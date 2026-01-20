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ЕБС Единая биометрическая система РФ
Единая биометрическая система – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры страны. Система была создана в 2018 году для сбора, хранения, обработки и использования биометрических персональных данных граждан при оказании дистанционных услуг. С 2021 года ЕБС стала государственной информационной системой. Основные функции ЕБС – централизованное хранение и управление биометрическими данными, а также аутентификация и идентификация личности человека. Сдача биометрии в ЕБС происходит в аккредитованных банках или в МФЦ. Все биометрические данные пользователей хранятся в ЕБС в зашифрованном виде на защищенных серверах в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Организация создана в соответствии с указом Президента РФ и назначена оператором системы Постановлением Правительства РФ в 2022 году. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства РФ. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» — разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.
Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.
- Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.01.2026
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Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год
Биометрия по подписке Российская Единая биометрическая система в обозримом будущем может стать доступна по модели подписки, пи
|05.12.2025
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«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии
тво разрабатывает различные цифровые продукты для подтверждения личности, одним из которых является Единая биометрическая система (ЕБС). Ее использование допускается только с согласия гражданин
|15.09.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»
кены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биомет
|03.07.2025
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«МегаФон» подключает свои салоны к биометрии
«МегаФон» начал оснащение своих салонов связи терминалами для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС). На первом этапе биотерминалы установлены и запущены в от
|10.06.2025
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Multispace полностью интегрирована с ЕБС
обработка и хранение происходили внутри компаний, то теперь все данные находятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Чтобы иметь возможность взаимодействовать с ЕБС, необход
|02.06.2025
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Т2 показала новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев
ентификации клиентов при продаже SIM-карт. Решение позволяет выполнить требования нового регулирования, сохранить возможность подключения иностранных граждан, провести качественную сверку биометрии с ЕБС, сформировать новый клиентский опыт в соответствии с законодательством. Об этом CNews сообщили представители T2. Согласно требованиям законодательства, при покупке SIM-карты иностранный гра
|11.03.2025
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ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам
гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офи
|05.11.2024
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Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы
в котором предлагается предоставить право использовать биометрию, размещенную физическими лицами в единой биометрической системе (ЕБС) для подтверждения нахождения граждан в живых за рубежом.
|28.10.2024
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Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам
новых требований по продаже SIM-карт для иностранцев на несколько месяцев, пишет Forbes. Телеком-компании ссылаются на то, что им нужно время, чтобы обеспечить свои салоны оборудованием для работы с ЕБС, следует из их отзывов на проект приказа Минцифры России, детализирующего порядок проверки данных иностранца при приобретении им SIM-карты. Законопроект был размещен на портале правовой инф
|06.03.2024
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«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»
ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить
|06.03.2024
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Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»
ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить
|02.11.2023
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Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против
чем суть проблемы Оперируя биометрией в качестве средства авторизации, сервисы обязаны сдавать ее в Единую биометрическую систему (ЕБС). К этому их обязывает закон об идентификации с использова
|25.10.2023
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Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться
Просто и быстро В России значительно упростили процесс пополнения Единой биометрической системы (ЕБС). Теперь граждане страны могут самостоятельно передать свою биометрию государству при пом
|09.10.2023
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Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно
и с чем отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных или отказ от их размещения в единой биометрической системе не может быть исполнен Банком». У банка есть база снимков лиц к
|01.06.2023
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АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков
ных сетях. *** «Центр биометрических технологий» — оператор государственной информационной системы «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Организация создана в соответствии с указом Президе
|31.05.2023
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«Центр биометрических технологий» и группа ЦРТ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
одействие поможет вовремя реагировать на запросы отрасли и помогать ей в технологическом развитии». Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры с
|27.12.2022
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Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
це декабря — во втором и третьем. Теперь документ должен быть подписан Президентом. Закон посвящен «Единой биометрической системе» (ЕБС) — государственной информационной системе «Единая система
|09.08.2022
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Минцифры: собирать биометрию без согласия не будут
Ц. Невозможно собирать биометрию: с камер наблюдения; из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. 2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с со
|01.08.2022
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На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов
ых. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект о государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). В документе отмечается, что на территории режимных
|27.07.2022
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У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту
ь долгий импорт в ЕБС Банки столкнулись со сложностями при импорте биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС) из-за жестких фильтров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссы
|06.06.2022
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В России собираются на 10 лет сажать должностных лиц за внесение ложных сведений на госуслуги и ЕБС
Срок за ложные сведения Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за внесение на портал госуслуг и в единую биометрическую систему (ЕБС) недостоверных сведений о россиянах. Предложение содержится в разработанном министерством проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Мера ка
|31.05.2022
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Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему
ие ЕБС по приказу Российские госбанки будут обязаны передать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсант». Согласие самих россиян, по тем или и
|18.01.2022
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Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии
На госуслуги по биометрии «Ростелеком» интегрирует сайт госуслуг с единой биометрической системой (ЕБС) за 1,2 млрд руб. Это позволит заходить на портал с помощью биометрии и сдавать образцы л
|13.01.2022
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Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки
ет исключить крупнейшие банки из совместного предприятия по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) в России. Ранее в обсуждении создания СП приняли участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Аль
|30.12.2021
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В России появилась Государственная Единая биометрическая система
авительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 30 декабря 2021 г. в России появилась Государственная Единая биометрическая система. «С сегодняшнего дня в России запускается Государственная Ед
|25.10.2021
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«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией
в мобильные приложения для реализации сложных протоколов защиты информации, подобных применяемым в Единой биометрической системе», — сказал заместитель генерального директора «Криптопро» Стани
|21.10.2021
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Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии
дистанционного открытия счетов, вкладов и выдачу кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 января 2022 г. Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят самые крупные кред
|17.08.2021
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Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования
анимал в среднем 2-3 минуты, процесс идентификации студента по лицу и голосу — около 15-30 секунд. «Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере инфо
|16.08.2021
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Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков
созданию совместного предприятия (СП) с «Ростелекомом» для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом и о возможном выходе «Сбера» из состава участников нового СП сообщил «Коммерсан
|01.06.2021
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Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой
оект с «Ростелекомом». Подключение eSIM с помощью биометрии стало первой телеком-услугой, в которой Единая биометрическая система используется для удаленной идентификации. Надежный и инновацион
|07.04.2021
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Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян
стное предприятие Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной Единой биометрической системы (ЕБС), объявили о достижении договоренности в создании совместного предприятия (СП), которое б
|11.03.2021
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Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в России начала создаваться Единая биометрическая система (ЕБС). Благодаря ей, кроме общепринятой идентификации личности
|10.03.2021
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В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству
Эта тема обсуждалась на совещании в Минцифры, посвященном применению Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова участников совещания. Применяемая сегодня прак
|15.02.2021
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«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе
нов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Проект соответствующего приказа Минцифры опубликован на
|04.02.2021
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C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор»
квалифицированной электронной подписи (КЭП) по биометрии. Для идентификации заявителя используется Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой выступает «Ростелеком», и Единая сист
|20.01.2021
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ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС
ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с Единой биометрической системой (ЕБС). Тематические исследования проведены испытательной лабораторией «Криптопро» в соответствии с нормативными требованиями. Отчет о результатах исследования направлен в ФСБ России. На основани
|28.12.2020
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«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году
омощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит
|27.11.2020
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«Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы
, позволяет одновременно использовать технологии различных разработчиков. «Мы регулярно добавляем в Единую биометрическую систему новые эффективные механизмы защиты. Для обнаружения атак систем
|29.10.2020
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СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS
ка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться дост
|06.10.2020
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«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров
нтрам обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 7
ЕБС и организации, системы, технологии, персоны:
|Беров Иван 44 41
|Путин Владимир 3454 22
|Григоренко Дмитрий 249 20
|Поволоцкий Владислав 21 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Чернышенко Дмитрий 580 15
|Копысов Виталий 64 13
|Марков Дмитрий 81 12
|Осеевский Михаил 350 12
|Бондаренко Михаил 59 12
|Смышляев Станислав 20 12
|Паршин Максим 323 9
|Батай Илья 59 8
|Лукашкин Сергей 26 8
|Хинштейн Александр 148 8
|Меджитов Тимур 85 8
|Херсонцев Алексей 93 8
|Мишустин Михаил 787 7
|Терещенко Денис 95 7
|Хайруллин Айрат 108 7
|Ципорин Павел 103 7
|Скоробогатова Ольга 60 7
|Албычев Александр 168 7
|Дюбанов Анатолий 95 7
|Малков Павел 51 7
|Катамадзе Анна 133 7
|Власов Сергей 101 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Мартынова Елена 90 7
|Лысенко Эдуард 317 6
|Слышкин Василий 129 6
|Горелкин Антон 118 6
|Михеева Нина 8 6
|Озерецковская Светлана 5 5
|Аксаков Анатолий 163 5
|Петров Михаил 139 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Бычков Александр 41 5
|Рымар Максим 50 5
|Назарова Анна 52 5
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