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Авиакомпания Airline авиационная компания авиапредприятие транспортное авиатранспортное предприятие авиаперевозчики



09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

«Россия» летает и экономит Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил ТАСС. В этом плане компа
11.10.2022 Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud

01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо»

ис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания «Победа» успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров», – отметил заместитель генерально
24.02.2022 Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre

предоставляет услуги клиентам более чем в 160 странах по всему миру. Об авиакомпании SCAT Airlines Авиакомпания «SCAT» – авиаперевозчик Республики Казахстан. Авиакомпания является квали
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»

С Microsoft на «1С» Как выяснил CNews, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С»

овременного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация». Его реализация должна способствовать повышению эффективности систем управления, сокращению затрат и технологических рисков. В результате авиакомпания «Россия» получит современную ERP-систему на базе решений «1С», учитывающую требования отрасли авиаперевозок, обеспечивающую эффективную работу и дальнейшее развитие компании. «Цифр
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat

Red Hat для «Победы» Как выяснил CNews, входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была

04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО

«Победа» присматривается к отечественной СУБД Как выяснил CNews, авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Продукт разработан российской компанией Postgres Professional с использованием свободно ра
23.12.2020 Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ольше повысить эффективность наших внутренних процессов и перейти на более современное и комплексное ERP-решение для дальнейшей цифровой трансформации нашей авиакомпании», – отметил Андрей Калмыков. «Авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот», является лидером рынка в области массовых перевозок и нам, тоже лидеру – в сфере автоматизации предприятий, интересно такое тесное взаимодействие,

03.09.2019 Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка

Казахстанская авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка. Онлайн-сервис Альфа-банка позволит покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных сист
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний

реимущества Digital Airline Commercial Platform уже оценили некоторые ключевые партнеры. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и ведущий африканский перевозчик Ethiopian Airlines стали партнерами

15.02.2018 Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»

«Азимут», новый авиаперевозчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга России. Она имеет парк самолетов состоящий из современных воздушных судов SSJ-100, собственный высококвалифицированный персонал и обеспечивает с
06.02.2017 Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее

Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету компании «Будущее предсказуемо» (The Future is predictable), авиакомпании и аэропорты сегодня инвестируют в такие технологии и
29.10.2015 Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов

у для быстрого и эффективного выявления наиболее критических ситуаций и приема соответствующих мер. Авиакомпания получает возможность оперативно принимать решения о задержке или отмене рейса, з
19.06.2015 Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus

яется главной причиной потери потенциальных доходов сетевыми перевозчиками. Решение также позволяет авиакомпаниям адекватно реагировать на все более жесткие конкурентные условия, подчеркнули в

13.04.2015 Sabre представил решение Sabre Marketplace Analytics для анализа динамики спроса на авиаперевозки

они конвертируют спрос в реальные продажи. К примеру, с помощью решения Sabre Marketplace Analytics авиакомпания может выявить рост спроса на перелеты по направлению Москва-Краснодар и вовремя

12.02.2013 «Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО

В распоряжении CNews оказалась апелляционная жалоба, поданая «Аэрофлотом» на решение Арбитражного суда Москвы от 9 ноября 2012 г. Тогда суд отклонил иск «Аэрофлота» к банку «ВТБ-24», в котором авиакомпания требовала выплатить ей убытки на сумму 174 млн руб. (позже суммы снизили до 145,5 млн руб.), полученные вследствие простоя системы покупки авиабилетов на сайте «Аэрофлота» в период
24.01.2012 Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса

01.09.2011 Авиакомпания «Россия» и «МегаФон» завершили строительство новой корпоративной сети связи

Авиакомпания «Россия» и универсальный оператор связи «МегаФон» реализовали совместный проект, в результате которого, в рамках проводимой модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, авиакомпания «Россия» завершила переход на новую сеть корпоративной связи. До реализации совместного проекта авиакомпанию «Россия» обслуживало 8 операторов связи по различным направлениям. Новы
06.07.2011 Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн

Работающая на рынке Казахстана с 2002 г. авиакомпания Air Astana объявила о вводе в промышленную эксплуатацию ряда модулей последней 12 версии Oracle E-Business Suite (OEBS). В ERP автоматизирована работа финансистов, отдела снабжения
05.10.2009 SITA и Orange подписали соглашение стоимостью $2 млрд об оказании телеком-услуг авиакомпаниям

на 7 лет и стоимостью более $2 млрд. Договор расширяет рамки существующего партнерства и включает обширный набор телекоммуникационных услуг Orange Business Services, которые SITA будет предоставлять авиакомпаниям, аэропортам и другим участникам авиационной отрасли во всем мире. Ожидается, что новое соглашение будет способствовать совместной разработке инновационных услуг и ускорит развитие
02.07.2009 ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты

икационных решений для авиатранспортной отрасли, совместно с журналом Airline Business подготовила «Обзор тенденций внедрения ИТ в авиакомпаниях в 2009». Согласно обзору, инвестиции авиакомпани
16.06.2009 Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100

Венгерская авиакомпания Malev планирует купить 30 самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). Соответствующее соглашение о намерениях в рамках Международного авиакосмического салона в Ле Бурже подписали пред
19.11.2007 Авиакомпания Saudi Arabian Airlines заказала двигатели CFM56-5B на $135 млн.

26.09.2007 Венгерская авиакомпания приобретет 15 новых самолетов SuperJet-100

Венгерская авиакомпания Malev планирует приобрести 15 самолетов Sukhoi SuperJet-100. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии" Борис Абрамович, пишет РБК. Пред
24.08.2007 "МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям

ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" подписало соглашение о намерениях на поставку 96 самолетов Ил-114 двум авиакомпаниям - "Открытое небо" и "Континент". Об этом РБК сообщил заместитель директора ОАО "Авиационный комплекс Ильюшина" по маркетингу Владимир Беляков. По его словам, начало поставок намеч
13.04.2007 В Second Life появилась авиакомпания

Бразильская авиакомпания TAM станет первой авиакомпанией, работающей в двух мирах – реальном и виртуальном Second Life, сообщил Reuters. В целях саморекламы TAM будет перевозить пассажиров из одной точки в
18.07.2001 Корейская авиакомпания будет работать под Linux

Южнокорейская авиакомпания Korean Air сообщила о выборе операционной системы Linux для работы с расписаниями полетов и бухгалтерией. Linux будет установлена на мейнфрейме IBM z900. Система выполняет задачу п
25.01.2001 Авиакомпания SAS проведет испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров на своих авиарейсах

Шведская авиакомпания SAS совместно с Telia и американской Tenzing Communications начала испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров авиарейсов. В отличие от других авиакомпаний
04.10.2000 Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру

Американская авиакомпания United Airlines сообщила о намерении предоставить своим пассажирам возможности доступа в интернет и к электронной почте в 50 крупнейших международных аэропортах, сообщает WebTravel
28.09.2000 Торговля билетами в Сети выгодна авиакомпаниям

Британская авиакомпания Easyjet продает около 80% своих билетов через интернет и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает CNET. Если раньше - в середине 90-х - компания активно рекламировала
29.12.1999 Китайская авиакомпания удвоила страховку для всех летящих новогодними рейсами

Крупнейшая китайская авиакомпания China Eastern Airlines объявила о своей полной готовности к 2000 году. Вместе с этим она объявила об удвоении объема страхового случая для всех путешествующих в новогоднюю ночь. Ка
20.12.1999 Австралийская авиакомпания отвоевала доменное имя в суде

Крупнейшая авиакомпания Австралии, Quantas Airways, в суде отвоевала право на получение домена quantas.co.nz, захваченного в 1996 году с целью перепродажи компанией Domain Name Company Ltd. Суд Новой Зела

Публикаций - 596, упоминаний - 665

Авиакомпания и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 53
Microsoft Corporation 24192 44
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 42
Oracle Corporation 6551 26
IBM - International Business Machines Corp 9367 26
SAP SE 5141 24
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 21
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 20
7765 19
Google LLC 11467 19
Yandex - Яндекс 6632 18
МегаФон 8037 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 15
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 13
Apple Inc 11731 12
NDC Technologies 41 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11170 12
Cisco Systems 5032 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4591 11
HP Inc. 5634 10
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 10
GE - General Electric - Дженерал электрик 445 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1423 9
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 555 9
SAS Institute 947 9
Ростелеком 10843 8
Deutsche Lufthansa Systems 24 8
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 187 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 7
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 116 7
Ramax - Рамакс 105 7
Yahoo! 3690 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 479 6
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 18 6
Цифра ГК 2306 6
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 22 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1165 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5649 6
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 11 6
Meta Platforms - Facebook 4388 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 769 87
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 121 35
Deutsche Lufthansa AG 115 34
Boeing 1004 32
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 30
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 196 27
British Airways - British Midland International 125 26
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 25
Трансаэро - авиакомпания 58 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6681 24
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 22
Airbus Group - Airbus Industries 222 21
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 59 20
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 637 18
Air France–KLM - Air France - KLM 77 17
Альфа-Банк 1700 15
United Airlines - авиакомпания 90 13
Почта России ПАО 2021 13
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 13
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 12
ВТБ - ВТБ24 662 12
Газпром нефть 566 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2670 11
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 38 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1506 11
American Airlines 83 10
Assist - Ассист 208 10
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 186 10
РЖД - Российские железные дороги 1808 10
Открытие ФК - Банк Открытие 528 10
Walmart - Wal-Mart Stores 373 9
Волга-Днепр - авиакомпания 42 9
Delta Air Lines - авиакомпания 44 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 156 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 9
Southwest Airlines - авиакомпания 15 9
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 53 9
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 9
Лента - Сеть розничной торговли 1934 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1835 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4406 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1739 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10730 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1769 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3558 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5184 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 83 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1030 9
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 111 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2860 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4219 7
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 98 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2974 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2863 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4761 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5524 5
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 745 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2271 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1808 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 939 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 678 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 162 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 524 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 154 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 396 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1414 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 56 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 637 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1316 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2665 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 667 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 2
АФТ - Ассоциация Финтех 119 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 199 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
OpenChain 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60372 157
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45755 79
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Microsoft Windows 2000 8661 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 65 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 33 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 19 5
Microsoft Dynamics 1169 5
1С:Корпорация 42 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 380 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3937 5
Oracle Java - язык программирования 2919 4
Богданов Кирилл 112 13
Юфаркин Александр 10 10
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Демидов Сергей 117 9
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Палей Лев 47 9
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Jones Wade - Джонс Уэйд 10 5
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Григорян Гагик 8 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1003 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
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ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Oracle AppsForum 23 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
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