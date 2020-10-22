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«Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра медиа», федерального оператора медиауслуг, у группы компаний МТТ. Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб., при этом условиями предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления действующих контрактов.

Сделка усилит конкурентные позиции «Ростелекома» в сегменте профессиональной наземной доставки видеоконтента. Объединение активов двух компаний также создаст возможность для развития бизнеса по предоставлению технологических ресурсов для профессиональных участников медиарынка. «Синтерра медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

«Синтерра медиа» — основной игрок на рынке наземной доставки и распределения медиаконтента, специализирующийся на нескольких направлениях: доставке видеоконтента и обеспечении связи с мест проведения событий до аппаратных телекомпаний; подаче телепрограмм на сети распространения и операторов платного ТВ в России и за рубежом; услугах медиацентра; предоставлении выделенных каналов связи и иных сервисов.

Услугами оператора пользуется широкий круг клиентов, среди которых крупные медиакомпании и телеканалы («Первый канал», ВГТРК, НТВ, Russia Today, «ТВ центр», «Матч ТВ», «СТС медиа», MBS, НМГ), операторы платного ТВ («Триколор ТВ», «Орион-экспресс», НТВ+, ГКС, МТС, «Билайн», «Мегафон», «Эр-Телеком»), международные медиасети (Eurovision, MX 1, Telstra, Globecast), региональные телекомпании и радиостанции. Выручка компании в 2019 г. составила около 800 млн руб. с маржинальностью по EBITDA выше 40%.

«“Синтерра медиа” — качественный актив со стабильным финансовым состоянием и устойчивой бизнес-моделью. Его приобретение решает важную стратегическую задачу консолидации рынка наземной доставки ТВ-сигнала в сегменте корпоративных заказчиков. Лидерские позиции в этом сегменте позволят “Ростелекому” стать заметным игроком на смежном рынке технологических услуг для вещателей. Мы ожидаем улучшения экономики бизнес-направления за счет реализации существенного синергетического потенциала», — сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

«”Ростелеком” исторически является игроком рынка доставки ТВ-контента и приобретение “Синтерры медиа” — федерального оператора медиа сервисов — логичный шаг в развитии бизнеса сегмента B2B. Создаваемый на базе приобретаемого актива центр компетенций по работе с медиа рынком позволит компании стать «единым окном» для получения комплекса технологических услуг от «Ростелекома», – отметил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами.



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