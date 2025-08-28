Разделы

Администрация Новосибирской области Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области

Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области

 

"Практики построения Умного и Безопасного города на территории Новосибирской области. Цифровые сервисы для граждан" Антон Лошаков, Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, данные 2023 года

СОБЫТИЯ


28.08.2025 Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт»

й университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В ближайшие годы представители Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт» планируют согласовать общую стратегию подготовки высококвалифицированных специалистов и внедрение отечественных ИТ-разработок в регионе. Сот
20.06.2025 МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и правительство Новосибирской области сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона. Реализация соглашения о сотру
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона

й Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, Юрий Зазуля, ректор СибГУТИ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». «“Базальт СПО” и образовательные организации и Минцифры Новосибирской области связывает давнее плодотворное сотрудничество, — отметила Евгения Крынина. — Одно из приоритетных направлений нашей совместной работы — обучение студентов, школьни
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области

одписали Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». «Соглашение стало важной вехой сотрудничества "Базальт СПО" и Минцифры Новосибирской области, — отметила Евгения Крынина. — Более пяти лет мы вместе ведем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий с учетом
21.05.2024 В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах

мгородке началось производство суверенных одноплатных компьютеров, говорится на официальном портале правительства Новосибирской области. Его наладили резиденты технопарка новосибирского Академг
12.04.2019 В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет

асти централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 го
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД

о документообороту. Мобильные приложения Companymedia для планшетных устройств используются членами Правительства Новосибирской области, руководителями структурных подразделений областных испол
02.04.2015 ТТК обеспечил дальней связью Министерство строительства Новосибирской области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг фиксированной связи Министерству строительства Новосибирской области. В рамках государственного контракта «ТТК-За
22.02.2013 «Алтимета» завершила внедрение АИС госзаказа в Управлении контрактной системы Новосибирской области

Компания «Алтимета» завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Алтимета Госзаказ 2012» в Управлении контрактной системы Новосибирской области. Новая АИС управления закупками региона теперь работает по адресу www.zakaznso.ru, с начала года в системе ведется размещение заказов для об

