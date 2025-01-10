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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС Yadro Kvadra OS Kvadra-T

ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T

Продукты бренда KVADRA включены в Реестр Минпромторга РФ и предназначены для оборудования персональных рабочих мест в структурах госзаказчиков и у корпоративных пользователей. KVADRA входит в Группу компаний YADRO — отечественного производителя современных IT-решений: серверных систем, систем хранения данных, сетевого и коммуникационного оборудования.


10.01.2025 Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad 1
26.12.2024 Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
04.12.2024 Минэкономразвития России внедряет в работу планшеты российского производства под ОС Astra Linux 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
13.11.2024 К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС 1
09.08.2024 Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T 3
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей 1
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM 3
25.06.2024 Ferrum IT Group получил статус партнера Yadro 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 3
21.06.2024 Власти закручивают гайки. Из реестра российского ПО хотят выбросить все мобильные ОС на базе Android 1
07.06.2024 Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб» 1
23.05.2024 Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов 2
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 2
08.04.2024 Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное 2
01.04.2024 Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro 7
01.04.2024 Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS 4
01.04.2024 Программистов заставят писать софт под российские ОС. Без этого не пустят в реестр отечественного ПО 1
22.03.2024 «МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T 3
12.02.2024 «Аквариус» начал разработку отечественного «убийцы» Android 1
23.01.2024 Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android 8
04.12.2023 Госсектор с начала года потратил на отечественные ноутбуки и планшеты 14,5 миллиардов 1
27.11.2023 Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским 2
16.11.2023 Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel 2
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 1
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 1
08.09.2023 Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете» 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
17.08.2023 Успешно проведен сеанс спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» 2
07.07.2023 Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V 2
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android 3
03.03.2023 СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20 3
17.02.2023 OCS и Kvadra начали сотрудничество 3
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение 3

Публикаций - 36, упоминаний - 75

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 30
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 10
Google LLC 11775 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 9
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 8
Ред Софт - Red Soft 700 7
Ростелеком 9700 7
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 22 7
Apple Inc 12100 5
ИКС 318 5
Samsung Electronics 10254 3
Xiaomi 1732 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
БайтЭрг 56 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
ICL ГК 381 3
Ruteq - Рутек 28 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Syntacore 27 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Microsoft Corporation 24625 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Intel Corporation 12197 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Qtech - Кьютэк 170 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Рикор Холдинг - Rikor 121 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Telegram Group 1983 2
Lenovo Group 2292 2
LG Electronics 3614 2
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РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Asahi Glass 44 1
Почта России ПАО 2112 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Microsoft Windows 15656 3
Яндекс.Маркет 937 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Smart Technologies - Aquarius NS - серия смартфонов, КПК 13 2
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Qtech QMP - серия смартфонов 4 2
БайтЭрг - МВК 8 2
Google Flutter 53 2
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 2
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ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Черкасов Дмитрий 23 7
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Шелобков Алексей 32 2
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Рустамов Рустам 412 1
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Покровский Иван 118 1
Суховей Денис 10 1
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Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
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Кравцов Сергей 54 1
Крючков Илья 2 1
Стрельников Антон 3 1
Половников Сергей 18 1
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Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
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Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Беларусь - Минск 631 3
Китай - Тайвань 3984 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
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Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
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