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МегаФон Синтерра Synterra

МегаФон - Синтерра - Synterra

СОБЫТИЯ

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15.07.2025 «Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, представила технологии для создания корпоративного телевидения. Решения позволяют компаниям из разн
19.06.2025 «Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети

Компания «Теком» совместно с «Синтеррой Медиа», цифровым партнером индустрии производства, обработки и доставки медиаконтен
11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
12.02.2025 Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» доступна в 87 регионах России

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила создание национальной медиасети в столицах 87 субъектов РФ. Во всех городах присутствия для партнеров существует не менее двух

17.01.2025 «Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использо
28.12.2024 «Синтерра Медиа» увеличила долю классических и новых технологических направлений

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, локализовала для казахского рынка контент «Мультиландии» – собственного телеканала «Союзмультфильма
25.11.2024 Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV

производства телеканалов – это признание наших профессиональных качеств и подтверждение того, что «Синтерра Медиа» является надежным партнером, способным обеспечить высочайший уровень качества
23.08.2024 «Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
14.08.2024 «Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть»

Компания «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, разработала приложения для iOS и Android для телеканала «Благая весть». Приложение «ТБВ» уже досту
05.08.2024 «Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,
02.11.2023 Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа»

Компания «Синтерра медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, усиливает управленческую команду. Заместителем генерального директора – директором по развитию бизн
14.09.2022 «Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов

«Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме,
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

«Ростелеком» купил «Синтерра Медиа» «Ростелеком» сообщил о приобретении 100% акций компании «Синтерра Меди
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра медиа», федерального оператора медиауслуг, у группы компаний МТТ. Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб., при этом условиями предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления де
13.07.2015 «МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой

Компания «Синтерра Медиа», входящая в «МТТ Групп», организовала канал доставки телеканалов «Цифрового Телесемейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил

19.06.2014 Inoventica обеспечит дистрибуцию ТВ-контента через облако

Головная компания Группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и телекоммуникационный оператор логистики медиаконтента «Синтерра Медиа» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого планируется разработка и вывод на массовый рынок комплексного решения по доставке ТВ-контента в форматах стандартной
31.03.2014 «МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line»

рактивном режиме в интернете, смогут посмотреть неограниченное количество зрителей из самых разных городов России и зарубежных стран. Проект «Театр on-line» реализует входящая в «МТТ Групп» компания «Синтерра Медиа». В рамках проекта «Синтерра Медиа» обеспечивает театры современными видеокомплексами, каналами передачи данных и системой продажи виртуальных билетов. В результате, проек
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа»

«МТТ Групп» объявила о завершении сделки по приобретению 60% акций «Синтерра Медиа» и консолидации 100% акций компании. В ближайших планах – тесная интеграция компетенций, технологий и возможностей «Синтерра Медиа» в текущую деятельность компаний группы.
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус"

омним, состоялась, еще в 2010 г. Тогда «Мегафон» приобрел 100% акций оператора фиксированной связи «Синтерра» у группы «Промсвязькапитал». Общая сумма сделки составила $745 млн. Из них $298 млн
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны

Федеральное агентство связи (Россвязь) разорвало контракт с компанией «Синтерра» (находится в процессе присоединения к «Мегафону») на установку и обслуживание таксо
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи

форматизации и связи (ДИС) Забайкальского края направил жалобу в Генпрокуратуру России на компанию «Синтерра», находящуюся в процессе присоединения к «Мегафону». Власти края просят Генпрокурату
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов

В рамках проекта доставки ТВ-сигналов с Чемпионата Европы по футболу 2012 «Синтерра Медиа» (дочерняя компания «МегаФона») открывает новые каналы ТВ-обмена с крупными городами Украины. 8 июня 2012 г. в Варшаве под эгидой УЕФА стартует 14-й Чемпионат Европы по футболу 2
01.02.2012 «Синтерра» выиграла в конкурсе МВД России на оказание услуг по аренде цифровых каналов связи

Компания «Синтерра» выиграла конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по аренде цифровых каналов связи для нужд МВД России. Начальная (максимальная) цена контракта составл
23.11.2011 «Синтерра» увеличила производительность своей СЭД

Дочерняя компания универсального оператора связи «МегаФон», «Синтерра» увеличила производительность и надежность системы электронного документооборота (СЭ
03.06.2011 «МегаФон» завершает объединение с «Синтеррой-Урал»

сальный оператор связи «МегаФон» объявил о предстоящем завершении процесса объединения с компанией «Синтерра-Урал». Решение о государственной регистрации реорганизации ожидается в первой декаде
12.05.2011 «МегаФон» и «Синтерра»: первые итоги интеграции компаний и бизнес-стратегия на рынке связи

Оператор связи «МегаФон» представил первые итоги процесса интеграции с группой компаний «Синтерра», а также свою стратегию работы на операторском и корпоративном рынках и рынке телек
07.04.2011 «Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD

«Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к
15.02.2011 «Синтерра» на основании тендеров, проведенных в конце 2010 г., заключила более 50 госконтрактов

Национальный оператор связи «Синтерра», приобретенный в июне 2010 г. компанией «МегаФон», на основании тендеров, проведенн
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК

Национальный оператор связи «Синтерра», приобретенный в июне 2010 г. компанией «МегаФон», начал предоставлять услуги по ор
02.02.2011 «Синтерра» построила VPN-сеть для ФНС России

Национальный оператор связи «Синтерра» организовала защищенную сеть передачи данных для Федеральной налоговой службы (ФНС)
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил вещателям техническую возможность получения телепрограмм со студийным качеством из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа». Передача телесигнала по волоконно-оптической линии без дополнительных преобразований позволяет обеспечить для конечных пользователей более высокое качество картинки по сравнени
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17

Национальный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный ц
27.01.2011 «Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс»

«Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организо
19.01.2011 «Синтерра» организует VPN-сеть для «Россельхозбанка»

Национальный оператор связи «Синтерра» организует защищенную сеть передачи данных для филиалов «Российского сельскохозяйст
29.11.2010 «МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании

Операторы «МегаФон» и «Синтерра» официально представили бизнес-модель объединения компаний. Как отмечается, приобрет
25.11.2010 Решение «Синтерры» защитит «Первобанк» от интернет-угроз

Национальный оператор связи «Синтерра», в июне 2010 г. приобретенный компанией «МегаФон», предоставил «Первобанку» решение
15.11.2010 «Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента»

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) и «Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организуют «Объединенный банк видеоконтента». Модель проекта будет продемонстрирована на стенде НАТ на выста
09.11.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для «СИБУР – Минудобрения»

Национальный оператор связи «Синтерра» выиграл конкурс на предоставление услуг по организации и сопровождению защищенной с

Публикаций - 818, упоминаний - 1705

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 151
Ростелеком 10948 137
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 115
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 99
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 82
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 73
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 72
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 69
Ростелеком - Связьинвест 1719 55
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 48
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 44
Питерская группа связистов 441 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 33
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 31
Microsoft Corporation 25775 29
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 28
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 26
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 23
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 21
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 17
Huawei 4677 16
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 16
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 15
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 15
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 15
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 14
HP Inc. 5883 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 12
ПромСвязьКапитал 85 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Почта России ПАО 2370 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 14
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 13
Альфа-Групп 745 12
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Россети Ленэнерго 1699 7
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
Связной ГК 1401 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 5
ИНС - Институт национальной стратегии 31 5
First National Holdings 40 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
NGI Fund 36 4
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 6
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
WiMAX Forum 69 17
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Международная академия связи - МАС 46 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Динамо ВФСО АНО ЦСП МГО 1 1
Ассоциация-800 20 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 403
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 142
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 119
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 115
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 108
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 94
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 88
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 83
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 80
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 74
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 73
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 62
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 58
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 53
Пропускная способность - Bandwidth 1907 47
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 46
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 39
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 35
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 23
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 23
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 23
Microsoft Windows 2000 8678 19
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 16
Apple iPhone 6 4861 14
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 12
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Dynamics CRM 564 9
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 7
МегаФон - Синтерра ЦОВ - Центр обработки вызовов 6 6
Linux OS 11533 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 6
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 5
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 4
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Gilat SkyEdge VSAT 21 3
Mandriva Linux 87 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 3
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 7 2007 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Yota LTE/4G-сеть 24 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 2
StarMAX - базовая станция 2 2
Слизень Виталий 244 146
Рейман Леонид 1065 33
Брюквин Юрий 300 26
Васильев Евгений 132 22
Солодухин Константин 119 21
Путин Владимир 3454 20
Андреева Екатерина 54 19
Медведев Дмитрий 1665 17
Кучерук Павел 16 15
Крылов Валерий 15 13
Солдатенков Сергей 162 12
Анкилов Константин 121 12
Королев Игорь 65 11
Курбет Вячеслав 11 11
Урьев Григорий 14 11
Усманов Алишер 311 11
Морошкин Александр 118 10
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 10
Кусков Денис 221 9
Кочетков Владислав 248 9
Акопьян Артур 27 8
Свердлов Денис 201 8
Ивантер Дмитрий 36 8
Мардер Наум 116 7
Ильин Александр 18 7
Бугаенко Андрей 13 7
Щеголев Игорь 699 7
Ананьев Дмитрий 83 7
Ананьев Алексей 110 7
Кравчук Илья 16 7
Овчинников Борис 129 6
Солонин Виталий 90 6
Смит Вячеслав 18 6
Гришанова Ирина 27 5
Терещенко Павел 22 5
Андросик Владимир 33 5
Портной Сергей 9 5
Буланча Сергей 26 5
Кирюшин Геннадий 91 4
Кореш Виктор 83 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 495
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 272
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 157
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 83
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 67
Россия - СФО - Новосибирск 4876 62
Европа 24964 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 48
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 37
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 34
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 34
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 33
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 33
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 30
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 29
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 27
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 27
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 21
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 20
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 19
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 18
Казахстан - Республика 6048 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 243
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 104
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 79
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Аренда 2687 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 32
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 29
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 28
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 24
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 22
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
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EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Ведомости 1466 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
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Рустелеком ТК 305 25
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
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Frost & Sullivan 207 2
Current Analysis 24 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Datamonitor 83 1
MForum Analytics 20 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Директ Инфо 9 1
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РАН - Российская академия наук 2122 10
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 3
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
МаГУ - Магнитогорский государственный университет 5 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
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