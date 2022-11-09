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|09.11.2022
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Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО
«Россия» летает и экономит Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил ТАСС. В этом плане компа
|11.10.2022
|Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud
|01.06.2022
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Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо»
ис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания «Победа» успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров», – отметил заместитель генерально
|24.02.2022
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Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre
предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру. Об авиакомпании SCAT Airlines Авиакомпания «SCAT» – авиаперевозчик Республики Казахстан. Авиакомпания является квали
|24.02.2022
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Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
С Microsoft на «1С» Как выяснил CNews, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании
|12.11.2021
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Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С»
овременного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация». Его реализация должна способствовать повышению эффективности систем управления, сокращению затрат и технологических рисков. В результате авиакомпания «Россия» получит современную ERP-систему на базе решений «1С», учитывающую требования отрасли авиаперевозок, обеспечивающую эффективную работу и дальнейшее развитие компании. «Цифр
|16.08.2021
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Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat
Red Hat для «Победы» Как выяснил CNews, входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была
|04.08.2021
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Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО
«Победа» присматривается к отечественной СУБД Как выяснил CNews, авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Продукт разработан российской компанией Postgres Professional с использованием свободно ра
|23.12.2020
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Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
ольше повысить эффективность наших внутренних процессов и перейти на более современное и комплексное ERP-решение для дальнейшей цифровой трансформации нашей авиакомпании», – отметил Андрей Калмыков. «Авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот», является лидером рынка в области массовых перевозок и нам, тоже лидеру – в сфере автоматизации предприятий, интересно такое тесное взаимодействие,
|03.09.2019
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Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка
Казахстанская авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка. Онлайн-сервис Альфа-банка позволит покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных сист
|31.10.2018
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Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний
реимущества Digital Airline Commercial Platform уже оценили некоторые ключевые партнеры. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и ведущий африканский перевозчик Ethiopian Airlines стали партнерами
|15.02.2018
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Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»
«Азимут», новый авиаперевозчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга России. Она имеет парк самолетов состоящий из современных воздушных судов SSJ-100, собственный высококвалифицированный персонал и обеспечивает с
|06.02.2017
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Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее
Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету компании «Будущее предсказуемо» (The Future is predictable), авиакомпании и аэропорты сегодня инвестируют в такие технологии и
|29.10.2015
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Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов
у для быстрого и эффективного выявления наиболее критических ситуаций и приема соответствующих мер. Авиакомпания получает возможность оперативно принимать решения о задержке или отмене рейса, з
|19.06.2015
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Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus
яется главной причиной потери потенциальных доходов сетевыми перевозчиками. Решение также позволяет авиакомпаниям адекватно реагировать на все более жесткие конкурентные условия, подчеркнули в
|13.04.2015
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Sabre представил решение Sabre Marketplace Analytics для анализа динамики спроса на авиаперевозки
они конвертируют спрос в реальные продажи. К примеру, с помощью решения Sabre Marketplace Analytics авиакомпания может выявить рост спроса на перелеты по направлению Москва-Краснодар и вовремя
|12.02.2013
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«Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО
В распоряжении CNews оказалась апелляционная жалоба, поданая «Аэрофлотом» на решение Арбитражного суда Москвы от 9 ноября 2012 г. Тогда суд отклонил иск «Аэрофлота» к банку «ВТБ-24», в котором авиакомпания требовала выплатить ей убытки на сумму 174 млн руб. (позже суммы снизили до 145,5 млн руб.), полученные вследствие простоя системы покупки авиабилетов на сайте «Аэрофлота» в период
|24.01.2012
|Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса
|01.09.2011
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Авиакомпания «Россия» и «МегаФон» завершили строительство новой корпоративной сети связи
Авиакомпания «Россия» и универсальный оператор связи «МегаФон» реализовали совместный проект, в результате которого, в рамках проводимой модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, авиакомпания «Россия» завершила переход на новую сеть корпоративной связи. До реализации совместного проекта авиакомпанию «Россия» обслуживало 8 операторов связи по различным направлениям. Новы
|06.07.2011
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Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн
Работающая на рынке Казахстана с 2002 г. авиакомпания Air Astana объявила о вводе в промышленную эксплуатацию ряда модулей последней 12 версии Oracle E-Business Suite (OEBS). В ERP автоматизирована работа финансистов, отдела снабжения
|05.10.2009
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SITA и Orange подписали соглашение стоимостью $2 млрд об оказании телеком-услуг авиакомпаниям
на 7 лет и стоимостью более $2 млрд. Договор расширяет рамки существующего партнерства и включает обширный набор телекоммуникационных услуг Orange Business Services, которые SITA будет предоставлять авиакомпаниям, аэропортам и другим участникам авиационной отрасли во всем мире. Ожидается, что новое соглашение будет способствовать совместной разработке инновационных услуг и ускорит развитие
|02.07.2009
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ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты
икационных решений для авиатранспортной отрасли, совместно с журналом Airline Business подготовила «Обзор тенденций внедрения ИТ в авиакомпаниях в 2009». Согласно обзору, инвестиции авиакомпани
|16.06.2009
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Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100
Венгерская авиакомпания Malev планирует купить 30 самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). Соответствующее соглашение о намерениях в рамках Международного авиакосмического салона в Ле Бурже подписали пред
|19.11.2007
|Авиакомпания Saudi Arabian Airlines заказала двигатели CFM56-5B на $135 млн.
|26.09.2007
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Венгерская авиакомпания приобретет 15 новых самолетов SuperJet-100
Венгерская авиакомпания Malev планирует приобрести 15 самолетов Sukhoi SuperJet-100. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии" Борис Абрамович, пишет РБК. Пред
|24.08.2007
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"МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям
ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" подписало соглашение о намерениях на поставку 96 самолетов Ил-114 двум авиакомпаниям - "Открытое небо" и "Континент". Об этом РБК сообщил заместитель директора ОАО "Авиационный комплекс Ильюшина" по маркетингу Владимир Беляков. По его словам, начало поставок намеч
|13.04.2007
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В Second Life появилась авиакомпания
Бразильская авиакомпания TAM станет первой авиакомпанией, работающей в двух мирах – реальном и виртуальном Second Life, сообщил Reuters. В целях саморекламы TAM будет перевозить пассажиров из одной точки в
|18.07.2001
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Корейская авиакомпания будет работать под Linux
Южнокорейская авиакомпания Korean Air сообщила о выборе операционной системы Linux для работы с расписаниями полетов и бухгалтерией. Linux будет установлена на мейнфрейме IBM z900. Система выполняет задачу п
|25.01.2001
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Авиакомпания SAS проведет испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров на своих авиарейсах
Шведская авиакомпания SAS совместно с Telia и американской Tenzing Communications начала испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров авиарейсов. В отличие от других авиакомпаний
|04.10.2000
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Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру
Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravel
|28.09.2000
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Торговля билетами в Сети выгодна авиакомпаниям
Британская авиакомпания Easyjet продает около 80% своих билетов через интернет и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает CNET. Если раньше - в середине 90-х - компания активно рекламировала
|29.12.1999
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Китайская авиакомпания удвоила страховку для всех летящих новогодними рейсами
Крупнейшая китайская авиакомпания China Eastern Airlines объявила о своей полной готовности к 2000 году. Вместе с этим она объявила об удвоении объема страхового случая для всех путешествующих в новогоднюю ночь. Ка
|20.12.1999
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Австралийская авиакомпания отвоевала доменное имя в суде
Крупнейшая авиакомпания Австралии, Quantas Airways, в суде отвоевала право на получение домена quantas.co.nz, захваченного в 1996 году с целью перепродажи компанией Domain Name Company Ltd. Суд Новой Зела
Авиакомпания и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Кирилл 112 13
|Юфаркин Александр 10 10
|Соколов Алексей 133 9
|Демидов Сергей 117 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Палей Лев 47 9
|Хлысталова Юлия 9 8
|Громов Александр 17 8
|Ковалев Денис 16 8
|Кузнецов Станислав 107 8
|Приезжева Антонина 18 8
|Соколов Олег 51 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Лютиков Виталий 20 8
|Устюжанин Дмитрий 50 8
|Козлов Александр 68 8
|Остапенко Григорий 27 8
|Контемиров Юрий 32 8
|Сычев Артем 68 8
|Лебедь Сергей 13 8
|Данилов Сергей 15 8
|Бокова Людмила 81 8
|Горбатько Александр 105 8
|Гадарь Дмитрий 26 8
|Окулесский Василий 25 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Врублевский Павел 95 7
|Петрова Елена 20 6
|Лавренюк Анастасия 13 5
|Путин Владимир 2993 5
|Корнеев Сергей 84 5
|Кирюшин Сергей 76 5
|Jones Wade - Джонс Уэйд 10 5
|Савельев Виталий 49 4
|Григорян Гагик 8 4
|Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 4
|Menke Shawn - Менке Шон 15 4
|Попов Дмитрий 30 3
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