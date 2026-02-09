Разделы

АО «РТ-Проектные технологии» – организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере. С 2017 по 2020 год единственный исполнитель государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное казначейство – функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), разработчик информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд (ИАС), разработчик и оператор Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) – федерального информационного ресурса обязательного для использования органами исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема.   

СОБЫТИЯ

09.02.2026 Власти хотят национализировать оператора российской системы авиабронирования «Сирена-трэвел» 1
03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
06.12.2024 Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда 1
15.10.2024 «Дочке» «Росатома» один суд отказался вернуть госаккредитацию как ИТ-компании, а другой постановил вернуть 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
22.05.2024 «Ростех» представил отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям 2
21.05.2024 «Умная» разработка «Ростеха» поможет в развитии комфортной и безопасной среды в российских городах 1
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ 1
24.04.2024 90 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью отечественной системы бронирования «Леонардо» в прошлом году 1
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму 1
31.05.2023 «Ростех» создает автоматизированную систему обслуживания гражданской авиационной техники 1
30.05.2023 «Ростех» испытал систему пожарной безопасности «Прометей» 2
01.12.2022 Главой холдинга «РТ-Проектные технологии» стал Олег Менжинский 1
22.11.2022 «Ростех» и «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1
01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо» 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 1
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 1
04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС 1
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране 1
29.12.2020 «Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра 1
07.09.2020 «Ростех» расширит функциональность ЕИС 1
09.07.2020 «Березка» Ростеха помогла компаниям и ведомствам сэкономить на закупках более 400 млн рублей 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 3
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
12.04.2019 «Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр» 1
01.03.2019 Малые госзакупки в России переехали на агрегатор «Ростеха» 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 2
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
02.07.2018 Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка» 1
29.06.2018 Ростех скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли 1
20.02.2017 «Ростех» займется эксплуатацией и развитием информационной системы госзакупок 1
07.12.2016 «Ростех» предотвратил 1 млрд банкротство НИЦ «Атом» 1
16.06.2016 В «РТ-Проектные технологии» назначен новый генеральный директор 1

