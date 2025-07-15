МегаФон - Синтерра - Synterra

«Синтерра Медиа» поможет компаниям из разных отраслей внедрить корпоративное ТВ «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, представила технологии для создания корпоративного телевидения. Решения позволяют компаниям из разн

«Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети Компания «Теком» совместно с «Синтеррой Медиа», цифровым партнером индустрии производства, обработки и доставки медиаконтен

«Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,

Национальная медиасеть «Синтерры Медиа» доступна в 87 регионах России «Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила создание национальной медиасети в столицах 87 субъектов РФ. Во всех городах присутствия для партнеров существует не менее двух

«Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5 «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использо

«Синтерра Медиа» увеличила долю классических и новых технологических направлений «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,

«Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, локализовала для казахского рынка контент «Мультиландии» – собственного телеканала «Союзмультфильма

Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV производства телеканалов – это признание наших профессиональных качеств и подтверждение того, что «Синтерра Медиа» является надежным партнером, способным обеспечить высочайший уровень качества

«Синтерра Медиа» и «Окно ТВ» запустили облачную систему управления медиаактивами «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,

«Синтерра Медиа» разработала мобильные приложения для телеканала «Благая весть» Компания «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, разработала приложения для iOS и Android для телеканала «Благая весть». Приложение «ТБВ» уже досту

«Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2 «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,

«Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента,

Олег Фатун назначен директором по развитию бизнеса компании «Синтерра медиа» Компания «Синтерра медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, усиливает управленческую команду. Заместителем генерального директора – директором по развитию бизн

«Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов «Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме,

«Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда «Ростелеком» купил «Синтерра Медиа» «Ростелеком» сообщил о приобретении 100% акций компании «Синтерра Меди

«Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» «Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра медиа», федерального оператора медиауслуг, у группы компаний МТТ. Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб., при этом условиями предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления де

«МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой Компания «Синтерра Медиа», входящая в «МТТ Групп», организовала канал доставки телеканалов «Цифрового Телесемейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил

Inoventica обеспечит дистрибуцию ТВ-контента через облако Головная компания Группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» и телекоммуникационный оператор логистики медиаконтента «Синтерра Медиа» объявили о реализации совместного проекта, в рамках которого планируется разработка и вывод на массовый рынок комплексного решения по доставке ТВ-контента в форматах стандартной

«МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line» рактивном режиме в интернете, смогут посмотреть неограниченное количество зрителей из самых разных городов России и зарубежных стран. Проект «Театр on-line» реализует входящая в «МТТ Групп» компания «Синтерра Медиа». В рамках проекта «Синтерра Медиа» обеспечивает театры современными видеокомплексами, каналами передачи данных и системой продажи виртуальных билетов. В результате, проек

«МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа» «МТТ Групп» объявила о завершении сделки по приобретению 60% акций «Синтерра Медиа» и консолидации 100% акций компании. В ближайших планах – тесная интеграция компетенций, технологий и возможностей «Синтерра Медиа» в текущую деятельность компаний группы.

«Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус" омним, состоялась, еще в 2010 г. Тогда «Мегафон» приобрел 100% акций оператора фиксированной связи «Синтерра» у группы «Промсвязькапитал». Общая сумма сделки составила $745 млн. Из них $298 млн

«Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны Федеральное агентство связи (Россвязь) разорвало контракт с компанией «Синтерра» (находится в процессе присоединения к «Мегафону») на установку и обслуживание таксо

Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи форматизации и связи (ДИС) Забайкальского края направил жалобу в Генпрокуратуру России на компанию «Синтерра», находящуюся в процессе присоединения к «Мегафону». Власти края просят Генпрокурату

«Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов В рамках проекта доставки ТВ-сигналов с Чемпионата Европы по футболу 2012 «Синтерра Медиа» (дочерняя компания «МегаФона») открывает новые каналы ТВ-обмена с крупными городами Украины. 8 июня 2012 г. в Варшаве под эгидой УЕФА стартует 14-й Чемпионат Европы по футболу 2

«Синтерра» выиграла в конкурсе МВД России на оказание услуг по аренде цифровых каналов связи Компания «Синтерра» выиграла конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по аренде цифровых каналов связи для нужд МВД России. Начальная (максимальная) цена контракта составл

«Синтерра» увеличила производительность своей СЭД Дочерняя компания универсального оператора связи «МегаФон», «Синтерра» увеличила производительность и надежность системы электронного документооборота (СЭ

«МегаФон» завершает объединение с «Синтеррой-Урал» сальный оператор связи «МегаФон» объявил о предстоящем завершении процесса объединения с компанией «Синтерра-Урал». Решение о государственной регистрации реорганизации ожидается в первой декаде

«МегаФон» и «Синтерра»: первые итоги интеграции компаний и бизнес-стратегия на рынке связи Оператор связи «МегаФон» представил первые итоги процесса интеграции с группой компаний «Синтерра», а также свою стратегию работы на операторском и корпоративном рынках и рынке телек

«Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD «Синтерра Медиа» – мультисервисный оператор связи и поставщик технологических решений для ТВ к

«Синтерра» на основании тендеров, проведенных в конце 2010 г., заключила более 50 госконтрактов Национальный оператор связи «Синтерра», приобретенный в июне 2010 г. компанией «МегаФон», на основании тендеров, проведенн

«Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК Национальный оператор связи «Синтерра», приобретенный в июне 2010 г. компанией «МегаФон», начал предоставлять услуги по ор

«Синтерра» построила VPN-сеть для ФНС России Национальный оператор связи «Синтерра» организовала защищенную сеть передачи данных для Федеральной налоговой службы (ФНС)

«РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа» Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» предоставил вещателям техническую возможность получения телепрограмм со студийным качеством из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа». Передача телесигнала по волоконно-оптической линии без дополнительных преобразований позволяет обеспечить для конечных пользователей более высокое качество картинки по сравнени

«Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17 Национальный оператор связи «Синтерра» и её дочерняя компания - «Синтерра Медиа», обеспечили для вещателей полный ц

«Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс» «Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организо

«Синтерра» организует VPN-сеть для «Россельхозбанка» Национальный оператор связи «Синтерра» организует защищенную сеть передачи данных для филиалов «Российского сельскохозяйст

«МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании Операторы «МегаФон» и «Синтерра» официально представили бизнес-модель объединения компаний. Как отмечается, приобрет

Решение «Синтерры» защитит «Первобанк» от интернет-угроз Национальный оператор связи «Синтерра», в июне 2010 г. приобретенный компанией «МегаФон», предоставил «Первобанку» решение

«Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента» Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) и «Синтерра Медиа» - дочерняя компания национального оператора связи «Синтерра», организуют «Объединенный банк видеоконтента». Модель проекта будет продемонстрирована на стенде НАТ на выста