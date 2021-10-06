Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕБС
Единая биометрическая система РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 151, упоминаний - 382
ЕБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Беров Иван 40 34
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Копысов Виталий 21 7
|Шадаев Максут 384 7
|Лукашкин Сергей 19 6
|Смышляев Станислав 7 6
|Паршин Максим 141 5
|Батай Илья 14 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Рымар Максим 36 5
|Петров Михаил 88 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Бондаренко Михаил 52 5
|Озерецковская Светлана 5 5
|Херсонцев Алексей 48 4
|Путин Владимир 1824 4
|Панов Евгений 16 4
|Терещенко Денис 38 4
|Сорокин Даниил 11 4
|Кожевников Сергей 12 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Корчивой Станислав 14 4
|Набиуллина Эльвира 56 4
|Кирюшин Сергей 52 4
|Черников Алексей 22 4
|Федулов Владислав 58 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Шпак Василий 39 4
|Малков Павел 38 4
|Албычев Александр 74 4
|Назарова Анна 33 4
|Рудзевич Мария 34 4
|Власов Сергей 76 4
|Масленникова Анастасия 35 4
|Петрушин Андрей 64 4
|Мартынова Елена 24 4
|Бычков Александр 39 4
|Окунь Дмитрий 16 4
|Меджитов Тимур 56 4
|Ципорин Павел 51 4
|CNews Analytics 1988 4
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru