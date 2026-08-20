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ЭР-Телеком Холдинг Новотелеком Электронный город»

ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком - Электронный город»

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 130 дел, на cумму 1 453 495 722 ₽*

Судебные дела (130) на сумму 1 453 495 722 ₽*
в качестве истца (34) на сумму 1 108 091 058 ₽*
в качестве ответчика (46) на сумму 6 462 715 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.08.2026 Более 14 тыс. коммутаторов Eltex внедрено в инфраструктуру «Электронного города» 2
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
21.02.2024 Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн» 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 2
20.06.2019 В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
18.12.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 2
18.05.2017 Выручка «ЭР-Телекома» за первый квартал 2017 года выросла на 20% 3
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье 1
18.01.2012 Клиенты «Сбербанка» в Новосибирске теперь оплачивают услуги телеком-операторов по упрощенной схеме 1
13.12.2011 API 2ГИС начали использовать крупнейшие городские порталы России 1
03.12.2009 Жители «Электронного города» под защитой Dr.Web 2
25.04.2007 "Новотелеком" заплатит штраф за эксплуатацию узла связи без разрешения 2
16.06.2006 IPTV: услуги манят, цены кусаются 1
25.04.2006 IPTV в России: кто есть кто 1

Публикаций - 16, упоминаний - 23

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 11
Ростелеком 11021 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 5
МегаФон 10896 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 3
Сибсети - Сибирские Сети 12 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 2
Интерсвязь 28 2
НТК - Корвет-Телеком 14 1
Terayon Communication Systems 17 1
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 1
Verimatrix 14 1
Samsung Electronics 11121 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Cisco Systems 5378 1
Microsoft Corporation 25842 1
LG Electronics 3744 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 1
Telegram Group 2979 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 370 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
AT&T Inc 1726 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
Eltex - Предприятие Элтекс 285 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 1
Абсолют Банк 250 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Walt Disney Company 648 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 21 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 133 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 53 1
Администрация Перми 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2268 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4589 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7568 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3987 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 2
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1282 2
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IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 419 2
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BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 187 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2290 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4701 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 2
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3297 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 2
FreePik 1874 2
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 312 1
Microsoft Windows 16974 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Qsoft - amoCRM 154 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 137 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Google WideVine 15 1
Nokia Alcatel-Lucent Open Media Platform - Alcatel Open Media Suite - Alcatel Open Media Applications 2 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 22 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 1
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Линков Алексей 1 1
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Кулин Филипп 53 1
Ступина Елена 2 1
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Бурков Дмитрий 15 1
Бовыкин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167708 10
Россия - СФО - Новосибирск 4916 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2087 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Европа 25014 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2551 1
Азия - Азиатский регион 5945 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3491 1
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Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 682 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7081 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 2
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1864 2
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Образование в России 2944 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4457 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5828 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 1
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2775 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 107 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
НГС - Новости Новосибирска 15 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 150 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 310 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 5 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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