Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация

«МегаФон» подключил к сети еще 18 малых сел Новосибирской области цифрового неравенства», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников. «Новосибирская область закрепила за собой статус одного из цифровых лидеров среди российских р

МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области МТС провела работы по улучшению качества связи мобильной связи Новосибирской области. Специалисты обновили телеком-оборудование в Каргате. После проведенных

МТС улучшила качество связи в самом научном городе Новосибирской области МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также

МТС установит на своей сети 35 отечественных базовых станций в Новосибирской области к 2027 году овых станций LTE «Иртея». Один из первых регионов, где установили отечественное оборудование, стала Новосибирская область. Первый российские базовые станции в регионе включили в селах Ужаниха и

МТС и Минцифры создали цифровую образовательную среду в 104 учебных заведениях Новосибирской области Компания МТС сообщила о том, что она совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области реализовала комплекс решений для создания цифровой образовательный сред

Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области того, за прошлый год благодаря нейросетевым технологиям NtechLab в регионе нашли более 130 детей. «Новосибирская область широко применяет новейшие технологии в различных сферах, в том числе и

Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны ю с 2024 г. в 2025 г. новосибирские компании вложили в полтора раза больше средств на эти решения. «Новосибирская область — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и го

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда Иск за иском Арбитражный суд Новосибирской области получил сразу два иска к операционной компании сервиса доставки СДЭК — ООО «СДЭК-Глобал» — на 550 млн руб. Так, иск к компании подала зарегистрированная в Германии CDEK Eu

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству майнинговых ферм помощью собственной платформы EnergyTool компания нашла в 2025 г. более 196 тыс. случаев майнинга. Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных инцидентов. Об этом CNe

Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области. Договоренность о сотрудничестве Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ и Министерства здравоохранения региона была достигнута в ходе встречи с уч

Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области о интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на

Новосибирская область вошла в десятку регионов по использованию нейросетей МТС, центр аналитики и исследований MTC AdTech и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в регионах России. Новосибирская область вошла в топ-10 по использованию нейросетей — их используют больше 60% опрошенных новосибирцев, чаще ИИ-инструментами увлекаются женщины. Об этом CNews сообщили представите

Тайлаково и Куликовское попали в зону стабильного сигнала «МегаФона» годаря госпрограмме «Скидка за спектр», направленной на обеспечение современными коммуникациями сел Новосибирской области с населением до 1 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «М

Делобанк: оплата по QR-коду популярнее всего в Москве, Петербурге и Новосибирской области и гостей столицы в 2025 г. составил 1701 руб. Далее по популярности расположились Санкт-Петербург и Новосибирская область, заняв второе и третье место соответственно. В Северной столице также з

Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области Еще 12 небольших поселений Новосибирской области получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «Ме

«МегаФон» разогнал интернет до 80 Мбит/с на грязевом курорте Новосибирской области аши абоненты выбирают природные локации России, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В Новосибирской области мы реализуем собственную программу по развитию туристических мест. Комп

Госслужащие Новосибирской области проходят обучение на платформе «МТС Линк» м инструментом для переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Новосибирской области. Обучение организовано при поддержке правительства региона и охватывает

Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт» ключевых направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новосибирская область – столица подготовки ИТ-кадров, славится высоким уровнем подготовки спе

Сбербанк и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта Сбербанк и Правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искус

МТС присоединила к сети еще 15 сел в Новосибирской области МТС подключила к своей сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. В самом маленьком из них живет всего около 100 человек, в самом большо

4G в Новосибирской глубинке: «МегаФон» цифровизировал более 50 малых сел Жители более полусотни малочисленных и отдаленных поселений Новосибирской области получили связь четвертого поколения. «МегаФон» провел работы в рамках ф

UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали

Отечественная видеоаналитика на основе ИИ помогла найти пропавших детей в Новосибирской области Программное обеспечение, разработанное компанией NtechLab, уже помогло шести семьям в Новосибирской области найти своих потерянных детей. Цифровое решение Find Face Multi способно

МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве посещаемости объектов и территорий, а также развития туристической отрасли Новосибирской области. «Новосибирская область — один из ключевых регионов для развития бизнеса МТС. Поэтому важным дл

Т2 инвестирует в Новосибирскую область больше 2 млрд рублей T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новосибирской области заключили долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития циф

Не менее 3 млрд руб. вложит «МегаФон» в цифровое развитие Новосибирской области «МегаФон» и Правительство Новосибирской области заключили соглашение о расширении инфраструктуры связи, а также повышен

«1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области «1С-Рарус» совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили социально ориентированный сервис, упрощающий получение льготно

Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП ​ чить перечень получаемых на этой площадке услуг». Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области: «Контур помогает достигнуть нашей цели — создавать комфортные условия

МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «надоедливым» звонкам попали банк

В преддверии туристического сезона МТС запускает SMS-гид по Новосибирской области МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Новосибирской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гид. Он проведет гостей по интересным локациям Новосибирска, расскажет, где побывать

Первые отечественные базовые станции на сети МТС запустили в Новосибирской области МТС сообщает о запуске двух первых российских базовых станций «Иртея» в Новосибирской области. Новое оборудование увеличит зону покрытия сетью LTE в селах на западе

МТС улучшила мобильный интернет в новосибирской филармонии к Транссибирскому арт-фестивалю , где необходима стабильная связь, особенно в преддверии Транссибирского арт-фестиваля, когда филармония распахнет двери для большого количества новосибирцев и гостей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. XII Транссибирский арт-фестиваль стартует 19 марта 2025 г. Его открывает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин, он в дуэте с лауреатом множест

Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ ым властям лучше ориентироваться в современном российском ландшафте интеллектуальной собственности. Новосибирская область – не чужая РЦИС, отметила заместитель председателя организации Ирина Як

«МегаФон»: Ливан, Судан и Мальдивы: бизнесмены Новосибирска расширяют деловые контакты Бизнесмены Новосибирской области нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных кли

МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области панией «Иртея». В начале 2025 г. телеком-оборудование заработает в Чулымском и Венгеровском районах Новосибирской области. До конца 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплу

«МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка днем составляет 40 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. «Новосибирская область входит в число лидеров в России по доступности скоростного проводного и

МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в селе Довольное Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации ч

«МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников Около 600 жителей двух отдаленных поселений Новосибирской области впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Инженеры операт

Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы класс для ИТ-специалистов и системных администраторов. Он рассказал об особенностях администрирования ОС семейства «Альт», показал, как восстанавливать пароли и «клонировать» пользователей. «Минцифры Новосибирской области закупили операционные системы "Альт Образование" для школ, детских садов, техникумов и колледжей области в 2023 г. За прошедший учебный год накопилось много вопросов, и се