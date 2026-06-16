Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Новосибирская область Новосибирская агломерация
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
|
«МегаФон» подключил к сети еще 18 малых сел Новосибирской области
цифрового неравенства», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников. «Новосибирская область закрепила за собой статус одного из цифровых лидеров среди российских р
|16.06.2026
|
МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области
МТС провела работы по улучшению качества связи мобильной связи Новосибирской области. Специалисты обновили телеком-оборудование в Каргате. После проведенных
|03.06.2026
|
МТС улучшила качество связи в самом научном городе Новосибирской области
МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также
|20.05.2026
|
МТС установит на своей сети 35 отечественных базовых станций в Новосибирской области к 2027 году
овых станций LTE «Иртея». Один из первых регионов, где установили отечественное оборудование, стала Новосибирская область. Первый российские базовые станции в регионе включили в селах Ужаниха и
|09.04.2026
|
МТС и Минцифры создали цифровую образовательную среду в 104 учебных заведениях Новосибирской области
Компания МТС сообщила о том, что она совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области реализовала комплекс решений для создания цифровой образовательный сред
|11.03.2026
|
Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области
того, за прошлый год благодаря нейросетевым технологиям NtechLab в регионе нашли более 130 детей. «Новосибирская область широко применяет новейшие технологии в различных сферах, в том числе и
|11.02.2026
|
Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны
ю с 2024 г. в 2025 г. новосибирские компании вложили в полтора раза больше средств на эти решения. «Новосибирская область — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и го
|10.02.2026
|
Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда
Иск за иском Арбитражный суд Новосибирской области получил сразу два иска к операционной компании сервиса доставки СДЭК — ООО «СДЭК-Глобал» — на 550 млн руб. Так, иск к компании подала зарегистрированная в Германии CDEK Eu
|22.01.2026
|
Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству майнинговых ферм
помощью собственной платформы EnergyTool компания нашла в 2025 г. более 196 тыс. случаев майнинга. Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных инцидентов. Об этом CNe
|21.01.2026
|
Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области
Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области. Договоренность о сотрудничестве Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ и Министерства здравоохранения региона была достигнута в ходе встречи с уч
|22.12.2025
|
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области
о интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на
|01.12.2025
|
Новосибирская область вошла в десятку регионов по использованию нейросетей
МТС, центр аналитики и исследований MTC AdTech и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в регионах России. Новосибирская область вошла в топ-10 по использованию нейросетей — их используют больше 60% опрошенных новосибирцев, чаще ИИ-инструментами увлекаются женщины. Об этом CNews сообщили представите
|19.11.2025
|
Тайлаково и Куликовское попали в зону стабильного сигнала «МегаФона»
годаря госпрограмме «Скидка за спектр», направленной на обеспечение современными коммуникациями сел Новосибирской области с населением до 1 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «М
|23.10.2025
|
Делобанк: оплата по QR-коду популярнее всего в Москве, Петербурге и Новосибирской области
и гостей столицы в 2025 г. составил 1701 руб. Далее по популярности расположились Санкт-Петербург и Новосибирская область, заняв второе и третье место соответственно. В Северной столице также з
|20.10.2025
|
Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области
Еще 12 небольших поселений Новосибирской области получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «Ме
|09.10.2025
|
«МегаФон» разогнал интернет до 80 Мбит/с на грязевом курорте Новосибирской области
аши абоненты выбирают природные локации России, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В Новосибирской области мы реализуем собственную программу по развитию туристических мест. Комп
|09.09.2025
|
Госслужащие Новосибирской области проходят обучение на платформе «МТС Линк»
м инструментом для переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Новосибирской области. Обучение организовано при поддержке правительства региона и охватывает
|28.08.2025
|
Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт»
ключевых направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новосибирская область – столица подготовки ИТ-кадров, славится высоким уровнем подготовки спе
|28.08.2025
|
Сбербанк и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
Сбербанк и Правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искус
|08.08.2025
|
МТС присоединила к сети еще 15 сел в Новосибирской области
МТС подключила к своей сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. В самом маленьком из них живет всего около 100 человек, в самом большо
|09.07.2025
|
4G в Новосибирской глубинке: «МегаФон» цифровизировал более 50 малых сел
Жители более полусотни малочисленных и отдаленных поселений Новосибирской области получили связь четвертого поколения. «МегаФон» провел работы в рамках ф
|04.07.2025
|
UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве
UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали
|02.07.2025
|
Отечественная видеоаналитика на основе ИИ помогла найти пропавших детей в Новосибирской области
Программное обеспечение, разработанное компанией NtechLab, уже помогло шести семьям в Новосибирской области найти своих потерянных детей. Цифровое решение Find Face Multi способно
|20.06.2025
|
МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве
посещаемости объектов и территорий, а также развития туристической отрасли Новосибирской области. «Новосибирская область — один из ключевых регионов для развития бизнеса МТС. Поэтому важным дл
|20.06.2025
|
Т2 инвестирует в Новосибирскую область больше 2 млрд рублей
T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новосибирской области заключили долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития циф
|19.06.2025
|
Не менее 3 млрд руб. вложит «МегаФон» в цифровое развитие Новосибирской области
«МегаФон» и Правительство Новосибирской области заключили соглашение о расширении инфраструктуры связи, а также повышен
|27.05.2025
|
«1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области
«1С-Рарус» совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили социально ориентированный сервис, упрощающий получение льготно
|27.05.2025
|
Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП
чить перечень получаемых на этой площадке услуг». Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области: «Контур помогает достигнуть нашей цели — создавать комфортные условия
|16.05.2025
|
МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников
МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «надоедливым» звонкам попали банк
|25.04.2025
|
В преддверии туристического сезона МТС запускает SMS-гид по Новосибирской области
МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Новосибирской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гид. Он проведет гостей по интересным локациям Новосибирска, расскажет, где побывать
|27.03.2025
|
Первые отечественные базовые станции на сети МТС запустили в Новосибирской области
МТС сообщает о запуске двух первых российских базовых станций «Иртея» в Новосибирской области. Новое оборудование увеличит зону покрытия сетью LTE в селах на западе
|18.03.2025
|
МТС улучшила мобильный интернет в новосибирской филармонии к Транссибирскому арт-фестивалю
, где необходима стабильная связь, особенно в преддверии Транссибирского арт-фестиваля, когда филармония распахнет двери для большого количества новосибирцев и гостей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. XII Транссибирский арт-фестиваль стартует 19 марта 2025 г. Его открывает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин, он в дуэте с лауреатом множест
|10.03.2025
|
Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ
ым властям лучше ориентироваться в современном российском ландшафте интеллектуальной собственности. Новосибирская область – не чужая РЦИС, отметила заместитель председателя организации Ирина Як
|05.03.2025
|
«МегаФон»: Ливан, Судан и Мальдивы: бизнесмены Новосибирска расширяют деловые контакты
Бизнесмены Новосибирской области нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных кли
|24.12.2024
|
МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области
панией «Иртея». В начале 2025 г. телеком-оборудование заработает в Чулымском и Венгеровском районах Новосибирской области. До конца 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплу
|18.12.2024
|
«МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка
днем составляет 40 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. «Новосибирская область входит в число лидеров в России по доступности скоростного проводного и
|21.11.2024
|
МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области
этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в селе Довольное Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации ч
|13.11.2024
|
«МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников
Около 600 жителей двух отдаленных поселений Новосибирской области впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Инженеры операт
|04.09.2024
|
Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы
класс для ИТ-специалистов и системных администраторов. Он рассказал об особенностях администрирования ОС семейства «Альт», показал, как восстанавливать пароли и «клонировать» пользователей. «Минцифры Новосибирской области закупили операционные системы "Альт Образование" для школ, детских садов, техникумов и колледжей области в 2023 г. За прошедший учебный год накопилось много вопросов, и се
|02.09.2024
|
«Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона
оты — обучение студентов, школьников и преподавателей работе с российским программным обеспечением. Новосибирская область входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов Росс
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Пахомов Александр 140 122
|Дюбанов Анатолий 95 89
|Соловенчук Александр 156 53
|Орловский Виктор 408 47
|Трофимчук Денис 55 38
|Власов Сергей 101 37
|Цукарь Сергей 38 37
|Путин Владимир 3454 36
|Петрушин Андрей 110 34
|Шадаев Максут 1210 33
|Лысенко Эдуард 317 32
|Казарин Станислав 175 31
|Оловянников Дмитрий 78 30
|Козырев Алексей 328 28
|Авербах Владимир 127 28
|Никуличев Андрей 43 26
|Ермолаев Артем 379 25
|Гуральников Сергей 164 25
|Матвеева Татьяна 110 24
|Албычев Александр 168 23
|Евраев Михаил 266 23
|Ципорин Павел 103 22
|Фомичев Олег 139 22
|Лопаткин Герман 104 22
|Соколов Олег 51 22
|Звягина Наталья 64 22
|Стрельцов Андрей 62 21
|Никифоров Николай 1138 20
|Елистратов Николай 90 20
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Нечепоренко Юрий 27 20
|Абызов Михаил 69 19
|Бойко Елена 152 19
|Меджитов Тимур 85 19
|Разумовский Дмитрий 125 19
|Травников Андрей 19 18
|Громов Иван 102 18
|Рейман Леонид 1065 18
|Терещенко Денис 95 17
|Федулов Владислав 86 17
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.