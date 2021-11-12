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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация


12.11.21 Жителям Убинского добавили «дальнобойного» интернета от МТС 2
11.11.21 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
21.10.21 Исследование: россияне стали меньше времени тратить на онлайн-покупку продуктов 1
21.10.21 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
12.10.21 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 3
08.10.21 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 3
07.10.21 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.21 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.21 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
27.09.21 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
23.09.21 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 4
23.09.21 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
23.09.21 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
16.09.21 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.21 BQ и МТС объявляют о сотрудничестве 1
16.09.21 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
16.09.21 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
14.09.21 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
10.09.21 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 2
09.09.21 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.21 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.21 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
01.09.21 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
01.09.21 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
30.08.21 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
25.08.21 Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.21 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
17.08.21 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.21 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
11.08.21 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
26.07.21 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
23.07.21 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
13.07.21 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.21 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
29.06.21 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
22.06.21 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
22.06.21 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 10
07.06.21 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
03.06.21 Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 5
31.05.21 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 3

Публикаций - 1024, упоминаний - 1647

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8423 114
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 57
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 43
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 27
Барс груп 414 24
Ростелеком - Связьинвест 1652 22
Microsoft Corporation 20584 22
Ростех - Ростехнологии 2270 19
ЭОС - Электронные офисные системы 1191 18
Samsung Electronics 8816 18
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 71 18
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 442 16
4843 16
Электросвязь 188 15
Intel Corporation 10524 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 13
Yandex - Яндекс 4494 12
IBM 8330 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 11
Huawei 3098 11
Nokia Corporation 5173 11
Золотая Корона 339 11
Ланит ГК 1482 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 10
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 10
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 712 10
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 10
Ericsson 2245 9
Softline - Софтлайн 1709 9
Google LLC 9166 9
Siemens AG - Сименс Россия 2151 8
АйТи 1060 8
1С-Рарус 633 8
Nokia Alcatel-Lucent 1382 8
HP Inc. 4943 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 37
Почта России ПАО 1756 21
УЭК - Универсальная электронная карта 521 16
Евросеть 1342 10
Сбербанк Сибирский банк 17 9
РЖД - Российские железные дороги 1283 8
HeadHunter Group - HH Group 372 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 7
Цифроград 137 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 7
Максимус 20 6
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 28 6
Kari - Кари - Сеть магазинов 42 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 6
Visa International 1631 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 6
СберАвто 18 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 5
Интер РАО ПАО 247 5
Мария Ра - торговая сеть 19 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 4
Телефон.Ру 87 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
ВТБ24 619 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Mary Kay - Мэри Кэй 84 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 26 3
RuCom 4 3
Альфа-Банк 1308 3
Региональные энергетические сети 3 3
Восток-Запад - EWS Holding 23 3
Связной ГК 1081 3
Avon - Косметическая компания 30 3
Красный октябрь - кондитерская фабрика 23 3
Фаберлик - Faberlic 66 3
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 3
РКС - Российские космические системы 106 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7223 158
Правительство РФ 2494 67
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1994 51
Федеральное казначейство России 857 48
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 42
Президент Российской Федерации 1606 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1442 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 735 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1082 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1831 26
Счётная палата РФ 548 26
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2288 22
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 18
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2189 16
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 15
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 187 14
Правительство Москвы 792 14
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 805 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 269 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1278 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 11
Руссофт - Russoft 331 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 5
Единая Россия - Политическая партия 204 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 366 2
ГИС-Ассоциация 84 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 56 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 355 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 31 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11952 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4166 68
3G - Стандарт мобильной связи 5030 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11875 41
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3101 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9935 18
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 15
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 533 21
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1506 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
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Java - Язык программирования 2352 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 15 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 657 9
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Linux OS 7067 8
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ЭОС Дело СЭД 758 8
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C# - C Sharp - Язык программирования 208 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 6
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 74 6
ЭЛАР ПланСкан 84 6
Microsoft Outlook 1200 6
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 6
Microsoft Office 2874 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 505 5
ЭОС eDocLib 93 5
JavaScript - Язык программирования 868 5
Docker - Платформа распределённых приложений 150 5
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 5
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 23 5
Дюбанов Анатолий 86 66
Четвернин Алексей 658 40
Орловский Виктор 254 38
Власов Сергей 76 32
Петрушин Андрей 64 29
Лысенко Эдуард 214 28
Соловенчук Александр 45 25
Казарин Станислав 104 25
Путин Владимир 2167 24
Албычев Александр 75 23
Козырев Алексей 274 22
Авербах Владимир 122 22
Шадаев Максут 398 22
Никуличев Андрей 43 21
Ципорин Павел 51 20
Ермолаев Артем 343 20
Гуральников Сергей 162 20
Медведев Дмитрий 1481 19
Меджитов Тимур 57 19
Евраев Михаил 227 18
Разумовский Дмитрий 70 18
Никифоров Николай 1130 18
Лопаткин Герман 104 17
Фомичев Олег 110 17
Звягина Наталья 64 17
Катамадзе Анна 72 16
Рейман Леонид 978 16
Нечепоренко Юрий 25 15
Бойко Елена 154 15
Хайруллин Айрат 39 15
Бутенко Юрий 64 15
Елистратов Николай 90 15
Стрельцов Андрей 54 15
Паршин Максим 160 14
Херсонцев Алексей 48 14
Малков Павел 39 14
Абызов Михаил 64 14
Терещенко Денис 39 14
Громов Иван 98 13
Щеголев Игорь 677 13
Россия - Российская федерация - РФ 77789 564
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Россия - СФО - Новосибирск 2806 249
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Россия - СФО - Кемеровская область 619 238
Россия - СФО - Республика Алтай 852 234
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 182
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 878 178
Россия - СФО - Омская область 464 176
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 528 171
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 135
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 134
Россия - УФО - Свердловская область 993 134
Россия - Сибирь 1221 131
Россия - СФО - Иркутская область 699 122
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3611 122
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 121
Россия - ЦФО - Калужская область 703 121
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Россия - УФО - Тюменская область 728 103
Россия - УФО - Челябинская область 825 102
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Россия - СФО - Хакасия Республика 321 94
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 81
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