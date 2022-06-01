Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо»

Авиакомпания «Победа» перешла на автоматизированную информационную систему бронирования «Леонардо». Внедрение организовано при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-трэвел» и «РТ-транском». Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования.

«Леонардо» создана в двух вариантах. Первый – для плавного перехода авиакомпании на новый софт. Второй – для экстренного подключения за 24 часа, в случае если иностранные системы прекратят работу. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.

Подготовительные работы по переходу «Победы» на российскую систему стартовали в феврале 2022 г. после сообщений о возможном отключении авиаперевозчиков от иностранной системы Navitaire.

«Система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований. В итоге перевозчики получают конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания «Победа» успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

К настоящему моменту отечественная система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 млн пассажиров в год, среди них Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса»