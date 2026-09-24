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Российские власти обсуждают ограничения на продажу SIM-карт

Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи SIM-карт. Это означает, что физлица и ИП не смогут заключать договоры с операторами и от их имени продавать SIM-карты. Ведомство хочет, чтобы продажей SIM-карт занимались только прямые дилеры операторов связи с агентским договором. Таким образом предлагается бороться с серыми схемами их распространения. Меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Ограничение на продажи

В России обсуждают ужесточение оборота SIM-карт в рамках борьбы с мошенниками, об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.

Минцифры предлагает запретить субдилерскую схему продажи SIM-карт. Это означает, что физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство намерено оставить право на распространение SIM-карт только за прямыми дилерами операторов связи. Такой дилер должен иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил разработку ряда инициатив, направленных против мошенничества с SIM-картами, в рамках пакета «Антифрод 3.0». Подготовка мер, по его словам, продолжается в диалоге с бизнесом.

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Роскомнадзор
Минцифы хочет запретить ИП и физлицам продавать SIM-карты в России, продавать их смогут только юрлица

Меру планируется включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В сентябре 2026 г. пакет еще обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью, финальная версия не сформирована, уточнил представитель Минцифры. Инициатива направлена на борьбу с серыми схемами распространения SIM-карт, предупреждал CNews.

Позиция МВД

23 сентября 2026 г. МВД России также предложило отказаться от субдилерской модели при продаже SIM-карт, об этом заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов. По его словам, существующие дилерские и субдилерские сети необходимо пересмотреть, а субдилерство следует ликвидировать как класс.

Действующие правила

Правила оказания услуг связи закреплены в постановлении Правительства России №1994 от 30 декабря 2024 г. Они позволяют оператору поручить третьему лицу заключение договора с абонентом от имени и за счет оператора. Такое лицо обязано проводить идентификацию абонента, при этом права и обязанности по договору возникают непосредственно у оператора.

Требования к продаже SIM-карт уже ужесточались: с 2025 г. действуют новые правила подтверждения личности пользователей, в том числе с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). Кроме того, россиянам разрешено приобретать не более 20 SIM-карт, иностранцам - не более 10, о чем писал CNews.

Пакет «Антифрода 3.0»

Правительство России анонсировало подготовку «Антифрод 3.0» в апреле 2026 г. В июне ведомства согласовали 20 предложений. В сентябре руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко сообщил, что в третий пакет войдет еще 15-17 мер. В актуальную версию, в частности, входит запрет на указание персональных данных получателя и его близких родственников в SMS-рассылках.

Второй пакет мер, принятый в конце июня 2026 г., вступил в силу с 1 сентября 2026 г. Он усиливает ответственность операторов и банков: если компания проигнорировала сигнал из ГИС «Антифрод», она должна возместить клиенту сумму перевода.

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Большая часть норм «Антифрода 1.0» вступила в силу 1 июня 2025 г. Они заложили основу системы оперативного реагирования на киберугрозы, усилили контроль за выдачей SIM-карт, внедрили механизмы самозапрета и создали ГИС «Антифрод» для обмена данными между банками, операторами и государственными органами.

Источник «Ведомостей», участвующий в обсуждении, подтвердил, что 24 сентября 2026 г. предлагается ввести институт верифицированных продавцов, связанных с операторами договорными отношениями.

Реакция рынка

Представитель Т2 подтвердила, что инициативу ликвидации субдилерства участники рынка действительно обсуждают с федеральными органами в рамках «Антифрода 3.0». Компания считает важным сохранить этот канал продаж и предлагает выработать понятные критерии работы с субдилерами. Т2, по ее словам, строго контролирует прозрачность процессов подключения, верификации данных и активаций.

Независимый аналитик Алексей Бойко отмечает, что через субдилеров проходит почти половина продаж SIM-карт в офлайн-рознице - это тысячи точек по стране. Отказ от субдилеров, по его мнению, может сократить доступность SIM-карт для населения, повысить расходы операторов на розницу и ускорить миграцию потребителей в онлайн-каналы.

Антон Денисенко

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