Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183805
ИКТ 14292
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26275
Персоны 78974
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Dom.ru

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru

АО «ЭР-Телеком Холдинг»  (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес»)  — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IIoT и IoT).

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4110 дел, на cумму 32 203 180 628 ₽*

Судебные дела (4110) на сумму 32 203 180 628 ₽*
в качестве истца (2526) на сумму 22 114 073 343 ₽*
в качестве ответчика (1395) на сумму 771 305 203 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России

Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) представили интегри
15.08.2025 Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» объявила консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первое полугодие 2025 г. В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возрос
15.08.2025 Город в онлайне: Wi-Fi стал популярнее в 1,5 раза

В июне-июле количество подключений к городской Wi-Fi сети провайдера «Дом.ру» выросло более чем в 1,5 раза (с 24,8 до 39,6 млн регистраций) по сравнению с аналогич
15.08.2025 Вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» лично подключает интернет клиентам

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») усилил работу команд для обеспече
21.07.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink и сэкономил более 50 млн рублей

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» завершила проект цифровой трансформации HR-процессов с помощью сервиса HR
14.07.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства

резидента по финансам Леонид Сиротинин покидает компанию в связи с окончанием контракта. Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев поблагодарил Леонида за большой вклад в развитие компании

20.06.2025 «Дом.ру» запустил в голосовом ассистенте игровые сценарии для детей и взрослых

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» обновил функционал голосового ассистента, который доступен всем пользователям видеосервиса Movix на ТВ-приставках. Компания добавила интерактивные игровые механики и другие форматы взаи
19.06.2025 «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», российская цифровая инфраструктурная компания, заключили соглашение о ст
18.06.2025 IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру»

up, которая занимается разработкой платформ дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильных приложений, веб-сервисов и клиент-серверных решений, создала новую систему ДБО физических лиц для «Дом.ру» банка (АО КБ Урал ФД). Это позволило автоматизировать многие внутренние бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители IW Group. Часто региональные или небольшие банки пользуются
16.05.2025 «ЭР-Телеком» объявляет финансовые результаты за I квартал 2025 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые рез
24.03.2025 Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске нового голосового помощника для видеосервиса Movix. Ключевая особенность голосового ассистента «Дом.ру» заключается в том, что это не просто обезличенная технол
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

версиз». С середины 2000-х годов ПФПГ является основным владельцем телекоммуникационного оператора «Эр-Телеком». С середины 2010-х годов Кузяев возглавляет «Эр-телеком». У А.Р.Кузяева и

24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика

«Российский телефонный узел» на базе IP-телефонии Оператор связи «Эр-Телеком» создаст в партнерстве с рядом разработчиков серию ИТ-продуктов для телекоммуникац
26.09.2024 «Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» и российская группа компаний «Леста Игры» запустили совместный тариф. Пользователей ждут быстрый интернет, а также бонусы в «Мире танков» и «Мире кораблей», среди которых премиум-аккаун
24.07.2024 Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» анонсировал запуск собственного интернет-магазина с различными устройства для дома и бизнеса, включая: интернет-оборудование, видеокамеры, ТВ-приставки Movix, «Яндекс Станции», домофоны
12.04.2024 «Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России

Специалисты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» изучили, какие сервисы диджитал-работники выбирают в 2024 г. Компания сравнила количество уникальных пользователей в облачных хранилищах и почтовых сервисах в 2023 и в 2024 гг. по всей

28.03.2024 «Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» и организация в области обслуживания комплексных систем безопасности «Авентин Сервис» приступили к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения многоквартир
21.03.2024 «Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга

В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к современным онлайн-играм даже на технически слабых компьютерах. Об этом CNews сообщили представит
06.03.2024 России обещан рост скорости интернета в 100 раз

нтернет в России в обозримом будущем может стать в разы быстрее, чем сейчас. По прогнозам холдинга «ЭР-Телеком», в состав которого входит провайдер «Дом.Ру», через несколько лет скорость доступ
21.02.2024 Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»

втором месте находится «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – 3,48 млн. IP-адресов, на третьем – «Эр-Телеком» с 3,2 млн IP-адресов. Фото: victor217 / FreePik Четверть российских IP-адресов за
30.01.2024 В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук, сообщили CNews представители компании. Паламарчук ранее занимал руководящие должности в органах государственной власти, компаниях «Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг» и обладает большим опытом развития технологических продуктов, говорится в сообщении. Он займется реализацией новой стратегии. Паламарчук сменил на посту генерального директо
27.12.2023 «Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов

«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с.

19.12.2023 «Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play

анируют развивать совместные проекты на российском игровом рынке, первым из них стал запуск линейки тарифов для геймеров. Одним из стимулов партнерства стал рост игрового трафика в России. По данным «Дом.ру», компьютерные онлайн-игры показали большой прирост по объему трафика — он увеличился на 28% в 2023 г. Кроме этого, с 2022 по 2023 гг. вырос объем трафика на мобильные игры на 37%, а игр
17.10.2023 «Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» проанализировал скорость интернета среди своих пользователей в России и составил рейтинг городов с самым быстрым интернетом. Аналитики отметили рост скорости интернета во всех регионах.
21.08.2023 «ЭР-телеком холдинг» подписал соглашение о сотрудничестве с платформой Nocode.ru

Телекоммуникационная компания «ЭР-телеком холдинг» подписала соглашение о сотрудничестве с российской zerocode-платформой No
19.06.2023 «Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby

«Дом.ру» выпустил новую смарт-приставку Movix Pro. С помощью новой приставки можно смотреть любимые фильмы и телешоу с высоким качеством звука и картинки. Устройство поддерживает технологии Dolb
19.04.2023 В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix

левидению и любимым фильмам и сериалам из онлайн-кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». До этого приложение было доступно только на Smart TV Samsung и LG, а те
27.01.2023 «Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому»

«Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении св
26.01.2023 «ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»

«Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг». Увеличив долю владения в «Ак
27.12.2022 «Транстелеком» и ЭР-телеком» укрепили межоператорское взаимодействие

анстелеком» подписал новое долгосрочное партнерское соглашение с телекоммуникационной компанией АО «ЭР-телеком холдинг». Компании намерены продолжать активное сотрудничество. В соглашении обозн
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации

«Эр-телеком холдинг», «Шаркс датацентр» и производитель серверного оборудования Gagar>n заверш
08.12.2022 «Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС

ачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». Обновления затронули внутреннюю архитектуру, дизайн и навигацию сервиса
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go

в квартире, незаменима везде», — отметил руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский. *** АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания
09.11.2022 «Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management

Российская телекоммуникационная компания «Эр-телеком» (ЭРТХ) и «Ланит» заключили партнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и ст
13.09.2022 «Эр-телеком» организовал в Перми умное городское освещение

ии, – сказал Илья Васкецов, руководитель направления по взаимодействию с государственным сегментом «Эр-телеком холдинга». – Планируем, что в ближайший год масштабы нашего проекта увеличатся в 2
02.09.2022 «Дом.ру» проводит ребрендинг

Цифровой оператор «Дом.ру» («Эр-телеком холдинг») сообщил о продолжении масштабного ребрендинга. Весной компания изменила

22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области

держку развития цифровизации», – сказал Алексей Линков, директор межрегионального филиала «Сибирь» «Эр-телеком Холдинга», исполнительный директор «Новотелекома».
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware

Приобретение «Эр-Телекома» Холдинг «ЭР-Телеком» приобрел 51% долей российского разработчика ПО в области виртуализации и гиперкон
09.08.2022 «Эр-телеком» инвестирует в импортозамещение ПО для виртуализации

Холдинг «Эр-телеком» приобрел 51% акций ООО «Шаркс датацентр», независимого российского разработчика П
15.07.2022 «Дом.ру бизнес» запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте

твия, сократить время обслуживания, улучшить клиентский опыт. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». Единое окно для заказа и онлайн-покупки телеком-решений доступно во все

Публикаций - 861, упоминаний - 1768

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10137 183
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13795 147
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9068 130
МегаФон 9631 114
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 53
Yandex - Яндекс 8165 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 48
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 47
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3047 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 39
VK - Mail.ru Group 3509 30
Триколор - Национальная спутниковая компания 339 30
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 26
Ростелеком - Связьинвест 1708 26
Google LLC 12100 23
Meta Platforms - Facebook 4503 22
Microsoft Corporation 25068 21
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 21
8758 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 17
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 17
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 15
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 15
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 15
Telegram Group 2421 14
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 14
Apple Inc 12453 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 12
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 257 11
Samsung Electronics 10500 11
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 11
СИНХ - Таттелеком 213 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 11
SAP SE 5392 10
X Corp - Twitter 2898 10
Huawei 4118 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7929 35
РЖД - Российские железные дороги 1972 20
Альфа-Банк 1833 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
Почта России ПАО 2217 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 397 16
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 145 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 15
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1565 13
Газпром нефть 656 12
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 12
Газпром ПАО 1393 11
РВК - Российская венчурная компания 552 10
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1315 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1183 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1110 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 498 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 7
ГПБ - Газпромбанк 1146 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 26 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1312 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Gett 85 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 5
Роснефть НК - нефтяная компания 525 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 478 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 259 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1898 5
FGI Wireless 13 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 5
PPE Group 16 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 76
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4724 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 697 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3300 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 11
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3411 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 897 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2790 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 716 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1258 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 359 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4703 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 692 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 10
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1473 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Интернет-видео - ассоциация 20 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 10 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 69 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 340 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 152 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
Знание - Российское общество 7 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21610 280
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 275
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 228
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 215
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9544 203
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9457 195
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8386 157
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12816 116
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4036 111
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 103
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25284 102
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4810 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22471 95
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28659 84
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4269 76
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6050 68
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4807 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 67
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6565 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16756 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25226 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11121 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10457 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 52
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11075 51
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3332 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 45
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 173 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 44
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 42
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3910 41
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7303 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 41
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1119 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12571 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12762 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9164 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16716 37
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 37
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 148
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 44
Google Android 14506 32
Apple iOS 8140 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5685 24
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 24
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 21
Apple iPhone 6 4861 21
Google YouTube - Видеохостинг 2853 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1879 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 23 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1181 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 15
FreePik 1308 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 856 10
Google Play - Google Store - Android Market 3393 10
Rakuten Viber 641 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 9
Microsoft Windows 2000 8664 9
Microsoft Windows 16149 9
Linux OS 10665 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 887 7
Apple - App Store 2976 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 870 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 6
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 81 6
Microsoft Azure 1440 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 5
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 160 5
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 5
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 150 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 5 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 92 4
Кузяев Андрей 67 67
Венцлавович Елена 41 41
Семериков Андрей 37 37
Воробьев Михаил 51 27
Путин Владимир 3308 23
Чазов Андрей 22 22
Шадаев Максут 1106 13
Припачкин Юрий 67 13
Чернышенко Дмитрий 574 11
Романив Владимир 10 9
Гусев Сергей 44 9
Кусков Денис 221 8
Серова Елена 320 8
Брюквин Юрий 299 7
Пищальников Кирилл 6 6
Пономарева Ксения 6 6
Климарев Михаил 48 6
Богуславский Леонид 38 6
Махновский Кирилл 23 6
Ивашенцева Елена 14 6
Мишустин Михаил 712 6
Акимов Максим 189 5
Петунин Алексей 58 5
Смиркин Дмитрий 17 5
Вексельберг Виктор 153 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
Лапшина Екатерина 17 5
Никифоров Николай 1136 5
Реймер Денис 54 5
Щетинин Владимир 15 4
Бокова Людмила 82 4
Иванов Олег 145 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Кулин Филипп 52 4
Уткин Никита 37 4
Колесников Андрей 89 4
Кордичев Алексей 8 4
Анкилов Константин 111 4
Владимиров Максим 5 4
Зюзин Иван 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 153638 548
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 171
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 99
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 54
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 53
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 51
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 50
Европа 24533 45
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1085 42
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 732 42
Россия - СФО - Новосибирск 4566 39
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 485 39
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 37
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 936 35
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 34
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 464 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3122 31
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 223 30
Россия - СФО - Омская область - Омск 1190 28
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 24
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1781 23
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 882 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3130 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 21
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2885 18
Ближний Восток 3013 18
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 17
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 17
Украина 7738 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2594 14
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 677 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 188
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 144
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 116
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 80
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 66
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7723 55
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10383 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 44
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11560 40
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 36
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 35
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2136 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 32
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3121 32
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1284 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8420 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7214 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4592 27
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 27
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 26
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3719 25
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14747 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9422 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7181 22
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 21
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5202 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8124 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2224 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5395 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 25
Коммерсантъ - Издательский дом 2087 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 20
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1057 14
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 306 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 11
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 9
Ведомости 1164 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1087 6
За Телеком - telegram-канал 42 5
Известия ИД 687 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 4
Forbes - Форбс 893 4
CNews TV 747 4
РИА Новости 966 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 3
Рен ТВ - телеканал 74 3
ComNews - Медиа-бизнес 132 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 83 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5987 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 147 2
Российская газета 274 2
Eurovision 4 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 2
Из рук в руки - irr.ru 68 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 64 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
TAdviser - Центр выбора технологий 419 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 2
АиФ - Аргументы и факты 48 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 25
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 127 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 10
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
Рустелеком ТК 304 7
Deloitte Technology Fast 15 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 2
SimilarWeb 57 2
IDC - International Data Corporation 4932 2
Gartner - Гартнер 3593 2
Juniper Research 540 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 30 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 64 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 234 1
Mordor Intelligence 31 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Market Research Future 10 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1220 4
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 580 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 252 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 939 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 148 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 258 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 273 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 247 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 4 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 79 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
TED Talks 35 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
Открытое образование 11 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 39
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2120 8
CSTB Telecom & Media 58 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 4
Международный женский день - 8 марта 367 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
День молодёжи - 27 июня 973 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 2
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Genesys G-Summit 2 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 73 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
ИнфоКом 115 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Единый день голосования 136 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще