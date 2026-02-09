Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех РТ-ПТ РТ-проектные технологии РТ-Прометей
АО «РТ-Проектные технологии» – организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере. С 2017 по 2020 год единственный исполнитель государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное казначейство – функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), разработчик информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд (ИАС), разработчик и оператор Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) – федерального информационного ресурса обязательного для использования органами исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема.
