПромСвязьКапитал 75 33
Почта России ПАО 1849 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 21
ПСБ - Промсвязьбанк 668 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 911 15
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 13
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 12
Альфа-Групп 608 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 10
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 10
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 225 8
IPOC 121 7
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 6
РЖД - Российские железные дороги 1451 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 543 5
Связной ГК 1158 5
Газпром ПАО 984 5
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 5
Deutsche Bank - Дойчебанк 338 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 4
ТНК-ВР Холдинг 243 4
NGI Fund 34 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 492 4
X5 Group - Перекрёсток 336 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 176 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 3
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 155 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
РТС - Фондовая биржа 350 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 3
Банк Зенит 214 2
ГПБ - Газпромбанк 837 2
Роснефть НК 431 2
X5 Group 701 2
Nordea - Нордеа Банк 77 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 73
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1890 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12180 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2457 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 17
Правительство РФ 7979 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 570 13
Президент Российской Федерации 3591 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2701 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 498 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2490 9
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1103 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 175 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 198 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3231 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2134 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2363 5
Администрация Президента РФ 897 5
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1462 4
Правительство Москвы 1613 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 341 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1062 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1061 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 880 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2150 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 92 3
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 39 3
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 45 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2052 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 104 3
WiMAX Forum 66 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2275 11
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
Единая Россия - Политическая партия 245 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2508 1
Руссофт - Russoft 372 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1123 91
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5545 40
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7718 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43103 33
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1934 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27691 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10481 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3852 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1753 24
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5408 24
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 167 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1442 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1198 18
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 372 18
ЦОВ - Центр обработки вызовов 264 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5001 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1038 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5223 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2137 10
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 543 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9150 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10639 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3114 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8274 10
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 735 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1965 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5197 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1193 7
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 88 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 161 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3076 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1850 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1158 5
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 140 5
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 157 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 5
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1115 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10578 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 754 4
МегаФон - Синтерра WiMAX 16 16
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 12
Microsoft Dynamics CRM 524 9
Microsoft Windows 10 11487 7
Microsoft Mediaroom 15 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 298 5
Linux OS 7639 4
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 4
МегаФон - Синтерра IP-MPLS-сеть 4 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 246 3
HPE BladeSystem Matrix 81 3
Gilat SkyEdge VSAT 16 3
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 3
Microsoft Skype 1935 3
Microsoft Windows 7 1777 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 3
Microsoft Exchange Server 375 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 263 2
Microsoft SharePoint Server 599 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 59 2
Oracle Java - язык программирования 2541 2
БОСС Кадровик HRMS 140 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 770 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Microsoft Windows 2059 2
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 33 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 461 2
Microsoft Office 3231 2
Космодром Байконур 1025 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 523 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 212 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1046 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 2
Intel Xeon E 178 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 826 2
Naumen SETonline 39 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 625 2
Google Android 11916 2
StarMAX - базовая станция 2 2
Слизень Виталий 241 145
Рейман Леонид 1009 32
Брюквин Юрий 280 26
Васильев Евгений 110 22
Солодухин Константин 114 21
Андреева Екатерина 45 19
Путин Владимир 2531 17
Медведев Дмитрий 1602 17
Кучерук Павел 15 14
Анкилов Константин 96 12
Солдатенков Сергей 156 12
Усманов Алишер 273 11
Курбет Вячеслав 11 11
Крылов Валерий 15 11
Морошкин Александр 118 10
Королев Игорь 61 10
Кусков Денис 212 9
Кочетков Владислав 247 9
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 8
Свердлов Денис 170 8
Акопьян Артур 23 8
Кравчук Илья 16 7
Щеголев Игорь 685 7
Ананьев Алексей 107 7
Ильин Александр 15 7
Мардер Наум 114 7
Бугаенко Андрей 9 7
Ивантер Дмитрий 32 6
Овчинников Борис 128 6
Смит Вячеслав 15 6
Солонин Виталий 89 6
Ананьев Дмитрий 69 6
Портной Сергей 8 5
Белковский Станислав 29 5
Терещенко Павел 19 5
Коробов Максим 20 4
Гришанова Ирина 26 4
Меламед Леонид 149 4
Заболотный Игорь 43 4
Никифоров Николай 1160 4
Россия - Российская федерация - РФ 107160 377
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33534 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12325 116
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2023 72
Россия - СФО - Новосибирск 3253 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2861 52
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2165 50
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2034 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12476 44
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 962 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45583 35
Россия - СФО - Томская область - Томск 705 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 33
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1224 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2157 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5384 31
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 996 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1601 28
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 358 27
Россия - ПФО - Казань 2049 26
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1195 26
Европа 11738 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1187 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3038 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13537 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1195 22
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 455 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2185 21
Россия - Сибирь 1535 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2112 20
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 851 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1039 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 16
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 996 16
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 15
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1333 14
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 489 14
Образование в России 422 52
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 471 26
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1836 23
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 456 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 606 9
Федеральный бюджет Российской Федерации 1831 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16350 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16381 6
Информационное общество - Государственная программа 1224 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11456 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3997 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2355 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3914 5
Русский язык 4863 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 592 4
Аутсорсинг 1140 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 649 4
Абонентская база 1236 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 570 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 66 3
Экономический эффект 684 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1575 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1269 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1784 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1265 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2444 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2611 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1627 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3187 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 946 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 707 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 540 2
Федеральное законодательство 1799 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 784 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Skynet 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 33
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 22
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 12
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 11
Прайм - Агентство экономической информации 692 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 7
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 314 3
Пятый канал - Телеканал 50 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 73 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Ведомости 361 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
ТВ-Новости АНО 5 1
Forbes - Форбс 587 1
WebHosting.Info 4 1
CNews Северо-Запад 24 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Euronews - телеканал 46 1
Из рук в руки - irr.ru 39 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Eurovision 4 1
CNET - Издание 1580 1
LeMagIT 2 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
РИА Новости 764 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
РОИ - Российская общественная инициатива 72 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2259 1
Россия 24 - телеканал 97 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 114 1
N+1 - Издание 120 1
23ABC News 149 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3372 38
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 30
IDC - International Data Corporation 4656 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
Juniper Research 467 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 738 2
Frost & Sullivan 199 2
IHS Infonetics Research 90 2
MForum Analytics 18 1
Current Analysis 24 1
Datamonitor 83 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Synergy Research Group 39 1
Analysys Mason 26 1
Директ Инфо 9 1
ABI Research 230 1
Gartner 3300 1
РАН - Российская академия наук 1377 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 6
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 5
ТГУ - Томский государственный университет 91 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 4
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 177 3
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 30 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 2
ТПУ - Томский политехнический университет 106 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 69 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 331 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Высшая школа КГБ СССР 4 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 4 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
МТЖДТ имени А.А. Андреева - Московский колледж железнодорожного транспорта имени Андреева 1 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 9 1
Сириус - Образовательный центр 125 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 437 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 130 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 79 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 601 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 564 4
CSTB Telecom & Media 54 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 3
ИнфоКом 58 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1451 1
CNews AWARDS - награда 347 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 46 1
IPTV Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
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