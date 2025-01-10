ИКС Yadro Kvadra OS Kvadra-T
Продукты бренда KVADRA включены в Реестр Минпромторга РФ и предназначены для оборудования персональных рабочих мест в структурах госзаказчиков и у корпоративных пользователей. KVADRA входит в Группу компаний YADRO — отечественного производителя современных IT-решений: серверных систем, систем хранения данных, сетевого и коммуникационного оборудования.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкасов Дмитрий 23 7
|Шадаев Максут 1008 3
|Алтухов Дмитрий 45 2
|Шелобков Алексей 32 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Панченко Иван 138 2
|Галинский Александр 4 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Покровский Иван 118 1
|Суховей Денис 10 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шу Заурбек 5 1
|Тринога Михаил 1 1
|Мылицын Роман 110 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Зотов Алексей 42 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бойко Алексей 51 1
|Джакония Александр 4 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Епишин Олег 16 1
|Сивцев Илья 140 1
|Ратников Евгений 1 1
|Дождёв Владимир 11 1
|Эйгес Павел 97 1
|Волков Михаил 61 1
|Зыков Владимир 7 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Крючков Илья 2 1
|Стрельников Антон 3 1
|Половников Сергей 18 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Ведомости 996 6
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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