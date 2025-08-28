Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Новосибирской области Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области
"Практики построения Умного и Безопасного города на территории Новосибирской области. Цифровые сервисы для граждан" Антон Лошаков, Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, данные 2023 года
СОБЫТИЯ
|28.08.2025
|
Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт»
й университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В ближайшие годы представители Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт» планируют согласовать общую стратегию подготовки высококвалифицированных специалистов и внедрение отечественных ИТ-разработок в регионе. Сот
|20.06.2025
|
МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве
МТС и правительство Новосибирской области сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона. Реализация соглашения о сотру
|02.09.2024
|
«Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона
й Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, Юрий Зазуля, ректор СибГУТИ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». «“Базальт СПО” и образовательные организации и Минцифры Новосибирской области связывает давнее плодотворное сотрудничество, — отметила Евгения Крынина. — Одно из приоритетных направлений нашей совместной работы — обучение студентов, школьни
|29.08.2024
|
«Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области
одписали Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». «Соглашение стало важной вехой сотрудничества "Базальт СПО" и Минцифры Новосибирской области, — отметила Евгения Крынина. — Более пяти лет мы вместе ведем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий с учетом
|21.05.2024
|
В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах
мгородке началось производство суверенных одноплатных компьютеров, говорится на официальном портале правительства Новосибирской области. Его наладили резиденты технопарка новосибирского Академг
|12.04.2019
|
В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет
асти централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 го
|19.03.2018
|
Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД
о документообороту. Мобильные приложения Companymedia для планшетных устройств используются членами Правительства Новосибирской области, руководителями структурных подразделений областных испол
|02.04.2015
|
ТТК обеспечил дальней связью Министерство строительства Новосибирской области
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг фиксированной связи Министерству строительства Новосибирской области. В рамках государственного контракта «ТТК-За
|22.02.2013
|
«Алтимета» завершила внедрение АИС госзаказа в Управлении контрактной системы Новосибирской области
Компания «Алтимета» завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Алтимета Госзаказ 2012» в Управлении контрактной системы Новосибирской области. Новая АИС управления закупками региона теперь работает по адресу www.zakaznso.ru, с начала года в системе ведется размещение заказов для об
