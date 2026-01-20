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ЕБС Единая биометрическая система РФ

ЕБС - Единая биометрическая система РФ

Единая биометрическая система – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры страны. Система была создана в 2018 году для сбора, хранения, обработки и использования биометрических персональных данных граждан при оказании дистанционных услуг. С 2021 года ЕБС стала государственной информационной системой. Основные функции ЕБС – централизованное хранение и управление биометрическими данными, а также аутентификация и идентификация личности человека. Сдача биометрии в ЕБС происходит в аккредитованных банках или в МФЦ. Все биометрические данные пользователей хранятся в ЕБС в зашифрованном виде на защищенных серверах в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Организация создана в соответствии с указом Президента РФ и назначена оператором системы Постановлением Правительства РФ в 2022 году. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства РФ. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» — разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.

Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.

  • Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

 

СОБЫТИЯ

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20.01.2026 Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Биометрия по подписке Российская Единая биометрическая система в обозримом будущем может стать доступна по модели подписки, пи
05.12.2025 «Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии

тво разрабатывает различные цифровые продукты для подтверждения личности, одним из которых является Единая биометрическая система (ЕБС). Ее использование допускается только с согласия гражданин
15.09.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

кены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биомет
03.07.2025 «МегаФон» подключает свои салоны к биометрии

«МегаФон» начал оснащение своих салонов связи терминалами для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС). На первом этапе биотерминалы установлены и запущены в от
10.06.2025 Multispace полностью интегрирована с ЕБС

обработка и хранение происходили внутри компаний, то теперь все данные находятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Чтобы иметь возможность взаимодействовать с ЕБС, необход
02.06.2025 Т2 показала новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев

ентификации клиентов при продаже SIM-карт. Решение позволяет выполнить требования нового регулирования, сохранить возможность подключения иностранных граждан, провести качественную сверку биометрии с ЕБС, сформировать новый клиентский опыт в соответствии с законодательством. Об этом CNews сообщили представители T2. Согласно требованиям законодательства, при покупке SIM-карты иностранный гра
11.03.2025 ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам

гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офи
05.11.2024 Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы

в котором предлагается предоставить право использовать биометрию, размещенную физическими лицами в единой биометрической системе (ЕБС) для подтверждения нахождения граждан в живых за рубежом.

28.10.2024 Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам

новых требований по продаже SIM-карт для иностранцев на несколько месяцев, пишет Forbes. Телеком-компании ссылаются на то, что им нужно время, чтобы обеспечить свои салоны оборудованием для работы с ЕБС, следует из их отзывов на проект приказа Минцифры России, детализирующего порядок проверки данных иностранца при приобретении им SIM-карты. Законопроект был размещен на портале правовой инф
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить

06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить

02.11.2023 Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против

чем суть проблемы Оперируя биометрией в качестве средства авторизации, сервисы обязаны сдавать ее в Единую биометрическую систему (ЕБС). К этому их обязывает закон об идентификации с использова
25.10.2023 Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться

Просто и быстро В России значительно упростили процесс пополнения Единой биометрической системы (ЕБС). Теперь граждане страны могут самостоятельно передать свою биометрию государству при пом
09.10.2023 Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

и с чем отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных или отказ от их размещения в единой биометрической системе не может быть исполнен Банком». У банка есть база снимков лиц к
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков

ных сетях. *** «Центр биометрических технологий» — оператор государственной информационной системы «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Организация создана в соответствии с указом Президе
31.05.2023 «Центр биометрических технологий» и группа ЦРТ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

одействие поможет вовремя реагировать на запросы отрасли и помогать ей в технологическом развитии». Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры с
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить

це декабря — во втором и третьем. Теперь документ должен быть подписан Президентом. Закон посвящен «Единой биометрической системе» (ЕБС) — государственной информационной системе «Единая система
09.08.2022 Минцифры: собирать биометрию без согласия не будут

Ц. Невозможно собирать биометрию: с камер наблюдения; из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. 2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с со
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов

ых. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект о государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). В документе отмечается, что на территории режимных

27.07.2022 У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту

ь долгий импорт в ЕБС Банки столкнулись со сложностями при импорте биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС) из-за жестких фильтров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссы
06.06.2022 В России собираются на 10 лет сажать должностных лиц за внесение ложных сведений на госуслуги и ЕБС

Срок за ложные сведения Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за внесение на портал госуслуг и в единую биометрическую систему (ЕБС) недостоверных сведений о россиянах. Предложение содержится в разработанном министерством проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Мера ка
31.05.2022 Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему

ие ЕБС по приказу Российские госбанки будут обязаны передать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсант». Согласие самих россиян, по тем или и
18.01.2022 Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии

На госуслуги по биометрии «Ростелеком» интегрирует сайт госуслуг с единой биометрической системой (ЕБС) за 1,2 млрд руб. Это позволит заходить на портал с помощью биометрии и сдавать образцы л
13.01.2022 Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки

ет исключить крупнейшие банки из совместного предприятия по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) в России. Ранее в обсуждении создания СП приняли участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Аль
30.12.2021 В России появилась Государственная Единая биометрическая система

авительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 30 декабря 2021 г. в России появилась Государственная Единая биометрическая система. «С сегодняшнего дня в России запускается Государственная Ед
25.10.2021 «Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией

в мобильные приложения для реализации сложных протоколов защиты информации, подобных применяемым в Единой биометрической системе», — сказал заместитель генерального директора «Криптопро» Стани
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии

дистанционного открытия счетов, вкладов и выдачу кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 января 2022 г. Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят самые крупные кред
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования

анимал в среднем 2-3 минуты, процесс идентификации студента по лицу и голосу — около 15-30 секунд. «Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере инфо
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков

созданию совместного предприятия (СП) с «Ростелекомом» для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом и о возможном выходе «Сбера» из состава участников нового СП сообщил «Коммерсан
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой

оект с «Ростелекомом». Подключение eSIM с помощью биометрии стало первой телеком-услугой, в которой Единая биометрическая система используется для удаленной идентификации. Надежный и инновацион
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

стное предприятие Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной Единой биометрической системы (ЕБС), объявили о достижении договоренности в создании совместного предприятия (СП), которое б
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии

нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в России начала создаваться Единая биометрическая система (ЕБС). Благодаря ей, кроме общепринятой идентификации личности

10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

Эта тема обсуждалась на совещании в Минцифры, посвященном применению Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова участников совещания. Применяемая сегодня прак
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

нов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Проект соответствующего приказа Минцифры опубликован на

04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор»

квалифицированной электронной подписи (КЭП) по биометрии. Для идентификации заявителя используется Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой выступает «Ростелеком», и Единая сист
20.01.2021 ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС

ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с Единой биометрической системой (ЕБС). Тематические исследования проведены испытательной лабораторией «Криптопро» в соответствии с нормативными требованиями. Отчет о результатах исследования направлен в ФСБ России. На основани
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году

омощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит
27.11.2020 «Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы

, позволяет одновременно использовать технологии различных разработчиков. «Мы регулярно добавляем в Единую биометрическую систему новые эффективные механизмы защиты. Для обнаружения атак систем
29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS

ка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться дост
06.10.2020 «Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров

нтрам обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 7

Публикаций - 430, упоминаний - 839

ЕБС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 152
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
МегаФон 10742 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 17
Ростелеком - РТЛабс 210 17
Yandex - Яндекс 9215 13
9594 12
Diasoft - Диасофт 1144 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Microsoft Corporation 25774 12
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 11
Oracle Corporation 7074 10
Telegram Group 2940 10
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 10
VK - Mail.ru Group 3602 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Softline - Софтлайн 3743 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Код Безопасности 812 6
Google LLC 12687 6
Сигурд-Айти - Sigur 29 6
Ovision - Овижн 53 6
SAP SE 5601 6
Крок - Croc 1964 5
БАРС Груп 579 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Цифровые технологии идентификации 6 5
Pridex Group - Pridex Technology 9 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 73
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 56
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 45
ВТБ - Почта Банк 514 32
Альфа-Банк 1979 32
ПСБ - Промсвязьбанк 963 27
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
Ак Барс Банк 283 20
Совкомбанк ПАО 316 19
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
Почта России ПАО 2370 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 6
Альфа-Капитал УК 155 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 5
Ингосстрах Инвестиции 22 5
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 171
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 128
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 74
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Федеральное казначейство России 1949 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АОФИ - Ассоциация операторов фитнес-индустрии 3 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 344
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 132
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 127
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 117
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 83
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 79
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 64
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 61
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 54
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 39
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 36
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 36
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 34
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 32
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 206
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 40
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 35
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 16
Google Android 15243 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 12
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 12
Apple - App Store 3109 11
Apple iPhone 6 4861 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
FreePik 1841 9
Apple iOS 8583 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 6
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 6
Microsoft Windows 16882 5
Google - Gmail 1021 5
Apple Face ID 258 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Ростелеком - КриптоSDK 5 5
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
КриптоПро CSP СКЗИ 255 4
Беров Иван 44 41
Путин Владимир 3454 22
Григоренко Дмитрий 249 20
Поволоцкий Владислав 21 18
Шадаев Максут 1210 17
Чернышенко Дмитрий 580 15
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Марков Дмитрий 81 12
Осеевский Михаил 350 12
Бондаренко Михаил 59 12
Смышляев Станислав 20 12
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Никифоров Николай 1138 5
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