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Россия
СФО
Новосибирская область
Новосибирская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дюбанов Анатолий 86 66
|Четвернин Алексей 658 40
|Орловский Виктор 254 38
|Власов Сергей 76 32
|Петрушин Андрей 64 29
|Лысенко Эдуард 214 28
|Соловенчук Александр 45 25
|Казарин Станислав 104 25
|Путин Владимир 2167 24
|Албычев Александр 75 23
|Козырев Алексей 274 22
|Авербах Владимир 122 22
|Шадаев Максут 398 22
|Никуличев Андрей 43 21
|Ципорин Павел 51 20
|Ермолаев Артем 343 20
|Гуральников Сергей 162 20
|Медведев Дмитрий 1481 19
|Меджитов Тимур 57 19
|Евраев Михаил 227 18
|Разумовский Дмитрий 70 18
|Никифоров Николай 1130 18
|Лопаткин Герман 104 17
|Фомичев Олег 110 17
|Звягина Наталья 64 17
|Катамадзе Анна 72 16
|Рейман Леонид 978 16
|Нечепоренко Юрий 25 15
|Бойко Елена 154 15
|Хайруллин Айрат 39 15
|Бутенко Юрий 64 15
|Елистратов Николай 90 15
|Стрельцов Андрей 54 15
|Паршин Максим 160 14
|Херсонцев Алексей 48 14
|Малков Павел 39 14
|Абызов Михаил 64 14
|Терещенко Денис 39 14
|Громов Иван 98 13
|Щеголев Игорь 677 13
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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