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Россия СФО Новосибирская область Новосибирская агломерация

Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «МегаФон» подключил к сети еще 18 малых сел Новосибирской области

цифрового неравенства», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников. «Новосибирская область закрепила за собой статус одного из цифровых лидеров среди российских р
16.06.2026 МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области

МТС провела работы по улучшению качества связи мобильной связи Новосибирской области. Специалисты обновили телеком-оборудование в Каргате. После проведенных
03.06.2026 МТС улучшила качество связи в самом научном городе Новосибирской области

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также
20.05.2026 МТС установит на своей сети 35 отечественных базовых станций в Новосибирской области к 2027 году

овых станций LTE «Иртея». Один из первых регионов, где установили отечественное оборудование, стала Новосибирская область. Первый российские базовые станции в регионе включили в селах Ужаниха и
09.04.2026 МТС и Минцифры создали цифровую образовательную среду в 104 учебных заведениях Новосибирской области

Компания МТС сообщила о том, что она совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области реализовала комплекс решений для создания цифровой образовательный сред
11.03.2026 Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области

того, за прошлый год благодаря нейросетевым технологиям NtechLab в регионе нашли более 130 детей. «Новосибирская область широко применяет новейшие технологии в различных сферах, в том числе и

11.02.2026 Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны

ю с 2024 г. в 2025 г. новосибирские компании вложили в полтора раза больше средств на эти решения. «Новосибирская область — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и го
10.02.2026 Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

Иск за иском Арбитражный суд Новосибирской области получил сразу два иска к операционной компании сервиса доставки СДЭК — ООО «СДЭК-Глобал» — на 550 млн руб. Так, иск к компании подала зарегистрированная в Германии CDEK Eu
22.01.2026 Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству майнинговых ферм

помощью собственной платформы EnergyTool компания нашла в 2025 г. более 196 тыс. случаев майнинга. Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных инцидентов. Об этом CNe
21.01.2026 Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области

Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области. Договоренность о сотрудничестве Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ и Министерства здравоохранения региона была достигнута в ходе встречи с уч
22.12.2025 Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области

о интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на
01.12.2025 Новосибирская область вошла в десятку регионов по использованию нейросетей

МТС, центр аналитики и исследований MTC AdTech и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в регионах России. Новосибирская область вошла в топ-10 по использованию нейросетей — их используют больше 60% опрошенных новосибирцев, чаще ИИ-инструментами увлекаются женщины. Об этом CNews сообщили представите
19.11.2025 Тайлаково и Куликовское попали в зону стабильного сигнала «МегаФона»

годаря госпрограмме «Скидка за спектр», направленной на обеспечение современными коммуникациями сел Новосибирской области с населением до 1 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «М
23.10.2025 Делобанк: оплата по QR-коду популярнее всего в Москве, Петербурге и Новосибирской области

и гостей столицы в 2025 г. составил 1701 руб. Далее по популярности расположились Санкт-Петербург и Новосибирская область, заняв второе и третье место соответственно. В Северной столице также з
20.10.2025 Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области

Еще 12 небольших поселений Новосибирской области получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «Ме
09.10.2025 «МегаФон» разогнал интернет до 80 Мбит/с на грязевом курорте Новосибирской области

аши абоненты выбирают природные локации России, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В Новосибирской области мы реализуем собственную программу по развитию туристических мест. Комп
09.09.2025 Госслужащие Новосибирской области проходят обучение на платформе «МТС Линк»

м инструментом для переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Новосибирской области. Обучение организовано при поддержке правительства региона и охватывает
28.08.2025 Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт»

ключевых направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новосибирская область – столица подготовки ИТ-кадров, славится высоким уровнем подготовки спе
28.08.2025 Сбербанк и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

Сбербанк и Правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искус
08.08.2025 МТС присоединила к сети еще 15 сел в Новосибирской области

МТС подключила к своей сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. В самом маленьком из них живет всего около 100 человек, в самом большо
09.07.2025 4G в Новосибирской глубинке: «МегаФон» цифровизировал более 50 малых сел

Жители более полусотни малочисленных и отдаленных поселений Новосибирской области получили связь четвертого поколения. «МегаФон» провел работы в рамках ф
04.07.2025 UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве

UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали

02.07.2025 Отечественная видеоаналитика на основе ИИ помогла найти пропавших детей в Новосибирской области

Программное обеспечение, разработанное компанией NtechLab, уже помогло шести семьям в Новосибирской области найти своих потерянных детей. Цифровое решение Find Face Multi способно
20.06.2025 МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве

посещаемости объектов и территорий, а также развития туристической отрасли Новосибирской области. «Новосибирская область — один из ключевых регионов для развития бизнеса МТС. Поэтому важным дл
20.06.2025 Т2 инвестирует в Новосибирскую область больше 2 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новосибирской области заключили долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития циф
19.06.2025 Не менее 3 млрд руб. вложит «МегаФон» в цифровое развитие Новосибирской области

«МегаФон» и Правительство Новосибирской области заключили соглашение о расширении инфраструктуры связи, а также повышен
27.05.2025 «1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области

«1С-Рарус» совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили социально ориентированный сервис, упрощающий получение льготно
27.05.2025 Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП ​

чить перечень получаемых на этой площадке услуг». Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области: «Контур помогает достигнуть нашей цели — создавать комфортные условия

16.05.2025 МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «надоедливым» звонкам попали банк
25.04.2025 В преддверии туристического сезона МТС запускает SMS-гид по Новосибирской области

МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Новосибирской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гид. Он проведет гостей по интересным локациям Новосибирска, расскажет, где побывать
27.03.2025 Первые отечественные базовые станции на сети МТС запустили в Новосибирской области

МТС сообщает о запуске двух первых российских базовых станций «Иртея» в Новосибирской области. Новое оборудование увеличит зону покрытия сетью LTE в селах на западе

18.03.2025 МТС улучшила мобильный интернет в новосибирской филармонии к Транссибирскому арт-фестивалю

, где необходима стабильная связь, особенно в преддверии Транссибирского арт-фестиваля, когда филармония распахнет двери для большого количества новосибирцев и гостей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. XII Транссибирский арт-фестиваль стартует 19 марта 2025 г. Его открывает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин, он в дуэте с лауреатом множест
10.03.2025 Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

ым властям лучше ориентироваться в современном российском ландшафте интеллектуальной собственности. Новосибирская область – не чужая РЦИС, отметила заместитель председателя организации Ирина Як
05.03.2025 «МегаФон»: Ливан, Судан и Мальдивы: бизнесмены Новосибирска расширяют деловые контакты

Бизнесмены Новосибирской области нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных кли
24.12.2024 МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области

панией «Иртея». В начале 2025 г. телеком-оборудование заработает в Чулымском и Венгеровском районах Новосибирской области. До конца 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплу
18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка

днем составляет 40 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. «Новосибирская область входит в число лидеров в России по доступности скоростного проводного и
21.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области

этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в селе Довольное Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации ч
13.11.2024 «МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников

Около 600 жителей двух отдаленных поселений Новосибирской области впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Инженеры операт
04.09.2024 Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы

класс для ИТ-специалистов и системных администраторов. Он рассказал об особенностях администрирования ОС семейства «Альт», показал, как восстанавливать пароли и «клонировать» пользователей. «Минцифры Новосибирской области закупили операционные системы "Альт Образование" для школ, детских садов, техникумов и колледжей области в 2023 г. За прошедший учебный год накопилось много вопросов, и се
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона

оты — обучение студентов, школьников и преподавателей работе с российским программным обеспечением. Новосибирская область входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов Росс

Публикаций - 2058, упоминаний - 2800

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 382
Ростелеком 10948 178
МегаФон 10742 159
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 78
9594 62
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 59
Microsoft Corporation 25775 41
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 38
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 35
Yandex - Яндекс 9216 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 31
БАРС Груп 579 30
Samsung Electronics 11064 28
Ростелеком - Связьинвест 1719 27
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 27
Электросвязь 268 27
Huawei 4676 24
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 22
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 22
Apple Inc 13154 22
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 21
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Eltex - Предприятие Элтекс 273 19
1С-Рарус 982 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
Intel Corporation 12811 18
Softline - Софтлайн 3743 18
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 17
МТС Сибирь макрорегион 49 17
Cisco Systems 5372 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Telegram Group 2940 16
АйТи 1519 16
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 83
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Почта России ПАО 2370 26
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 19
Наукоград - технопарк 156 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 15
МТС Трэвел - MTS Travel 292 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Евросеть 1421 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Газпром нефть 725 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Газпром ПАО 1493 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Новосибирскэнергосбыт 17 9
Эстет 14 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Альфа-Банк 1979 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Связной ГК 1401 8
Нэклис-Банк 16 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 290
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 138
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 106
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 101
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 93
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 89
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 86
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 71
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 67
Федеральное казначейство России 1949 66
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 62
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 54
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 51
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 42
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 42
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 37
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 37
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 22
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 21
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ГосИнформСистемы 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Союз пенсионеров России 9 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 510
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 341
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 318
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 270
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 254
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 234
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 232
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 218
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 217
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 196
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 155
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 149
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 142
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 139
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 122
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 117
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 116
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 112
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 110
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 108
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 99
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 96
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 89
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 88
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 88
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 85
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 83
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 82
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 78
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 76
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 75
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 73
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 73
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 190
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 72
Google Android 15243 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 38
Apple iOS 8583 38
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 36
Microsoft Windows 2000 8678 32
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 30
Linux OS 11533 29
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 26
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 23
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
МТС Big Data 324 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Microsoft Windows 16882 19
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 14
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 12
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
МТС EnergyTool 32 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
Apple iPhone 6 4861 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 10
Пахомов Александр 140 122
Дюбанов Анатолий 95 89
Соловенчук Александр 156 53
Орловский Виктор 408 47
Трофимчук Денис 55 38
Власов Сергей 101 37
Цукарь Сергей 38 37
Путин Владимир 3454 36
Петрушин Андрей 110 34
Шадаев Максут 1210 33
Лысенко Эдуард 317 32
Казарин Станислав 175 31
Оловянников Дмитрий 78 30
Козырев Алексей 328 28
Авербах Владимир 127 28
Никуличев Андрей 43 26
Ермолаев Артем 379 25
Гуральников Сергей 164 25
Матвеева Татьяна 110 24
Албычев Александр 168 23
Евраев Михаил 266 23
Ципорин Павел 103 22
Фомичев Олег 139 22
Лопаткин Герман 104 22
Соколов Олег 51 22
Звягина Наталья 64 22
Стрельцов Андрей 62 21
Никифоров Николай 1138 20
Елистратов Николай 90 20
Медведев Дмитрий 1665 20
Нечепоренко Юрий 27 20
Абызов Михаил 69 19
Бойко Елена 152 19
Меджитов Тимур 85 19
Разумовский Дмитрий 125 19
Травников Андрей 19 18
Громов Иван 102 18
Рейман Леонид 1065 18
Терещенко Денис 95 17
Федулов Владислав 86 17
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1291
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 784
Россия - СФО - Новосибирск 4876 635
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 586
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 381
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 375
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 355
Россия - УФО - Свердловская область 1951 352
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 314
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 301
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 286
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 281
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 264
Россия - СФО - Омская область 789 254
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 248
Россия - УФО - Челябинская область 1512 229
Россия - ПФО - Самарская область 1577 224
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 221
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 216
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 205
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 187
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 149
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 141
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 120
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 119
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 117
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 107
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 657
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 351
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 261
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 154
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 83
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 83
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Ведомости 1466 11
РИА Новости 1033 9
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
РОИ - Российская общественная инициатива 85 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Комсомольская правда ИД 83 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
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Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
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Gartner - Гартнер 3658 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
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Автостат 55 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
Рустелеком ТК 305 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
НМГ - Медиалогия 37 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
MForum Analytics 20 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Global Market Insights 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Strategy Analytics 285 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Wainhouse Research 40 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 53
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 37
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 20
РАН - Российская академия наук 2122 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 17
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 10
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 10
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
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НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 3
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
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