Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО «Россия» летает и экономит Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил ТАСС. В этом плане компа

Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» ис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания «Победа» успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров», – отметил заместитель генерально

Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру. Об авиакомпании SCAT Airlines Авиакомпания «SCAT» – авиаперевозчик Республики Казахстан. Авиакомпания является квали

Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С» С Microsoft на «1С» Как выяснил CNews, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании

Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С» овременного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация». Его реализация должна способствовать повышению эффективности систем управления, сокращению затрат и технологических рисков. В результате авиакомпания «Россия» получит современную ERP-систему на базе решений «1С», учитывающую требования отрасли авиаперевозок, обеспечивающую эффективную работу и дальнейшее развитие компании. «Цифр

Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat Red Hat для «Победы» Как выяснил CNews, входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была

Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО «Победа» присматривается к отечественной СУБД Как выяснил CNews, авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Продукт разработан российской компанией Postgres Professional с использованием свободно ра

Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве ольше повысить эффективность наших внутренних процессов и перейти на более современное и комплексное ERP-решение для дальнейшей цифровой трансформации нашей авиакомпании», – отметил Андрей Калмыков. «Авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот», является лидером рынка в области массовых перевозок и нам, тоже лидеру – в сфере автоматизации предприятий, интересно такое тесное взаимодействие,

Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка Казахстанская авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка. Онлайн-сервис Альфа-банка позволит покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных сист

Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний реимущества Digital Airline Commercial Platform уже оценили некоторые ключевые партнеры. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и ведущий африканский перевозчик Ethiopian Airlines стали партнерами

Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат» «Азимут», новый авиаперевозчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга России. Она имеет парк самолетов состоящий из современных воздушных судов SSJ-100, собственный высококвалифицированный персонал и обеспечивает с

Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету компании «Будущее предсказуемо» (The Future is predictable), авиакомпании и аэропорты сегодня инвестируют в такие технологии и

Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов у для быстрого и эффективного выявления наиболее критических ситуаций и приема соответствующих мер. Авиакомпания получает возможность оперативно принимать решения о задержке или отмене рейса, з

Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus яется главной причиной потери потенциальных доходов сетевыми перевозчиками. Решение также позволяет авиакомпаниям адекватно реагировать на все более жесткие конкурентные условия, подчеркнули в

Sabre представил решение Sabre Marketplace Analytics для анализа динамики спроса на авиаперевозки они конвертируют спрос в реальные продажи. К примеру, с помощью решения Sabre Marketplace Analytics авиакомпания может выявить рост спроса на перелеты по направлению Москва-Краснодар и вовремя

«Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО В распоряжении CNews оказалась апелляционная жалоба, поданая «Аэрофлотом» на решение Арбитражного суда Москвы от 9 ноября 2012 г. Тогда суд отклонил иск «Аэрофлота» к банку «ВТБ-24», в котором авиакомпания требовала выплатить ей убытки на сумму 174 млн руб. (позже суммы снизили до 145,5 млн руб.), полученные вследствие простоя системы покупки авиабилетов на сайте «Аэрофлота» в период

Авиакомпания «Россия» и «МегаФон» завершили строительство новой корпоративной сети связи Авиакомпания «Россия» и универсальный оператор связи «МегаФон» реализовали совместный проект, в результате которого, в рамках проводимой модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, авиакомпания «Россия» завершила переход на новую сеть корпоративной связи. До реализации совместного проекта авиакомпанию «Россия» обслуживало 8 операторов связи по различным направлениям. Новы

Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн Работающая на рынке Казахстана с 2002 г. авиакомпания Air Astana объявила о вводе в промышленную эксплуатацию ряда модулей последней 12 версии Oracle E-Business Suite (OEBS). В ERP автоматизирована работа финансистов, отдела снабжения

SITA и Orange подписали соглашение стоимостью $2 млрд об оказании телеком-услуг авиакомпаниям на 7 лет и стоимостью более $2 млрд. Договор расширяет рамки существующего партнерства и включает обширный набор телекоммуникационных услуг Orange Business Services, которые SITA будет предоставлять авиакомпаниям, аэропортам и другим участникам авиационной отрасли во всем мире. Ожидается, что новое соглашение будет способствовать совместной разработке инновационных услуг и ускорит развитие

ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты икационных решений для авиатранспортной отрасли, совместно с журналом Airline Business подготовила «Обзор тенденций внедрения ИТ в авиакомпаниях в 2009». Согласно обзору, инвестиции авиакомпани

Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100 Венгерская авиакомпания Malev планирует купить 30 самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). Соответствующее соглашение о намерениях в рамках Международного авиакосмического салона в Ле Бурже подписали пред

Венгерская авиакомпания приобретет 15 новых самолетов SuperJet-100 Венгерская авиакомпания Malev планирует приобрести 15 самолетов Sukhoi SuperJet-100. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии" Борис Абрамович, пишет РБК. Пред

"МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" подписало соглашение о намерениях на поставку 96 самолетов Ил-114 двум авиакомпаниям - "Открытое небо" и "Континент". Об этом РБК сообщил заместитель директора ОАО "Авиационный комплекс Ильюшина" по маркетингу Владимир Беляков. По его словам, начало поставок намеч

В Second Life появилась авиакомпания Бразильская авиакомпания TAM станет первой авиакомпанией, работающей в двух мирах – реальном и виртуальном Second Life, сообщил Reuters. В целях саморекламы TAM будет перевозить пассажиров из одной точки в

Корейская авиакомпания будет работать под Linux Южнокорейская авиакомпания Korean Air сообщила о выборе операционной системы Linux для работы с расписаниями полетов и бухгалтерией. Linux будет установлена на мейнфрейме IBM z900. Система выполняет задачу п

Авиакомпания SAS проведет испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров на своих авиарейсах Шведская авиакомпания SAS совместно с Telia и американской Tenzing Communications начала испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров авиарейсов. В отличие от других авиакомпаний

Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravel

Торговля билетами в Сети выгодна авиакомпаниям Британская авиакомпания Easyjet продает около 80% своих билетов через интернет и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает CNET. Если раньше - в середине 90-х - компания активно рекламировала

Китайская авиакомпания удвоила страховку для всех летящих новогодними рейсами Крупнейшая китайская авиакомпания China Eastern Airlines объявила о своей полной готовности к 2000 году. Вместе с этим она объявила об удвоении объема страхового случая для всех путешествующих в новогоднюю ночь. Ка