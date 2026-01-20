ЕБС - Единая биометрическая система РФ

Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год Биометрия по подписке Российская Единая биометрическая система в обозримом будущем может стать доступна по модели подписки, пи

«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии тво разрабатывает различные цифровые продукты для подтверждения личности, одним из которых является Единая биометрическая система (ЕБС). Ее использование допускается только с согласия гражданин

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка» кены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биомет

«МегаФон» подключает свои салоны к биометрии «МегаФон» начал оснащение своих салонов связи терминалами для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС). На первом этапе биотерминалы установлены и запущены в от

Multispace полностью интегрирована с ЕБС обработка и хранение происходили внутри компаний, то теперь все данные находятся в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). Чтобы иметь возможность взаимодействовать с ЕБС, необход

Т2 показала новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев ентификации клиентов при продаже SIM-карт. Решение позволяет выполнить требования нового регулирования, сохранить возможность подключения иностранных граждан, провести качественную сверку биометрии с ЕБС, сформировать новый клиентский опыт в соответствии с законодательством. Об этом CNews сообщили представители T2. Согласно требованиям законодательства, при покупке SIM-карты иностранный гра

ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офи

Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы в котором предлагается предоставить право использовать биометрию, размещенную физическими лицами в единой биометрической системе (ЕБС) для подтверждения нахождения граждан в живых за рубежом.

Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам новых требований по продаже SIM-карт для иностранцев на несколько месяцев, пишет Forbes. Телеком-компании ссылаются на то, что им нужно время, чтобы обеспечить свои салоны оборудованием для работы с ЕБС, следует из их отзывов на проект приказа Минцифры России, детализирующего порядок проверки данных иностранца при приобретении им SIM-карты. Законопроект был размещен на портале правовой инф

«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить

Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» ечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить

Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против чем суть проблемы Оперируя биометрией в качестве средства авторизации, сервисы обязаны сдавать ее в Единую биометрическую систему (ЕБС). К этому их обязывает закон об идентификации с использова

Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться Просто и быстро В России значительно упростили процесс пополнения Единой биометрической системы (ЕБС). Теперь граждане страны могут самостоятельно передать свою биометрию государству при пом

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно и с чем отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных или отказ от их размещения в единой биометрической системе не может быть исполнен Банком». У банка есть база снимков лиц к

АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков ных сетях. *** «Центр биометрических технологий» — оператор государственной информационной системы «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Организация создана в соответствии с указом Президе

«Центр биометрических технологий» и группа ЦРТ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве одействие поможет вовремя реагировать на запросы отрасли и помогать ей в технологическом развитии». Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры с

Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить це декабря — во втором и третьем. Теперь документ должен быть подписан Президентом. Закон посвящен «Единой биометрической системе» (ЕБС) — государственной информационной системе «Единая система

Минцифры: собирать биометрию без согласия не будут Ц. Невозможно собирать биометрию: с камер наблюдения; из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. 2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с со

На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов ых. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект о государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). В документе отмечается, что на территории режимных

У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту ь долгий импорт в ЕБС Банки столкнулись со сложностями при импорте биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС) из-за жестких фильтров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссы

В России собираются на 10 лет сажать должностных лиц за внесение ложных сведений на госуслуги и ЕБС Срок за ложные сведения Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за внесение на портал госуслуг и в единую биометрическую систему (ЕБС) недостоверных сведений о россиянах. Предложение содержится в разработанном министерством проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Мера ка

Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему ие ЕБС по приказу Российские госбанки будут обязаны передать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсант». Согласие самих россиян, по тем или и

Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии На госуслуги по биометрии «Ростелеком» интегрирует сайт госуслуг с единой биометрической системой (ЕБС) за 1,2 млрд руб. Это позволит заходить на портал с помощью биометрии и сдавать образцы л

Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки ет исключить крупнейшие банки из совместного предприятия по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) в России. Ранее в обсуждении создания СП приняли участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Аль

В России появилась Государственная Единая биометрическая система авительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 30 декабря 2021 г. в России появилась Государственная Единая биометрическая система. «С сегодняшнего дня в России запускается Государственная Ед

«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией в мобильные приложения для реализации сложных протоколов защиты информации, подобных применяемым в Единой биометрической системе», — сказал заместитель генерального директора «Криптопро» Стани

Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии дистанционного открытия счетов, вкладов и выдачу кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 января 2022 г. Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят самые крупные кред

Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования анимал в среднем 2-3 минуты, процесс идентификации студента по лицу и голосу — около 15-30 секунд. «Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере инфо

Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков созданию совместного предприятия (СП) с «Ростелекомом» для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом и о возможном выходе «Сбера» из состава участников нового СП сообщил «Коммерсан

Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой оект с «Ростелекомом». Подключение eSIM с помощью биометрии стало первой телеком-услугой, в которой Единая биометрическая система используется для удаленной идентификации. Надежный и инновацион

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян стное предприятие Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной Единой биометрической системы (ЕБС), объявили о достижении договоренности в создании совместного предприятия (СП), которое б

Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в России начала создаваться Единая биометрическая система (ЕБС). Благодаря ей, кроме общепринятой идентификации личности

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству Эта тема обсуждалась на совещании в Минцифры, посвященном применению Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова участников совещания. Применяемая сегодня прак

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе нов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Проект соответствующего приказа Минцифры опубликован на

C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» квалифицированной электронной подписи (КЭП) по биометрии. Для идентификации заявителя используется Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой выступает «Ростелеком», и Единая сист

ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с Единой биометрической системой (ЕБС). Тематические исследования проведены испытательной лабораторией «Криптопро» в соответствии с нормативными требованиями. Отчет о результатах исследования направлен в ФСБ России. На основани

«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году омощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит

«Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы , позволяет одновременно использовать технологии различных разработчиков. «Мы регулярно добавляем в Единую биометрическую систему новые эффективные механизмы защиты. Для обнаружения атак систем

СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS ка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться дост