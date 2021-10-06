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ЕБС
Единая биометрическая система РФ


06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 3
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 3
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
02.09.2021 Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 3
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 15
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 3
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 3
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии 3
03.08.2021 Tele2 стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа» 1
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 2
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой 2
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
16.04.2021 Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения 3
15.04.2021 Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами 5
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 3
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 3
25.03.2021 Зампред ВТБ назвал условия для перевода юридически значимых документов в онлайн 2
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 12
10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 4
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 1
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе 3
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 2
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 6
20.01.2021 ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС 3
31.12.2020 Россияне смогут запрещать властям работать с их данными 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 5

Публикаций - 151, упоминаний - 382

ЕБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 99
Крипто-ПРО 200 10
РТЛабс 145 10
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 6
Diasoft - Диасофт 354 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
3733 5
Программный продукт ГК 92 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Quorum - Кворум 50 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
FlexSoft - ФлексСофт 35 3
Infinidat 24 2
SEC Consult Services 929 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 2
SAP SE 3211 2
IVA Cognitive 7 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Безопасный транспорт ИЦ 4 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ланит ГК 1155 2
Rimini Street 38 2
ТерраТех - TerraTech 8 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Код Безопасности 365 2
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Huawei 2730 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Veeam Software 250 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Крок 1219 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Центел - Центральный телеграф 163 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 28
Почта Банк 289 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 23
Альфа-Банк 1123 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
СКБ-банк 86 17
Совкомбанк ПАО 147 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 15
Ак Барс Банк 173 13
РСХБ - Россельхозбанк 183 11
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Открытие ФК 538 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Уралсиб Банк 389 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Русфинанс Банк 34 2
X5 Group 599 2
Русский стандарт Банк 302 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
Банк Зенит 131 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Aviasales - Jetradar 47 1
Societe Generale Group 42 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Связь-банк 78 1
Deutsche Lufthansa AG 43 1
British Airways - British Midland International 39 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 22
Правительство РФ 2201 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Федеральное казначейство России 766 6
Президент Российской Федерации 1439 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Счётная палата РФ 460 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Администрация Курской области 13 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 56
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 8
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 4
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 4
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Умные платформы 496 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 33
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 15
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 13
Google Android 10750 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple - App Store 2198 6
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
R-Style Softlab - RS-Bank 228 5
Apple iOS 5741 5
R-Style Softlab - RS-Connect 47 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Почта Банк Онлайн 18 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 2
ЦРТ VoiceKey Platform 6 2
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 2
BIS Platform 1 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Diasoft Flextera 45 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
Мобильный идентификатор 3 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Совкомбанк Халва 9 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Беров Иван 40 34
Чернышенко Дмитрий 234 9
Копысов Виталий 21 7
Шадаев Максут 384 7
Лукашкин Сергей 19 6
Смышляев Станислав 7 6
Паршин Максим 141 5
Батай Илья 14 5
Четвернин Алексей 651 5
Рымар Максим 36 5
Петров Михаил 88 5
Осеевский Михаил 221 5
Бондаренко Михаил 52 5
Озерецковская Светлана 5 5
Херсонцев Алексей 48 4
Путин Владимир 1824 4
Панов Евгений 16 4
Терещенко Денис 38 4
Сорокин Даниил 11 4
Кожевников Сергей 12 4
Хайруллин Айрат 39 4
Корчивой Станислав 14 4
Набиуллина Эльвира 56 4
Кирюшин Сергей 52 4
Черников Алексей 22 4
Федулов Владислав 58 4
Лысенко Эдуард 209 4
Шпак Василий 39 4
Малков Павел 38 4
Албычев Александр 74 4
Назарова Анна 33 4
Рудзевич Мария 34 4
Власов Сергей 76 4
Масленникова Анастасия 35 4
Петрушин Андрей 64 4
Мартынова Елена 24 4
Бычков Александр 39 4
Окунь Дмитрий 16 4
Меджитов Тимур 56 4
Ципорин Павел 51 4
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 6
Россия - Челябинская область 658 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 5
Россия - Тюменская область 582 5
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - Калужская область 571 3
Европа 3745 3
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Ярославль 404 2
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 2
Россия - Краснодар 1037 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Калининград 662 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - Тверская область 248 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - Мурманская область 291 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ульяновск 292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
Аутсорсинг 84 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 4
Федеральное законодательство 254 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Русский язык 978 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
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