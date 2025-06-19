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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Не менее 3 млрд руб. вложит «МегаФон» в цифровое развитие Новосибирской области

«МегаФон» и Правительство Новосибирской области заключили соглашение о расширении инфраструктуры связи, а также повышении уровня цифровизации экономики в регионе. Подписи в документе поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ближайшие пять лет сотрудничество будет направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона, включая отдаленные и малочисленные населенные пункты. Стороны договорились продолжить работу по внедрению цифровых сервисов в ключевые сферы экономики региона, от которых напрямую зависит качество жизни населения: экологию и туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, безопасность городской среды. В совокупности на эти цели будет выделено не менее 3 млрд руб. компании.

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Цифровизация

«У «МегаФона» богатый опыт реализации сложных и технологичных проектов на территории страны. Наша система мониторинга помогает контролировать углеродные выбросы на Сахалине, Камчатке — отслеживать состояние воды в океане, а крупнейший газопровод Якутии оснащен умной системой видеомониторинга. Мы готовы внедрять в экономику области цифровые сервисы, которые помогут региональным властям в реализации инновационных проектов, направленных на эффективное развитие региона. Помимо этого, продолжаются работы по расширению покрытия и емкости сотовой сети, за первое полугодие будет запущено более 100 новых базовых станций, в том числе в малочисленных населенных пунктах в рамках реализации федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Также мы завершаем строительство Центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка, который станет крупнейшим в восточной части России», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Бизнес — участник очень многих общественных, социальных и других проектов в области. В партнерстве с крупным федеральным оператором связи, таким как «МегаФон», мы продолжим цифровизацию основных отраслей региональной экономики. Подписание соглашения стало очередным шагом в укреплении отношений между правительством и компанией, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы заинтересованы в максимальной цифровизации региона, которая влияет на конкурентоспособность субъекта в вопросе привлечения инвестиций, повышает эффективность управления территорией, снижает трудовые и временные затраты на производствах. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач».

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