«Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области

«Эр-телеком холдинг» приступил к новому этапу реализации национальной программы по устранению цифрового неравенства.

Следующим шагом холдинг планирует начать использование созданной в рамках проекта технической инфраструктуры для внедрения современных решений, направленных на повышение качества жизни, уровня общественной безопасности, доступности государственных услуг для граждан и бизнеса.

Так, в Новосибирской области силами компании (в регионе предоставляет услуги под брендом «Новотелеком») будут построены распределительные сети для обеспечения доступом в интернет жителей малых населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек.

По заказу районных администраций, в рамках реализации государственной программы «Цифровая трансформация Новосибирской области», до конца 2022 г. в 11 поселках, селах и деревнях жители более 1 тыс. домов смогут подключить скоростной интернет по технологии PON (Passive Optical Network, пассивные оптические сети).

Также в регионе компания планирует проложить волоконно-оптические линии связи, что обеспечит передачу данных на скорости свыше 100 Мбит/с в каждый дом, заявленный в программе. Такой скорости достаточно для комфортного серфинга в интернете и видеосвязи, онлайн-обучения или телемедицины, получения электронных государственных услуг и других современных сервисов, просмотра цифрового ТВ с интерактивными возможностями.

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Первых абонентов «Новотелеком» подключил в июле 2022 г. в Здвинском районе, на очереди населенные пункты Каргатского, Искитимского и Карасутского районов Новосибирской области.

Строительство инфраструктуры передачи данных и подключение абонентов происходит за счет средств региональной субсидии при условии муниципального софинансирования.

«Реализация проекта позволит существенно увеличить охват страны оптической инфраструктурой и значительно улучшит качество жизни людей в сельской местности. Мы планируем подключать малые населённые пункты и в других регионах страны, чтобы как можно больше жителей таких территорий получили равные онлайн-возможности с жителями городов, могли пользоваться самыми современными цифровыми сервисами. Предоставление субсидий из регионального бюджета является важной мерой государственной поддержки, которая позволяет строить и развивать ВОЛС в малых населенных пунктах. Мы благодарны региональным властям за эффективную поддержку развития цифровизации», – сказал Алексей Линков, директор межрегионального филиала «Сибирь» «Эр-телеком Холдинга», исполнительный директор «Новотелекома».