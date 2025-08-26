ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IIoT и IoT).
|26.08.2025
|
Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России
Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) представили интегри
|15.08.2025
|
Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%
Компания «ЭР-Телеком Холдинг» объявила консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первое полугодие 2025 г. В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возрос
|15.08.2025
|
Город в онлайне: Wi-Fi стал популярнее в 1,5 раза
В июне-июле количество подключений к городской Wi-Fi сети провайдера «Дом.ру» выросло более чем в 1,5 раза (с 24,8 до 39,6 млн регистраций) по сравнению с аналогич
|15.08.2025
|
Вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» лично подключает интернет клиентам
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») усилил работу команд для обеспече
|21.07.2025
|
«ЭР-Телеком Холдинг» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink и сэкономил более 50 млн рублей
Компания «ЭР-Телеком Холдинг» завершила проект цифровой трансформации HR-процессов с помощью сервиса HR
|14.07.2025
|
«ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства
резидента по финансам Леонид Сиротинин покидает компанию в связи с окончанием контракта. Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев поблагодарил Леонида за большой вклад в развитие компании
|20.06.2025
|
«Дом.ру» запустил в голосовом ассистенте игровые сценарии для детей и взрослых
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» обновил функционал голосового ассистента, который доступен всем пользователям видеосервиса Movix на ТВ-приставках. Компания добавила интерактивные игровые механики и другие форматы взаи
|19.06.2025
|
«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли
«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», российская цифровая инфраструктурная компания, заключили соглашение о ст
|18.06.2025
|
IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру»
up, которая занимается разработкой платформ дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильных приложений, веб-сервисов и клиент-серверных решений, создала новую систему ДБО физических лиц для «Дом.ру» банка (АО КБ Урал ФД). Это позволило автоматизировать многие внутренние бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители IW Group. Часто региональные или небольшие банки пользуются
|16.05.2025
|
«ЭР-Телеком» объявляет финансовые результаты за I квартал 2025 года
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые рез
|24.03.2025
|
Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске нового голосового помощника для видеосервиса Movix. Ключевая особенность голосового ассистента «Дом.ру» заключается в том, что это не просто обезличенная технол
|26.02.2025
|
Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»
версиз». С середины 2000-х годов ПФПГ является основным владельцем телекоммуникационного оператора «Эр-Телеком». С середины 2010-х годов Кузяев возглавляет «Эр-телеком». У А.Р.Кузяева и
|24.10.2024
|
«Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика
«Российский телефонный узел» на базе IP-телефонии Оператор связи «Эр-Телеком» создаст в партнерстве с рядом разработчиков серию ИТ-продуктов для телекоммуникац
|26.09.2024
|
«Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» и российская группа компаний «Леста Игры» запустили совместный тариф. Пользователей ждут быстрый интернет, а также бонусы в «Мире танков» и «Мире кораблей», среди которых премиум-аккаун
|24.07.2024
|
Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» анонсировал запуск собственного интернет-магазина с различными устройства для дома и бизнеса, включая: интернет-оборудование, видеокамеры, ТВ-приставки Movix, «Яндекс Станции», домофоны
|12.04.2024
|
«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России
Специалисты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» изучили, какие сервисы диджитал-работники выбирают в 2024 г. Компания сравнила количество уникальных пользователей в облачных хранилищах и почтовых сервисах в 2023 и в 2024 гг. по всей
|28.03.2024
|
«Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга
Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» и организация в области обслуживания комплексных систем безопасности «Авентин Сервис» приступили к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения многоквартир
|21.03.2024
|
«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга
В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к современным онлайн-играм даже на технически слабых компьютерах. Об этом CNews сообщили представит
|06.03.2024
|
России обещан рост скорости интернета в 100 раз
нтернет в России в обозримом будущем может стать в разы быстрее, чем сейчас. По прогнозам холдинга «ЭР-Телеком», в состав которого входит провайдер «Дом.Ру», через несколько лет скорость доступ
|21.02.2024
|
Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»
втором месте находится «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – 3,48 млн. IP-адресов, на третьем – «Эр-Телеком» с 3,2 млн IP-адресов. Фото: victor217 / FreePik Четверть российских IP-адресов за
|30.01.2024
|
В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»
директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук, сообщили CNews представители компании. Паламарчук ранее занимал руководящие должности в органах государственной власти, компаниях «Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг» и обладает большим опытом развития технологических продуктов, говорится в сообщении. Он займется реализацией новой стратегии. Паламарчук сменил на посту генерального директо
|27.12.2023
|
«Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов
«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с.
|19.12.2023
|
«Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play
анируют развивать совместные проекты на российском игровом рынке, первым из них стал запуск линейки тарифов для геймеров. Одним из стимулов партнерства стал рост игрового трафика в России. По данным «Дом.ру», компьютерные онлайн-игры показали большой прирост по объему трафика — он увеличился на 28% в 2023 г. Кроме этого, с 2022 по 2023 гг. вырос объем трафика на мобильные игры на 37%, а игр
|17.10.2023
|
«Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» проанализировал скорость интернета среди своих пользователей в России и составил рейтинг городов с самым быстрым интернетом. Аналитики отметили рост скорости интернета во всех регионах.
|21.08.2023
|
«ЭР-телеком холдинг» подписал соглашение о сотрудничестве с платформой Nocode.ru
Телекоммуникационная компания «ЭР-телеком холдинг» подписала соглашение о сотрудничестве с российской zerocode-платформой No
|19.06.2023
|
«Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby
«Дом.ру» выпустил новую смарт-приставку Movix Pro. С помощью новой приставки можно смотреть любимые фильмы и телешоу с высоким качеством звука и картинки. Устройство поддерживает технологии Dolb
|19.04.2023
|
В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix
левидению и любимым фильмам и сериалам из онлайн-кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». До этого приложение было доступно только на Smart TV Samsung и LG, а те
|27.01.2023
|
«Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому»
«Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении св
|26.01.2023
|
«ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»
«Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг». Увеличив долю владения в «Ак
|27.12.2022
|
«Транстелеком» и ЭР-телеком» укрепили межоператорское взаимодействие
анстелеком» подписал новое долгосрочное партнерское соглашение с телекоммуникационной компанией АО «ЭР-телеком холдинг». Компании намерены продолжать активное сотрудничество. В соглашении обозн
|15.12.2022
|
«Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации
«Эр-телеком холдинг», «Шаркс датацентр» и производитель серверного оборудования Gagar>n заверш
|08.12.2022
|
«Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС
ачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». Обновления затронули внутреннюю архитектуру, дизайн и навигацию сервиса
|16.11.2022
|
«Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go
в квартире, незаменима везде», — отметил руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский. *** АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания
|09.11.2022
|
«Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management
Российская телекоммуникационная компания «Эр-телеком» (ЭРТХ) и «Ланит» заключили партнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и ст
|13.09.2022
|
«Эр-телеком» организовал в Перми умное городское освещение
ии, – сказал Илья Васкецов, руководитель направления по взаимодействию с государственным сегментом «Эр-телеком холдинга». – Планируем, что в ближайший год масштабы нашего проекта увеличатся в 2
|02.09.2022
|
«Дом.ру» проводит ребрендинг
Цифровой оператор «Дом.ру» («Эр-телеком холдинг») сообщил о продолжении масштабного ребрендинга. Весной компания изменила
|22.08.2022
|
«Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области
держку развития цифровизации», – сказал Алексей Линков, директор межрегионального филиала «Сибирь» «Эр-телеком Холдинга», исполнительный директор «Новотелекома».
|09.08.2022
|
«ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware
Приобретение «Эр-Телекома» Холдинг «ЭР-Телеком» приобрел 51% долей российского разработчика ПО в области виртуализации и гиперкон
|09.08.2022
|
«Эр-телеком» инвестирует в импортозамещение ПО для виртуализации
Холдинг «Эр-телеком» приобрел 51% акций ООО «Шаркс датацентр», независимого российского разработчика П
|15.07.2022
|
«Дом.ру бизнес» запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте
твия, сократить время обслуживания, улучшить клиентский опыт. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». Единое окно для заказа и онлайн-покупки телеком-решений доступно во все
